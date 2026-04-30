Кремъл призна: Руската икономика се свива! Работим по въпроса

Русия отчита първо свиване на икономиката си от три години насам, като властите вече работят по мерки за възстановяване на растежа. Това съобщи Кремъл след публикуване на предварителни данни за икономическото представяне на страната, пише "Ройтерс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че процесът е "очаквано охлаждане" на икономиката и увери, че президентът Владимир Путин и правителството разработват решения за обръщане на негативната тенденция.

По данни на руското министерство на икономиката, брутният вътрешен продукт се е свил с около 0.3% през първото тримесечие на годината - по-малко от очакваното от редица анализатори. Това идва след години на растеж, при които икономиката се разшири с 4.1% през 2023 г. и 4.9% през 2024 г., а през 2025 г. растежът се забави до около 1%.

Руската икономика, оценявана на около 3 трилиона долара, успя да избегне сериозен срив въпреки тежките западни санкции, наложени след началото на войната в Украйна. През 2022 г. тя се сви с 1.4%, но впоследствие се върна към растеж.

Според Централна банка на Русия спадът през настоящата година се дължи до голяма степен на еднократни фактори, сред които увеличението на ДДС в началото на годината и тежките снеговалежи, забавили строителния сектор.

Други представители на властта и бизнеса посочват като причини недостига на работна ръка, бавното внедряване на нови технологии, както и силната рубла, който оказва натиск върху износа.

Междувременно управителят на централната банка Елвира Набиулина призова за "честност" при представянето на икономическите данни на фона на обвинения от западни разузнавателни служби за възможни манипулации.

От Кремъл обаче категорично заявиха, че имат "пълно доверие" в официалната статистика.