Ръководителят на иранската делегация се срещна с главнокомандващия на пакистанските въоръжени сили

След пристигането си в Исламабад, иранската делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, се е срещнала през нощта с началника на пакистанската армия Асим Мунир, съобщи информационната агенция Tasnim.

Според агенцията, на срещата е присъствал и иранският външен министър Абас Арагчи. Иранската делегация е изразила силен протест срещу нарушаването на задълженията на американците на този етап от преговорите.

В събота вечерта иранска делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, пристигна в пакистанската столица за преговори със САЩ за разрешаване на конфликта. В събота сутринта в Пакистан пристигна вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс, който ръководи американските преговарящи. Телевизия Al Hadath съобщи, че преговорите между САЩ и Иран ще започнат след 14:00 ч. московско време. Според източниците му, вече са проведени непреки консултации, а предстоящите разговори ще бъдат директни.