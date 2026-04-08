АР: Китай убедил Иран да се съгласи на временно прекратяване на огъня със САЩ

8 Април, 2026 05:00, обновена 8 Април, 2026 05:06 2 708 19

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай се е свързал директно с Иран, за да убеди Техеран да се съгласи на временно прекратяване на огъня със Съединените щати, предаде Асошиейтед прес.

Според агенцията, китайски представители са били във връзка с иранските власти, за да улеснят установяването на примирие. Пекин, според агенцията, първоначално се е опитал да действа чрез посредници, включително Исламабад, Анкара и Кайро.

Пекин активно подкрепи пакистанските усилия. Китайският външен министър Ван И и пакистанският му колега представиха съвместен план от пет точки за деескалация и хуманитарна помощ.

Китай изпрати специалния си представител за Близкия изток, Джай Джун, за преки консултации в региона.

Заедно с Русия, Китай наложи вето на резолюции в Съвета за сигурност, които смяташе за небалансирани или влошаващи ситуацията, настоявайки за политическо решение вместо военен натиск.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Браво

    9 28 Отговор
    Иран и Китай клекнаха.

    Коментиран от #15

    05:31 08.04.2026

  • 2 Гост

    4 19 Отговор
    Операцията по спасяването на втория член на екипажа (WSO - Weapons Systems Officer) на сваления американски изтребител F-15E Strike Eagle в началото на април 2026 г. е една от най-мащабните и сложни мисии в историята на американските специални сили.

    В мисията са участвали над 100 оператори от елитни подразделения, действащи в координация:
    SEAL Team 6 (DEVGRU): Основният наземен елемент, отговорен за локализирането и физическото извеждане на офицера от планините Загрос.
    Delta Force (1st SFOD-D): Участвали са в осигуряването на периметъра и в ожесточения директен огневи контакт с иранските сили (IRGC), които също са издирвали пилота.
    USAF Pararescue (PJs): Специалисти по бойно търсене и спасяване (CSAR), които са оказали първа помощ на ранения офицер директно на терен.
    ЦРУ (CIA): Използвали са разузнавателни активи на земята и дезинформационни тактики, за да объркат иранските части относно точното местоположение на офицера

    Коментиран от #19

    05:40 08.04.2026

  • 3 Американски прелести

    20 4 Отговор
    С мита за спасения пилот (които е художествена измислица), ще си останат сащ от тази персийска "авантюра". Да си правят екшъни за героизма си. Иначе персите ги разкъртиха отвсякъде и последствията и пораженията ще са дълготрайни.

    Коментиран от #16

    06:09 08.04.2026

  • 4 Китай не

    13 3 Отговор
    Иска ядрена война. А рижия не е много умен и може и това да направи.

    06:14 08.04.2026

  • 5 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    12 1 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран, и какво точно постигнаха?

    Коментиран от #8

    06:19 08.04.2026

  • 6 Хашмокар на лъжица

    5 2 Отговор
    "АР: Китай убедил Иран да се съгласи"
    Тва е измислица на някой хванат от ракийка при панелка в люлин че тръгна да обяснява за Китай. По добре да ходи и си почисти затрупаната единствена тераса от бутилки и празни буркани от компот.

    Коментиран от #9

    06:57 08.04.2026

  • 7 Китай е най големия

    2 2 Отговор
    Губещ при продължаване
    На конфликта .

    Без Ирански Петрол
    Какво правят
    Милиард и половина Другаре .

    Естествено че Другаря Си
    Ще настоява за Примирие .

    А пък Аятоласите и те
    Без Китай ще ядат Дървото .

    07:28 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахахаха

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хашмокар на лъжица":

    Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    Китай има Договори за

    Милиарди Долари с Иран .

    Дали Китай иска да падне

    Режимът на Аятоласите

    Бре РУБЛО ИДИОТ?

    07:31 08.04.2026

  • 10 Евала чичо Дони

    0 5 Отговор
    Китай КЛЕКНА !!!

    Коментиран от #11, #12

    07:47 08.04.2026

  • 11 Старец

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Евала чичо Дони":

    В боините изкуства, клякаш, за да преметнеш противника си, а те са измислени в Китай. Само тъп каубой може да си помисли, че САЩ са печеливши в този конфликт.

    Коментиран от #14

    07:56 08.04.2026

  • 12 Последно китай

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Евала чичо Дони":

    Изпрати 5 кораба с прекурсори за ракетната програма на Иран и те са акостирали в ирански пристанища.....русия достави нефт на Куба...та кой точно клекна

    08:00 08.04.2026

  • 13 ами

    1 0 Отговор
    За съжаление, ще дадат на кравароционистките изчадия време да произведат малко бомби, които пак да използват срещу тях, но те си знаят!

    08:00 08.04.2026

  • 14 Момент

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Старец":

    Америка не е била бомбардирана и унищожена от Иран, момче, случи се обратното. Как може страната да продължи напред с такова изкривено възприятие!

    08:14 08.04.2026

  • 15 Браво

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Глу... Пак

    Клекнаха ианките.!!!

    08:19 08.04.2026

  • 16 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Американски прелести":

    ФАКТ

    08:21 08.04.2026

  • 17 Дълбоко виждащ!

    0 0 Отговор
    Стига лъгали!

    08:53 08.04.2026

  • 18 Васил

    0 0 Отговор
    А защо Китайците не убедят и рашистите за мир къде е логиката?

    08:59 08.04.2026

  • 19 "Търсенрто на офицера" е партенка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Летяли са ниско не за "да го търсят, а за да търсят урана!
    След като са се провалили и са ги докопали са избягали позорно като с взривили двата самолета с екипировката и инстриментариума по изнасяне на урана.

    09:10 08.04.2026