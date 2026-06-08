СИПРИ: Всички ядрени сили разширяват арсеналите си

Всички девет държави, разполагащи с ядрено оръжие, са модернизирали и увеличили арсеналите си на фона на нарастващото международно напрежение. Това се посочва в нов доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ), цитиран от ДПА, предава БТА.

Според публикувания днес анализ се наблюдава обща тенденция към разширяване на ядрените програми на всички държави, които притежават ядрено оръжие.

„Има все повече доказателства, че държавите, притежаващи ядрено оръжие, пренебрегват, а в някои случаи дори се отказват от ангажиментите си за разоръжаване“, заяви Ханс Кристенсен, старши сътрудник в Програмата за оръжия за масово унищожение на СИПРИ.

„Като прибягват до ядрени решения, държавите създават нови рискове и подхранват динамиката на надпреварата във въоръжаването“, добави той.

По оценки на института Русия и Съединените щати притежават общо 83% от всички ядрени бойни глави в света. След края на Студената война двете страни постепенно унищожаваха изведените от експлоатация ядрени бойни глави.

Експертите на СИПРИ изчисляват, че към януари 2026 г. САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел са разполагали с общо 12 187 ядрени бойни глави.