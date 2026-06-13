САЩ блокираха достъпа на чуждестранни лица до най-съвременните модели с изкуствен интелект

Администрацията на Тръмп блокира достъпа до най-съвременните модели с изкуствен интелект (ИИ) на Anthropic, Mythos 5 и Fable 5, за чуждестранни правителства и граждани, според информация на Axios.

На 12 юни министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник, в писмо до главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей, обяви, че моделите Mythos 5 и Fable 5 ще бъдат обект на контрол върху износа, не само извън САЩ, но и на ограничения за достъп за чуждестранни граждани в страната.

Неназован служител на американската администрация заяви пред портала, че правителството е решило да действа, след като се появиха съобщения, че Mythos е бил хакнат, което повдигна опасения относно потенциалната заплаха за националната сигурност. И двата модела ще останат ограничени, вероятно още няколко седмици, отбеляза той.