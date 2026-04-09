Ал Джазира: Поне 254 са убитите в Ливан при израелския удар в сряда, ранени са 1 165 ВИДЕО

Броят на жертвите от нападението на Израел срещу Ливан нарасна до най-малко 254, като над хиляда са ранени, съобщи Ал Джазира, позовавайки се на гражданската защита на страната.
„Най-малко 254 души бяха убити, а други 1 165 бяха ранени при атаките в сряда“, се казва в съобщението.
Министърът на здравеопазването Ракан Насередин заяви, че Ливан е изправен пред „опасна ескалация“, след като Израел е предприел "повече от 100 въздушни удара" срещу страната.
Насередин добави, че линейките все още транспортират ранените до болници и призова международни организации да окажат помощ.
На 8 април президентът Тръмп обяви, че ударите срещу Иран ще бъдат преустановени за две седмици в замяна на пълното и незабавно отваряне на Ормузкия проток.
Израел подкрепи САЩ, но правителството отбеляза, че прекратяването на огъня няма да се включи Ливан.
Същия ден Израелските отбранителни сили обявиха края на най-голямата атака срещу инфраструктурата на Хизбула в Ливан от началото на военната операция.
САЩ също така заявиха, че Ливан не е част от споразумението за прекратяване на огъня и определиха обратните твърдения за "недоразумение".
1 Кан Кубрат
06:33 09.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дик диверсанта
Коментиран от #5
06:50 09.04.2026
4 Нали уж примирие ала- бала ?
Израел са башака!
06:50 09.04.2026
5 А, те хората не са палестинци.
До коментар #3 от "Дик диверсанта":Само са си цопнали държавата в/у палестинска територия.
06:53 09.04.2026
6 Холокоста "ряпа да яде"!!!
Разрушили ,къщите ,убили хората вътре, какъв е този канибализъм???
Та те са си чисти араби, като всички други????
06:58 09.04.2026
7 Ивелин Михайлов
07:00 09.04.2026
8 долу сащ
07:01 09.04.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ЕВРЕИТЕ ,
ЗА РАДОСТ НА ТУРЦИЯ И ПАКИСТАН :)
БИБИ ЗАКОПА ИЗРАЕЛ В ГОЛЯМА ЯМА
07:11 09.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хайо
07:20 09.04.2026
12 Есма
Коментиран от #13
07:21 09.04.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Есма":А какво са съвременните евреи? Изследването на генофонда, показа, че нямат нищо общо помежду си ,като народ. Общото е само религията.
08:22 09.04.2026
14 Мими Кучева🐕
08:42 09.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мдаа
Коментиран от #18
08:50 09.04.2026
18 ами
До коментар #17 от "Мдаа":силни ама срещу джапанки и цивилни.....прав е бил оня с мустачките, жалко че не е успял
09:03 09.04.2026
19 Злобата
09:19 09.04.2026
20 Жалките
09:21 09.04.2026