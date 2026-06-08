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Ливанският премиер: Израел е извършил близо 3500 удара след обявеното примирие

Ливанският премиер: Израел е извършил близо 3500 удара след обявеното примирие

8 Юни, 2026 14:11, обновена 8 Юни, 2026 14:28 595 9

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  • удар-
  • примирие

Бейрут твърди, че хиляди атаки са били нанесени въпреки договореното прекратяване на огъня

Ливанският премиер: Израел е извършил близо 3500 удара след обявеното примирие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ливанският премиер Наваф Салам заяви, че Израел е извършил близо 3500 въздушни удара и стотици контролирани разрушения в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според данни, публикувани от кабинета му в платформата X след заседание на правителството, в периода от 17 април до 7 юни Израел е нанесъл 3491 въздушни удара, извършил е 407 контролирани разрушения и шест операции, при които цели села в най-южната част на Ливан са били напълно сринати.

Прекратяването на огъня, обявено от САЩ на 16 април и влязло в сила след полунощ на 17 април, доведе до намаляване на въздушните удари срещу Бейрут и неговите предградия, но не прекрати бойните действия в Южен Ливан между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Израелски военни части продължават да бъдат разположени в южната част на страната.

Салам посочи, че Ливан се стреми да спазва примирието, но ескалацията между Израел и Иран е предизвикала нови вълни на разселване, което затруднява приемането на засегнатите семейства. По негови данни над 1 милион души – около една пета от населението на страната - са били разселени вследствие на израелски удари и предупреждения за евакуация от началото на войната на 2 март.

Конфликтът се разшири, след като „Хизбула“ изстреля ракети по Израел в подкрепа на Иран, който по-рано беше подложен на удари от Израел и Съединените щати. Групировката продължава атаките срещу Израел и отхвърля посредническите усилия на САЩ.

В неделя Израел нанесе удари по южните предградия на Бейрут в отговор на обстрел от страна на „Хизбула“ срещу Северен Израел. В последвалата ескалация Техеран атакува цели в Северен Израел, а Израел отвърна с удари по различни обекти на иранска територия.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня в Близкия изток предполага „стрелба по по-умерен начин“, а не пълно прекратяване на бойните действия.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    4 2 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    14:30 08.06.2026

  • 2 Неинска

    3 1 Отговор
    Задалжително ВСИЧКИ на ТЕРИТОРИЯТА трябва да ОБОЖАВАТ ЕВРЕИТЕ щото иначе ще има бой по канчето докат омекне

    14:34 08.06.2026

  • 3 Анджо

    4 4 Отговор
    Ама тия от ООН не разбраха ли ,че терористичната организация Хизбула не бъде ли унищожена Израел няма да ги остави на мира. Ливан защо позволява на тяхната територия да съществува такава организация. Това значи ,че ливанците ги подкрепят и не дават никакъв признак ,че се разграничават от тях. Е тогава да не се жалват. И ние българите изпитахме техните бомби.

    Коментиран от #6

    14:35 08.06.2026

  • 4 име

    3 3 Отговор
    Само бой по циониситите докато престане да съществува ционистката кочина Израел, основаваща се на апартейд. Хизбула ги прави луди с ФПВ дронове в южен Ливан и северен Израел, което е окупирана сирийска земя. А иранците правят още дупки в железния гевгир. Гледайте канала the electronic intifada

    14:36 08.06.2026

  • 5 руски срам

    3 4 Отговор
    Израел нанесе 3500 удара, а Русия събори два гаража с три орешника и бахтиса.

    Коментиран от #7

    14:37 08.06.2026

  • 6 име

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    Слагай феса и потурите и бегай в Анадола. По твоята логика Левски и Ботев са били терористи.

    14:38 08.06.2026

  • 7 верно

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "руски срам":

    И за три гаража бандерите ореваха орталъка, чак до ООН стигнаха ;)

    14:39 08.06.2026

  • 8 само да питам

    3 1 Отговор
    Ливанската армия какво прави по въпроса? Ей така... за един приятел. Войната е м/у Хамас и Израел. Ливанската армия само знае да брои жертвите на горящите чалми.

    15:33 08.06.2026

  • 9 ха ха ха

    0 1 Отговор
    На кой му пука за Ливанския премиер. Той не е фактор. Не може да озапти шайка наркомани на които са дали ракети от Иран. Армията му е безпомощна срещу собствените му терористи.

    16:04 08.06.2026