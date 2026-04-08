Израел подкрепи решението на Тръмп да спре ударите срещу Иран, но извади Ливан от примирието

8 Април, 2026 06:09, обновена 8 Април, 2026 06:19 2 553 16

САЩ са изразили ангажимента си към общите цели на Израел в преговорите с Иран, смята Тел Авив

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел подкрепя решението на американския президент Доналд Тръмп да преустанови ударите срещу Иран, предаде The ​​Times of Israel.

Изданието се позовава на изявление на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

Израел подкрепя усилията на САЩ за неутрализиране на "иранската заплаха“.

САЩ са изразили ангажимента си към общите цели на Израел в преговорите с Иран, смята Тел Авив.

Двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран обаче не се разпростира върху Ливан, отбелязва израелската страна.

Израелските нанася удари в Ливан по цели на шиитската групировка Хизбула в отговор на системен ракетен и артилерийски обстрел срещу Северен Израел. Групировката започна тези атаки в знак на солидарност с Хамас след началото на войната в Газа.

Целта е поразяване на складове за оръжие, центрове за управление, тунели и пускови установки на Хизбула, включително в райони като столицата Бейрут и Южен Ливан.

Израелските сили извършват „превантивни“ или ответни атаки срещу бойни клетки, които според разузнаването им представляват непосредствена заплаха за сигурността на страната.

Една от основните цели на операцията е да се спре обстрелът, за да могат десетките хиляди израелски граждани, евакуирани от северните погранични райони, да се завърнат по домовете си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    34 1 Отговор
    Какво стана, нали щеше да има Армагедон.

    Коментиран от #4, #9

    06:31 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лаокоон

    20 1 Отговор
    Не вярвайте на Данайците!

    06:54 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    32 2 Отговор
    Да дарим по една заплата на пострадалите ирански граждани от АГРЕСОРА сащ и израел! Помните ли, как нашите престъпници политици ни караха да даваме за украйна и киевския кървав режим със златните тоалетни?...

    Коментиран от #14

    07:00 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    28 0 Отговор
    На тях гледат да заграбят територия терористите управляващи Израел. По какво Сатаняху се отличава от Хитлер?

    07:05 08.04.2026

  • 8 Бгг

    30 0 Отговор
    Не може да се вярва нито на Биби нито на оранжевият клоун. Иран трябва да иска пълно спиране на огъня дори и в Ливан. Другото е предателство спрямо съюзниците си.

    Коментиран от #10

    07:09 08.04.2026

  • 9 тръмп, инфaнтилeн идиoт

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Ами шубе ме е! Събирам си партакешите и се омитам от региона преди персите да са ме натирили със сила.
    Пък биби и монархиите да се оправят сами...

    07:31 08.04.2026

  • 10 Хм...

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бгг":

    Ми то затова Иран не спира да бомби иcpahell.

    07:33 08.04.2026

  • 11 Дзак

    6 0 Отговор
    Трудно ще се съгласят!

    07:37 08.04.2026

  • 12 Такаа

    7 0 Отговор
    Иран да продължи да удря Исраил главния виновник ,на войната

    Коментиран от #16

    08:12 08.04.2026

  • 13 Аделф

    5 0 Отговор
    Докато на тази земя съществуват останките от ХОЛОКОСТА Евреи СИОНИСТИ няма на има мир на планетата ни.
    Всички да се съберат и реконструираните лагери изоставени от 2 световна война.

    08:33 08.04.2026

  • 14 Да, може но

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Гюро Петрохански и Лудото Наде защо не ходят да подпишат един договор за подкрепа и безвъзмездно даване на хора и пари на Иран? За Зеленото може, за персите не може.

    08:35 08.04.2026

  • 15 А50

    3 0 Отговор
    Иран също е извадил Израел от примирието

    08:37 08.04.2026

  • 16 Точно

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Такаа":

    Въобще да не спира...жидовете ще
    еволюират на къртицу

    08:55 08.04.2026