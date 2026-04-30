Наталия Киселова: В 52-то НС има нюанси на дясното и абсолютна липса на ляво

30 Април, 2026 15:43 695 19

Българските граждани очакват да е приключила агонията и да има нормално функциониращ парламент, подчерта бившата председателка на Народното събрание

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В 52-рия парламент сме свидетели на нюанси на дясното и на абсолютна липса на ляво.

Това каза пред БНР доц. Наталия Киселова, университетски преподавател по Конституционно право, бивш депутат от БСП-ОЛ и председател на 51-вия парламент, като коментира:

"Грешките са и в нас, но това е общоевропейска и световна тенденция лявото да бъде натиквано в ъгъла и свеждано само до проблемите на сексуалните и на етническите малцинства. Лявото не е това. Разговорът в България би трябвало да започне от това".

Според нея в "Прогресивна България" (ПБ) има говорене и с лява, и с дясна реторика:

"Зависи от това кой говори. Когато говорят хора, които са били част от БСП, говорят с лява реторика, а когато говорят хора, които са по-скоро вдясно - те говорят с дясна реторика. Когато започнат дебатите по проекта за Бюджет и по отношение на някои аспекти на социалната политика, тогава ще можем да кажем дали те са вляво, или са вдясно".

Българските граждани очакват да е приключила агонията и да има нормално функциониращ парламент, подчерта бившата председателка на Народното събрание и добави:

"Нормално функциониращите парламент и правителство трябва да възстановят дейността и на всички останали институции, защото това, което гледахме 5 години, трябва да свърши по един категоричен начин".

До 15 май е възможно да има правителство на ПБ, смята тя.

По думите на Наталия Киселова промените в Закона за НСО и Закона за съдебната власт ще бъдат първите големи изпитания за ПБ, не като гласуване, а като развитие на дебатите:

"Част от проектите, които ще се предложат, са готови, но не са толкова добри и затова не бяха одобрени в предишния парламент част от предложенията на ПП-ДБ".

Тя определи разделянето на ПП и ДБ в две парламентарни групи като политически ход, като посочи две причини - първата е сътрудничество с "Възраждане", каквото ДБ не приема, а ПП приема да има по определени въпроси, а втората - дали ще има по-тясно сътрудничество с ПБ:

"Една от възможните цели за промени в Конституцията, която ще гони мнозинството е за 180 народни представители на първо гласуване, а ако не се постигнат 180, но са постигнати 160, да се подложи на гласуване между 2 и 5 месеца по-късно. Други цели са кадровите въпроси, свързани с ВСС и с Инспектората към него".

Според доц. Киселова по-добре би било да се направят бързи промени в Закона за съдебната власт и промени в персоналния състав, защото големият разговор за промени в Конституцията отнема много време и законодателна енергия и не винаги резултатът е е този, който се очаква:

"Личното ми мнение е, че изваждането на Прокуратурата от съдебната власт означава Велико народно събрание. Това е много тежък дебат".


  • 1 Евгени от Алфапласт

    11 0 Отговор
    Малей, как се е избарала🤣🤣🤣

    15:44 30.04.2026

  • 2 Истина

    12 1 Отговор
    В 52 - то НС има и щипка сол - ВЪЗРАЖДАНЕ !

    15:44 30.04.2026

  • 3 Мераклията.

    12 0 Отговор
    Привлекателна е Киселова цялата година. Погледа ми вижда в нея секс-машина.В това прекрасно застаряло тяло, изтръпналото ми същество я иска цяло.Обожавам да я гледам в парламента, как се кара с Коста за два цента. Като удря с чукчето се възбуждам като му хване дръжката не се удържам. Искам да я водя на дискотека, на дансинга да я разнасям като перушинка лека Искам в сепарето да си пием питието и да я милвам нежно по крачето. Искам да ме води в някоя държавна вила, да полегнеме на близката могила. Искам да я нося на ръце в гората, цяла вечер докато ми подкоси краката. Тука хора спирам да не свърша, от мерак да не го изкърша, лягам да почивам в апартамента, пускам телевизора да гледам парламента.

    15:46 30.04.2026

  • 4 ПАК ЛИ ТИ???

    15 0 Отговор
    НЯМАШ ВИЗИЯ И ОБНОСКИ,ЗА ДА СИ В ПОЛИТИКАТА.
    А И ПРЕНЕБРЕГНА ГРАЖДАНИТЕ,
    ТАКА ЧЕ,МАРШ.

    15:46 30.04.2026

  • 5 Тлъст

    15 1 Отговор
    казанлъшки бодил, който беше закачен за задника на дебелето

    15:47 30.04.2026

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 0 Отговор
    Влюбих се от пръв поглед.Ще и поискам ръката и сърцето?

    15:47 30.04.2026

  • 7 Най-добре е

    13 1 Отговор
    Че Киселова я няма. Няма ляво заради нея и нейните съпартийци - предатели на левите избиратели. Напълно заслужено положение.

    15:47 30.04.2026

  • 8 Лелката с рунтавелката

    14 1 Отговор
    се взе май много на сериозно:)

    15:47 30.04.2026

  • 9 И кво

    4 1 Отговор
    Завъртехте се у парУаменто 1 ден предпраднично и сА преработихте та мазоли Ви излезнаха на всичките аууу ццц

    15:48 30.04.2026

  • 10 Има

    5 1 Отговор
    казармени и комунистически нюанси , суха атмосфера , нищо конкретно , само обещания и назубрени дотегнали на всички фрази , нищо конкретно и смело ! А председателката чете написаното с интонация , като че ли декламира ! И поучава от високо !

    15:51 30.04.2026

  • 11 БОЦ - ко

    8 2 Отговор
    Родил съм се при кравите - в обора,
    Но днес СОФИЯНЕЦ ми е портиер,
    Синът му - инджинера - чисти двора,
    А жена му ми слугува с маниер...

    Баща ми хванал планината,
    На осми - късно вечерта,
    На девети със другари непознати,
    Окупирали властта !

    И въпреки, че беше неграмотен,
    Сдоби се с пост висок,
    Естествено, че стана и имотен,
    За нас - червените това не е порок !

    15:51 30.04.2026

  • 12 И още мисирки ООД

    5 1 Отговор
    Какъв цинизъм излъчва Киселата Наталия! За какво ляво говори човекът, които не пожела даже да приеме искането за референдум относно влизането на България в еврозоната в качеството си на председател на Народното събрание, изпълнявайки волята на Борисов и Пеевски! Сега същите тези продажници говорят, че вече било невъзможно връщането на лева, които незаконно бе пратен самоволно в историята, въпреки мнението на народа!

    15:53 30.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    8 2 Отговор
    Тази казанлъшка "роза" /може и с буквата К/ след като направи толкова поразии в угода на двете прасета има наглостта да раздава акъл!

    15:55 30.04.2026

  • 15 Сила

    3 0 Отговор
    Много е красива , сигурно е сменила водката ....??!

    15:56 30.04.2026

  • 16 гръндж

    1 0 Отговор
    Охъ,много ми е кисело! Не е от млякото.Сигурно е от лимоновия сок в лимонадата.

    16:00 30.04.2026

  • 17 НЕ МОГА ДА ПВЯРВАМ ЧЕ ТАЯ Е ОТ

    3 0 Отговор
    КАЗАНЛЪК. ТАМ ДОРИ И СГАНКИТЕ СА КРАСИВИ...

    16:07 30.04.2026

  • 18 оТйк;лйм

    0 0 Отговор
    Отвратителен човек

    16:21 30.04.2026

  • 19 123456

    0 0 Отговор
    Само един от многото примери за тези…. Г-жо Киселова, обяснете защо скрихте и направихте депутат а в последствие и заместник на г-н Зарков, бившият кмет на Самоков, Владимир Георгиев, за когото е изнесена информация и подозрения за ощетяване и облагодетелстване за милиони… Просто питаме. Не се наядохте ей… Накрая Народа наистина ще Ви потърси сметка…….

    16:23 30.04.2026

