Пакистан отчита напредък в посредничеството между САЩ и Иран

Пакистан съобщи за напредък в преговорния процес между Съединените щати и Иран, насочен към прекратяване на напрежението и намиране на дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Информацията беше оповестена след телефонен разговор между пакистанския външен министър Исхак Дар и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

След разговора Дар заяви, че двете страни приветстват постигнатия до момента напредък, който е резултат от продължаващите дипломатически усилия и активния диалог между заинтересованите участници.

В изявление, публикувано от канцеларията на пакистанския външен министър в социалната платформа „Екс“, се посочва, че Пакистан и Европейският съюз споделят надеждата тези дипломатически инициативи да доведат в близко бъдеще до трайно разбирателство и мирно уреждане на спора.

През последните седмици Пакистан изпълнява посредническа роля в контактите между Вашингтон и Техеран. В рамките на тези усилия през април представители на САЩ и Иран проведоха среща в пакистанската столица Исламабад, която беше част от продължаващите опити за намиране на дипломатически изход от кризата.

Според пакистанските власти диалогът между двете страни продължава, като дипломатическите канали остават активни в търсенето на устойчиво и мирно решение на конфликта.