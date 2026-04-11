САЩ и Ливан искат от Израел да спре атаките срещу позициите на Хизбула до старта на преговорите между Тел Авив и Бейрут

САЩ и Ливан искат от Израел да спре атаките срещу позициите на Хизбула до старта на преговорите между Тел Авив и Бейрут

11 Април, 2026 04:45, обновена 11 Април, 2026 04:54 486 2

Разговорите са насрочени за 14 април във Вашингтон

САЩ и Ливан искат от Израел да спре атаките срещу позициите на Хизбула до старта на преговорите между Тел Авив и Бейрут - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Ливан искат от Израел да спре атаките срещу позициите на Хизбула, докато преговорите, насрочени за следващата седмица, не започнат, съобщи Axios.

Според източниците на портала „някои израелски служители са съгласни и вярват, че обявяването на пауза би било в интерес“ на еврейската държава.

Axios подчертава, че израелският и ливанският посланици във Вашингтон са провели подготвителен тристранен телефонен разговор на 10 април с един от съветниците на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след което ливанското ръководство обяви споразумение за провеждане на преговори на 14 април.

Както съобщи преди това офисът на ливанския президент, ливанският посланик във Вашингтон Нада Хамадех-Муауад се е съгласила с израелския си колега Йехиел Лайтер да проведе среща в Държавния департамент на САЩ на 14 април, за да обсъди преговорите за прекратяване на огъня.


Подобни новини


  1 БиБи

    0 0 Отговор
    Нека искат хахаха

    04:57 11.04.2026

  2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    ЕВРЕИТЕ ДА ВНИМАВАТ ДА НЕ НАПРАВЯТ НЕЩО НА САМОЛЕТА НА РОССКОСМОС И ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ФОНДА "СВ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАННИ" КОИТО ТРЯБВА ДА ДОНЕСАТ БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
    .....
    ЧЕ ДА НЯМА ЕДИН ОРЕШНИК В РЕАКТОРА В ДИМОНА И СТАВАТ НА БАРБЕКЮ

    05:16 11.04.2026