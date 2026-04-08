АР: Китай убедил Иран да се съгласи на временно прекратяване на огъня със САЩ

Китай се е свързал директно с Иран, за да убеди Техеран да се съгласи на временно прекратяване на огъня със Съединените щати, предаде Асошиейтед прес.
Според агенцията, китайски представители са били във връзка с иранските власти, за да улеснят установяването на примирие. Пекин, според агенцията, първоначално се е опитал да действа чрез посредници, включително Исламабад, Анкара и Кайро.
Пекин активно подкрепи пакистанските усилия. Китайският външен министър Ван И и пакистанският му колега представиха съвместен план от пет точки за деескалация и хуманитарна помощ.
Китай изпрати специалния си представител за Близкия изток, Джай Джун, за преки консултации в региона.
Заедно с Русия, Китай наложи вето на резолюции в Съвета за сигурност, които смяташе за небалансирани или влошаващи ситуацията, настоявайки за политическо решение вместо военен натиск.
1 Браво
Коментиран от #15
05:31 08.04.2026
2 Гост
В мисията са участвали над 100 оператори от елитни подразделения, действащи в координация:
SEAL Team 6 (DEVGRU): Основният наземен елемент, отговорен за локализирането и физическото извеждане на офицера от планините Загрос.
Delta Force (1st SFOD-D): Участвали са в осигуряването на периметъра и в ожесточения директен огневи контакт с иранските сили (IRGC), които също са издирвали пилота.
USAF Pararescue (PJs): Специалисти по бойно търсене и спасяване (CSAR), които са оказали първа помощ на ранения офицер директно на терен.
ЦРУ (CIA): Използвали са разузнавателни активи на земята и дезинформационни тактики, за да объркат иранските части относно точното местоположение на офицера
Коментиран от #19
05:40 08.04.2026
3 Американски прелести
Коментиран от #16
06:09 08.04.2026
4 Китай не
06:14 08.04.2026
5 ПРИПОМНЕТЕ МИ
Коментиран от #8
06:19 08.04.2026
6 Хашмокар на лъжица
Тва е измислица на някой хванат от ракийка при панелка в люлин че тръгна да обяснява за Китай. По добре да ходи и си почисти затрупаната единствена тераса от бутилки и празни буркани от компот.
Коментиран от #9
06:57 08.04.2026
7 Китай е най големия
На конфликта .
Без Ирански Петрол
Какво правят
Милиард и половина Другаре .
Естествено че Другаря Си
Ще настоява за Примирие .
А пък Аятоласите и те
Без Китай ще ядат Дървото .
07:28 08.04.2026
9 Хахахаха
До коментар #6 от "Хашмокар на лъжица":Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?
Китай има Договори за
Милиарди Долари с Иран .
Дали Китай иска да падне
Режимът на Аятоласите
Бре РУБЛО ИДИОТ?
07:31 08.04.2026
10 Евала чичо Дони
Коментиран от #11, #12
07:47 08.04.2026
11 Старец
До коментар #10 от "Евала чичо Дони":В боините изкуства, клякаш, за да преметнеш противника си, а те са измислени в Китай. Само тъп каубой може да си помисли, че САЩ са печеливши в този конфликт.
Коментиран от #14
07:56 08.04.2026
12 Последно китай
До коментар #10 от "Евала чичо Дони":Изпрати 5 кораба с прекурсори за ракетната програма на Иран и те са акостирали в ирански пристанища.....русия достави нефт на Куба...та кой точно клекна
08:00 08.04.2026
13 ами
08:00 08.04.2026
14 Момент
До коментар #11 от "Старец":Америка не е била бомбардирана и унищожена от Иран, момче, случи се обратното. Как може страната да продължи напред с такова изкривено възприятие!
08:14 08.04.2026
15 Браво
До коментар #1 от "Браво":Глу... Пак
Клекнаха ианките.!!!
08:19 08.04.2026
16 Това е безспорен
До коментар #3 от "Американски прелести":ФАКТ
08:21 08.04.2026
17 Дълбоко виждащ!
08:53 08.04.2026
18 Васил
08:59 08.04.2026
19 "Търсенрто на офицера" е партенка
До коментар #2 от "Гост":Летяли са ниско не за "да го търсят, а за да търсят урана!
След като са се провалили и са ги докопали са избягали позорно като с взривили двата самолета с екипировката и инстриментариума по изнасяне на урана.
09:10 08.04.2026