Ливанският премиер отива в САЩ, където ще обсъди мирната сделка с Израел

Ливанският премиер Науаф Салам ще редица държави следващата седмица, започвайки с посещение в САЩ, за да обсъди мирно споразумение с Израел,съобщи панарабският вестник „Ашарк ал-Аусат“.

Според вестника, Салам ще проведе разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

На 9 април ливанското правителство потвърди ангажимента си към мирната инициатива за влизане в преки преговори с Израел за разрешаване на конфликта. Очаква се първият кръг от двустранните разговори да се проведе във Вашингтон във вторник, 14 април. Ливанската делегация ще бъде водена от посланика в САЩ Нада Хамад-е-Муауад, пише вестникът.

Салам каза на „Ашарк ал-Аусат“, че по време на посещенията се надява да осигури подкрепа и да мобилизира усилия за възстановяване на властта на ливанската държава над цялата страна. „Пътят към разрешаване на кризата в Ливан е ясен: той започва с прекратяване на огъня и изтегляне на израелските войски“, заяви политикът.

Според изданието ръководството на републиката се стреми да отдели ливанския път от преговорите между САЩ и Иран. Така в изявление, публикувано от офиса на президента Джоузеф Аун на 9 април, е изразено недоволството му от иранската намеса и опитите за обвързване на Ливан с оста на съпротивата. „Ливан остава суверенна и дееспособна държава“, се казва в изявлението. „Никога няма да се съгласим някой да преговаря от наше име.“

На свой ред Али Фаяд, представител на парламентарната фракция на шиитската организация Хизбула, отхвърли възможността за започване на преговори, докато Израел напълно не прекрати военните действия срещу Ливан. Той заяви, че правителството трябва да поиска прекратяване на огъня „като предварително условие, преди да бъдат предприети каквито и да било по-нататъшни стъпки“.