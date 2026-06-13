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Африканските страни значително увеличиха покупките си на бензин и дизелово гориво от САЩ

Африканските страни значително увеличиха покупките си на бензин и дизелово гориво от САЩ

13 Юни, 2026 12:20 827 21

  • южна африка-
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  • бензин-
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  • сащ

Вносът на гориво от САЩ за Африка се е увеличил от началото на военните действия в Персийския залив

Африканските страни значително увеличиха покупките си на бензин и дизелово гориво от САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските компании бързо заместват традиционните доставчици на бензин и дизелово гориво от региона на Персийския залив в африканските страни, съобщи радио SABC.

Вносът на гориво от САЩ за Африка се е увеличил значително от началото на военните действия в Персийския залив през февруари миналата година, отбеляза радиостанцията. Южна Африка е внесла 5 милиона барела дизелово гориво и 400 000 барела бензин от САЩ през този период. Никога преди Южна Африка не е купувала толкова значителни обеми гориво от американски компании.

В момента в Южна Африка няма търговско производство на петрол. Страната консумира малко над 600 000 барела петролни продукти на ден. От тях 160 000 барела моторно гориво се произвеждат от въглища, добивани в Южна Африка.

Останалата част се внася от световния пазар. Освен това над 70% от енергийните доставки на Южна Африка традиционно идват от Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Кот д'Ивоар и Намибия, които преди това са купували гориво от страните от Персийския залив, правят значителни покупки на гориво от Съединените щати. Според радиостанцията Съединените щати се превръщат в един от основните източници на дизел и бензин за Африка.


Южна Африка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    11 7 Отговор
    Страната бензоколонка свърши бензина и руПлите !!! От кого да купуват африканците ?

    Коментиран от #5, #19, #20

    12:25 13.06.2026

  • 2 Ддгйклп

    4 2 Отговор
    Щатите дупчат яко!
    Тъй рече Трън и тъй стана!
    Дупчат вадят рафинират.

    12:26 13.06.2026

  • 3 Наблюдател

    16 4 Отговор
    Сега разбрахте ли кой печели от цялата работа?
    Налагайте санкции и бойкоти, за да може само един да купува и продава на всички и на двийни цени.
    С малко мозък и за д ник под наем трудно се живее.

    Коментиран от #8

    12:27 13.06.2026

  • 4 Сатана Z

    6 8 Отговор
    А Румен даде по 20 литра безплатен бензин на всички гласували за него.

    Коментиран от #6

    12:29 13.06.2026

  • 5 Мдаа

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    В Москва до 20 литра!

    12:33 13.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 4 Отговор
    Матушката ще им помогне!!! колкото на Куба

    Коментиран от #12

    12:33 13.06.2026

  • 8 Милиарди долари

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Наблюдател
    00ОТГОВОР
    Сега разбрахте ли кой печели от цялата работа?
    Налагайте санкции и бойкоти, за да може само един да купува и продава на всички и на двийни цени.
    С малко мозък и за д ник под наем трудно се живее.
    --
    Явно русофилите не можаха и това да разберат- ((
    -1- Китай печели от СВО-то заради ифинииката със Райха
    -2- Световните борси пичелят от цените каквито са


    Какво печели Райха от СВО-то си!!! Професора Витан КАМАЗ-ката твърди че Райха били имал 40 милиардо долара от петрола- дали е вярно, не знам!
    Какво правят и аятоласите с болните амбиции да станели ядрена държана , те си знаят, но докато не си продадат урана на 60", нямат спасение никакво!

    Милиардите долари няма да спасят
    нито тъпнята на путлипристите,
    нито амбициите на Аятоласите
    нито маоистите (да си вземели Тайван)!

    Не знам какво ще става с посткомунистическия Булгариста , където далаверите не спират!

    12:33 13.06.2026

  • 9 Някой

    8 0 Отговор
    На САЩ им е изгодно блокирането на Ормузкият проток. А само за пред медиите дрънкат друго. И продават краден петрол. Преди от Иран. Сега искат от Венецуела.

    Коментиран от #11

    12:34 13.06.2026

  • 10 Констатация

    3 5 Отговор
    Ся, Има ли питейна Вода в Африка??? Има и то много, дори под пустинята Сахара има Цяло Море от Сладководна вода - Доказано! Е, що тогава пият от Гьолове? Щото "лошите" западняци не идват да сондират и не им строят безплатно ВиК мрежи или щото тъй им е По-Сладко!? Май и двете!!! Същото е и с газта, и с нефта... В Африка на Мързела му казват БАНАНАРАНГА и е на голема почит сред тамошните жители!!!!!! -)))))))))))))))))))))))

    12:35 13.06.2026

  • 11 Някой

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Извинете краден от Ирак. Базите са им където е петрола там. Е те завзеха и ирански танкери, така че и предното е вярно.

    12:35 13.06.2026

  • 12 Матушка за Украйна , Армения, Венецуела

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    00ОТГОВОР
    Матушката ще им помогне!!! колкото на Куба
    -;-
    Матушката да се оправи с несъществуващата Украйна и съществуващага Армения

    12:35 13.06.2026

  • 13 Маринов

    0 3 Отговор
    Какво да правят, завалиите? Мислеха, че ще е демокрация, пък с тия санкции, въоръжени разпри, стана бетер диктатура.

    12:37 13.06.2026

  • 14 Голям стратег

    0 3 Отговор
    Тъпите американци такива неща правят.

    12:39 13.06.2026

  • 15 Kaлпазанин

    4 3 Отговор
    Със откраднат венецуелски иракски сирийски петрол

    Коментиран от #17

    12:44 13.06.2026

  • 16 Така е

    7 2 Отговор
    Това обаче не е голяма новина. Такава ще бъде когато Русия започне да купува бензин и дизел чрез подставени фирми и страни.

    Коментиран от #21

    12:48 13.06.2026

  • 17 Тошо

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Kaлпазанин":

    Така е, но какво може да се направи?

    12:51 13.06.2026

  • 18 Ташаков

    3 2 Отговор
    Копеи 5та година цапате гащите и край нема

    12:57 13.06.2026

  • 19 Западняците са

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Като африкаски скакалци, където кацнат нищо не остава.
    Дбес ти придават бензин, утре ще им работш безплатно в мината.

    13:12 13.06.2026

  • 20 Нямат наяждане

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Ограбиха къде, каквото могат,
    обаче пак не им стига да си изплатят 40 трилиона дълг.

    13:15 13.06.2026

  • 21 Споко

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Така е":

    Скоро ще стане. Вече и в Москва има лимит от 20 л бензин.

    14:00 13.06.2026