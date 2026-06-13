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САЩ блокираха достъпа на чуждестранни лица до най-съвременните модели с изкуствен интелект

САЩ блокираха достъпа на чуждестранни лица до най-съвременните модели с изкуствен интелект

13 Юни, 2026 13:20 593 8

  • сащ-
  • достъп-
  • изкуствен интелект-
  • anthropic

Става дума за Anthropic

САЩ блокираха достъпа на чуждестранни лица до най-съвременните модели с изкуствен интелект - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп блокира достъпа до най-съвременните модели с изкуствен интелект (ИИ) на Anthropic, Mythos 5 и Fable 5, за чуждестранни правителства и граждани, според информация на Axios.

На 12 юни министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник, в писмо до главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей, обяви, че моделите Mythos 5 и Fable 5 ще бъдат обект на контрол върху износа, не само извън САЩ, но и на ограничения за достъп за чуждестранни граждани в страната.

Неназован служител на американската администрация заяви пред портала, че правителството е решило да действа, след като се появиха съобщения, че Mythos е бил хакнат, което повдигна опасения относно потенциалната заплаха за националната сигурност. И двата модела ще останат ограничени, вероятно още няколко седмици, отбеляза той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    4 7 Отговор
    Чинките са да хакнали Антропик с ИИ за 1900$ ,за какво изобщо може да се ползва ИИ ,освен за генериране на дийп фейк порно и пропаганда ,а забравих и също за контрол на дигиталния концлагер следващата година

    13:27 13.06.2026

  • 2 ИЗКУСТВЕНОТО ВЪВ

    0 3 Отговор
    ЖИВОТА Е БИЧ ЗА ТОЗИ КОИТО ГО ПРИТЕЖАВА. ПРИМЕР ИЗКУСТВЕНО КРАСИВА ЖЕНА. ЕДИН ПЪТ И СУТРИНТА КОГА СЕ СЪБУДИШ И Я ВИДИШ БЯГАШ СЪС 200. ТО ПРИ НАС ИЗКУСТВЕНОТО НАВЛЕЗЕ ДАВНО. ХРАНА ПИТИЕТА И АКЪЛ. Чао че изкуствената ме вика.

    13:28 13.06.2026

  • 3 Пич

    2 3 Отговор
    Незнам дали схващате, че до десетина години ИИ ще промени всичко в негативна за вас посока! Гладни, зависими, и ненужни!!! Вече няма да има нужда от специалисти с опит в търговията, юристи......та до шофьори!!! Фермата няма да остане на ниво на литературно произведение, а реална истината!!! Но само за тези, които оставят живи!!! Нямат нужда от толкова много хора!!!

    Коментиран от #5

    13:28 13.06.2026

  • 4 Джон Конър

    5 0 Отговор
    Голям праз!

    13:29 13.06.2026

  • 5 Ако си безполезен

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    На пазара - това си е лично твой проблем, а не мой. Да си се адаптирал и да си мислил. Айде със здраве

    Коментиран от #6, #8

    13:41 13.06.2026

  • 6 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако си безполезен":

    А ти с какво си полезен ,освен да крадеш държавна пара на държавна служба,защото си лузър и за нищо друго не ставаш ,а работни места ще има много - в армията

    13:45 13.06.2026

  • 7 Ми краварите

    0 0 Отговор
    като спират достъпа до нак-новите модели на АЙиии, европейците да спрът достъпа на краварите до европейската мрежа и краварския модел ще остане недоучен и няма да знае какво мислят 500 милиона.

    13:52 13.06.2026

  • 8 Ти ще

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако си безполезен":

    Си от първите, защото ИИ ще те класифицира като много праззз и безполезен!

    13:53 13.06.2026