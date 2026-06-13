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Запорожката АЕЦ втори ден е без външно електрозахранване
  Тема: Украйна

Запорожката АЕЦ втори ден е без външно електрозахранване

13 Юни, 2026 11:47 407 16

  • запорожка аец-
  • осветление-
  • генератори
Запорожката АЕЦ втори ден е без външно електрозахранване - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Запорожката АЕЦ втори ден е оставена без външно електрозахранване. Вътрешното ѝ потребление се поддържа от дизелови генератори, няма нарушения в работата на системите за безопасност, съобщи директорът по комуникациите на ЗАЕЦ Евгения Яшина.

Запорожката АЕЦ загуби външно захранване в сряда вечерта поради изключване на резервния високоволтов електропровод с напрежение 330 киловолта Феросплавная-1. На станцията бяха пуснати резервни дизелови генератори. Главната линия "Днепровская" 750 киловолта е изключена поради повреда от 24 март.

"Станцията е без външно захранване повече от два дни. Нейните нужди се поддържат от работата на дизелови генератори", каза Яшина.

По думите ѝ няма нарушения в работата на системите за сигурност, ситуацията е под контрола на персонала на станцията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    7 1 Отговор
    И козлодуйският е така от три дни. Правят профилактики. Нормално за сезона. Но кой да знае, кой????? Важни е да плюем наред

    11:51 13.06.2026

  • 2 Укрите са спецове!

    9 0 Отговор
    По предизвикване на аварии в АЕЦ!
    Голям им е мерак,да предизвикат ,,Втори Чернобил" и в ЗАЕЦ...!
    Най-безотговорно бомбандират и обстрелват ЗАЕЦ,обвинявайки за това руснаците...!
    Рядко безотговорна нация!

    Коментиран от #4, #5

    11:53 13.06.2026

  • 3 Няма край руската некадърност!

    0 9 Отговор
    Няма!

    11:53 13.06.2026

  • 4 Чиниш ми се

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "Укрите са спецове!":

    Минедчия.

    Коментиран от #8

    11:54 13.06.2026

  • 5 мдааа

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Укрите са спецове!":

    Както бомбиха и Каховка. И си признаха пред западни медии. Но тук продължават да пишат, че е Русия. Тук е колонизирана държава с колонизирани медии.

    Коментиран от #7, #16

    11:56 13.06.2026

  • 6 Курти

    2 6 Отговор
    Копеи ядете дървото 5 та година и продължавате да се каните,а днеска,а утре ,а другиден

    11:56 13.06.2026

  • 7 Оди у Въш.кар.истан

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "мдааа":

    Свобода да видиш.

    Коментиран от #9

    11:57 13.06.2026

  • 8 ЧИНИ МИ СЕ...!

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чиниш ми се":

    Че от личен опит знаеш...!

    11:58 13.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дон Корлеоне

    0 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #12

    11:59 13.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    0 3 Отговор
    Ватняците ще се самовзривят.

    12:02 13.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "мдааа":

    Спец минедчия.

    12:06 13.06.2026

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