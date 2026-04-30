ЕС и Меркосур задействат спорната търговска сделка въпреки бурните критики

Европейският съюз и южноамериканският търговски блок Меркосур започват от петък временно прилагане на дълго обсъжданото споразумение за свободна търговия, въпреки сериозните политически разногласия и съмненията относно реалния икономически ефект, предава News.bg.
Привържениците на сделката, сред които са Германия и Испания, смятат, че тя може да даде нови възможности за европейските износители в момент, когато митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху външната търговия на съюза. Освен това Брюксел вижда в споразумението шанс да намали зависимостта си от Китай при достъпа до стратегически суровини.
Срещу договора обаче застават Франция и още няколко държави, според които отварянето на пазара ще доведе до наплив на евтино говеждо месо и захар от Южна Америка, което може сериозно да засегне европейските земеделски производители. Екологични организации също предупреждават, че разширяването на търговията може да ускори обезлесяването в тропическите райони.
Въпреки че споразумението все още очаква окончателно одобрение от Европейския парламент, Европейската комисия реши да го приложи временно от 1 май. Междувременно евродепутатите вече оспорват договора в Съда на ЕС – процедура, която може да продължи до две години.
Договорът, чието договаряне продължи четвърт век, е най-мащабното търговско споразумение на ЕС по отношение на премахването на мита. Поддръжниците му се надяват, че още през следващите месеци ще се види положителен ефект за европейския износ.
Икономическите оценки обаче остават предпазливи. Според разчети на Европейската комисия приносът към брутния вътрешен продукт на ЕС ще бъде около 0,05% до 2040 година - далеч под необходимото, за да компенсира загубите от влошените търговски отношения със САЩ.
Паралелно Брюксел ускорява и други търговски преговори - с Индия, Индонезия, Австралия, Мексико и още редица пазари, в опит да диверсифицира външната си търговия.
Експерти обаче предупреждават, че нито един от тези пазари не може лесно да замени американския, а засиленото икономическо присъствие на Китай в Азия, Африка и Латинска Америка допълнително усложнява ситуацията за европейските компании.
