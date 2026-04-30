Авиокомпания с милиарди евро допълнителни разходи заради по-скъпия керосин

Френско-холандската група Air France - KLM очаква покачването на цените на авиационния керосин на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран да увеличи разходите ѝ за гориво през 2026 г. с 2,1 млрд. EUR, до 8,2 млрд. EUR, съобщава вестник NRC, позовавайки се на данни на авиопревозвача.

Според тази информация, разходите за гориво може да достигнат 970 млн. EUR само през второто тримесечие. Главният финансов директор на KLM Бас Браунс призна, че компанията не е в състояние напълно да прехвърли увеличените разходи върху пътниците. "Високите цени на горивата поради геополитическа несигурност не могат да бъдат напълно прехвърлени на клиентите. Това оказва натиск върху рентабилността на нашите операции", цитира NRC думите му.

През първото тримесечие последиците от нарастващите цени на керосина все още не са напълно отразени във финансовите резултати. Приходите на Air France-KLM са се увеличили с 4%, до 7,48 млрд. EUR, докато загубата на групата възлиза на 252 млн. EUR. KLM, с тримесечни приходи от 3 млрд. EUR, регистрира отрицателен оперативен резултат от 114 млн. EUR, което обаче е с 84 млн. EUR по-добро от предходната година.

На 16 април KLM заяви, че ще отмени 160 полета, заминаващи и пристигащи на летище Схипхол през следващия месец на фона на нарастващите цени на авиационния керосин. Превозвачът отбеляза, че говорим за „по-малко от 1% от европейските полети“. По-късно стана известно, че става дума по-специално за посоките Амстердам - ​​Лондон и Амстердам - ​​Дюселдорф.