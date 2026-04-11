Ръководителят на иранската делегация се срещна с главнокомандващия на пакистанските въоръжени сили

След пристигането си в Исламабад, иранската делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, се е срещнала през нощта с началника на пакистанската армия Асим Мунир, съобщи информационната агенция Tasnim.
Според агенцията, на срещата е присъствал и иранският външен министър Абас Арагчи. Иранската делегация е изразила силен протест срещу нарушаването на задълженията на американците на този етап от преговорите.
В събота вечерта иранска делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, пристигна в пакистанската столица за преговори със САЩ за разрешаване на конфликта. В събота сутринта в Пакистан пристигна вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс, който ръководи американските преговарящи. Телевизия Al Hadath съобщи, че преговорите между САЩ и Иран ще започнат след 14:00 ч. московско време. Според източниците му, вече са проведени непреки консултации, а предстоящите разговори ще бъдат директни.
1 Гост
Коментиран от #5
15:09 11.04.2026
2 Пламен
15:11 11.04.2026
3 Доналд Тръмп
Коментиран от #6
15:12 11.04.2026
4 Сиса брокерката
15:13 11.04.2026
5 Свиквай
До коментар #1 от "Гост":Скоро московското време ще е най-важното и целия свят ще се съобразява с него!
15:21 11.04.2026
6 Абе
До коментар #3 от "Доналд Тръмп":Не се знае, май скоро ще ти резнат квитанциите че много се ос ра.
15:23 11.04.2026