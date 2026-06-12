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Пакистан отчита напредък в посредничеството между САЩ и Иран

Пакистан отчита напредък в посредничеството между САЩ и Иран

12 Юни, 2026 17:40, обновена 12 Юни, 2026 17:41 551 10

  • сащ-
  • иран-
  • пакистан-
  • посредничество

Исламабад и Брюксел изразяват надежда, че дипломатическите усилия ще доведат до трайно решение на напрежението в Близкия изток

Пакистан отчита напредък в посредничеството между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пакистан съобщи за напредък в преговорния процес между Съединените щати и Иран, насочен към прекратяване на напрежението и намиране на дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Информацията беше оповестена след телефонен разговор между пакистанския външен министър Исхак Дар и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

След разговора Дар заяви, че двете страни приветстват постигнатия до момента напредък, който е резултат от продължаващите дипломатически усилия и активния диалог между заинтересованите участници.

В изявление, публикувано от канцеларията на пакистанския външен министър в социалната платформа „Екс“, се посочва, че Пакистан и Европейският съюз споделят надеждата тези дипломатически инициативи да доведат в близко бъдеще до трайно разбирателство и мирно уреждане на спора.

През последните седмици Пакистан изпълнява посредническа роля в контактите между Вашингтон и Техеран. В рамките на тези усилия през април представители на САЩ и Иран проведоха среща в пакистанската столица Исламабад, която беше част от продължаващите опити за намиране на дипломатически изход от кризата.

Според пакистанските власти диалогът между двете страни продължава, като дипломатическите канали остават активни в търсенето на устойчиво и мирно решение на конфликта.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той

    1 0 Отговор
    И пакистанците само го лъготят.

    17:44 12.06.2026

  • 2 Дай нещо ново, мари Ели

    4 0 Отговор
    Какв Калас ?Тая Калас вече и се клатят копитата
    "В ЕС се обсъжда ликвидирането на дипломатическата служба, ръководена от Кая Калас"

    Коментиран от #4

    17:46 12.06.2026

  • 3 Румен Радев, премиер

    1 1 Отговор
    България спря безплатната помощ за Украйна, но отчита здрав напредък в платената ☝️
    Малко още остана Митрофановата си стегне чамоданите и отпътува в бивша Русия 😁

    Коментиран от #5

    17:47 12.06.2026

  • 4 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дай нещо ново, мари Ели":

    В ЕС обсъждат отнемане на правомощията на дипломат №1 Кая Калас заради неефективност
    Франция и Германия искат да реформират дипломатическата служба на Европейския съюз

    17:48 12.06.2026

  • 5 Хубу

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Румен Радев, премиер":

    Ще плащат и хоро ще играят. Ако нямат пари кючеци ще играят и фиииирки ще правят.

    Коментиран от #7

    17:50 12.06.2026

  • 6 Иван

    0 0 Отговор
    Всички отчитат напредък но има напредък и в бомбардирането

    17:51 12.06.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хубу":

    Важното е патравата руска мечка да върти хоро и гюбеци, дорде не падне моли за милост.

    Коментиран от #8

    17:58 12.06.2026

  • 8 Здрасти,

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    стоянчо. Вардил ли още Бахмут от руските орди дивашки? 😁😆😁😆

    Коментиран от #9

    18:02 12.06.2026

  • 9 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Здрасти,":

    Последно имам спомени за Купянск 😄

    Коментиран от #10

    18:11 12.06.2026

  • 10 Баце ЕООД

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Злобното Джуджи":

    Варди го, баце. Нищо че е руски. Варди там.

    18:28 12.06.2026

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