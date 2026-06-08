Папата заяви, че оръжията никога не могат да доведат до траен мир

Оръжията могат да наложат временна тишина, но те никога не ще могат да изградят един истински и траен мир. Това заяви папа Лъв Четиринадесети в реч пред парламента на Испания, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

„Тревожно е, че в различни части на света и дори в Европа превъоръжаването отново се очертава като почти неизбежен отговор на крехкостта на международната сцена“, предупреди Лъв XIV, според когото „истинската сигурност, вместо това, произтича от справедливостта, търпеливия диалог, зачитането на международното право и политиката, способна да постави живота на народите пред интересите, които печелят от войната.“

„Развитието на новите технологии и изкуствения интелект във военната сфера също изисква строга етична бдителност, така че решенията за живота и смъртта никога да не се оставят на автоматични механизми“, предупреди папата.

Лъв Четиринадесети подчерта, че ескалиращите конфликти, задълбочаващата се поляризация и широкоразпространеното незачитане на човешките права са тласнали света към една дълбока криза.

„Светът преминава през една дълбока духовна и културна криза, която се изразява под множество форми на насилие, поляризация и взаимно неуважение“, каза папата на фона на подновените атаки между Израел и Иран и на продължаващата война в Украйна.