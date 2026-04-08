АР: Китай убедил Иран да се съгласи на временно прекратяване на огъня със САЩ

Китай се е свързал директно с Иран, за да убеди Техеран да се съгласи на временно прекратяване на огъня със Съединените щати, предаде Асошиейтед прес.

Според агенцията, китайски представители са били във връзка с иранските власти, за да улеснят установяването на примирие. Пекин, според агенцията, първоначално се е опитал да действа чрез посредници, включително Исламабад, Анкара и Кайро.

Пекин активно подкрепи пакистанските усилия. Китайският външен министър Ван И и пакистанският му колега представиха съвместен план от пет точки за деескалация и хуманитарна помощ.

Китай изпрати специалния си представител за Близкия изток, Джай Джун, за преки консултации в региона.

Заедно с Русия, Китай наложи вето на резолюции в Съвета за сигурност, които смяташе за небалансирани или влошаващи ситуацията, настоявайки за политическо решение вместо военен натиск.