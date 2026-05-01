Дрон на ВСУ уби две момчета на 15 и 18 години, пътуващи с мотор край Белгород

Дрон на украинските въоръжени сили атакува мотоциклет в Белгородска област и уби возещите се на него две момчета, на 15 и 18 години.
Това съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков.
„Трагедия се случи във Волоконовски район. Дрон на украинските въоръжени сили умишлено атакува мотоциклет, превозващ две млади момчета на 18 и 15 години. Те починаха на място от нараняванията си“, написа губернаторът в Max, изразявайки съболезнования на семействата и приятелите на жертвите.
Нападението е извършено в село Волчя Александровка.
Този инцидент е част от ескалиращата серия от нападения с дронове в граничните региони. Само няколко дни по-рано, на 28 април, бе съобщено за други три жертви при подобни атаки в селата Вознесеновка и Бобрава.
На 30 април украински дронове атакуваха за втори пореден ден нефтена помпена станция в Пермския край. Сателитни снимки потвърдиха пожари в поне два резервоара за гориво. Руски официални лица съобщиха за зачестили украински удари срещу цивилна инфраструктура в южните части на страната, включително срещу петролна рафинерия в Туапсе.
Руското Министерство на отбраната твърди, че през април 2026 г. са свалени над 4 700 украински дрона, като много от тях са били насочени към енергийни и индустриални обекти.
В нощта срещу 30 април руските сили предприеха масирано нападение с дронове и ракети срещу Одеса. Ранени бяха най-малко 20 души, включително 17-годишно момче и чуждестранен гражданин. Ударите предизвикаха големи пожари в жилищни блокове (включително 17-етажна сграда), хотел, детска градина и търговски център. Унищожени бяха десетки автомобили и автобуси.
Според данни от 30 април, за изминалото денонощие в Украйна са загинали най-малко 4 цивилни, а 68 са били ранени при комбинирани атаки с балистични ракети „Искандер-М“ и над 200 дрона.
Продължиха атаките срещу енергийни и логистични обекти в Харковска област и Днепър.
Европейският парламент и ООН остро осъдиха "жестоките нападения срещу цивилни" през април 2026 г., като отбелязаха, че това е един от месеците с най-висок брой цивилни жертви (над 75 убити и 400 ранени в Украйна само за този месец).
03:44 01.05.2026
03:50 01.05.2026