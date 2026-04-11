Ръководителят на иранската делегация се срещна с главнокомандващия на пакистанските въоръжени сили

11 Април, 2026 15:06 614 6

Иранската делегация е изразила силен протест срещу нарушаването на задълженията на американците на този етап от преговорите

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

След пристигането си в Исламабад, иранската делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, се е срещнала през нощта с началника на пакистанската армия Асим Мунир, съобщи информационната агенция Tasnim.

Според агенцията, на срещата е присъствал и иранският външен министър Абас Арагчи. Иранската делегация е изразила силен протест срещу нарушаването на задълженията на американците на този етап от преговорите.

В събота вечерта иранска делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, пристигна в пакистанската столица за преговори със САЩ за разрешаване на конфликта. В събота сутринта в Пакистан пристигна вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс, който ръководи американските преговарящи. Телевизия Al Hadath съобщи, че преговорите между САЩ и Иран ще започнат след 14:00 ч. московско време. Според източниците му, вече са проведени непреки консултации, а предстоящите разговори ще бъдат директни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 1 Отговор
    Защо давате Московско време да не живеете в Русия.

    Коментиран от #5

    15:09 11.04.2026

  • 2 Пламен

    3 0 Отговор
    Защо наричате русняка Витков с поамерикачето Уиткофф ?!

    15:11 11.04.2026

  • 3 Доналд Тръмп

    2 0 Отговор
    Добрите хора умират млади ,лошите живеят повече....! Аз ще живея до 100 може и повече!!!

    Коментиран от #6

    15:12 11.04.2026

  • 4 Сиса брокерката

    0 0 Отговор
    Някаква информация за имотите в Иран, колежке?

    15:13 11.04.2026

  • 5 Свиквай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Скоро московското време ще е най-важното и целия свят ще се съобразява с него!

    15:21 11.04.2026

  • 6 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп":

    Не се знае, май скоро ще ти резнат квитанциите че много се ос ра.

    15:23 11.04.2026