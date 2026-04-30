Кремъл призна: Руската икономика се свива! Работим по въпроса

Русия отчита първо свиване на икономиката си от три години насам, като властите вече работят по мерки за възстановяване на растежа. Това съобщи Кремъл след публикуване на предварителни данни за икономическото представяне на страната, пише "Ройтерс".
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че процесът е "очаквано охлаждане" на икономиката и увери, че президентът Владимир Путин и правителството разработват решения за обръщане на негативната тенденция.
По данни на руското министерство на икономиката, брутният вътрешен продукт се е свил с около 0.3% през първото тримесечие на годината - по-малко от очакваното от редица анализатори. Това идва след години на растеж, при които икономиката се разшири с 4.1% през 2023 г. и 4.9% през 2024 г., а през 2025 г. растежът се забави до около 1%.
Руската икономика, оценявана на около 3 трилиона долара, успя да избегне сериозен срив въпреки тежките западни санкции, наложени след началото на войната в Украйна. През 2022 г. тя се сви с 1.4%, но впоследствие се върна към растеж.
Според Централна банка на Русия спадът през настоящата година се дължи до голяма степен на еднократни фактори, сред които увеличението на ДДС в началото на годината и тежките снеговалежи, забавили строителния сектор.
Други представители на властта и бизнеса посочват като причини недостига на работна ръка, бавното внедряване на нови технологии, както и силната рубла, който оказва натиск върху износа.
Междувременно управителят на централната банка Елвира Набиулина призова за "честност" при представянето на икономическите данни на фона на обвинения от западни разузнавателни служби за възможни манипулации.
От Кремъл обаче категорично заявиха, че имат "пълно доверие" в официалната статистика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #34
15:13 30.04.2026
2 Ганя Путинофила
Днес украинците удариха най големият завод на Лукойл в Перм! Всичко гори!
Коментиран от #8, #26, #45, #71
15:14 30.04.2026
3 НАЙ ВЕЛИКИТЕ
Коментиран от #75
15:14 30.04.2026
4 В Кремъл го признават
Инфлацията върви с бързи темпове нагоре а икономиката с още по-бързи темпове надолу.
Необходим ли е коментар.
Коментиран от #6
15:14 30.04.2026
5 Владимир Путин, президент
Това е страшното - руснак да "работи" !!!
Работихте над комунизма, над социализма, работихте над Лада и Армата, работихте над Украйна, работихте над ПВО защитата, сега рукожопите рушняци "работели" над икономиката ☝️ Ми работете, Господ да ви пази 😄
Коментиран от #76
15:16 30.04.2026
6 Пепи Волгата
До коментар #4 от "В Кремъл го признават":Много ми е добре в Брюксел.
15:16 30.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Зеленски подпали ватняците.
15:19 30.04.2026
9 Българин
Коментиран от #20, #24, #25
15:19 30.04.2026
10 Васил
Коментиран от #32
15:19 30.04.2026
11 ОпсЪ
15:19 30.04.2026
12 Комунист
15:19 30.04.2026
13 Ситен дъжд запръска
15:20 30.04.2026
14 Владимир Путин, президент
15:20 30.04.2026
15 Гориил
Коментиран от #29, #60, #80
15:20 30.04.2026
16 Клоуна пусин 🤡💩
15:21 30.04.2026
17 Сила
УРА ДРУГАРИ...
15:21 30.04.2026
18 ка Путин боклук
15:21 30.04.2026
19 Па то Пи... ДЕРИТЕ
А пенционерете се млатят като кочеве за просрочки от контейнерите на Петьорачка
Хихихи
15:21 30.04.2026
20 Смех с копейки
До коментар #9 от "Българин":Ти ако си беден другите не са.
15:22 30.04.2026
21 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации и оправдавайки своята некадърност с измислени врагове.
Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
15:22 30.04.2026
22 Аз съм веган
15:22 30.04.2026
23 Ха ха ха
15:22 30.04.2026
24 Реален Българин.
До коментар #9 от "Българин":Преди 37 години зяпах в Корекома шоколад Тоблерон като Гаврош, а сега го подминавам тоя евтинджос и си купувам от най-скъпите.
15:23 30.04.2026
25 9988
До коментар #9 от "Българин":Това да не ти е комунизма ,че да обедняваме ? България в момента е по-богата и по развита отвсякога и реално държавата се развива с много до ри темпове и сме добре В пъти по добре сме откъм качество,развитие и стандарт на живот от Русия и оскотелият им народ барабар с факта,че онея колхозници притежавали всичките суровини на света видиш ли и са 140 милиона.
Коментиран от #67
15:23 30.04.2026
26 Сила
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":"Всеки опит на Русия за величие завършва с купони за хляб ..."
Не помня чии беше цитата , но е руски автор
15:23 30.04.2026
27 Дон Корлеоне
15:24 30.04.2026
28 резил
15:24 30.04.2026
29 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #15 от "Гориил":"...се свиват с тревожна скорост и в ужасяващ мащаб.. "
Комай с тревожна скорост и в ужасяващ мащаб да се свива пилешкият ти мозък ру3ки, да ? 😁
15:24 30.04.2026
30 Възраждане
Колеги надничари, време е да потърсим нов Фюрер и Господар,..ху йло е об..те..чен
15:24 30.04.2026
31 Механик
15:26 30.04.2026
32 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Васил":"...руснаците всичките ресурси на света държат, пак бедно живеят.."
В нефт до колене гази, гладно ходи ☝️
15:27 30.04.2026
33 1917
15:27 30.04.2026
34 Друго си е
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Великата силица, повелителка пороливите, внезапно напускаща .. га стане напечено..
Коментиран от #52
15:27 30.04.2026
35 Констатация
15:28 30.04.2026
36 Молния!
Всичко кошмарно за узкоглазите...тепърва предстои!
15:28 30.04.2026
37 ха ха ха
Коментиран от #56
15:29 30.04.2026
38 факти
Коментиран от #72, #90
15:30 30.04.2026
39 Нямат край руZкия ПОЗОР....
15:30 30.04.2026
40 си дзън
15:31 30.04.2026
41 Възpожденец 🇧🇬
Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.
Коментиран от #69, #73
15:32 30.04.2026
42 Русийката закъсва
Ако не е Краснов периодично да подпира Русийката , тя отдавна да се е оттекла!
15:32 30.04.2026
43 Накратко
Абсолютно нищо не може да спре този процес.
В момента само удължават агонията.
Коментиран от #48
15:33 30.04.2026
44 Блогър от Москал. Крим е Украински
В Киев ще бъдем скоро, още няма...3...петилетки!
15:34 30.04.2026
45 След Туансе
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":И Перм изгоре.Жителите питат къде да бягат.
Коментиран от #54
15:34 30.04.2026
46 Голем смех
15:35 30.04.2026
47 РФ е един огромен КЕН eф !
Може пешеходният парад да бъде на прибежки. 😆
15:35 30.04.2026
48 Владимир Путин, президент
До коментар #43 от "Накратко":Единствения начин руснаците да се спасят от монголо-ислямския бъркоч, е да бягат в Украйна и Беларус ☝️
Коментиран от #59
15:36 30.04.2026
49 Мишел
Коментиран от #53
15:36 30.04.2026
50 Ти да видиш.
15:37 30.04.2026
51 Тодар Живков
15:37 30.04.2026
52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #34 от "Друго си е":дет убиха 1 аятолах-аллах маллах ли?
15:38 30.04.2026
53 Пико4,
До коментар #49 от "Мишел":РФ е феодална държава.
15:38 30.04.2026
54 Руснак без крак...
До коментар #45 от "След Туансе":"..и Перм изгоре.Жителите питат къде да бягат..."
Да си бегат в Руския си мир, таваришчите.
Надали някой тъжи за тях...
15:38 30.04.2026
55 Ристе кьоравото
Па тва узкоглазото е.. Лейди Бой..бре
Хехехе
15:38 30.04.2026
56 ха ха ха
До коментар #37 от "ха ха ха":Обилни валежи от украински дронове, нептуни и Химарс.
15:38 30.04.2026
57 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Вие руско издание ли сте или провеждате политика по отклоняване на впиянчените дърти българи от истинските им проблеми?
Я кажете българската икономика свива ли се или се разширява?
Егати поръчковата медия сте!
Коментиран от #63, #64
15:39 30.04.2026
58 Добри новини
Украйна удари един от най-големите заводи за производство на експлозиви в Русия.
Нови типове FPV дронове ще пристигнат на фронта. На нашественика ще му бъде болно.
Те покриват зоната от 100-150 километра от границите с ударни БПЛА с малък обсег. Там са всички „най-вкусни“ цели. Да, далечните удари с БПЛА ще стават все повече. Да, ще има още подаръци...
15:39 30.04.2026
59 провинциалист
До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":"Единствения начин руснаците да се спасят от монголо-ислямския бъркоч, е да бягат в Украйна и Беларус" - ето, има начин! Но няма начин европейците да се спасят от афроазиато-ислямския бъркоч.
15:39 30.04.2026
60 цирк московски
До коментар #15 от "Гориил":Тая простотия с ресурсите и неизчерпаемите резерви може да я въртиш някъде другаде клоун 🤡🤡🤡 Руския ти обор буквално се разпада ОТНОВО пред очите ти,а ти си се загрижил за стабилна Европа която люлката на цивилизацията и развитието и хвърля точно 1% от възможностите си да бие шамари на руския ти обор.Тоя път обаче Европа няма да ви спасява от глад и разпад. 🤡
Коментиран от #70
15:40 30.04.2026
61 Руската
15:40 30.04.2026
62 Георги
15:40 30.04.2026
63 Владимир Путин, президент
До коментар #57 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":"...егати поръчковата медия сте!..."
Га се плаща с копейки, такъв е рузултата ☝️
15:42 30.04.2026
64 да си знаеш
До коментар #57 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Това е сайт за новини и си влязъл в отдел световни новини където се публикуват новини които интересуват аудиторията бе мисирко платена.Имаш две капки акъл които очевидно не могат да асимилират логиката,ама нали и от руското ти плащат да се излагаш като кифладжия тука
15:42 30.04.2026
65 Гориил
15:43 30.04.2026
66 Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡
Товарищи патриоти, давайте си парите на Путин за движухата.
Шефката на руската Централна банка заяви, че спестяванията на руснаците са единственият източник на финансиране за икономиката. 😆
Коментиран от #85
15:43 30.04.2026
67 Мишел
До коментар #25 от "9988":Много забогатяхме, толкова, че от 9 милиона станахме 6 милиона. Ако продължим така да богатеем, ще изчезнем.
Коментиран от #74, #83
15:44 30.04.2026
68 Аз съм веган
15:44 30.04.2026
69 Военен
До коментар #41 от "Възpожденец 🇧🇬":Това руското не е армия,а сбирнщайн.Ако случайно уцелят някоя болница,пазар,жилищен блок викат ура.
15:45 30.04.2026
70 провициалист
До коментар #60 от "цирк московски":"хвърля точно 1% от възможностите си да бие шамари на руския ти обор" - добре, че не хвърля 2%, че в момента "локомотивът" Германия реже бонуси, замразява заплати, затваря заводи и т.н.
15:45 30.04.2026
71 Ганьо Тъпофила
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":счупи тъпомера..
15:46 30.04.2026
72 ха ха ха
До коментар #38 от "факти":Силната рубла бате 😂😂😂😂😂😂
15:49 30.04.2026
73 до Възрожденец
До коментар #41 от "Възpожденец 🇧🇬":"""""Никога не съм си представял, че Русия има толкова разпиляна и слаба армия...""""" ------ И отново: Армия баранов, под ръководством льва, силнее армии львов, под ръководством барана! Превод: Армия от овни, водена от лъв, е по-силна от армия от лъвове, водена от овен! - Наполеон. Досещате ли се кой стои начело на руската армия - о в е н или лъв????
15:50 30.04.2026
74 хххх
До коментар #67 от "Мишел":Нормално като хората живяха 45 години под робство и границите бяха затворени населението ще е 9 милиона.Ти и в централния затвор ако отвориш вратите ще остане без хора вътре ,представяш ли си ?!
Коментиран от #82
15:51 30.04.2026
75 Хората
До коментар #3 от "НАЙ ВЕЛИКИТЕ":не си признават, а съобщават.
Когато такава сила почне да изпитва трудности, такива като нас ще дугат супата.
15:53 30.04.2026
76 Ще ги опази!
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Не се безпокой.
Гледай цената на бензиноколонката.
15:54 30.04.2026
77 И каква стана тя
Коментиран от #79
15:55 30.04.2026
78 Крепостен на Хартиената мечка
15:56 30.04.2026
79 Никой нищо няма да ти обяснява
До коментар #77 от "И каква стана тя":Виж си начина на писане, правописа и пунктуацията.
Нивото е изключително ниско.
Много насериозно се вземаш.
15:57 30.04.2026
80 Как да оставим
До коментар #15 от "Гориил":Русия на мира , като статията е за Русия . Самият Путин се коментира , но не да ги оставим на мира ! България ще я коментираме в статиите за България не мислиш ли ?
15:58 30.04.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 до хххх
До коментар #74 от "хххх":Въпрос на Манталитет! Има народи, за които Демокрацията, като форма на управление е Смъртоносна и Пагубна, а Диктатурата е като Бустер! Как мислите, ние като народ, към кои спадаме??? - ПС - Сравнението ви със затвора е много готин афоризъм! Браво!!!!!
16:00 30.04.2026
83 Боби
До коментар #67 от "Мишел":Миша,тая дивотия с от 9 на 6 милиона колко пъти ви я обясняваха вече а?Разбирам че трябва да достигнеш 150 поста ама реди ги по смислени
Коментиран от #92
16:00 30.04.2026
84 Информацията
16:01 30.04.2026
85 Мишел
До коментар #66 от "Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡":САЩ имат повече пари, 39 183 000 000 000$, но всичките са неизплатим дълг. Тези, които са потънали в дългове, фалират.
16:07 30.04.2026
86 Вие сте бунаци
16:10 30.04.2026
87 Кремълски дъртак
Продавайте сега с намаление под пазарни цени на Китай и на Индия обикаляйки половината свят, като сте умни!
16:11 30.04.2026
88 Няма такова нещо
Земята е от нефт. Плажовете са от нефт. Морето е от нефт. Дори дъжда е от нефт.
16:12 30.04.2026
89 Кремълско жуже
16:13 30.04.2026
90 оня
До коментар #38 от "факти":Много ти се иска да е така. И ти не знаеш защо, но ти се иска. Важното е да изкараш България много лоша, защото не е под ботуша на русия. Що за френия е това?
16:18 30.04.2026
91 Бг граждани
16:29 30.04.2026
92 Мишел
До коментар #83 от "Боби":Може да си обяснявал и хиляди пъти, но намаляването без война на населението на дадена държава означава само, че в нея условията на живот са лоши. А населението на България е едно от тези, които намаляват най бързо в Европа и в света. Прирастът на населението на България е минус 6.7%, смъртността е почти двойно по голяма от раждаемостта. Една добавка - раждат се много повече цигани и турци.
16:30 30.04.2026