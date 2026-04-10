Моджтаба Хаменей лично е взел решение за прекратяване на огъня

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей контролира ситуацията в страната и лично е взел решение за прекратяване на огъня във войната със Съединените щати и Израел. Това заяви Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на Върховния лидер в Индия, пред ТАСС.
„Той е в добро здраве, всичко е под негов контрол. Идва в кабинета си, приема официални лица, президента, официалния представител на парламента и провеждат срещи. Решението за прекратяване на огъня е взето от него“, подчерта Илахи.
На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран. Той заяви, че двете страни са разрешили почти всички спорни въпроси, а Вашингтон разглежда 10-точковите предложения на Техеран като „работна основа“ за по-нататъшни преговори. Американският премиер заяви, че решението е взето въз основа на готовността на Иран да отвори Ормузкия проток. Техеран от своя страна се съгласи да прекрати „отбранителните атаки“, ако Ислямската република не бъде нападната. Пакистанският премиер Шахбаз Шариф, посредникът между двете страни, ги покани на преговори на 10 април. Според иранската държавна телевизия се очаква преговорите да бъдат директни.
2 само да питам
Ни дума, ни вопъл, ни стон....
— Не човек, а желязо —
просъскал агентът ционист.
Тихо мъртвия казал:
— Не, ислямист!
13:50 10.04.2026
3 Нека да пиша
13:51 10.04.2026
4 същата работа каво в С.Корея
Коментиран от #12
13:53 10.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 жив
До коментар #5 от "Ку-ку":язе не искам да ме приемат в кабинета му... още не са намерили начин как да се връща човек от оня свят....
13:54 10.04.2026
7 Ааа
Коментиран от #8, #21
13:55 10.04.2026
8 е ми
До коментар #7 от "Ааа":стои до тати там горе и взема решения. не ги КАЗВА какви са, щото явно... ми сигурно не му се говори. Срамежлив е. За това други ги пишат и казват...
13:57 10.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факти
До коментар #4 от "същата работа каво в С.Корея":Типично ислямско лицемерие. Цялата тази религия е един голям фейк.
Коментиран от #19
14:00 10.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Учуден
До коментар #12 от "Факти":"Типично ислямско лицемерие"
Обаче ако са ислямските главорези в Сирия които избиха 2 милиона християни - те са от добрите нали. Типично козяшко лицемерие.
Коментиран от #22
14:07 10.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Чебурашке
До коментар #7 от "Ааа":И вие Погребвате Нетаняху
Всеки ден .
Коментиран от #37
14:08 10.04.2026
22 Zaxaрова
До коментар #19 от "Учуден":Точно така трябва да лъжеш бе гуведо!Бориш се за прехраната!
14:09 10.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Със
14:11 10.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Умен
14:11 10.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гресирана ватенка
До коментар #24 от "Факти":И аятолаха е безаналогов😁😁😁
Коментиран от #34, #41
14:12 10.04.2026
31 хмммм
14:12 10.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тръмп
14:15 10.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хъ хъ хъ
До коментар #21 от "Чебурашке":Сатаната вече го няма. Персите го погребаха.
14:16 10.04.2026
38 Атина Палада
До коментар #24 от "Факти":Безаналоговото американско ПВО защо не опази американските военни бази в Персийския залив,също и железния купол в Израел?
Коментиран от #45
14:16 10.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Мда
До коментар #30 от "Гресирана ватенка":Моджтаба е без око и два крака.Мда.
Коментиран от #43
14:18 10.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Атина Палада
До коментар #41 от "Мда":Но с шест пръста:))))
14:19 10.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Гресирана ватенка
До коментар #38 от "Атина Палада":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в г а з а.
14:20 10.04.2026
46 Иво Христов
Коментиран от #50
14:22 10.04.2026
47 Санитаря от Карлуково
До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":"ако не искаш ти пламне хатата карлуковска и Кримския мост"
Няма страшно като пратя колегата с ризката и ще забравиш за Кримския мост.
Коментиран от #52
14:23 10.04.2026
48 Факти
До коментар #29 от "Учуден":90% за масирани ракетни атаки, 95% за единични и 99% за дронове. Наистина е най-доброто ПВО в света. Ако не беше, миниатюрният Израел, обграден от океан от агресивни ислямисти, отдавна щеше да е изчезнал, а вместо това той си е там и просперира - наука, образование, технологии, медицина, земеделние... всичко ТОП.
Коментиран от #56
14:23 10.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Учуден
До коментар #46 от "Иво Христов":Не знам за Русия дали е пАбедила ама "силното и сплотено" НАТО утече в канала
14:24 10.04.2026
51 Санитаря от Карлуково
До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":Кажи кой Путин си бе от втора или от пета стая че имаме само една ризка.
14:26 10.04.2026
52 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #47 от "Санитаря от Карлуково":"...като пратя колегата с ризката.. "
Само гледай като пратя Гори гори огънче в телебашнята Останкино . Само на ризки ми станеш ☝️😁
Коментиран от #60
14:26 10.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Атина Палада
До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":Абре козяче, бутнахте на украинците Мочата,да се подмажете на руснаците :) но не ви държеше да бутнете руски паметник:)))
Коментиран от #59
14:29 10.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Учуден
До коментар #48 от "Факти":"90% за масирани ракетни атаки, 95% за единични и 99% за дронове"
Ха ха ха също като укрите които "сваляха" 120% от дроновете и ракетите ама пусти отломки направо попиляха укрия а сега и евреите. Въпреки тоталната цензура все пак изтичат снимки и клипове от Израел така че пропагандата не върви колкото и да се напъвате да лъжете.
Да не говорим пък за хиперзвуковите ракети на иранците че нямат нито една свалена.
14:31 10.04.2026
57 Швейк
14:31 10.04.2026
58 Ааааа
До коментар #9 от "Факти":Видяха го, но не жив а от картон, има видео в нета
Коментиран от #68
14:32 10.04.2026
59 Миролюб Войнов, българист
До коментар #54 от "Атина Палада":"...не ви държеше да бутнете руски паметник.. "
България е за взаимоизгодни отношения с Русия ☝️
Руснаците се изнасят от българско, ний не им закачаме гробовьете😁
Коментиран от #63, #65
14:33 10.04.2026
60 Санитаря от Карлуково
До коментар #52 от "Кирило Буданов, разведчик":Ти пък в коя стая си - знам за двамата Путиновци и един Наполеон имаме ама Буданов още не го зная.
14:33 10.04.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Помнещ
До коментар #59 от "Миролюб Войнов, българист":"Руснаците се изнасят от българско"
Да не си се объркал - няма руснаци в българско и е нямало но за сметка на това има кравари които едни подлоги поканиха да ни окупират.
14:36 10.04.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Атина Палада
До коментар #59 от "Миролюб Войнов, българист":То само руснаците се изнасят от България:)) От България се изнасят и българите..,Всичко що годе нормално се изнесе от България...
14:37 10.04.2026
66 Владимир Путин, президент
Коментиран от #70
14:39 10.04.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Запознат
До коментар #58 от "Ааааа":"но не жив а от картон, има видео в нета"
Много подвижен ми се видя този "картон".
Та господарите ви отидоха във Виетнам да свалят комунистите а избягаха от комунистите, отидоха в Афганистан да свалят талибаните а избягаха от талибаните, отидоха в Иран да свалят аятоласите а аятоласите са си на власт.
В демокрациите властта не зависи от един човек както е при краварите и евреите и ако го убиеш да се разпадне държавата.
14:42 10.04.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Зевзек
До коментар #66 от "Владимир Путин, президент":Ами Шолци си е подлец - прав си.
14:43 10.04.2026
71 Санитаря от Карлуково
До коментар #69 от "Владимир Путин, президент":Ти още ли продължаваш да се правиш на Путин - разбрах от коя стая си - ей сега идвам.
14:45 10.04.2026
72 Владимир Путин, президент
Владикавказ гори ☝️
Има и загинали, много !!! 😁
14:47 10.04.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.