Ал Джазира: Поне 254 са убитите в Ливан при израелския удар в сряда, ранени са 1 165 ВИДЕО

Броят на жертвите от нападението на Израел срещу Ливан нарасна до най-малко 254, като над хиляда са ранени, съобщи Ал Джазира, позовавайки се на гражданската защита на страната.

„Най-малко 254 души бяха убити, а други 1 165 бяха ранени при атаките в сряда“, се казва в съобщението.

Министърът на здравеопазването Ракан Насередин заяви, че Ливан е изправен пред „опасна ескалация“, след като Израел е предприел "повече от 100 въздушни удара" срещу страната.

Насередин добави, че линейките все още транспортират ранените до болници и призова международни организации да окажат помощ.

На 8 април президентът Тръмп обяви, че ударите срещу Иран ще бъдат преустановени за две седмици в замяна на пълното и незабавно отваряне на Ормузкия проток.

Израел подкрепи САЩ, но правителството отбеляза, че прекратяването на огъня няма да се включи Ливан.

Същия ден Израелските отбранителни сили обявиха края на най-голямата атака срещу инфраструктурата на Хизбула в Ливан от началото на военната операция.

САЩ също така заявиха, че Ливан не е част от споразумението за прекратяване на огъня и определиха обратните твърдения за "недоразумение".