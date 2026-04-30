Астероид бе кръстен на папа Лъв XIII

Събина Андреева

Астероид от главния астероиден пояс вече носи името на Папа Лъв XIII, съобщиха от Ватикана, цитирани от международни агенции. Небесното тяло е регистрирано под обозначението (858334) Gioacchinopecci – по рожденото име на Джоакино Печи (1810–1903), който оглавява Римокатолическата църква в края на XIX век.

Решението за именуването е утвърдено по установената процедура на Международния астрономически съюз, който одобрява наименования на малки планети след предложение от откривателите. Астероидът е идентифициран от литовския астроном Казимиерас Чернис съвместно с йезуита и изследовател от Ватиканската обсерватория Ричард П. Бойл – институция с дългогодишна традиция в астрономическите наблюдения.

Понтификатът на Лъв XIII остава ключов за модернизирането на социалното учение на Църквата. През 1891 г. той публикува енцикликата Rerum Novarum, първият систематичен документ, посветен на правата на работниците, индустриализацията и социалната справедливост. Именно заради този текст той често е наричан „Папата на работниците“ – определение, което се използва и от настоящия папа Папа Лъв XIV в контекста на приемствеността в социалната доктрина.

Освен с богословската си дейност, Лъв XIII има принос и към развитието на науката във Ватикана. Той възстановява и институционализира работата на Ватиканската обсерватория в края на XIX век, превръщайки я в една от най-старите действащи астрономически институции в света. Днес обсерваторията оперира както в Италия, така и в САЩ, в сътрудничество с международни научни центрове.

Именуването на астероиди на папи не е прецедент. Малката планета 8661 Ratzinger носи името на Папа Бенедикт XVI, а друг обект е кръстен на Папа Григорий XIII – реформаторът на календара, въведен през 1582 г. и използван и до днес.


  • 1 Коста

    3 1 Отговор
    Кръстете първият астероид, който ще удари Земята на Дедо Тчръмпи лудото куче! Всички да са доволни.

    15:35 30.04.2026

  • 2 Защо

    0 0 Отговор
    Лъв а не Тигър ?

    15:39 30.04.2026

  • 3 Оффффф

    0 0 Отговор
    Един Армагедон и тоя цирк да се свършва😂😂

    15:44 30.04.2026

  • 4 .....

    1 0 Отговор
    Планетата на майму.ните🤣🤣

    15:45 30.04.2026

  • 5 МП4

    0 0 Отговор
    На мен кръстиха онзи ден пръчка взета от една площадка , а на един мой приятел.сламка от една сладкарница!

    16:15 30.04.2026