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СИПРИ: Всички ядрени сили разширяват арсеналите си

СИПРИ: Всички ядрени сили разширяват арсеналите си

8 Юни, 2026 14:55 800 4

  • ядрени сили-
  • ядрено оръжие

Нарастващото международно напрежение ускорява модернизацията на ядрените програми

СИПРИ: Всички ядрени сили разширяват арсеналите си - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Всички девет държави, разполагащи с ядрено оръжие, са модернизирали и увеличили арсеналите си на фона на нарастващото международно напрежение. Това се посочва в нов доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ), цитиран от ДПА, предава БТА.

Според публикувания днес анализ се наблюдава обща тенденция към разширяване на ядрените програми на всички държави, които притежават ядрено оръжие.

„Има все повече доказателства, че държавите, притежаващи ядрено оръжие, пренебрегват, а в някои случаи дори се отказват от ангажиментите си за разоръжаване“, заяви Ханс Кристенсен, старши сътрудник в Програмата за оръжия за масово унищожение на СИПРИ.

„Като прибягват до ядрени решения, държавите създават нови рискове и подхранват динамиката на надпреварата във въоръжаването“, добави той.

По оценки на института Русия и Съединените щати притежават общо 83% от всички ядрени бойни глави в света. След края на Студената война двете страни постепенно унищожаваха изведените от експлоатация ядрени бойни глави.

Експертите на СИПРИ изчисляват, че към януари 2026 г. САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел са разполагали с общо 12 187 ядрени бойни глави.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко от московия е лъжа и измама !

    1 2 Отговор
    Рашисткия режим на Мордор едва ли има повече от една дузина годни за употреба ядрени оръжия.
    Лошото е, че не се знаят кои са сред 6000 и дали няма да се взривят още щом ги докоснат.

    Коментиран от #3

    15:06 08.06.2026

  • 2 име

    1 1 Отговор
    Иран трябва да има ядрено оръжие за да не протягат краварите и ционистите крадливи ръчички към тях и другите мюслита в региона.

    Колкото до "модернизацията", работата не е толкова в ядрените бойни глави, а в носителите. Държавици със затихващи функции, гърчещи се в агония заради натрупани дългове за издръжка на тъмнo зeлeни и златни тоалетни, няма как да "модернизират", могат само да плашат афганистански козари с калашници, че ще им хвърлят някоя бомба от бамбандировача, все едно сме 1945г. Даже и краварите няма как да модернизират, щото с ГМО и 3D принтирана пластмаса не става хиперзвукова ракета.

    15:09 08.06.2026

  • 3 име

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Тогава що те е страх, че може да те нападнат? Да не би да си пасивен!?

    15:10 08.06.2026

  • 4 Картаген

    0 0 Отговор
    Хайде!
    Изтребете се най-после, да покажете на народонаселението,че не ви дреме за него .
    После поживейте в бункерите три,четири години и заменяйте няколко милиона за консерва копърка.

    15:49 08.06.2026

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