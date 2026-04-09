Ал Джазира: Поне 254 са убитите в Ливан при израелския удар в сряда, ранени са 1 165 ВИДЕО

Ал Джазира: Поне 254 са убитите в Ливан при израелския удар в сряда, ранени са 1 165 ВИДЕО

9 Април, 2026 06:24, обновена 9 Април, 2026 06:32 1 605 20

Линейките все още транспортират пострадали до болници, властите призоваха международни организации да окажат помощ

Ал Джазира: Поне 254 са убитите в Ливан при израелския удар в сряда, ранени са 1 165 ВИДЕО - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите от нападението на Израел срещу Ливан нарасна до най-малко 254, като над хиляда са ранени, съобщи Ал Джазира, позовавайки се на гражданската защита на страната.

„Най-малко 254 души бяха убити, а други 1 165 бяха ранени при атаките в сряда“, се казва в съобщението.

Министърът на здравеопазването Ракан Насередин заяви, че Ливан е изправен пред „опасна ескалация“, след като Израел е предприел "повече от 100 въздушни удара" срещу страната.

Насередин добави, че линейките все още транспортират ранените до болници и призова международни организации да окажат помощ.

На 8 април президентът Тръмп обяви, че ударите срещу Иран ще бъдат преустановени за две седмици в замяна на пълното и незабавно отваряне на Ормузкия проток.

Израел подкрепи САЩ, но правителството отбеляза, че прекратяването на огъня няма да се включи Ливан.

Същия ден Израелските отбранителни сили обявиха края на най-голямата атака срещу инфраструктурата на Хизбула в Ливан от началото на военната операция.

САЩ също така заявиха, че Ливан не е част от споразумението за прекратяване на огъня и определиха обратните твърдения за "недоразумение".


Ливан
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    39 4 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    06:33 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дик диверсанта

    5 32 Отговор
    Светът трябва да премахне палестинските терористи, създадени от износа на революция от СССР.

    Коментиран от #5

    06:50 09.04.2026

  • 4 Нали уж примирие ала- бала ?

    18 2 Отговор
    Или то само м/у америка и Иран.
    Израел са башака!

    06:50 09.04.2026

  • 5 А, те хората не са палестинци.

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дик диверсанта":

    Само са си цопнали държавата в/у палестинска територия.

    06:53 09.04.2026

  • 6 Холокоста "ряпа да яде"!!!

    30 3 Отговор
    После , всички ги мразели...???
    Разрушили ,къщите ,убили хората вътре, какъв е този канибализъм???
    Та те са си чисти араби, като всички други????

    06:58 09.04.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    23 3 Отговор
    А на Русия й реват за 2ма ожулени украинци 😆😝

    07:00 09.04.2026

  • 8 долу сащ

    12 1 Отговор
    хегемона си хегемонства и ни е стратегически партньор

    07:01 09.04.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    НА АРАБИТЕ ОТ ЗАЛИВА И НА ТЯХ ПОЧНА ДА ИМ ПИСВА
    ОТ ЕВРЕИТЕ ,
    ЗА РАДОСТ НА ТУРЦИЯ И ПАКИСТАН :)
    БИБИ ЗАКОПА ИЗРАЕЛ В ГОЛЯМА ЯМА

    07:11 09.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хайо

    19 1 Отговор
    Демокрацията която сее смърт.Прав е бил онзи с мустачките .

    07:20 09.04.2026

  • 12 Есма

    12 3 Отговор
    Какви евреи са те.Тюркменски (хазарски)племена приели юдизма,като религия.

    Коментиран от #13

    07:21 09.04.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Есма":

    А какво са съвременните евреи? Изследването на генофонда, показа, че нямат нищо общо помежду си ,като народ. Общото е само религията.

    08:22 09.04.2026

  • 14 Мими Кучева🐕

    2 4 Отговор
    Богоизбран народ,кво да ги праиш.🐖🐖🐖🤗🤣👍

    08:42 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мдаа

    7 1 Отговор
    Ционите безспорно са силни и затова показват невиждана жестокост и агресия, но и мира няма да видят. Не могат да избият всички араби, унизени и жадни за мъст. Натрупаната взаимна омраза е вече нелечима

    Коментиран от #18

    08:50 09.04.2026

  • 18 ами

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    силни ама срещу джапанки и цивилни.....прав е бил оня с мустачките, жалко че не е успял

    09:03 09.04.2026

  • 19 Злобата

    0 1 Отговор
    пречи на разума, завистта те убива, глупостта те оставя жив. Ако знаеш колко много ти липсва, щв се самоубиеш.

    09:19 09.04.2026

  • 20 Жалките

    2 3 Отговор
    копейки, чийто приятели се изчерпват с радикализирани ислямисти, търсят общо убежище тук за да покажят собственото си безсилие и глупост. Няма да им се размине, защото си го търсят.

    09:21 09.04.2026