"САЩ създават международна коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток"

Администрацията на президента Доналд Тръмп е започнала дипломатически усилия за създаване на международна коалиция, чиято цел е възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Това става ясно от телеграма на Държавния департамент, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

В документа се посочва, че държавният секретар Марко Рубио е одобрил създаването на т.нар. Конструкция за морска свобода (MFC) - съвместна инициатива между Държавния департамент и Пентагона.

Според телеграмата инициативата представлява „първа стъпка“ към изграждане на нова архитектура за морска сигурност след конфликта в Близкия изток. Целта ѝ е да гарантира дългосрочна енергийна сигурност, защита на критична морска инфраструктура и свободно движение в ключови морски маршрути.

Новата структура ще има две основни направления - дипломатическо, ръководено от Държавния департамент и служещо за координация между партньорските държави и корабната индустрия, и военно-оперативно, управлявано от Пентагона чрез Централното командване, което ще следи морския трафик в реално време и ще комуникира с корабите в региона.

Посолствата на САЩ са инструктирани да представят инициативата на съюзническите държави до 1 май, като изрично е посочено тя да не бъде споделяна с Русия, Китай, Беларус, Куба и други определени от Вашингтон противници.

Участието в коалицията може да включва различни форми на подкрепа - от дипломатически действия и обмен на информация до санкции или военноморско присъствие.

В телеграмата се подчертава, че участието е гъвкаво и не изисква прехвърляне на военноморски ресурси от съществуващи регионални мисии.

Инициативата идва на фона на засилено напрежение в Персийския залив, където трафикът през Ормузкия проток е силно ограничен след последната ескалация в конфликта между САЩ, Израел и Иран, както и след затрудненията в преговорния процес за деескалация.