Моджтаба Хаменей лично е взел решение за прекратяване на огъня

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей контролира ситуацията в страната и лично е взел решение за прекратяване на огъня във войната със Съединените щати и Израел. Това заяви Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на Върховния лидер в Индия, пред ТАСС.

„Той е в добро здраве, всичко е под негов контрол. Идва в кабинета си, приема официални лица, президента, официалния представител на парламента и провеждат срещи. Решението за прекратяване на огъня е взето от него“, подчерта Илахи.

На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран. Той заяви, че двете страни са разрешили почти всички спорни въпроси, а Вашингтон разглежда 10-точковите предложения на Техеран като „работна основа“ за по-нататъшни преговори. Американският премиер заяви, че решението е взето въз основа на готовността на Иран да отвори Ормузкия проток. Техеран от своя страна се съгласи да прекрати „отбранителните атаки“, ако Ислямската република не бъде нападната. Пакистанският премиер Шахбаз Шариф, посредникът между двете страни, ги покани на преговори на 10 април. Според иранската държавна телевизия се очаква преговорите да бъдат директни.