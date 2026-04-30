Авиокомпания с милиарди евро допълнителни разходи заради по-скъпия керосин

30 Април, 2026 15:47 582 8

  • air france-klm-
  • керосин-
  • цена-
  • разходи-
  • ръст

Air France - KLM заделя допълнителни 2.1 милиарда евро за авиационно гориво

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френско-холандската група Air France - KLM очаква покачването на цените на авиационния керосин на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран да увеличи разходите ѝ за гориво през 2026 г. с 2,1 млрд. EUR, до 8,2 млрд. EUR, съобщава вестник NRC, позовавайки се на данни на авиопревозвача.

Според тази информация, разходите за гориво може да достигнат 970 млн. EUR само през второто тримесечие. Главният финансов директор на KLM Бас Браунс призна, че компанията не е в състояние напълно да прехвърли увеличените разходи върху пътниците. "Високите цени на горивата поради геополитическа несигурност не могат да бъдат напълно прехвърлени на клиентите. Това оказва натиск върху рентабилността на нашите операции", цитира NRC думите му.

През първото тримесечие последиците от нарастващите цени на керосина все още не са напълно отразени във финансовите резултати. Приходите на Air France-KLM са се увеличили с 4%, до 7,48 млрд. EUR, докато загубата на групата възлиза на 252 млн. EUR. KLM, с тримесечни приходи от 3 млрд. EUR, регистрира отрицателен оперативен резултат от 114 млн. EUR, което обаче е с 84 млн. EUR по-добро от предходната година.

На 16 април KLM заяви, че ще отмени 160 полета, заминаващи и пристигащи на летище Схипхол през следващия месец на фона на нарастващите цени на авиационния керосин. Превозвачът отбеляза, че говорим за „по-малко от 1% от европейските полети“. По-късно стана известно, че става дума по-специално за посоките Амстердам - ​​Лондон и Амстердам - ​​Дюселдорф.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хак

    3 0 Отговор
    да ни е леврото !

    15:48 30.04.2026

  • 2 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Тие бедняци не ма интересуват, язе съм у "клуба на богатите".

    15:50 30.04.2026

  • 3 Кака Наска Байконурова

    2 1 Отговор
    Само пълен лапнишаран би повярвал, че в крилата на тоя самолет се побират 30т гориво. Явно е, че самолетът се нуждае т гориво само да литне, а после лети по други вселенски закони.

    15:51 30.04.2026

  • 4 Гориил

    4 0 Отговор
    Въздушният транспорт в Европа ще бъде минимален. Не е изключена пълна парализа.Още санкции и глупаци !

    Коментиран от #6

    15:51 30.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Американските самолети на летище София са отмъкнали 60 000 000 литра гориво.Вчера Гюров им го плати от нашите пари.

    Коментиран от #7

    15:52 30.04.2026

  • 6 конспиратор от Констанца

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Това ниго казаха още повреме на Ковида. После ще ви вземат и къщите. Нам да имате нищо и ще сте щастливи.

    Коментиран от #8

    15:53 30.04.2026

  • 7 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Испанците отказаха американски самолети да кацат на техните летища, а Баце подари Терманала за 30г на Испания, да го заличат от Барселона гейт.

    15:56 30.04.2026

  • 8 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "конспиратор от Констанца":

    Москва е напълно незаинтересована и безразлична към благополучието на Европа. Ако Европа претърпи пълно поражение, Русия няма да я спаси или защити.Възможно е Кремъл да наложи санкции срещу Брюксел и да забрани доставките на метали, торове, петрол и газ.

    16:00 30.04.2026