Ливанският премиер: Израел е извършил близо 3500 удара след обявеното примирие

Ливанският премиер Наваф Салам заяви, че Израел е извършил близо 3500 въздушни удара и стотици контролирани разрушения в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според данни, публикувани от кабинета му в платформата X след заседание на правителството, в периода от 17 април до 7 юни Израел е нанесъл 3491 въздушни удара, извършил е 407 контролирани разрушения и шест операции, при които цели села в най-южната част на Ливан са били напълно сринати.

Прекратяването на огъня, обявено от САЩ на 16 април и влязло в сила след полунощ на 17 април, доведе до намаляване на въздушните удари срещу Бейрут и неговите предградия, но не прекрати бойните действия в Южен Ливан между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Израелски военни части продължават да бъдат разположени в южната част на страната.

Салам посочи, че Ливан се стреми да спазва примирието, но ескалацията между Израел и Иран е предизвикала нови вълни на разселване, което затруднява приемането на засегнатите семейства. По негови данни над 1 милион души – около една пета от населението на страната - са били разселени вследствие на израелски удари и предупреждения за евакуация от началото на войната на 2 март.

Конфликтът се разшири, след като „Хизбула“ изстреля ракети по Израел в подкрепа на Иран, който по-рано беше подложен на удари от Израел и Съединените щати. Групировката продължава атаките срещу Израел и отхвърля посредническите усилия на САЩ.

В неделя Израел нанесе удари по южните предградия на Бейрут в отговор на обстрел от страна на „Хизбула“ срещу Северен Израел. В последвалата ескалация Техеран атакува цели в Северен Израел, а Израел отвърна с удари по различни обекти на иранска територия.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня в Близкия изток предполага „стрелба по по-умерен начин“, а не пълно прекратяване на бойните действия.