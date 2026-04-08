Гръцките служби разбиха свързана с България престъпна група за телефонни измами

Гръцките служби разбиха свързана с България престъпна група за телефонни измами

8 Април, 2026 11:19 1 933 15

Жертви на измамата са ставали възрастни хора. Те са мамени по телефона, че техен близък е участвал в пътен инцидент

Гръцките служби разбиха свързана с България престъпна група за телефонни измами - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката полиция е разкрила престъпна група за телефонни измами на възрастни граждани в Солун и полуостров Халкидики, действала от България, съобщава гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Мрежата е разкрита от Дирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция.

Установена е самоличността на 48-годишна чуждестранна гражданка, чиято националност не се уточнява и която е работила със съучастници, които още не са разкрити.

Жертви на измамата са ставали възрастни хора. Те са мамени по телефона, че техен близък е участвал в пътен инцидент и са им искани суми за лечение или избягване на наказателно преследване.

Установено е, че престъпната мрежа е действала от България в периода от септември 2021 г. до август 2023 г. Според полицията финансовите щети за гръцките граждани възлизат на над 600 хиляди евро.

Контактът с потенциалните жертви ставал по телефона. Те са били заблуждавани, че техен близък е претърпял инцидент и се нуждае от пари. В телефонния разговор се включвал и друг човек, който се представял за близък на жертвата и молел за помощ. Така случаят се представял като особено спешен. След като се установявало, че жертвата е склонна да даде сумата, бил пращан друг член на престъпната група, който да вземе парите.

До момента е установено, че групата е замесена в 14 случая на измами за 611 345 евро като са направени опити да бъдат откраднати още 883 100 евро от възрастни граждани в Гърция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво на гърците кат хванат

    6 1 Отговор
    ало измамниците помагат за изборния процес . този вид измама е плъпнал навсякъде . после перат пари . ружа така лъжела да инвестират в уанкоини . изчезна безследно . и тя в гръцка изчезна . освен ако не е защитен свидетел . тогава си живее някъде на топло и с охрана . с друго име .

    Коментиран от #13

    11:24 08.04.2026

  • 2 пазете се от тази измамница

    15 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос.
    Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща? Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!

    Коментиран от #11

    11:27 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БАРС

    19 0 Отговор
    БРАВО НО ДА ГИ ОСЪДЯТ В ГЪРЦИЯ И ТАМ ДА НАНКАТ В ЗАТВОРИТЕ ИНАЧЕ АКО ОСТАНЕ НА НАШИТЕ ТО СЛЕД ГОДИНА ЩЕ ГИ ПУСТНАТ .ГЪРЦИТЕ ГЕ ПРОЩАВАТ

    11:35 08.04.2026

  • 5 А ония

    9 0 Отговор
    със златните цукала в киийюф
    КОГА ???!

    11:40 08.04.2026

  • 6 Ко става

    12 0 Отговор
    Кога циганите успяха да научат гръцки без акцент.? Явно в празния мозък има много място.

    Коментиран от #15

    11:44 08.04.2026

  • 7 007 /агент/

    14 0 Отговор
    Крумови закони !
    Да им режат езиците и пак да говорят !!!

    11:44 08.04.2026

  • 8 И вода

    7 0 Отговор
    им дали да не жабясат !

    11:45 08.04.2026

  • 9 бай Шиле

    6 0 Отговор
    Те такива само бастисване ги оправя!

    11:54 08.04.2026

  • 10 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Това са наши момчета от Хумата -Лом , с 3слънчеви бани по рождение ,ако не сте от тях пропуснете статията и
    Коментарите свързани с нея ...

    13:06 08.04.2026

  • 11 Мариела Димитрова

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "пазете се от тази измамница":

    Да си жиффф и здраффф баатее !

    13:08 08.04.2026

  • 12 Сър ПиЧук

    4 0 Отговор
    Циннн ганнняски сър ,не е полит коректно ,но пак са си Циннн ганннски ,Сър
    !!!Истината можеш временно да я прикриеш ,но никога напълно да я скриеш !Откъде ли пи пахнет на мокро куче ?Чакай да сложим vpn-aaaa ,че току виж ме блокирали за политнеморектни коментари ,ама аз и политик не съм И ся коо прайммм ?

    13:14 08.04.2026

  • 13 Ружа Игнатова

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "браво на гърците кат хванат":

    Харно е Хорото ,кой както си го направи , а алчни балъци за бързо забогатяване винаги е имало и ще има ,що ги съжалвате,знаете ли колко злини могат и са готови да сторят ,ей така за едни бързи пари ?

    13:19 08.04.2026

  • 14 Васил

    1 0 Отговор
    Няма начин да не се прославим.

    14:02 08.04.2026

  • 15 Става това,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ко става":

    че имат гърци помагачи.
    По-точно гръцки ромеи като Васко пед…
    Ама ти как да го проумееш с две гънки…

    14:20 08.04.2026

