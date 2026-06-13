САЩ блокираха достъпа на чуждестранни лица до най-съвременните модели с изкуствен интелект

Администрацията на Тръмп блокира достъпа до най-съвременните модели с изкуствен интелект (ИИ) на Anthropic, Mythos 5 и Fable 5, за чуждестранни правителства и граждани, според информация на Axios.
На 12 юни министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник, в писмо до главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей, обяви, че моделите Mythos 5 и Fable 5 ще бъдат обект на контрол върху износа, не само извън САЩ, но и на ограничения за достъп за чуждестранни граждани в страната.
Неназован служител на американската администрация заяви пред портала, че правителството е решило да действа, след като се появиха съобщения, че Mythos е бил хакнат, което повдигна опасения относно потенциалната заплаха за националната сигурност. И двата модела ще останат ограничени, вероятно още няколко седмици, отбеляза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
13:27 13.06.2026
2 ИЗКУСТВЕНОТО ВЪВ
13:28 13.06.2026
3 Пич
Коментиран от #5
13:28 13.06.2026
4 Джон Конър
13:29 13.06.2026
5 Ако си безполезен
До коментар #3 от "Пич":На пазара - това си е лично твой проблем, а не мой. Да си се адаптирал и да си мислил. Айде със здраве
Коментиран от #6, #8
13:41 13.06.2026
6 Сталин
До коментар #5 от "Ако си безполезен":А ти с какво си полезен ,освен да крадеш държавна пара на държавна служба,защото си лузър и за нищо друго не ставаш ,а работни места ще има много - в армията
13:45 13.06.2026
7 Ми краварите
13:52 13.06.2026
8 Ти ще
До коментар #5 от "Ако си безполезен":Си от първите, защото ИИ ще те класифицира като много праззз и безполезен!
13:53 13.06.2026