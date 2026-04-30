Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Кремъл призна: Руската икономика се свива! Работим по въпроса

30 Април, 2026 15:10

  • русия-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • елвира набиулина-
  • рубла

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия отчита първо свиване на икономиката си от три години насам, като властите вече работят по мерки за възстановяване на растежа. Това съобщи Кремъл след публикуване на предварителни данни за икономическото представяне на страната, пише "Ройтерс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че процесът е "очаквано охлаждане" на икономиката и увери, че президентът Владимир Путин и правителството разработват решения за обръщане на негативната тенденция.

По данни на руското министерство на икономиката, брутният вътрешен продукт се е свил с около 0.3% през първото тримесечие на годината - по-малко от очакваното от редица анализатори. Това идва след години на растеж, при които икономиката се разшири с 4.1% през 2023 г. и 4.9% през 2024 г., а през 2025 г. растежът се забави до около 1%.

Руската икономика, оценявана на около 3 трилиона долара, успя да избегне сериозен срив въпреки тежките западни санкции, наложени след началото на войната в Украйна. През 2022 г. тя се сви с 1.4%, но впоследствие се върна към растеж.

Според Централна банка на Русия спадът през настоящата година се дължи до голяма степен на еднократни фактори, сред които увеличението на ДДС в началото на годината и тежките снеговалежи, забавили строителния сектор.

Други представители на властта и бизнеса посочват като причини недостига на работна ръка, бавното внедряване на нови технологии, както и силната рубла, който оказва натиск върху износа.

Междувременно управителят на централната банка Елвира Набиулина призова за "честност" при представянето на икономическите данни на фона на обвинения от западни разузнавателни служби за възможни манипулации.

От Кремъл обаче категорично заявиха, че имат "пълно доверие" в официалната статистика.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 18 Отговор
    Раша е велика силица!

    Коментиран от #34

    15:13 30.04.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    35 21 Отговор
    Манията за величие на маскаля винаги в историята е завършвала с мизерия!
    Днес украинците удариха най големият завод на Лукойл в Перм! Всичко гори!

    Коментиран от #8, #26, #45, #71

    15:14 30.04.2026

  • 3 НАЙ ВЕЛИКИТЕ

    10 26 Отговор
    НЕПОБЕДИМИ

    Коментиран от #75

    15:14 30.04.2026

  • 4 В Кремъл го признават

    23 32 Отговор
    А в Брюксел Цари щастлив хаос и дори нямат информация за запасите от петрол и горива в Европейския съюз.
    Инфлацията върви с бързи темпове нагоре а икономиката с още по-бързи темпове надолу.
    Необходим ли е коментар.

    Коментиран от #6

    15:14 30.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    29 15 Отговор
    "...работим по въпроса..."

    Това е страшното - руснак да "работи" !!!
    Работихте над комунизма, над социализма, работихте над Лада и Армата, работихте над Украйна, работихте над ПВО защитата, сега рукожопите рушняци "работели" над икономиката ☝️ Ми работете, Господ да ви пази 😄

    Коментиран от #76

    15:16 30.04.2026

  • 6 Пепи Волгата

    26 11 Отговор

    До коментар #4 от "В Кремъл го признават":

    Много ми е добре в Брюксел.

    15:16 30.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    26 13 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Зеленски подпали ватняците.

    15:19 30.04.2026

  • 9 Българин

    14 22 Отговор
    Българите обедняваме 37 години под ред!!!

    Коментиран от #20, #24, #25

    15:19 30.04.2026

  • 10 Васил

    24 16 Отговор
    Това не е икономика да копаеш за нефт и газ икономика е Китай от нищо нещо. Рашистите са поредният пример че да имаш всичките ресурси на света пак ще живееш бедно.

    Коментиран от #32

    15:19 30.04.2026

  • 11 ОпсЪ

    11 17 Отговор
    Щото българската е в цъфтеж....

    15:19 30.04.2026

  • 12 Комунист

    16 11 Отговор
    Руските комунисти казаха, че идва нова Октомврийска революция - 1917-2026.

    15:19 30.04.2026

  • 13 Ситен дъжд запръска

    7 8 Отговор
    Ник Механик дедовият ми отръска.

    15:20 30.04.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    21 14 Отговор
    Руската икономика е Четвърта, а тази година ставаме Първа !!! Между другото Перм гори, над 60 пожарни и хеликоптери гасят Завод за детски игрушки и муниции 😁

    15:20 30.04.2026

  • 15 Гориил

    15 26 Отговор
    Икономиките в цяла Европа се свиват с тревожна скорост и в ужасяващ мащаб. Оставете Русия на мира и се съсредоточете върху деградацията и разрушението на собствените си страни.Русия разполага с неизчерпаеми ресурси и неограничени резерви.

    Коментиран от #29, #60, #80

    15:20 30.04.2026

  • 16 Клоуна пусин 🤡💩

    22 13 Отговор
    Ходещия на токчета смешник ще издаде указ икономиката да се расте и ... работата е готова. 🤣🤣🤣

    15:21 30.04.2026

  • 17 Сила

    16 7 Отговор
    ПЕТИЛЕТКАТА ЗА ТРИ ГОДИНИ ....
    УРА ДРУГАРИ...

    15:21 30.04.2026

  • 18 ка Путин боклук

    17 9 Отговор
    Свита е като на ка Путин чучурчето като влезе в ледена вода.

    15:21 30.04.2026

  • 19 Па то Пи... ДЕРИТЕ

    11 10 Отговор
    Така работеа и у...туапсе!
    А пенционерете се млатят като кочеве за просрочки от контейнерите на Петьорачка
    Хихихи

    15:21 30.04.2026

  • 20 Смех с копейки

    18 8 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Ти ако си беден другите не са.

    15:22 30.04.2026

  • 21 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    22 12 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации и оправдавайки своята некадърност с измислени врагове.
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    15:22 30.04.2026

  • 22 Аз съм веган

    16 11 Отговор
    Великия геостратег с високите и ботокса натика Бензиностанцията в калта и нема излизане.

    15:22 30.04.2026

  • 23 Ха ха ха

    19 13 Отговор
    Всеки опит за величие на пРоссия завършва с опашки и купони за хляб......

    15:22 30.04.2026

  • 24 Реален Българин.

    22 8 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Преди 37 години зяпах в Корекома шоколад Тоблерон като Гаврош, а сега го подминавам тоя евтинджос и си купувам от най-скъпите.

    15:23 30.04.2026

  • 25 9988

    21 11 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Това да не ти е комунизма ,че да обедняваме ? България в момента е по-богата и по развита отвсякога и реално държавата се развива с много до ри темпове и сме добре В пъти по добре сме откъм качество,развитие и стандарт на живот от Русия и оскотелият им народ барабар с факта,че онея колхозници притежавали всичките суровини на света видиш ли и са 140 милиона.

    Коментиран от #67

    15:23 30.04.2026

  • 26 Сила

    20 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    "Всеки опит на Русия за величие завършва с купони за хляб ..."
    Не помня чии беше цитата , но е руски автор

    15:23 30.04.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    15 7 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    15:24 30.04.2026

  • 28 резил

    19 9 Отговор
    Огромна Русия с огромна територия и население и приридни богатства има на половината икономика от мизерна Германия. Ма се сравнявали с ЕС. Смешници.

    15:24 30.04.2026

  • 29 Майор Деянов, на всеки километър

    15 9 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    "...се свиват с тревожна скорост и в ужасяващ мащаб.. "

    Комай с тревожна скорост и в ужасяващ мащаб да се свива пилешкият ти мозък ру3ки, да ? 😁

    15:24 30.04.2026

  • 30 Възраждане

    12 8 Отговор
    Струва ми се че педофила нагази до шия в...дермата!
    Колеги надничари, време е да потърсим нов Фюрер и Господар,..ху йло е об..те..чен

    15:24 30.04.2026

  • 31 Механик

    13 5 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    15:26 30.04.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    16 7 Отговор

    До коментар #10 от "Васил":

    "...руснаците всичките ресурси на света държат, пак бедно живеят.."

    В нефт до колене гази, гладно ходи ☝️

    15:27 30.04.2026

  • 33 1917

    17 8 Отговор
    Историята се повтаря като фарс. Другарите комунисти говориха, че Запада гние, а всъщност съветската кочина се разпадна. Сега рашките дрънкат, че ЕС е в икономическа криза и се разпада, а всъщност русийката фалира и ще се разпадне.

    15:27 30.04.2026

  • 34 Друго си е

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Великата силица, повелителка пороливите, внезапно напускаща .. га стане напечено..

    Коментиран от #52

    15:27 30.04.2026

  • 35 Констатация

    17 8 Отговор
    Има един стар руски лаф: Пока толстый, сохнет худой сдохнет! А, сега превода - Докато д е б е л и я съхне, слабичкия ще издъхне! Та, в случая се пита, кой по-тлъст - ЕС или Раша, вие как мислите??? -))) Аз залагам на това, че Европа е по-тлъстичка... от Раша!!!!

    15:28 30.04.2026

  • 36 Молния!

    13 8 Отговор
    В москалбад и веригата Петьорачка, цените вече са като в Швейцария! Затова на етикетите е дадена ЦЕНАТА за...100 гр!
    Всичко кошмарно за узкоглазите...тепърва предстои!

    15:28 30.04.2026

  • 37 ха ха ха

    15 8 Отговор
    Икономиката им се е свила поради обилни снеговалежи и еднократни фактори хахахахахах.Тея буквално са в рецесия,фалит и разпад и никой не им се виновен за това което си надробиха и сега ще сърбат! Най смешното е,че Русия е държава джудже във всяко отношение ама иска да крачи с големите и да се прави на играч какъвто не е 😀 Отново картинката явно отива на купони за хляб

    Коментиран от #56

    15:29 30.04.2026

  • 38 факти

    12 12 Отговор
    Да им имаме проблемите. След четири години война, заради силната рубла се е свил износа. А на нас ни е лесно. Лев няма, цените хвърчат нагоре, инфлацията е двуцифрена и трицифрена, а ни лъжат с някакви 3-7%, фискална криза, дългова зависимост - и то без война. България във "великия ЕС" и в клуба на "богатите"... Тотален резил.

    Коментиран от #72, #90

    15:30 30.04.2026

  • 39 Нямат край руZкия ПОЗОР....

    20 7 Отговор
    ...БЕДНОТИЯ и МИЗИРИЯ, нямат....

    15:30 30.04.2026

  • 40 си дзън

    13 8 Отговор
    Русията е като една звезда. Ще се свива,свива, докато не избухне.

    15:31 30.04.2026

  • 41 Възpожденец 🇧🇬

    20 6 Отговор
    Никога не съм си представял, че Русия има толкова разпиляна и слаба армия, че при всичките природни богатства населението живее като в Папуа Нова Гвинея . Десетилетия са ни заблуждавали, че са някаква военна, технологична и икономическа сила, а те са въздух под налягане. За 25 г. Путин успя да разруши цялото градено величие на СССР, без съмнение за което са виновни украинци, балтийските страни и инженерите от Запад - предимно от Германи и САЩ.
    Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.

    Коментиран от #69, #73

    15:32 30.04.2026

  • 42 Русийката закъсва

    18 7 Отговор
    и то на фона на скъпия нефт, подарък от агент Краснов!

    Ако не е Краснов периодично да подпира Русийката , тя отдавна да се е оттекла!

    15:32 30.04.2026

  • 43 Накратко

    17 6 Отговор
    Комунистът Зюганов го каза в прав текст - Раша се връща в началото на 20-ти век.
    Абсолютно нищо не може да спре този процес.
    В момента само удължават агонията.

    Коментиран от #48

    15:33 30.04.2026

  • 44 Блогър от Москал. Крим е Украински

    18 8 Отговор
    Скоро ще ни пуснат Интернет. Първо при братушките от С.Корея, после и у нас!
    В Киев ще бъдем скоро, още няма...3...петилетки!

    15:34 30.04.2026

  • 45 След Туансе

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    И Перм изгоре.Жителите питат къде да бягат.

    Коментиран от #54

    15:34 30.04.2026

  • 46 Голем смех

    13 6 Отговор
    Пародия на икономика. Основана на военно производство и водка.

    15:35 30.04.2026

  • 47 РФ е един огромен КЕН eф !

    13 7 Отговор
    Ватенките започнаха да нервничат, че Украйна не реагира на предложението им за примирие на 9 май. 😬🤪
    Може пешеходният парад да бъде на прибежки. 😆

    15:35 30.04.2026

  • 48 Владимир Путин, президент

    9 7 Отговор

    До коментар #43 от "Накратко":

    Единствения начин руснаците да се спасят от монголо-ислямския бъркоч, е да бягат в Украйна и Беларус ☝️

    Коментиран от #59

    15:36 30.04.2026

  • 49 Мишел

    4 7 Отговор
    Русия, както всяка капиталистическа държава, периодично изпада в икономически кризи.

    Коментиран от #53

    15:36 30.04.2026

  • 50 Ти да видиш.

    7 4 Отговор
    Само заради ДДСто и снеговалежите ще е. Няма нищо общо с факта че Украйна ви громи всеки ден и че половин Русия гори :)

    15:37 30.04.2026

  • 51 Тодар Живков

    12 3 Отговор
    Има ли другари по-гламаво и крадливо племе от руските комунисти?Еми има другари!Това са българските комунисти.

    15:37 30.04.2026

  • 52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Друго си е":

    дет убиха 1 аятолах-аллах маллах ли?

    15:38 30.04.2026

  • 53 Пико4,

    11 3 Отговор

    До коментар #49 от "Мишел":

    РФ е феодална държава.

    15:38 30.04.2026

  • 54 Руснак без крак...

    11 3 Отговор

    До коментар #45 от "След Туансе":

    "..и Перм изгоре.Жителите питат къде да бягат..."

    Да си бегат в Руския си мир, таваришчите.
    Надали някой тъжи за тях...

    15:38 30.04.2026

  • 55 Ристе кьоравото

    7 2 Отговор
    Тоа со..монголоиднио Сурат ли избега само по прашки от лошио Готвач ?!?
    Па тва узкоглазото е.. Лейди Бой..бре
    Хехехе

    15:38 30.04.2026

  • 56 ха ха ха

    11 3 Отговор

    До коментар #37 от "ха ха ха":

    Обилни валежи от украински дронове, нептуни и Химарс.

    15:38 30.04.2026

  • 57 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    6 8 Отговор
    Защо ни занимавате с руската икономика?
    Вие руско издание ли сте или провеждате политика по отклоняване на впиянчените дърти българи от истинските им проблеми?

    Я кажете българската икономика свива ли се или се разширява?
    Егати поръчковата медия сте!

    Коментиран от #63, #64

    15:39 30.04.2026

  • 58 Добри новини

    11 3 Отговор
    ВСУ превърнаха руския Перм във второ Туапсе. Трябва цялата територия на ватенките да изглежда така, за да им се избият империалистическите демони от главите.

    Украйна удари един от най-големите заводи за производство на експлозиви в Русия.

    Нови типове FPV дронове ще пристигнат на фронта. На нашественика ще му бъде болно.
    Те покриват зоната от 100-150 километра от границите с ударни БПЛА с малък обсег. Там са всички „най-вкусни“ цели. Да, далечните удари с БПЛА ще стават все повече. Да, ще има още подаръци...

    15:39 30.04.2026

  • 59 провинциалист

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    "Единствения начин руснаците да се спасят от монголо-ислямския бъркоч, е да бягат в Украйна и Беларус" - ето, има начин! Но няма начин европейците да се спасят от афроазиато-ислямския бъркоч.

    15:39 30.04.2026

  • 60 цирк московски

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Тая простотия с ресурсите и неизчерпаемите резерви може да я въртиш някъде другаде клоун 🤡🤡🤡 Руския ти обор буквално се разпада ОТНОВО пред очите ти,а ти си се загрижил за стабилна Европа която люлката на цивилизацията и развитието и хвърля точно 1% от възможностите си да бие шамари на руския ти обор.Тоя път обаче Европа няма да ви спасява от глад и разпад. 🤡

    Коментиран от #70

    15:40 30.04.2026

  • 61 Руската

    11 2 Отговор
    икономика се свива. Зеленски: "работим по въпроса!"

    15:40 30.04.2026

  • 62 Георги

    0 0 Отговор
    ей доживяхме го... ако резултата от санкциите се беше забавил още малко и за нас нямаше да има значение

    15:40 30.04.2026

  • 63 Владимир Путин, президент

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    "...егати поръчковата медия сте!..."

    Га се плаща с копейки, такъв е рузултата ☝️

    15:42 30.04.2026

  • 64 да си знаеш

    6 3 Отговор

    До коментар #57 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Това е сайт за новини и си влязъл в отдел световни новини където се публикуват новини които интересуват аудиторията бе мисирко платена.Имаш две капки акъл които очевидно не могат да асимилират логиката,ама нали и от руското ти плащат да се излагаш като кифладжия тука

    15:42 30.04.2026

  • 65 Гориил

    4 5 Отговор
    Санкциите са като чук върху пръстите ни. Не разчитайте на спасението или защитата на Москва.Никой в ​​Европа няма да получи индулгенцията на Кремъл.

    15:43 30.04.2026

  • 66 Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡

    7 2 Отговор
    Денгите свършиха!
    Товарищи патриоти, давайте си парите на Путин за движухата.
    Шефката на руската Централна банка заяви, че спестяванията на руснаците са единственият източник на финансиране за икономиката. 😆

    Коментиран от #85

    15:43 30.04.2026

  • 67 Мишел

    2 13 Отговор

    До коментар #25 от "9988":

    Много забогатяхме, толкова, че от 9 милиона станахме 6 милиона. Ако продължим така да богатеем, ще изчезнем.

    Коментиран от #74, #83

    15:44 30.04.2026

  • 68 Аз съм веган

    8 2 Отговор
    Как работят? Наливат се с одеколон?

    15:44 30.04.2026

  • 69 Военен

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Това руското не е армия,а сбирнщайн.Ако случайно уцелят някоя болница,пазар,жилищен блок викат ура.

    15:45 30.04.2026

  • 70 провициалист

    1 5 Отговор

    До коментар #60 от "цирк московски":

    "хвърля точно 1% от възможностите си да бие шамари на руския ти обор" - добре, че не хвърля 2%, че в момента "локомотивът" Германия реже бонуси, замразява заплати, затваря заводи и т.н.

    15:45 30.04.2026

  • 71 Ганьо Тъпофила

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    счупи тъпомера..

    15:46 30.04.2026

  • 72 ха ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "факти":

    Силната рубла бате 😂😂😂😂😂😂

    15:49 30.04.2026

  • 73 до Възрожденец

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Възpожденец 🇧🇬":

    """""Никога не съм си представял, че Русия има толкова разпиляна и слаба армия...""""" ------ И отново: Армия баранов, под ръководством льва, силнее армии львов, под ръководством барана! Превод: Армия от овни, водена от лъв, е по-силна от армия от лъвове, водена от овен! - Наполеон. Досещате ли се кой стои начело на руската армия - о в е н или лъв????

    15:50 30.04.2026

  • 74 хххх

    10 2 Отговор

    До коментар #67 от "Мишел":

    Нормално като хората живяха 45 години под робство и границите бяха затворени населението ще е 9 милиона.Ти и в централния затвор ако отвориш вратите ще остане без хора вътре ,представяш ли си ?!

    Коментиран от #82

    15:51 30.04.2026

  • 75 Хората

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "НАЙ ВЕЛИКИТЕ":

    не си признават, а съобщават.
    Когато такава сила почне да изпитва трудности, такива като нас ще дугат супата.

    15:53 30.04.2026

  • 76 Ще ги опази!

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Не се безпокой.
    Гледай цената на бензиноколонката.

    15:54 30.04.2026

  • 77 И каква стана тя

    3 0 Отговор
    Не , това не е вярно , тук у форума непрекъснато ме убеждават в обратното . двоумя се на кого да вярвам , на Путин или на форума ? Ще вярвам на форумците , те всичко знаят !Настроение иронично !

    Коментиран от #79

    15:55 30.04.2026

  • 78 Крепостен на Хартиената мечка

    3 0 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    15:56 30.04.2026

  • 79 Никой нищо няма да ти обяснява

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "И каква стана тя":

    Виж си начина на писане, правописа и пунктуацията.
    Нивото е изключително ниско.
    Много насериозно се вземаш.

    15:57 30.04.2026

  • 80 Как да оставим

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Русия на мира , като статията е за Русия . Самият Путин се коментира , но не да ги оставим на мира ! България ще я коментираме в статиите за България не мислиш ли ?

    15:58 30.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 до хххх

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "хххх":

    Въпрос на Манталитет! Има народи, за които Демокрацията, като форма на управление е Смъртоносна и Пагубна, а Диктатурата е като Бустер! Как мислите, ние като народ, към кои спадаме??? - ПС - Сравнението ви със затвора е много готин афоризъм! Браво!!!!!

    16:00 30.04.2026

  • 83 Боби

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Мишел":

    Миша,тая дивотия с от 9 на 6 милиона колко пъти ви я обясняваха вече а?Разбирам че трябва да достигнеш 150 поста ама реди ги по смислени

    Коментиран от #92

    16:00 30.04.2026

  • 84 Информацията

    2 3 Отговор
    идва от Ройтерс, не от Кремъл. Признанията се правят директно, а не от масмедия, финансирани от неприятелски държави.

    16:01 30.04.2026

  • 85 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡":

    САЩ имат повече пари, 39 183 000 000 000$, но всичките са неизплатим дълг. Тези, които са потънали в дългове, фалират.

    16:07 30.04.2026

  • 86 Вие сте бунаци

    1 1 Отговор
    Седнал ли си на Менделеевия , не ти трябва икономика.Вади и продавай.Има опашка.ОАЕ да не би да има икономика?

    16:10 30.04.2026

  • 87 Кремълски дъртак

    3 0 Отговор
    Понеже на Путин Тъпото му се приискала движуха, щото му станало скучно от старост, се скараха с най-добрия си и платежоспособен клиент - Европа и Централна, които са му били дадени в подарък от далеч по-далновидни кремълски политици като Брежнев и Косигин. Тръмп и американците ви взеха европейския пазар.

    Продавайте сега с намаление под пазарни цени на Китай и на Индия обикаляйки половината свят, като сте умни!

    16:11 30.04.2026

  • 88 Няма такова нещо

    4 0 Отговор
    Русия е държава богата и всичко е от нефт.

    Земята е от нефт. Плажовете са от нефт. Морето е от нефт. Дори дъжда е от нефт.

    16:12 30.04.2026

  • 89 Кремълско жуже

    4 0 Отговор
    Тази снимка на Песков и на Путин е отпреди 25 години. Сега имат вид на мумии след прекаран инфаркт.

    16:13 30.04.2026

  • 90 оня

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "факти":

    Много ти се иска да е така. И ти не знаеш защо, но ти се иска. Важното е да изкараш България много лоша, защото не е под ботуша на русия. Що за френия е това?

    16:18 30.04.2026

  • 91 Бг граждани

    1 0 Отговор
    Огурците им свършиха и се наливат с тройной без огурци....пияници...

    16:29 30.04.2026

  • 92 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Боби":

    Може да си обяснявал и хиляди пъти, но намаляването без война на населението на дадена държава означава само, че в нея условията на живот са лоши. А населението на България е едно от тези, които намаляват най бързо в Европа и в света. Прирастът на населението на България е минус 6.7%, смъртността е почти двойно по голяма от раждаемостта. Една добавка - раждат се много повече цигани и турци.

    16:30 30.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания