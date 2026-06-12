Пакистан отчита напредък в посредничеството между САЩ и Иран

Пакистан съобщи за напредък в преговорния процес между Съединените щати и Иран, насочен към прекратяване на напрежението и намиране на дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Информацията беше оповестена след телефонен разговор между пакистанския външен министър Исхак Дар и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.
След разговора Дар заяви, че двете страни приветстват постигнатия до момента напредък, който е резултат от продължаващите дипломатически усилия и активния диалог между заинтересованите участници.
В изявление, публикувано от канцеларията на пакистанския външен министър в социалната платформа „Екс“, се посочва, че Пакистан и Европейският съюз споделят надеждата тези дипломатически инициативи да доведат в близко бъдеще до трайно разбирателство и мирно уреждане на спора.
През последните седмици Пакистан изпълнява посредническа роля в контактите между Вашингтон и Техеран. В рамките на тези усилия през април представители на САЩ и Иран проведоха среща в пакистанската столица Исламабад, която беше част от продължаващите опити за намиране на дипломатически изход от кризата.
Според пакистанските власти диалогът между двете страни продължава, като дипломатическите канали остават активни в търсенето на устойчиво и мирно решение на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Той
17:44 12.06.2026
2 Дай нещо ново, мари Ели
"В ЕС се обсъжда ликвидирането на дипломатическата служба, ръководена от Кая Калас"
Коментиран от #4
17:46 12.06.2026
3 Румен Радев, премиер
Малко още остана Митрофановата си стегне чамоданите и отпътува в бивша Русия 😁
Коментиран от #5
17:47 12.06.2026
4 Така е
До коментар #2 от "Дай нещо ново, мари Ели":В ЕС обсъждат отнемане на правомощията на дипломат №1 Кая Калас заради неефективност
Франция и Германия искат да реформират дипломатическата служба на Европейския съюз
17:48 12.06.2026
5 Хубу
До коментар #3 от "Румен Радев, премиер":Ще плащат и хоро ще играят. Ако нямат пари кючеци ще играят и фиииирки ще правят.
Коментиран от #7
17:50 12.06.2026
6 Иван
17:51 12.06.2026
7 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #5 от "Хубу":Важното е патравата руска мечка да върти хоро и гюбеци, дорде не падне моли за милост.
Коментиран от #8
17:58 12.06.2026
8 Здрасти,
До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":стоянчо. Вардил ли още Бахмут от руските орди дивашки? 😁😆😁😆
Коментиран от #9
18:02 12.06.2026
9 Злобното Джуджи
До коментар #8 от "Здрасти,":Последно имам спомени за Купянск 😄
Коментиран от #10
18:11 12.06.2026
10 Баце ЕООД
До коментар #9 от "Злобното Джуджи":Варди го, баце. Нищо че е руски. Варди там.
18:28 12.06.2026