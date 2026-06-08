Папата заяви, че оръжията никога не могат да доведат до траен мир

Оръжията могат да наложат временна тишина, но те никога не ще могат да изградят един истински и траен мир. Това заяви папа Лъв Четиринадесети в реч пред парламента на Испания, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).
„Тревожно е, че в различни части на света и дори в Европа превъоръжаването отново се очертава като почти неизбежен отговор на крехкостта на международната сцена“, предупреди Лъв XIV, според когото „истинската сигурност, вместо това, произтича от справедливостта, търпеливия диалог, зачитането на международното право и политиката, способна да постави живота на народите пред интересите, които печелят от войната.“
„Развитието на новите технологии и изкуствения интелект във военната сфера също изисква строга етична бдителност, така че решенията за живота и смъртта никога да не се оставят на автоматични механизми“, предупреди папата.
Лъв Четиринадесети подчерта, че ескалиращите конфликти, задълбочаващата се поляризация и широкоразпространеното незачитане на човешките права са тласнали света към една дълбока криза.
„Светът преминава през една дълбока духовна и културна криза, която се изразява под множество форми на насилие, поляризация и взаимно неуважение“, каза папата на фона на подновените атаки между Израел и Иран и на продължаващата война в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подържам
14:51 08.06.2026
2 Браво на папата
Коментиран от #6
14:53 08.06.2026
3 Красимир Петров
14:53 08.06.2026
4 Хахахаха
Коментиран от #8
15:01 08.06.2026
5 Оооо
15:06 08.06.2026
6 хаха
До коментар #2 от "Браво на папата":Няма как да стане без ръзоръжаване и на НАТО. Или си представяш руснаците със знаменца на дъга да са готови да посрещат "освободителите" от Германия, Франция, САЩ? Докато има борба да се настъпва към територията на другия през "демократизиране" и се трупат оръжия, ще се трупат и оръжия за отговор на атаките. Руснакът не иска да е роб на немеца или да си даде земите и имотите на там 4ти, 5и или който и да е Райх. Да, и Ханс в Германия и той се бои да не го завладее Русия и идва това, което виждаме.
Решението- връщаме нещата като преди 2021г и търгуваме мирно, правим да ни е изгодно на всички страни и с общата далавера всеки да няма нужда да се въоръжава, защото никой не иска да го "демократизира", "приобщава" и т.н.
15:16 08.06.2026
7 Механик
Докато всяко на живо същество на тая земя (вкл. хората) му се налага да ИЗЯДЕ друго същество, за да живее, мир няма да има. Сбъркани сме още по "план-конспект".
Мир и хора, за неща несъвместими. И ти, отче, знаеш това.
Коментиран от #10
15:17 08.06.2026
8 Механик
До коментар #4 от "Хахахаха":А евреите и САЩ, дали мислят като теб? Дали искат да се разоръжават?
Тръмп каза "аз за какво съм създал най-силната и въоръжена армия в света, ако няма да я ползвам по предназначение".
Сфащаш ли ми интимната мисъл? Или пак са те подгонили руснаците?
Коментиран от #9
15:19 08.06.2026
9 Хахахаха
До коментар #8 от "Механик":Тръмп НЕ Е ДЕМОКРАТ! Просто такива са диктаторите като тръмпоча, тупин и нетаняху. Все пак копейки, вие викахте - тръмп наш! Помните ли?
15:24 08.06.2026
10 хаха
До коментар #7 от "Механик":Всъщност в модерния свят с глобализацията може да има мир за хората. Да, ще ядем животни и т.н., но себе си няма за какво да избиваме, ако не е елит да иска да богатее и владее останалите, да си продава оръжия, да е монопол за храна, горива и т.н.
Преди 100г без земя да садиш и да гледаш животни за храна при суша или мор по добитъка си нямал много избор- война да вземеш чуждия добив и складираното или глад. Днес спокойно при мир може да поръчаш от другия край на света и има хладилници, кораби да не се развали продукция по пътя и да пренесеш хиляди тонове. И продавачът доволен, и ти. Но така трябва да не искаш да "приобщаваш", да налагаш свои правила кой какво и как да прави. Трябва да си точно обратното на империалист и надъхан, че или е твоето, или нищо. Трябва да уважаваш останалите култури и да признаеш, че може да не мислят като теб, да имат други закони, други обичаи. Тук модерният либерал изпада в шок и нервна криза- как така само той да не е единственото правилно и да не е най-великия учител на ония там първобитните или заблудени с други идеи за света, друга религия и т.н.? Евроатлантикът е краен като ислямските екстремисти. Просто пропагандира за друг вид хегемония и друга религия- на зелените соц тикви.
15:29 08.06.2026
11 Тити на Кака
Доказва го човешката история от последните 5 000 години.
16:19 08.06.2026