Хизбула публикува драматични кадри от удари по американски военни (ВИДЕО)

Хизбула публикува драматични кадри, за които се твърди, че показват удари по позиции на американски военни в Близкия изток. Кадрите, разпространяващи се онлайн от поддръжниците на Хизбула, целят да подчертаваят възможности за водене на война.

„Бойци на ислямската съпротива използваха прецизно насочвани ракети при атака срещу вражеска военноморска база в Ашдод, южен Израел. Регистрирано е прецизно попадение във военна цел“, се казва в изявлението.

Хизбула заяви, че тази операция е проведена в отговор на нарушенията на прекратяването на огъня от страна на Израел и интензивните бомбардировки на Бейрут.

По-рано шиитски милиции съобщиха за изстрелване на множество ракетни установки по израелски военни позиции в селищата Авивим, Маргалиот, Метула, Шломи и Шомера.