Израел подкрепи решението на Тръмп да спре ударите срещу Иран, но извади Ливан от примирието

Израел подкрепя решението на американския президент Доналд Тръмп да преустанови ударите срещу Иран, предаде The ​​Times of Israel.

Изданието се позовава на изявление на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

Израел подкрепя усилията на САЩ за неутрализиране на "иранската заплаха“.

САЩ са изразили ангажимента си към общите цели на Израел в преговорите с Иран, смята Тел Авив.

Двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран обаче не се разпростира върху Ливан, отбелязва израелската страна.

Израелските нанася удари в Ливан по цели на шиитската групировка Хизбула в отговор на системен ракетен и артилерийски обстрел срещу Северен Израел. Групировката започна тези атаки в знак на солидарност с Хамас след началото на войната в Газа.

Целта е поразяване на складове за оръжие, центрове за управление, тунели и пускови установки на Хизбула, включително в райони като столицата Бейрут и Южен Ливан.

Израелските сили извършват „превантивни“ или ответни атаки срещу бойни клетки, които според разузнаването им представляват непосредствена заплаха за сигурността на страната.

Една от основните цели на операцията е да се спре обстрелът, за да могат десетките хиляди израелски граждани, евакуирани от северните погранични райони, да се завърнат по домовете си.