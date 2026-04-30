САЩ създават международна коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток

30 Април, 2026 09:32, обновена 30 Април, 2026 09:31 1 297 32

Вашингтон предлага нова „Конструкция за морска свобода“, която да координира сигурността и трафика след ескалацията в Близкия изток

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента Доналд Тръмп е започнала дипломатически усилия за създаване на международна коалиция, чиято цел е възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Това става ясно от телеграма на Държавния департамент, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

В документа се посочва, че държавният секретар Марко Рубио е одобрил създаването на т.нар. Конструкция за морска свобода (MFC) - съвместна инициатива между Държавния департамент и Пентагона.

Според телеграмата инициативата представлява „първа стъпка“ към изграждане на нова архитектура за морска сигурност след конфликта в Близкия изток. Целта ѝ е да гарантира дългосрочна енергийна сигурност, защита на критична морска инфраструктура и свободно движение в ключови морски маршрути.

Новата структура ще има две основни направления - дипломатическо, ръководено от Държавния департамент и служещо за координация между партньорските държави и корабната индустрия, и военно-оперативно, управлявано от Пентагона чрез Централното командване, което ще следи морския трафик в реално време и ще комуникира с корабите в региона.

Посолствата на САЩ са инструктирани да представят инициативата на съюзническите държави до 1 май, като изрично е посочено тя да не бъде споделяна с Русия, Китай, Беларус, Куба и други определени от Вашингтон противници.

Участието в коалицията може да включва различни форми на подкрепа - от дипломатически действия и обмен на информация до санкции или военноморско присъствие.

В телеграмата се подчертава, че участието е гъвкаво и не изисква прехвърляне на военноморски ресурси от съществуващи регионални мисии.

Инициативата идва на фона на засилено напрежение в Персийския залив, където трафикът през Ормузкия проток е силно ограничен след последната ескалация в конфликта между САЩ, Израел и Иран, както и след затрудненията в преговорния процес за деескалация.


САЩ
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    4 16 Отговор
    Да са включва веднага с некой и друг самолетоносач.

    09:34 30.04.2026

  • 2 Браво

    8 40 Отговор
    САЩ е велика страна! Ако не беше САЩ целият свят щеше да бъде ад като Русия и Северна Корея. Благодаря на тази държава, нека се бори винаги срещу злото и да бъде пример и водач за останалите демократични и цивилизовани страни.

    Коментиран от #5, #7, #18, #20

    09:35 30.04.2026

  • 3 Сталин

    33 8 Отговор
    Оранжевото магаре от белия дом трябва най накрая да бъде импийчнат и докаран в Хага заедно със Сатаняху да бъдат екзекутирани за геноцид и престъпления срещу човечеството

    Коментиран от #14, #19

    09:35 30.04.2026

  • 4 КИТАЙ

    5 10 Отговор
    С три джонги

    Коментиран от #17

    09:35 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си дзън

    6 15 Отговор
    Абе русията ще се включи ли в коалицията? Нали дедо Дончо е пръв приятел с Путин

    09:36 30.04.2026

  • 7 Сталин

    18 6 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    И ти май си ял много кошерни л@йна

    Коментиран от #11

    09:37 30.04.2026

  • 8 дядо поп

    28 5 Отговор
    По скоро трябва да се създаде международна коалиция за защита от дивотиите на САЩ.

    09:40 30.04.2026

  • 9 Ъъъъ

    23 5 Отговор
    "САЩ създават международна коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток"

    А ни надуха главите, че като американската армия няма втора на света....🤣
    Пак коалиции, пак желаещи.....На като не можете да плувате, не влизате да се купете бе чифтокопитни....Кой ви е длъжен сега? Някой да ви би през ръцете да се правите на мъже? Като сте шматки, каквото сте, си стоите в краварника и толкова....🤣

    09:41 30.04.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 3 Отговор
    Ние няма ли да се натегнем? Шиши да прати някой с фалкона си да подпише! Да прати Буруджиева или Тошко Африкански, да му вдъхне малко субсидии!

    09:42 30.04.2026

  • 11 Копейкотрошач

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Една тесла ти стига.

    09:42 30.04.2026

  • 12 Мишел

    14 5 Отговор
    САЩ бяха тези, които опитаха да блокират Ормузкия проток. Китай го дебаркира без коалиция

    09:43 30.04.2026

  • 13 Охлови

    19 5 Отговор
    Не разбрахте може би,това което целия свят разбра,краварника изпада в забвение !!!
    Никой не иска да се занимава с вас,това е !!!

    09:43 30.04.2026

  • 14 хаха

    5 18 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Къде бе ватнишка подлого??? В Хага???
    Я си го карай в московия ...гнусен ватнишки добитък!

    Тръгнало московитското добиче пак нещо да иска от Европа.
    ХАХАХА!

    09:45 30.04.2026

  • 15 Свободно корабоплаване

    12 6 Отговор
    Но не и за Русия, Китай, Иран... И къде е "свободното"?

    09:46 30.04.2026

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 5 Отговор
    Краварите да се махат от там и да си пазят Мексиканския залив,
    дето онова ЛУДОТО иска да прекръсти на хАмерикански...

    09:48 30.04.2026

  • 17 Мишел

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "КИТАЙ":

    Днес Китай има най-големият, най -модерен и най мощен военен флот в света .
    САЩ имат флот, в който от 14 самолетоносача един е в строя, два чакат многогодишни ремонти, останалите чакат да бъдат нарязани.

    Коментиран от #21, #23

    09:49 30.04.2026

  • 18 Да те питам

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Още някоя глупост ще напишеш ли или друго няма на флашката?!?

    09:50 30.04.2026

  • 19 Мишел

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Съдът в Хага е създаден точно за да не стават такива работи.

    Коментиран от #24, #27

    09:53 30.04.2026

  • 20 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Сложих плюсче защото долових сарказъм.
    САЩ са миротворци, ха ха !

    09:54 30.04.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Нещо не виждам китайски БОЙНИ кораби в Залива.

    Коментиран от #29

    09:54 30.04.2026

  • 22 стоян георгиев

    6 4 Отговор
    Рептилското влечуго Чарлз3 пред американския сенат обяви,че Англия и Америка трябва да започнат война с Русия,същото говорят вещицата Урсула п••раса Макрон и смешника Мерц.
    Германската икономика минава на военни релси.
    Синедриона и Лондон тук ни пробутаха Моше Радев на изборите на който целта ще му се да милитаризира България и да я направи плацдарм за война срещу Русия.
    С една дума англо-саксонските и ционистки змии готвят Европа до една-две години за световна война и ядрена касапница,така,че български мъже за да мрем по окопите на чужди войни отсега да се пръждосваме от тая евроатлантическа кочина в която я превърнаха България управници-продажници и евреи скрити зад Български имена след 10 ноември 1989г.

    Коментиран от #30, #32

    09:55 30.04.2026

  • 23 хаха

    2 11 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Московитската подлога тръгнала да върти ГЗ към китай сега. Типична kovra.

    Коментиран от #26

    10:03 30.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Ако тръмп не бъде вкаран в затвора сащ ще идат на дъното.тоя ежедневно прави глупост след глупост състезавайки се с другия ол..френ дето командва русия.сащ нито имат в момента оперативния капацитет нито мотивацията на населението да направят каквото и да е с иран .сега рижавия ще се хили като евтина ку..ва и ще обявява за успех поредния си провал!

    10:05 30.04.2026

  • 26 Разбрахме ,че си

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    Еврейски пл🐁х ...

    Коментиран от #28

    10:06 30.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хаха

    2 7 Отговор

    До коментар #26 от "Разбрахме ,че си":

    Я лай още бе Путлер Шломов!

    ХАХАХА! Необразована ватнишка Тиква Новоначалска и вГЗраждана.

    10:08 30.04.2026

  • 29 Много бързо

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Могат да пристигнат ако се наложи, както и руските. То май накрая така ще стане, Русия и Китай ще гонят по моретата наглите крави докато не ги наврат в на кучето ауспуха.

    10:09 30.04.2026

  • 30 Донякъде

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Прав си за всичко освен за Радев, човека е патриот и русофил и в никакъв случай няма да допусне България да участва в каквито и да е военни действия срещу Русия или някой друг!

    10:16 30.04.2026

  • 31 Гошу

    3 0 Отговор
    Администрацията на рижавата откачалка, по инициатива на чифу тите забъркаха тези акита и сега търсят желаещи от цял свят да ги бършат...

    10:25 30.04.2026

  • 32 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Само не разбирам защо пишеш с името ми? Не съм специалист по рептили...хах...комунистите се преквалифицирахте от диалектически материализъм към рептили а?що тогава до преди година бе фен на тръмп?рижавия с твоя глас и лъжи спечели!

    10:35 30.04.2026