Запорожката АЕЦ втори ден е без външно електрозахранване

Запорожката АЕЦ втори ден е оставена без външно електрозахранване. Вътрешното ѝ потребление се поддържа от дизелови генератори, няма нарушения в работата на системите за безопасност, съобщи директорът по комуникациите на ЗАЕЦ Евгения Яшина.

Запорожката АЕЦ загуби външно захранване в сряда вечерта поради изключване на резервния високоволтов електропровод с напрежение 330 киловолта Феросплавная-1. На станцията бяха пуснати резервни дизелови генератори. Главната линия "Днепровская" 750 киловолта е изключена поради повреда от 24 март.

"Станцията е без външно захранване повече от два дни. Нейните нужди се поддържат от работата на дизелови генератори", каза Яшина.

По думите ѝ няма нарушения в работата на системите за сигурност, ситуацията е под контрола на персонала на станцията.