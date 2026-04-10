Тръмп: Победата ни не е "преждевременна", а факт. Иран няма да има ядрено оръжие, доставките на петрол ще се възобновят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран не трябва да начислява такси за танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

„Има съобщения, че Иран начислява такси за танкери, преминаващи през Ормузкия проток. Би било по-добре, ако това не е така. А ако е така, по-добре да спрат сега“, написа американският лидер в Truth Social.

„Иран върши много лоша, някои биха казали плачевна, работа по осигуряването на доставките на петрол през Ормузкия проток. Това не е споразумението, което постигнахме“, написа президентът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на 8 април, че Съединените щати се противопоставят на това Иран да начислява такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, но възможността Вашингтон и Техеран да направят това съвместно ще бъде обсъдена през следващите две седмици.

Тръмп смята, че доставките на петрол скоро ще бъдат възстановени, независимо дали Иран ще съдейства за това.

„Благодарение на мен Иран никога няма да има ядрено оръжие и доставките на петрол ще се възобновят много скоро, със или без сътрудничеството на Иран, то не ме интересува“, заяви американският лидер.

Той също така критикува The Wall Street Journal, който преди това публикува редакционна статия, в която се казва, че Тръмп е „обявил преждевременна победа“.

„Това е победа и няма нищо преждевременно в нея“, заяви шефът на Белия дом.