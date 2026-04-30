ЕС и Меркосур задействат спорната търговска сделка въпреки бурните критики

30 Април, 2026 13:36, обновена 30 Април, 2026 13:35 799 15

От 1 май влиза в сила временното прилагане на историческото споразумение, което раздели Европа между надежди за нови пазари и страхове за фермерите

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз и южноамериканският търговски блок Меркосур започват от петък временно прилагане на дълго обсъжданото споразумение за свободна търговия, въпреки сериозните политически разногласия и съмненията относно реалния икономически ефект, предава News.bg.

Привържениците на сделката, сред които са Германия и Испания, смятат, че тя може да даде нови възможности за европейските износители в момент, когато митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху външната търговия на съюза. Освен това Брюксел вижда в споразумението шанс да намали зависимостта си от Китай при достъпа до стратегически суровини.

Срещу договора обаче застават Франция и още няколко държави, според които отварянето на пазара ще доведе до наплив на евтино говеждо месо и захар от Южна Америка, което може сериозно да засегне европейските земеделски производители. Екологични организации също предупреждават, че разширяването на търговията може да ускори обезлесяването в тропическите райони.

Въпреки че споразумението все още очаква окончателно одобрение от Европейския парламент, Европейската комисия реши да го приложи временно от 1 май. Междувременно евродепутатите вече оспорват договора в Съда на ЕС – процедура, която може да продължи до две години.

Договорът, чието договаряне продължи четвърт век, е най-мащабното търговско споразумение на ЕС по отношение на премахването на мита. Поддръжниците му се надяват, че още през следващите месеци ще се види положителен ефект за европейския износ.

Икономическите оценки обаче остават предпазливи. Според разчети на Европейската комисия приносът към брутния вътрешен продукт на ЕС ще бъде около 0,05% до 2040 година - далеч под необходимото, за да компенсира загубите от влошените търговски отношения със САЩ.

Паралелно Брюксел ускорява и други търговски преговори - с Индия, Индонезия, Австралия, Мексико и още редица пазари, в опит да диверсифицира външната си търговия.

Експерти обаче предупреждават, че нито един от тези пазари не може лесно да замени американския, а засиленото икономическо присъствие на Китай в Азия, Африка и Латинска Америка допълнително усложнява ситуацията за европейските компании.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Владимир Путин, президент

    9 12 Отговор
    Европа ни смаза !!!
    Тихо, ефикасно, по европейски ☝️

    Коментиран от #4

    13:39 30.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Урсула трови децата ви и печели милиарди.

    13:45 30.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мурса

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Жълтите жилетки във Франция ще смажат европейския ти г....

    13:47 30.04.2026

  • 5 Овчар

    10 0 Отговор
    В дълбоката мрежа има не филтрирани новини. ! Така наречените екотерористи палят мършата и то яко...! Но тук не казват ....пазят системата която се разпада..!

    Коментиран от #7

    13:48 30.04.2026

  • 6 Долу ЕС

    16 1 Отговор
    аз пък викам временно да не спазваме нито един от 20 те оакета санкции срещу Русия! на съшия принцип, ВРЕМЕННО!

    13:49 30.04.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    1 10 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    ".. палят мършата..."

    В Сибир изгорихме 10млн крави и прасета !!!
    Някой си не мие ръцете ☝️

    Коментиран от #10

    13:50 30.04.2026

  • 8 Даа!

    4 9 Отговор
    Добро решение на Урсула, колкото и да ми е противна като личност и политик.Решение,което ще приземи нашите зърнари,и едри вносители на меса, соя,олио, .Досега плуваха в безметежно живуркане и условия.Чист монопол,дори негласен картел.Колкото искаме,толкова ще плащате- хлебна пшеница,царевица и слънчоглед.От тях,логично цените тръгват нагоре,през преработваш бизнес,търговци и доставчици на едро,до самия щанд.Гяволъците им ги плаща обикновения българин.Никой не може да ме убеди,че европейското телешко и говеждо примерно, отглеждано във ферми,на закрито ,със концентрирани ,фуражи е по -качествено от това , доставено от Аржентина.Където и към момента,животните са на свободна паша,както е било у нас и в Европа преди -60-70 години.Затова дори пробват да играят на струните " Екология и ГМО.Гемеото е при тях.

    Коментиран от #11, #13

    13:51 30.04.2026

  • 9 Павел Пенев

    10 2 Отговор
    Видяхме отровния слънчоглед и олиото,какво още иска идиотката Урсула?

    13:52 30.04.2026

  • 10 Стармър

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Кравите и прасетата ги пренесоха с черни чували в натовските държави. Погребаха ги с почести🥳

    13:53 30.04.2026

  • 11 Урсула фон дер Лайен, председател

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Даа!":

    "..Добро решение на Урсула..."

    Данке шон комрад, спасибо таваришчи ☝️😁

    13:55 30.04.2026

  • 12 Факти

    1 12 Отговор
    Най-много ще падне цената на пилешкото. То става безмитна стока. След това е телешкото със 7,5% мито. Ще внасяме и евтина соя, която е храна за животните. Така ще падне всичко по веригата с храните. Захарта ще окаже влияние на сладките неща, но мен това не ме интересува. Ще внасяме и редкоземни елементи, което ще свали цените на техниката. Сделката е топ. САЩ и Русия изобщо не са щастливи.

    13:55 30.04.2026

  • 13 Факти

    0 6 Отговор

    До коментар #8 от "Даа!":

    И защо ти е противна Урсула? Тя е топ политик и е нормален човек. Не е агресивна и алчна като трилионера Путин и милиардера Тръмп. На Урсула цялото й състояние е около 4 милиона евро и то защото е от богато семейство, а мъжът й е от още по-богато семейство. Не е крала, не е убивала. Урсула е готина. Представяш ли си Путин или Тръмп да ни бяха вождове? Пу, пу, пази Боже.

    Коментиран от #15

    14:08 30.04.2026

  • 14 пешко

    1 0 Отговор
    за кво ни е Меркосур, като Европа също може да произвежда достатъчно селскостопанска продукция... Въпроса е да отпаднат безумните ограничения и регулации наложени от Урсуляците, за да може евро-производителите да са конкурентно способни

    14:17 30.04.2026

  • 15 Кравария убер алес

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Ти да не спал последните 5 години? Урсула порядъчната жрица....

    14:19 30.04.2026

