Цените на горивата в България продължават да се понижават през последната седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран, което успокоява международните енергийни пазари.
По данни на Националната агенция за приходите средната цена на бензин А95 остава над седмица около 1,52 евро за литър, а дизеловото гориво през последните дни се търгува средно за 1,59 евро за литър.
Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира пред БТА, че пазарите продължават да следят ситуацията в Близкия изток, а развитието на цените остава трудно за прогнозиране.
„Дори при окончателно прекратяване на конфликта несигурността ще продължи известно време да влияе върху пазара. Възстановяването на доставките няма да стане веднага и зависи от състоянието на инфраструктурата и производствените мощности“, посочи той.
Според Бенчев цената на дизела е нараснала рязко заради опасения от недостиг в Европа, които впоследствие не са се оправдали.
„Цените вече започнаха леко да се понижават. По отношение на бензина пазарът тестваше дали ще има по-силно лятно търсене, но засега няма индикации за такова развитие“, допълни експертът.
По думите му България не изпитва затруднения с доставките на горива, а основният фактор за цените остава международната обстановка.
Междувременно Българската петролна и газова асоциация продължава разговорите с институциите за ограничаване на сивия сектор, който според бранша нанася ежегодни щети за милиони левове на държавния бюджет.
След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари правителството въведе временна схема за компенсации за физически лица заради поскъпването на горивата. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се изплаща при средна цена на бензин А95 или дизел над 1,60 евро за литър в продължение на три последователни дни.
От Министерството на труда и социалната политика съобщиха, че за периода март – май са предвидени близо 13 млн. евро компенсации.
За март помощта е изплатена на 182 856 души на стойност 3,66 млн. евро, през април са подпомогнати 231 810 души с 4,64 млн. евро, а за май предстои изплащането на 4,67 млн. евро на 234 169 души.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Коментиран от #17
14:18 13.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Антон
14:29 13.06.2026
6 Някой
Коментиран от #10
14:30 13.06.2026
7 Остави тази новина
До коментар #3 от "миче разбрахме за цените а що мълчиш за":...за ,,Последният софиянец".
Той е по митингите...шествията и...прайдовете...
Той е навсякъде,само не и в ,,заведението си" защото не го знае къде е!
При това винаги ПЪРВИ в коментарите...
14:30 13.06.2026
8 ИБЕКТИВНИЯ
"паднат много" цените ,че тогава ще се чудим какво да правим !😂😂😂
Колко да са "паднали" ,1/5цента ???
Коментиран от #14
14:36 13.06.2026
9 Яка формула
14:46 13.06.2026
10 интересно е кой
До коментар #6 от "Някой":точно се облажва от тези грабежи и измами?
14:48 13.06.2026
11 Летец Пешеходец
15:07 13.06.2026
12 Павел Пенев
Коментиран от #15
15:07 13.06.2026
13 Име
15:08 13.06.2026
14 оня с коня
До коментар #8 от "ИБЕКТИВНИЯ":ИРОНИЗИРАШ макар и незначителното поевтиняване на горивата въпреки Световната Петролна криза?Важна е НИСХОДЯЩАТА ТЕНДЕНЦИЯ на цените които успокояват Икономиката и го знаеш отлчино това,но искаш да се нагнетява Нетърпимост водеща до 9-то Септемврийска Революция вследствие на което България Спонтанно да ЗАиска присъединяване към Русия ,където горивата са евтини,независимо че ги ...НЯМА!Ееей Русофилски Плебеи,ще бъдете разпределени един ден да врите в Руския Ад,чиито Условия на "пребиваване" нямат нищо общо със Западния Ад !
15:09 13.06.2026
15 в тая комисия
До коментар #12 от "Павел Пенев":само добър ден да кажеш на някой от тия и вече дължиш няколко милиона....
15:18 13.06.2026
16 овчи мозъци
15:23 13.06.2026
17 Мнение
До коментар #2 от "Гост":И в мозъкът ти има недостиг на неврони, ама на траем те все още!
15:25 13.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.