Дрон на ВСУ уби две момчета на 15 и 18 години, пътуващи с мотор край Белгород
Дрон на ВСУ уби две момчета на 15 и 18 години, пътуващи с мотор край Белгород

1 Май, 2026 03:36, обновена 1 Май, 2026 03:49 617 2

Губернаторът на областта Вячеслав Гладков изказа съболезнования на семействата им

Снимка: РБК
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон на украинските въоръжени сили атакува мотоциклет в Белгородска област и уби возещите се на него две момчета, на 15 и 18 години.

Това съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков.

„Трагедия се случи във Волоконовски район. Дрон на украинските въоръжени сили умишлено атакува мотоциклет, превозващ две млади момчета на 18 и 15 години. Те починаха на място от нараняванията си“, написа губернаторът в Max, изразявайки съболезнования на семействата и приятелите на жертвите.

Нападението е извършено в село Волчя Александровка.

Този инцидент е част от ескалиращата серия от нападения с дронове в граничните региони. Само няколко дни по-рано, на 28 април, бе съобщено за други три жертви при подобни атаки в селата Вознесеновка и Бобрава.

На 30 април украински дронове атакуваха за втори пореден ден нефтена помпена станция в Пермския край. Сателитни снимки потвърдиха пожари в поне два резервоара за гориво. Руски официални лица съобщиха за зачестили украински удари срещу цивилна инфраструктура в южните части на страната, включително срещу петролна рафинерия в Туапсе.

Руското Министерство на отбраната твърди, че през април 2026 г. са свалени над 4 700 украински дрона, като много от тях са били насочени към енергийни и индустриални обекти.

В нощта срещу 30 април руските сили предприеха масирано нападение с дронове и ракети срещу Одеса. Ранени бяха най-малко 20 души, включително 17-годишно момче и чуждестранен гражданин. Ударите предизвикаха големи пожари в жилищни блокове (включително 17-етажна сграда), хотел, детска градина и търговски център. Унищожени бяха десетки автомобили и автобуси.

Според данни от 30 април, за изминалото денонощие в Украйна са загинали най-малко 4 цивилни, а 68 са били ранени при комбинирани атаки с балистични ракети „Искандер-М“ и над 200 дрона.

Продължиха атаките срещу енергийни и логистични обекти в Харковска област и Днепър.

Европейският парламент и ООН остро осъдиха "жестоките нападения срещу цивилни" през април 2026 г., като отбелязаха, че това е един от месеците с най-висок брой цивилни жертви (над 75 убити и 400 ранени в Украйна само за този месец).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тц тц

    1 6 Отговор
    Да бе за знаеш ще пратят дрон специално да гърмят по тротинетка.

    03:44 01.05.2026

  • 2 Привет

    2 1 Отговор
    За пръв път нещо да признаят , ти да видиш

    03:50 01.05.2026

