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Цените на горивата в България продължават да се понижават

Цените на горивата в България продължават да се понижават

13 Юни, 2026 14:08 1 210 18

  • цени-
  • горива

По данни на Националната агенция за приходите средната цена на бензин А95 остава над седмица около 1,52 евро за литър, а дизеловото гориво през последните дни се търгува средно за 1,59 евро за литър

Цените на горивата в България продължават да се понижават - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата в България продължават да се понижават през последната седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран, което успокоява международните енергийни пазари.

По данни на Националната агенция за приходите средната цена на бензин А95 остава над седмица около 1,52 евро за литър, а дизеловото гориво през последните дни се търгува средно за 1,59 евро за литър.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира пред БТА, че пазарите продължават да следят ситуацията в Близкия изток, а развитието на цените остава трудно за прогнозиране.

„Дори при окончателно прекратяване на конфликта несигурността ще продължи известно време да влияе върху пазара. Възстановяването на доставките няма да стане веднага и зависи от състоянието на инфраструктурата и производствените мощности“, посочи той.

Според Бенчев цената на дизела е нараснала рязко заради опасения от недостиг в Европа, които впоследствие не са се оправдали.

„Цените вече започнаха леко да се понижават. По отношение на бензина пазарът тестваше дали ще има по-силно лятно търсене, но засега няма индикации за такова развитие“, допълни експертът.

По думите му България не изпитва затруднения с доставките на горива, а основният фактор за цените остава международната обстановка.

Междувременно Българската петролна и газова асоциация продължава разговорите с институциите за ограничаване на сивия сектор, който според бранша нанася ежегодни щети за милиони левове на държавния бюджет.

След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари правителството въведе временна схема за компенсации за физически лица заради поскъпването на горивата. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се изплаща при средна цена на бензин А95 или дизел над 1,60 евро за литър в продължение на три последователни дни.

От Министерството на труда и социалната политика съобщиха, че за периода март – май са предвидени близо 13 млн. евро компенсации.

За март помощта е изплатена на 182 856 души на стойност 3,66 млн. евро, през април са подпомогнати 231 810 души с 4,64 млн. евро, а за май предстои изплащането на 4,67 млн. евро на 234 169 души.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    11 17 Отговор
    В Русия има недостиг на бензин.

    Коментиран от #17

    14:18 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Антон

    17 2 Отговор
    Какви глупости пишете? Къде видяхте поевтиняване на горивата? Освен ако главите ви са пълни с нафта!

    14:29 13.06.2026

  • 6 Някой

    16 1 Отговор
    Понижението е с 1-2 цента. Нищо, че петрола падна доста над нивата от март и април. Но нещо скочи ли у нас, цената му си остава, дори и суровината от която се прави, да е поевтиняла значително.

    Коментиран от #10

    14:30 13.06.2026

  • 7 Остави тази новина

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "миче разбрахме за цените а що мълчиш за":

    ...за ,,Последният софиянец".
    Той е по митингите...шествията и...прайдовете...
    Той е навсякъде,само не и в ,,заведението си" защото не го знае къде е!
    При това винаги ПЪРВИ в коментарите...

    14:30 13.06.2026

  • 8 ИБЕКТИВНИЯ

    8 0 Отговор
    Започвам да се опасявам да не
    "паднат много" цените ,че тогава ще се чудим какво да правим !😂😂😂
    Колко да са "паднали" ,1/5цента ???

    Коментиран от #14

    14:36 13.06.2026

  • 9 Яка формула

    6 0 Отговор
    Значи ако в ТРИ последователни дни от месеца горивата са под 1,60 евро,а в останалите 27-8 са над 1,60 тия 20 еврака ,,помощ" няма да ги видим...А?

    14:46 13.06.2026

  • 10 интересно е кой

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    точно се облажва от тези грабежи и измами?

    14:48 13.06.2026

  • 11 Летец Пешеходец

    5 5 Отговор
    А в Русия има криза за бензин, като в Куба. Кой сега е по-велик???

    15:07 13.06.2026

  • 12 Павел Пенев

    9 0 Отговор
    А защо КЕВР повишава тока? Какви да основанията? Така ли един път не направиха дори намек за намаление както на тока така и на водата. За какво ни е тази корумпирана комисия,която работи в полза на EVN и другите мошеници.

    Коментиран от #15

    15:07 13.06.2026

  • 13 Име

    1 1 Отговор
    Дизелът е доста евтин в България.

    15:08 13.06.2026

  • 14 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "ИБЕКТИВНИЯ":

    ИРОНИЗИРАШ макар и незначителното поевтиняване на горивата въпреки Световната Петролна криза?Важна е НИСХОДЯЩАТА ТЕНДЕНЦИЯ на цените които успокояват Икономиката и го знаеш отлчино това,но искаш да се нагнетява Нетърпимост водеща до 9-то Септемврийска Революция вследствие на което България Спонтанно да ЗАиска присъединяване към Русия ,където горивата са евтини,независимо че ги ...НЯМА!Ееей Русофилски Плебеи,ще бъдете разпределени един ден да врите в Руския Ад,чиито Условия на "пребиваване" нямат нищо общо със Западния Ад !

    15:09 13.06.2026

  • 15 в тая комисия

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Павел Пенев":

    само добър ден да кажеш на някой от тия и вече дължиш няколко милиона....

    15:18 13.06.2026

  • 16 овчи мозъци

    1 0 Отговор
    Това понижение ли литър бнзин да струва над 3.20 лв.Не сНе сейте мами народа с тия 1.56 и 59 при заплата на българските граждани от 85процента 500-600евро т.епри зоплото 1000лева и бензин 2.40-50лв на литър покупателната способност на българските граждани е е над 42литра ,а сега при управление на радев на престъпното бандитско и мородерско управление наследено на герб и дпс итн и бсп наследено от радев покупателната способност е около 31литра при заплата 500евро .Защо бе идиоти с идиоти лъжите народа че сега сме подобре от преди с ползването на паричната стойност в лв.

    15:23 13.06.2026

  • 17 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    И в мозъкът ти има недостиг на неврони, ама на траем те все още!

    15:25 13.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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