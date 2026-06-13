Запорожката АЕЦ втори ден е без външно електрозахранване

Запорожката АЕЦ втори ден е оставена без външно електрозахранване. Вътрешното ѝ потребление се поддържа от дизелови генератори, няма нарушения в работата на системите за безопасност, съобщи директорът по комуникациите на ЗАЕЦ Евгения Яшина.
Запорожката АЕЦ загуби външно захранване в сряда вечерта поради изключване на резервния високоволтов електропровод с напрежение 330 киловолта Феросплавная-1. На станцията бяха пуснати резервни дизелови генератори. Главната линия "Днепровская" 750 киловолта е изключена поради повреда от 24 март.
"Станцията е без външно захранване повече от два дни. Нейните нужди се поддържат от работата на дизелови генератори", каза Яшина.
По думите ѝ няма нарушения в работата на системите за сигурност, ситуацията е под контрола на персонала на станцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
11:51 13.06.2026
2 Укрите са спецове!
Голям им е мерак,да предизвикат ,,Втори Чернобил" и в ЗАЕЦ...!
Най-безотговорно бомбандират и обстрелват ЗАЕЦ,обвинявайки за това руснаците...!
Рядко безотговорна нация!
Коментиран от #4, #5
11:53 13.06.2026
3 Няма край руската некадърност!
11:53 13.06.2026
4 Чиниш ми се
До коментар #2 от "Укрите са спецове!":Минедчия.
Коментиран от #8
11:54 13.06.2026
5 мдааа
До коментар #2 от "Укрите са спецове!":Както бомбиха и Каховка. И си признаха пред западни медии. Но тук продължават да пишат, че е Русия. Тук е колонизирана държава с колонизирани медии.
Коментиран от #7, #16
11:56 13.06.2026
6 Курти
11:56 13.06.2026
7 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #5 от "мдааа":Свобода да видиш.
Коментиран от #9
11:57 13.06.2026
8 ЧИНИ МИ СЕ...!
До коментар #4 от "Чиниш ми се":Че от личен опит знаеш...!
11:58 13.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дон Корлеоне
Коментиран от #12
11:59 13.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
12:02 13.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чиниш ми се
До коментар #5 от "мдааа":Спец минедчия.
12:06 13.06.2026