Естония няма да задържа кораби от руския "сенчест" флот в Балтийско море, страхува се от военна ескалация

Естония няма да задържа руски кораби от "сенчестия флот" в Балтийско море поради риск от военна ескалация, заяви пред Ройтерс командирът на естонските ВМС Иво Варк.

„Рискът от военна ескалация е просто твърде висок“, обясни той.

Според Варк Талин е готов да се намеси само в случай на непосредствена заплаха, като например повреда на подводна инфраструктура или разлив на нефт.

Както отбелязва Ройтерс, Обединеното кралство и няколко европейски държави, включително Франция, Белгия и Швеция, засилиха мерките за задържане на стари танкери, които западните държави смятат, че Русия използва, за да избегне санкции и да изнася петрол.

През май 2025 г. Естония съобщи, че по време на опит за спиране на петролен танкер, пътуващ за Русия и според Талин нарушаващ санкциите, Москва е задйествала изтребител, който е навлязъл във въздушното пространство на НАТО над Балтийско море и след това ескортирал танкера в руски води, отбелязва агенцията.

Според Москва страните от ЕС, използвайки термина „сенчест флот“, се занимават с „ограбване на морските комуникации“, спирайки и отклонявайки към пристанищата си кораби, за които смятат, че участват в доставката на руски товари. Министерството на външните работи отбеляза през март, че "подобно понятие не съществува в международното морско право, а задържането на танкери е незаконна санкция на ЕС".

Русия предупреди за отговор, „с всички необходими средства“ на опитите за превръщане на Балтийско море във „вътрешни води“ на НАТО и ЕС.