Естония няма да задържа кораби от руския "сенчест" флот в Балтийско море, страхува се от военна ескалация

11 Април, 2026 04:35, обновена 11 Април, 2026 04:42 501 3

Талин е готов да се намеси само в случай на непосредствена заплаха, декларира командирът на естонските ВМС Иво Варк

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Естония няма да задържа руски кораби от "сенчестия флот" в Балтийско море поради риск от военна ескалация, заяви пред Ройтерс командирът на естонските ВМС Иво Варк.

„Рискът от военна ескалация е просто твърде висок“, обясни той.

Според Варк Талин е готов да се намеси само в случай на непосредствена заплаха, като например повреда на подводна инфраструктура или разлив на нефт.

Както отбелязва Ройтерс, Обединеното кралство и няколко европейски държави, включително Франция, Белгия и Швеция, засилиха мерките за задържане на стари танкери, които западните държави смятат, че Русия използва, за да избегне санкции и да изнася петрол.

През май 2025 г. Естония съобщи, че по време на опит за спиране на петролен танкер, пътуващ за Русия и според Талин нарушаващ санкциите, Москва е задйествала изтребител, който е навлязъл във въздушното пространство на НАТО над Балтийско море и след това ескортирал танкера в руски води, отбелязва агенцията.

Според Москва страните от ЕС, използвайки термина „сенчест флот“, се занимават с „ограбване на морските комуникации“, спирайки и отклонявайки към пристанищата си кораби, за които смятат, че участват в доставката на руски товари. Министерството на външните работи отбеляза през март, че "подобно понятие не съществува в международното морско право, а задържането на танкери е незаконна санкция на ЕС".

Русия предупреди за отговор, „с всички необходими средства“ на опитите за превръщане на Балтийско море във „вътрешни води“ на НАТО и ЕС.


  • 1 Гюро Петрохански

    2 0 Отговор
    Абе, командир Иво, ти не си никакъв командир! Дай го тоя сенчест флот насам, да видиш с дедо ти Запрян и убавото Наде как ще го ловим с голи ръце, дето се вика. Зеленото и украинската посланичка с по 5 украински медала за храброст ще ни закичат, да пукне Шиши от завист, дето има само един.

    05:10 11.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ЕСТОНИЯ ОЩЕ ПЕТЪР ВЕЛИКИ Я Е КУПИЛ ОТ ШВЕЦИЯ
    ЗАЕДНО С ЧАСТИ ОТ ФИНЛАНДИЯ И ДРУГИТЕ ПРИБАЛТИЙСКИ РЕСПУБЛИКИ
    .....
    ЧОВЕКА Е ПЛАТИЛ 30 ТОНА СРЕБРО И Е СПАСИЛ ШВЕДСКАТА ХАЗНА ОТ БАНКРУТ
    .....
    ЗНАЧИ ЗА АЛЯСКА МОЖЕ ДА ВАЖАТ ДОГОВОРИТЕ , ЗА ПРИБАЛТИКА НЕ МОЖЕ ?

    05:19 11.04.2026

  • 3 Всички ще тропате

    0 0 Отговор
    На портата на Русия. При очертаващия се глад и недостиг на петрол, не само няма да ги задържате, ами ще се молите да разтоварват навсякъде из Европата. Както негласно се случва и до сега, де. Продават си руснаците, продават си американците, печелят си, а ние купуваме скъпо, щото ако спорят рафинериите за определен период от време, ходи ги пускай после. Същото и с атомните електроцентрали. Била мръсна атомната енергия, бил мръсен природния газ, аааа най чиста енергия излиза от въглищата значи. За това германци и поляци отвориха всички ТЕЦове на въглища. Ама пак не стига. Мръзнат швабите. 16 градуса по домовете, иначе глоба. В Билд бяха снимали фрау Меркел с палто и одеяло отгоре да изхвърля боклука си. Е, бива ли така, тая стара женица, да не може да си стопли кокалите.

    05:42 11.04.2026

