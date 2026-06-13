Африканските страни значително увеличиха покупките си на бензин и дизелово гориво от САЩ

Американските компании бързо заместват традиционните доставчици на бензин и дизелово гориво от региона на Персийския залив в африканските страни, съобщи радио SABC.
Вносът на гориво от САЩ за Африка се е увеличил значително от началото на военните действия в Персийския залив през февруари миналата година, отбеляза радиостанцията. Южна Африка е внесла 5 милиона барела дизелово гориво и 400 000 барела бензин от САЩ през този период. Никога преди Южна Африка не е купувала толкова значителни обеми гориво от американски компании.
В момента в Южна Африка няма търговско производство на петрол. Страната консумира малко над 600 000 барела петролни продукти на ден. От тях 160 000 барела моторно гориво се произвеждат от въглища, добивани в Южна Африка.
Останалата част се внася от световния пазар. Освен това над 70% от енергийните доставки на Южна Африка традиционно идват от Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Кот д'Ивоар и Намибия, които преди това са купували гориво от страните от Персийския залив, правят значителни покупки на гориво от Съединените щати. Според радиостанцията Съединените щати се превръщат в един от основните източници на дизел и бензин за Африка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #5, #19, #20
12:25 13.06.2026
2 Ддгйклп
Тъй рече Трън и тъй стана!
Дупчат вадят рафинират.
12:26 13.06.2026
3 Наблюдател
Налагайте санкции и бойкоти, за да може само един да купува и продава на всички и на двийни цени.
С малко мозък и за д ник под наем трудно се живее.
Коментиран от #8
12:27 13.06.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #6
12:29 13.06.2026
5 Мдаа
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":В Москва до 20 литра!
12:33 13.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12
12:33 13.06.2026
8 Милиарди долари
До коментар #3 от "Наблюдател":Наблюдател
00ОТГОВОР
Сега разбрахте ли кой печели от цялата работа?
Налагайте санкции и бойкоти, за да може само един да купува и продава на всички и на двийни цени.
С малко мозък и за д ник под наем трудно се живее.
--
Явно русофилите не можаха и това да разберат- ((
-1- Китай печели от СВО-то заради ифинииката със Райха
-2- Световните борси пичелят от цените каквито са
Какво печели Райха от СВО-то си!!! Професора Витан КАМАЗ-ката твърди че Райха били имал 40 милиардо долара от петрола- дали е вярно, не знам!
Какво правят и аятоласите с болните амбиции да станели ядрена държана , те си знаят, но докато не си продадат урана на 60", нямат спасение никакво!
Милиардите долари няма да спасят
нито тъпнята на путлипристите,
нито амбициите на Аятоласите
нито маоистите (да си вземели Тайван)!
Не знам какво ще става с посткомунистическия Булгариста , където далаверите не спират!
12:33 13.06.2026
9 Някой
Коментиран от #11
12:34 13.06.2026
10 Констатация
12:35 13.06.2026
11 Някой
До коментар #9 от "Някой":Извинете краден от Ирак. Базите са им където е петрола там. Е те завзеха и ирански танкери, така че и предното е вярно.
12:35 13.06.2026
12 Матушка за Украйна , Армения, Венецуела
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":К.О.Т.а.р.А.К 🐱
00ОТГОВОР
Матушката ще им помогне!!! колкото на Куба
-;-
Матушката да се оправи с несъществуващата Украйна и съществуващага Армения
12:35 13.06.2026
13 Маринов
12:37 13.06.2026
14 Голям стратег
12:39 13.06.2026
15 Kaлпазанин
Коментиран от #17
12:44 13.06.2026
16 Така е
Коментиран от #21
12:48 13.06.2026
17 Тошо
До коментар #15 от "Kaлпазанин":Така е, но какво може да се направи?
12:51 13.06.2026
18 Ташаков
12:57 13.06.2026
19 Западняците са
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Като африкаски скакалци, където кацнат нищо не остава.
Дбес ти придават бензин, утре ще им работш безплатно в мината.
13:12 13.06.2026
20 Нямат наяждане
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Ограбиха къде, каквото могат,
обаче пак не им стига да си изплатят 40 трилиона дълг.
13:15 13.06.2026
21 Споко
До коментар #16 от "Така е":Скоро ще стане. Вече и в Москва има лимит от 20 л бензин.
14:00 13.06.2026