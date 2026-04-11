Шестима загинаха при израелски удари срещу палестинския бежански лагер Ал-Бурейдж ВИДЕО

11 Април, 2026 06:34, обновена 11 Април, 2026 06:46 716 9

При въздушната атака срещу обекта в централната част на ивицата Газа има и ранени

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима души бяха убити и няколко ранени при израелски въздушни удари в ивицата Газа, съобщи Al Jazeera, позовавайки се на медицински източници в палестинския анклав.

Ударите бяха насочени към палестинския бежански лагер Ал-Бурейдж в централната част на ивицата Газа, отбеляза каналът.

По-рано Клеър Сан Филипо, ръководител на отдела за спешна помощ в хуманитарната организация „Лекари без граници“, заяви, че геноцидът над палестинците в ивицата Газа продължава и ситуацията остава катастрофална, въпреки че са изминали шест месеца от началото на прекратяването на огъня.

Въпреки примирието, израелските сили продължават да нанасят въздушни удари.

От началото на прекратяването на огъня през октомври 2025 г. са убити над 700 палестинци. Само от началото на април 2026 г. броят на загиналите е най-малко 32 души.

Ситуацията в Газа остава в сянката на по-широкия конфликт, включващ Израел, САЩ и Иран, който ескалира през февруари с взаимни удари по критична инфраструктура.

Близо два милиона души остават разселени. В южната част на Газа (Хан Юнис) хуманитарни организации започнаха да сглобяват временни къщи от фибростъкло, за да осигурят по-добра защита от палатките.
Ограничена помощ: Хуманитарната помощ влиза само през един граничен пункт, контролиран от Израел, и остава крайно недостатъчна.

Липсата на готварски газ принуждава близо половината население да използва отпадъци за горене, а повредени далекопроводи са ограничили достъпа до питейна вода за около 500 000 души в южните райони.

Около 20 000 пациенти очакват евакуация за медицинско лечение извън анклава.

Въпреки разрушенията, Хамас продължава да упражнява административен контрол в части от ивицата, събирайки данъци и управлявайки разпределението на ресурси.

Първата фаза от мирния план на САЩ (размяна на заложници и частично изтегляне на Израел) се счита за приключила, но въпросите за демилитаризацията и бъдещото управление остават нерешени.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съд и затвор за Нетаняху и касапите му !

    10 2 Отговор
    Съд и затвор за убийците !

    06:50 11.04.2026

  • 3 Докато Израел не изчезне от картата на

    10 2 Отговор
    Света няма да има мир във близкия изток !

    06:51 11.04.2026

  • 4 Смърт на ционистките фсшисти

    9 2 Отговор
    Не са хора!

    06:52 11.04.2026

  • 5 Какви данъци могат да се събират

    8 1 Отговор
    в бежански лагер, подложен на обстрел и с крайно ограничена хуманитарна помощ?

    Коментиран от #7

    06:58 11.04.2026

  • 6 Само така!

    1 6 Отговор
    Хамас разбират само от бой!

    07:06 11.04.2026

  • 7 Ванко

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Какви данъци могат да се събират":

    Що не ходят да работят а цял живот чакат на хуманитарна помощ.И то най-вече от ЕС.

    Коментиран от #8

    07:09 11.04.2026

  • 8 Защото живеят

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ванко":

    в най-големия лагер на открито, контролиран от Израел. А защо Израел отказва да признае палестинска държава?

    07:13 11.04.2026

  • 9 Един

    1 0 Отговор
    А защо няма санкции срещу САЩ и Израел световните терористи?

    07:31 11.04.2026