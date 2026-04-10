Тръмп: Победата ни не е "преждевременна", а факт. Иран няма да има ядрено оръжие, доставките на петрол ще се възобновят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран не трябва да начислява такси за танкери, преминаващи през Ормузкия проток.
„Има съобщения, че Иран начислява такси за танкери, преминаващи през Ормузкия проток. Би било по-добре, ако това не е така. А ако е така, по-добре да спрат сега“, написа американският лидер в Truth Social.
„Иран върши много лоша, някои биха казали плачевна, работа по осигуряването на доставките на петрол през Ормузкия проток. Това не е споразумението, което постигнахме“, написа президентът.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на 8 април, че Съединените щати се противопоставят на това Иран да начислява такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, но възможността Вашингтон и Техеран да направят това съвместно ще бъде обсъдена през следващите две седмици.
Тръмп смята, че доставките на петрол скоро ще бъдат възстановени, независимо дали Иран ще съдейства за това.
„Благодарение на мен Иран никога няма да има ядрено оръжие и доставките на петрол ще се възобновят много скоро, със или без сътрудничеството на Иран, то не ме интересува“, заяви американският лидер.
Той също така критикува The Wall Street Journal, който преди това публикува редакционна статия, в която се казва, че Тръмп е „обявил преждевременна победа“.
„Това е победа и няма нищо преждевременно в нея“, заяви шефът на Белия дом.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Ако саш се включи в рекета може
04:50 10.04.2026
8 Сериозно?!
В допълнение всички ви се смеят вече, а кенефите на самолетоносача още са запушени.
Победа!!??
05:19 10.04.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А Иран НЕ само събира такси,
ами ги събира НЕ в долари❗
05:21 10.04.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А в края на същата година обявихте, че Иран е на 5 дни от създаването на ЯО❗
Сега пак унищожихте ядрената му програма❗
🤔🤔🤔
Иран не е имал и няма ЯО,
а единствената страна която Е ИЗПОЛЗВАЛА ЯО е...
САШт🤔🤔🤔
05:29 10.04.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Коста":Лошото е, че в резултат на САШтинската пропаганда болшинството от младежите в Япония си мислят, че бомбите над Хирошима и Нагасаки ги е пуснал ... СССР ❗
06:01 10.04.2026
22 амперикуку
То прохода си беше отворен преди войната ! Сега все още е затворен .
Иранците бяха съгласни да спрат с урана и да го изнесат ! Сега не се знае.
Избомбихте всички съоръжения ! Сега петрол има -структура няма !
Иран беше с ембарго !! Сега от зар сами го вдигнахте !
НАПРАВИХТЕ ИРАН ВОДЕЩА ВОЕННА СИЛА ЗА РАЙОНА !
А вашите бази ги няма !!
Коментиран от #25
06:29 10.04.2026
25 Мразя до гроб Русия безплатно
До коментар #22 от "амперикуку":Самата горчива и очевидна истина казваш!
Оранжевият клоун несъмнено е големият позор на Свободния свят.
06:49 10.04.2026
31 Ха ха
До коментар #20 от "Коста":Може да събира,но в "съдействие " със САЩ.Даже лично с Тръмп.
07:37 10.04.2026
32 Оракула от Делфи
Из дневниците на един л-у-д!
"Палиш и бягаш"!!!
08:36 10.04.2026
34 Стефан
До коментар #20 от "Коста":Защото, Суецкия и Панамския канали, са инфраструктурти проекти. Има огромни разходи за тяхната техническа поддръжка (постоянно драгиране на фарватера, шлюзове, помпи, персонал и т.н.) естествено, че ще има такси. Ама такси на естествените проливи, които е направила майката природа не е редно да има и съответно това е записано в световното морско право. Всичко друго е изнудване.
09:20 10.04.2026