Дрон на ВСУ уби две момчета на 15 и 18 години, пътуващи с мотор край Белгород

Дрон на украинските въоръжени сили атакува мотоциклет в Белгородска област и уби возещите се на него две момчета, на 15 и 18 години.

Това съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков.

Още новини от Украйна

„Трагедия се случи във Волоконовски район. Дрон на украинските въоръжени сили умишлено атакува мотоциклет, превозващ две млади момчета на 18 и 15 години. Те починаха на място от нараняванията си“, написа губернаторът в Max, изразявайки съболезнования на семействата и приятелите на жертвите.

Нападението е извършено в село Волчя Александровка.

Този инцидент е част от ескалиращата серия от нападения с дронове в граничните региони. Само няколко дни по-рано, на 28 април, бе съобщено за други три жертви при подобни атаки в селата Вознесеновка и Бобрава.

На 30 април украински дронове атакуваха за втори пореден ден нефтена помпена станция в Пермския край. Сателитни снимки потвърдиха пожари в поне два резервоара за гориво. Руски официални лица съобщиха за зачестили украински удари срещу цивилна инфраструктура в южните части на страната, включително срещу петролна рафинерия в Туапсе.

Руското Министерство на отбраната твърди, че през април 2026 г. са свалени над 4 700 украински дрона, като много от тях са били насочени към енергийни и индустриални обекти.

В нощта срещу 30 април руските сили предприеха масирано нападение с дронове и ракети срещу Одеса. Ранени бяха най-малко 20 души, включително 17-годишно момче и чуждестранен гражданин. Ударите предизвикаха големи пожари в жилищни блокове (включително 17-етажна сграда), хотел, детска градина и търговски център. Унищожени бяха десетки автомобили и автобуси.

Според данни от 30 април, за изминалото денонощие в Украйна са загинали най-малко 4 цивилни, а 68 са били ранени при комбинирани атаки с балистични ракети „Искандер-М“ и над 200 дрона.

Продължиха атаките срещу енергийни и логистични обекти в Харковска област и Днепър.

Европейският парламент и ООН остро осъдиха "жестоките нападения срещу цивилни" през април 2026 г., като отбелязаха, че това е един от месеците с най-висок брой цивилни жертви (над 75 убити и 400 ранени в Украйна само за този месец).