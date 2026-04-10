Ливанският премиер отива в САЩ, където ще обсъди мирната сделка с Израел

Ливанският премиер отива в САЩ, където ще обсъди мирната сделка с Израел

10 Април, 2026 14:21 470 4

Той ще посети САЩ и други държави идната седмица

Ливанският премиер отива в САЩ, където ще обсъди мирната сделка с Израел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ливанският премиер Науаф Салам ще редица държави следващата седмица, започвайки с посещение в САЩ, за да обсъди мирно споразумение с Израел,съобщи панарабският вестник „Ашарк ал-Аусат“.

Според вестника, Салам ще проведе разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

На 9 април ливанското правителство потвърди ангажимента си към мирната инициатива за влизане в преки преговори с Израел за разрешаване на конфликта. Очаква се първият кръг от двустранните разговори да се проведе във Вашингтон във вторник, 14 април. Ливанската делегация ще бъде водена от посланика в САЩ Нада Хамад-е-Муауад, пише вестникът.

Салам каза на „Ашарк ал-Аусат“, че по време на посещенията се надява да осигури подкрепа и да мобилизира усилия за възстановяване на властта на ливанската държава над цялата страна. „Пътят към разрешаване на кризата в Ливан е ясен: той започва с прекратяване на огъня и изтегляне на израелските войски“, заяви политикът.

Според изданието ръководството на републиката се стреми да отдели ливанския път от преговорите между САЩ и Иран. Така в изявление, публикувано от офиса на президента Джоузеф Аун на 9 април, е изразено недоволството му от иранската намеса и опитите за обвързване на Ливан с оста на съпротивата. „Ливан остава суверенна и дееспособна държава“, се казва в изявлението. „Никога няма да се съгласим някой да преговаря от наше име.“

На свой ред Али Фаяд, представител на парламентарната фракция на шиитската организация Хизбула, отхвърли възможността за започване на преговори, докато Израел напълно не прекрати военните действия срещу Ливан. Той заяви, че правителството трябва да поиска прекратяване на огъня „като предварително условие, преди да бъдат предприети каквито и да било по-нататъшни стъпки“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Милена

    0 6 Отговор
    Държава управлявана от терористична групировка призната от България след атентата във Варна.

    Коментиран от #4

    14:27 10.04.2026

  • 2 Офффф

    4 0 Отговор
    Тоя ливански мишок и обкръжението му сега ще клекнат на евреите и кравите, ама Хизбула едва ли ще се съобразява с него. Скоро патакламата ще продължи с пълна сила, ТСВ си върви вече от известно време ама тепърва ще става много жега.

    14:29 10.04.2026

  • 3 Най добре

    0 3 Отговор
    Ливанският премиер да се заеме сериозно с предишната мирна сделка с Израел и да разоръжаване хизбула.

    14:29 10.04.2026

  • 4 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Милена":

    Ми тя България беше признала и САЩ за терористична държава.Па кво?

    14:35 10.04.2026