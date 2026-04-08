Гръцките служби разбиха свързана с България престъпна група за телефонни измами

Гръцката полиция е разкрила престъпна група за телефонни измами на възрастни граждани в Солун и полуостров Халкидики, действала от България, съобщава гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.
Мрежата е разкрита от Дирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция.
Установена е самоличността на 48-годишна чуждестранна гражданка, чиято националност не се уточнява и която е работила със съучастници, които още не са разкрити.
Жертви на измамата са ставали възрастни хора. Те са мамени по телефона, че техен близък е участвал в пътен инцидент и са им искани суми за лечение или избягване на наказателно преследване.
Установено е, че престъпната мрежа е действала от България в периода от септември 2021 г. до август 2023 г. Според полицията финансовите щети за гръцките граждани възлизат на над 600 хиляди евро.
Контактът с потенциалните жертви ставал по телефона. Те са били заблуждавани, че техен близък е претърпял инцидент и се нуждае от пари. В телефонния разговор се включвал и друг човек, който се представял за близък на жертвата и молел за помощ. Така случаят се представял като особено спешен. След като се установявало, че жертвата е склонна да даде сумата, бил пращан друг член на престъпната група, който да вземе парите.
До момента е установено, че групата е замесена в 14 случая на измами за 611 345 евро като са направени опити да бъдат откраднати още 883 100 евро от възрастни граждани в Гърция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 браво на гърците кат хванат
Коментиран от #13
11:24 08.04.2026
2 пазете се от тази измамница
Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща? Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!
Коментиран от #11
11:27 08.04.2026
11 Мариела Димитрова
До коментар #2 от "пазете се от тази измамница":Да си жиффф и здраффф баатее !
13:08 08.04.2026
12 Сър ПиЧук
!!!Истината можеш временно да я прикриеш ,но никога напълно да я скриеш !Откъде ли пи пахнет на мокро куче ?Чакай да сложим vpn-aaaa ,че току виж ме блокирали за политнеморектни коментари ,ама аз и политик не съм И ся коо прайммм ?
13:14 08.04.2026
13 Ружа Игнатова
До коментар #1 от "браво на гърците кат хванат":Харно е Хорото ,кой както си го направи , а алчни балъци за бързо забогатяване винаги е имало и ще има ,що ги съжалвате,знаете ли колко злини могат и са готови да сторят ,ей така за едни бързи пари ?
13:19 08.04.2026
15 Става това,
До коментар #6 от "Ко става":че имат гърци помагачи.
По-точно гръцки ромеи като Васко пед…
Ама ти как да го проумееш с две гънки…
14:20 08.04.2026