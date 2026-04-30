"САЩ създават международна коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток"

Администрацията на президента Доналд Тръмп е започнала дипломатически усилия за създаване на международна коалиция, чиято цел е възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Това става ясно от телеграма на Държавния департамент, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
В документа се посочва, че държавният секретар Марко Рубио е одобрил създаването на т.нар. Конструкция за морска свобода (MFC) - съвместна инициатива между Държавния департамент и Пентагона.
Според телеграмата инициативата представлява „първа стъпка“ към изграждане на нова архитектура за морска сигурност след конфликта в Близкия изток. Целта ѝ е да гарантира дългосрочна енергийна сигурност, защита на критична морска инфраструктура и свободно движение в ключови морски маршрути.
Новата структура ще има две основни направления - дипломатическо, ръководено от Държавния департамент и служещо за координация между партньорските държави и корабната индустрия, и военно-оперативно, управлявано от Пентагона чрез Централното командване, което ще следи морския трафик в реално време и ще комуникира с корабите в региона.
Посолствата на САЩ са инструктирани да представят инициативата на съюзническите държави до 1 май, като изрично е посочено тя да не бъде споделяна с Русия, Китай, Беларус, Куба и други определени от Вашингтон противници.
Участието в коалицията може да включва различни форми на подкрепа - от дипломатически действия и обмен на информация до санкции или военноморско присъствие.
В телеграмата се подчертава, че участието е гъвкаво и не изисква прехвърляне на военноморски ресурси от съществуващи регионални мисии.
Инициативата идва на фона на засилено напрежение в Персийския залив, където трафикът през Ормузкия проток е силно ограничен след последната ескалация в конфликта между САЩ, Израел и Иран, както и след затрудненията в преговорния процес за деескалация.
До коментар #2 от "Браво":И ти май си ял много кошерни л@йна
До коментар #7 от "Сталин":Една тесла ти стига.
Никой не иска да се занимава с вас,това е !!!
До коментар #3 от "Сталин":Къде бе ватнишка подлого??? В Хага???
Я си го карай в московия ...гнусен ватнишки добитък!
Тръгнало московитското добиче пак нещо да иска от Европа.
ХАХАХА!
дето онова ЛУДОТО иска да прекръсти на хАмерикански...
До коментар #4 от "КИТАЙ":Днес Китай има най-големият, най -модерен и най мощен военен флот в света .
САЩ имат флот, в който от 14 самолетоносача един е в строя, два чакат многогодишни ремонти, останалите чакат да бъдат нарязани.
До коментар #2 от "Браво":Още някоя глупост ще напишеш ли или друго няма на флашката?!?
До коментар #3 от "Сталин":Съдът в Хага е създаден точно за да не стават такива работи.
До коментар #2 от "Браво":Сложих плюсче защото долових сарказъм.
САЩ са миротворци, ха ха !
До коментар #17 от "Мишел":Нещо не виждам китайски БОЙНИ кораби в Залива.
Германската икономика минава на военни релси.
Синедриона и Лондон тук ни пробутаха Моше Радев на изборите на който целта ще му се да милитаризира България и да я направи плацдарм за война срещу Русия.
С една дума англо-саксонските и ционистки змии готвят Европа до една-две години за световна война и ядрена касапница,така,че български мъже за да мрем по окопите на чужди войни отсега да се пръждосваме от тая евроатлантическа кочина в която я превърнаха България управници-продажници и евреи скрити зад Български имена след 10 ноември 1989г.
До коментар #17 от "Мишел":Московитската подлога тръгнала да върти ГЗ към китай сега. Типична kovra.
До коментар #23 от "хаха":Еврейски пл🐁х ...
До коментар #26 от "Разбрахме ,че си":Я лай още бе Путлер Шломов!
ХАХАХА! Необразована ватнишка Тиква Новоначалска и вГЗраждана.
До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Могат да пристигнат ако се наложи, както и руските. То май накрая така ще стане, Русия и Китай ще гонят по моретата наглите крави докато не ги наврат в на кучето ауспуха.
До коментар #22 от "стоян георгиев":Прав си за всичко освен за Радев, човека е патриот и русофил и в никакъв случай няма да допусне България да участва в каквито и да е военни действия срещу Русия или някой друг!
До коментар #22 от "стоян георгиев":Само не разбирам защо пишеш с името ми? Не съм специалист по рептили...хах...комунистите се преквалифицирахте от диалектически материализъм към рептили а?що тогава до преди година бе фен на тръмп?рижавия с твоя глас и лъжи спечели!
