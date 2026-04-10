Тръмп: Победата ни не е "преждевременна", а факт. Иран няма да има ядрено оръжие, доставките на петрол ще се възобновят

10 Април, 2026 04:33, обновена 10 Април, 2026 05:18 2 400 34

Американският премиер призова Иран да не събира такси за преминаване през Ормузкия проток

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран не трябва да начислява такси за танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

„Има съобщения, че Иран начислява такси за танкери, преминаващи през Ормузкия проток. Би било по-добре, ако това не е така. А ако е така, по-добре да спрат сега“, написа американският лидер в Truth Social.

„Иран върши много лоша, някои биха казали плачевна, работа по осигуряването на доставките на петрол през Ормузкия проток. Това не е споразумението, което постигнахме“, написа президентът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на 8 април, че Съединените щати се противопоставят на това Иран да начислява такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, но възможността Вашингтон и Техеран да направят това съвместно ще бъде обсъдена през следващите две седмици.

Тръмп смята, че доставките на петрол скоро ще бъдат възстановени, независимо дали Иран ще съдейства за това.

„Благодарение на мен Иран никога няма да има ядрено оръжие и доставките на петрол ще се възобновят много скоро, със или без сътрудничеството на Иран, то не ме интересува“, заяви американският лидер.

Той също така критикува The Wall Street Journal, който преди това публикува редакционна статия, в която се казва, че Тръмп е „обявил преждевременна победа“.

„Това е победа и няма нищо преждевременно в нея“, заяви шефът на Белия дом.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Тръмп

    47 31 Отговор
    Тръмп е военен престъпник и подлога на Нетаняху

    04:44 10.04.2026

  • 2 Ако саш се включи в рекета може

    25 27 Отговор
    Да се събират пари ако ли не няма да има рекет🤣🤣🤣🤣🤣

    04:50 10.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Има ционистко зло

    35 5 Отговор
    Рижавият Психопат като какъв иска да взима дял от таксите в Залива?! Като губещ собствената си война, психопатът не е в силна позиция! Таксите ще отиват в Иран и Оман.

    04:56 10.04.2026

  • 6 Браво Иран

    36 3 Отговор
    Иран унизи корумпираната епщайн-класа. Всеки ден й дава урок по мъдрост и смелост.

    05:05 10.04.2026

  • 7 Само питам

    28 3 Отговор
    Тоя не разбра ли че е безгласна буква

    05:11 10.04.2026

  • 8 Сериозно?!

    32 4 Отговор
    Каква победа, бе Нента? Петрола беше $70 сега е $100+, а Иран тогава нямаше ядрено оръжие, а сега със сигурност ще направят.

    В допълнение всички ви се смеят вече, а кенефите на самолетоносача още са запушени.
    Победа!!??

    05:19 10.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 4 Отговор
    Ех, ТръНпе, победата Ви НЕ е факт❗
    А Иран НЕ само събира такси,
    ами ги събира НЕ в долари❗

    05:21 10.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 2 Отговор
    През лятото на 2025-та нали унищожихте ядрената програма на Иран❗
    А в края на същата година обявихте, че Иран е на 5 дни от създаването на ЯО❗
    Сега пак унищожихте ядрената му програма❗
    🤔🤔🤔
    Иран не е имал и няма ЯО,
    а единствената страна която Е ИЗПОЛЗВАЛА ЯО е...
    САШт🤔🤔🤔

    05:29 10.04.2026

  • 12 Гост

    26 2 Отговор
    На времето Нерон подпалил Рим за да се вдъхновява какъв велик поет бил. Сега Тъмп ще подпали света за да се вдъхнови какъв ВЕЛИК МИРОТВОРЕЦ Е! Общото между двамата - ЛУДИ НАРЦИСИ!

    05:41 10.04.2026

  • 13 Има ционистко зло

    21 2 Отговор
    Иран унизи облятата с кръв Епщайн групирока Тръмп -натаняху! Психопатите могат само да си ближат раните.

    05:43 10.04.2026

  • 14 Коста

    17 2 Отговор
    Този галфон още преди месец говореше за такси и военен ескорт през пролива. Но ако само Иран взема пари естествено че не е правилно. 90% за САЩ 10% за Иран е напълно справедливо. Както и разпределението на печалбата от ирански и венецуелски нефт

    05:53 10.04.2026

  • 15 Коста

    22 2 Отговор
    Лошото е че вече и малките деца знаят че Израел и САЩ са военни престъпници. И новите поколения ще ви покажат кон боб яде ли

    Коментиран от #18

    05:56 10.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 4 Отговор

    До коментар #15 от "Коста":

    Лошото е, че в резултат на САШтинската пропаганда болшинството от младежите в Япония си мислят, че бомбите над Хирошима и Нагасаки ги е пуснал ... СССР ❗

    06:01 10.04.2026

  • 19 Нищо не се знае!

    14 1 Отговор
    Подобни изкзвания сме слушали много пъти!

    06:04 10.04.2026

  • 20 Коста

    21 2 Отговор
    Защо Египет събира такси за преминаване на Суец а Панама събира такси за преминаване на Панамският канала? И защо Иран да не събира?

    Коментиран от #21, #31, #34

    06:05 10.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 амперикуку

    17 2 Отговор
    Кое точно сте спечелили ?
    То прохода си беше отворен преди войната ! Сега все още е затворен .
    Иранците бяха съгласни да спрат с урана и да го изнесат ! Сега не се знае.
    Избомбихте всички съоръжения ! Сега петрол има -структура няма !
    Иран беше с ембарго !! Сега от зар сами го вдигнахте !
    НАПРАВИХТЕ ИРАН ВОДЕЩА ВОЕННА СИЛА ЗА РАЙОНА !
    А вашите бази ги няма !!

    Коментиран от #25

    06:29 10.04.2026

  • 23 изкукал бял вожд

    16 2 Отговор
    Сега всички в тоя район ви обичат и ви се възхищават ...ама по зверства не се различавате от евретие с които сте в комбина .

    06:31 10.04.2026

  • 24 Бурундук

    8 0 Отговор
    Сенилният жалък рижак, който направи САЩ за посмешище

    06:47 10.04.2026

  • 25 Мразя до гроб Русия безплатно

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "амперикуку":

    Самата горчива и очевидна истина казваш!
    Оранжевият клоун несъмнено е големият позор на Свободния свят.

    06:49 10.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гражданин.

    12 1 Отговор
    Абе малоумници Иран безтуй нямаше да има ядренно оръжие , а доставките на петрол си бяха безплатни ,а сега ще плащате.

    07:00 10.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Коста":

    Може да събира,но в "съдействие " със САЩ.Даже лично с Тръмп.

    07:37 10.04.2026

  • 32 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    "Само Тръмп, има право да събира данъци"...
    Из дневниците на един л-у-д!
    "Палиш и бягаш"!!!

    08:36 10.04.2026

  • 33 Васил

    1 0 Отговор
    Кукуто е голям фантазьор,

    09:02 10.04.2026

  • 34 Стефан

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Коста":

    Защото, Суецкия и Панамския канали, са инфраструктурти проекти. Има огромни разходи за тяхната техническа поддръжка (постоянно драгиране на фарватера, шлюзове, помпи, персонал и т.н.) естествено, че ще има такси. Ама такси на естествените проливи, които е направила майката природа не е редно да има и съответно това е записано в световното морско право. Всичко друго е изнудване.

    09:20 10.04.2026