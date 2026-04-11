Лондон: Опитът на Украйна с дронове може да бъде използван в Ормузкия проток

Лондон: Опитът на Украйна с дронове може да бъде използван в Ормузкия проток

11 Април, 2026 21:09, обновена 11 Април, 2026 21:16 1 048 51

Министърът на британските въоръжени сили Алистър Карнс подчерта, че Украйна остава основен приоритет за отбраната на Обединеното кралство

Лондон: Опитът на Украйна с дронове може да бъде използван в Ормузкия проток - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опитът на Украйна в използването на дронове може да се окаже полезен за разрешаване на ситуацията в Ормузкия проток, заяви министърът на британските въоръжени сили Алистър Карнс, цитиран от Ройтерс.

Карнс подчерта, че Украйна остава основен приоритет за отбраната на Обединеното кралство.

„Украйна разполага с едни от най-добрите технологии в света, разработени по време на война. Мисля, че това би могло да се окаже полезно в Близкия изток, както вече виждаме в борбата срещу дроновете Шахед, чак до Ормузкия проток“, каза Карнс по време на посещение в Киев в петък, 10 април.

Британският министър отбеляза, че макар Обединеното кралство да предоставя на Украйна финансиране, обучение и военни способности, то може да научи много от Киев в областта на военните иновации, особено в технологиите за дронове и използването на изкуствен интелект.

На този фон британският политик призова Украйна да ускори износа на своите съвременни технологии, за да си изгради ниша на световния пазар, както и да улесни обмена на опит и разработки със съюзниците от НАТО.

Киев е изпратил 201 военни експерти в Близкия изток за защита от дронове Shahed и е готов да предостави допълнителни 34 специалисти, обяви украинският президент Володимир Зеленски през март.

Той отбеляза, че страната е готова да сътрудничи в създаването на безпилотни летателни апарати и разработването на военни технологии, като Украйна била способна да произвежда до 2000 дрона-прехващачи на ден и да доставя половината на своите съюзници.

Украйна издаде първите си лицензи за износ през февруари 2026 г. Киев се надява да привлече средства за разширяване на отбранителната си промишленост, като същевременно използва оръжията си като дипломатически лост в отношенията със съюзниците си, отбелязва агенцията. Някои ръководители в индустрията обаче се оплакват, че Киев забавя одобряването на лицензите и рискува да пропусне възможността, предоставена от войната с Иран.

Във Великобритания е разположена фабрика за производство на украински дронове-прехващачи, чието производство започна през февруари. Друга украинска компания за военни технологии със седалище във Великобритания, UForce, произвежда военноморски дронове Magura. По-рано през април ръководителят на украинската президентска канцелария Кирил Буданов призна, че украинските дронове се произвеждат изключително от чуждестранни компоненти и вносно оборудване, описвайки Украйна само като „потребител“.


Великобритания
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрън

    26 4 Отговор
    Дрън!

    21:18 11.04.2026

  • 2 Пич

    31 2 Отговор
    Ааа..... че на Ламанша кво му е...?! Буф буф , Биг Бен........ Буф буф , Бъкингам......

    Коментиран от #18

    21:18 11.04.2026

  • 3 Ами

    36 3 Отговор
    Опитът на Русия с дронове също може да бъде използван в Ормуза и ко прайм бротански педеpyги?

    Коментиран от #51

    21:20 11.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 28 Отговор
    чалмите кво недоволстват от сделката за Ормуза , че щатите искали много?щатите искали целия Ормуз , пък те само половината ли? нали уж били победителки , според копеите

    Коментиран от #15, #16

    21:20 11.04.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    31 3 Отговор
    Екипите на укроПВО които бяха изпратени в залива са върнати в Украина, защото и 5 объекта които за защитавали са унищожени от Ирански ракети

    21:22 11.04.2026

  • 6 Слава Украйна

    5 29 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #19, #21, #24

    21:22 11.04.2026

  • 7 Читател

    20 2 Отговор
    Да да те затова ОАЕ ги изгониха тези които отделяха защото някой отлетяха.

    21:22 11.04.2026

  • 8 Срам не срам ще бягам

    4 22 Отговор
    Путин съм!

    21:23 11.04.2026

  • 9 Еда Украйна

    5 20 Отговор
    Запали Цяла Русия

    Коментиран от #12

    21:24 11.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 5 години рев Братя Дръжте се!!!

    4 18 Отговор
    Още 10 години ше ревем братушки дръжте се
    Русия е голяма ще бягаме по планините

    21:25 11.04.2026

  • 12 Би ли дал инфо...?!

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Еда Украйна":

    Какво е това :
    ,,Еда Украйна"...?!

    Коментиран от #17

    21:26 11.04.2026

  • 13 В москва Учат Украински

    4 16 Отговор
    Явно Руският народ не е толкова Тъп колкото си мисят целият свят

    21:26 11.04.2026

  • 14 Фактите

    23 3 Отговор
    Русите взеха Крим , Луганск , Донецк и Донбас … другото е - неадекватен Смъркач и десет милиона урки аут !

    21:27 11.04.2026

  • 15 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Половината за Иран и другата половина за Оман.Справедливо е и за Оман! А таксите от панамския кой ги прибира ?

    Коментиран от #23, #28

    21:27 11.04.2026

  • 16 Мдаа

    9 11 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тебе като те набарат украинците във Варна и ще мирясаш! Докато не ядеш каластарката няма да рахатясаш...

    21:27 11.04.2026

  • 17 Мислител

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Би ли дал инфо...?!":

    Това е надрусан смъркач с причудливите си видения …хихи

    21:28 11.04.2026

  • 18 Тогава Американските ще покажат своят

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Военен опит във Русия
    Това правим
    Вати до луната и гробища до китай

    21:28 11.04.2026

  • 19 То убуу ,ама...

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    ...само с лозунги,от дивана-не става!
    Сирски каза-
    ,,Имаме голяма нужда от бойци на фронта!"

    Коментиран от #26

    21:28 11.04.2026

  • 20 ?????

    14 2 Отговор
    Ха ха.
    Емиратите просто ги изгониха.
    От петте обекта които са защитавали са унищожени пет обекта.
    Освен тва са попаднали в два неботсъргача докато защитават петте обекта.
    И най накрая персите са унищожили 21 ураински рейнджъри, които трябвало да защитават Емиратите.

    21:29 11.04.2026

  • 21 Слава Украйна

    3 15 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Разглобиха Руският войник на съставни части и Парцаля

    21:29 11.04.2026

  • 22 Великия шахматист Хuilo

    3 12 Отговор
    Молдова окончателно излиза от доминираната от Русия ОНД - Мая Санду подписа укази за денонсиране на Устава и основополагащите договори на Общността на независимите държави.
    Пореден геополитически “успех” на стратега Путин.

    Коментиран от #27, #36

    21:30 11.04.2026

  • 23 Българин

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Честно казано, редно е да има дял и за господин Бойко Методиев Борисов! Справедливостта го изисква!

    21:30 11.04.2026

  • 24 Един Доказан Педофил

    4 14 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Попиля цяла Русия

    21:30 11.04.2026

  • 25 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Днес в Лондон безоловен бензин А 95 се търгуваше за 1.68£ за литър ,а дизела за 1.88£ и всеки ден продължава да расте,та затова е зора да се отвори Ормуз ама докато това стане ще се върнем до цените през 2022 още другата седмица.

    21:31 11.04.2026

  • 26 Така така

    2 15 Отговор

    До коментар #19 от "То убуу ,ама...":

    В Русия от 18 до 79. Са зачислени и чакат ред за фронта
    Путин подписа указ за мобилизиране и на жените

    Коментиран от #43

    21:33 11.04.2026

  • 27 ВЗРИВЯВАЙ

    3 10 Отговор

    До коментар #22 от "Великия шахматист Хuilo":

    АЛЬОША

    Коментиран от #40

    21:34 11.04.2026

  • 28 Българин

    0 13 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Кой ще плаща на тия ирански цигани ма дърто офсо?

    Коментиран от #30, #31, #35

    21:37 11.04.2026

  • 29 Изяви на Еврейската мафия в Лондон

    11 1 Отговор
    Отдавна залязлата "империя" на острова продължава да се опитва да разклажда трета световна - първо с Украйна, а сега и с Иран. Започвам да мисля, че и дребнобритания е пионка на еврейската финансова мафия.

    Коментиран от #39

    21:39 11.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Забранявам да ми ползваш НИКа

    Коментиран от #34

    21:42 11.04.2026

  • 32 А50

    6 0 Отговор
    Този опит се използва, за да бъде контролиран Ормузкия проток от Иран. Малобританците да се съсредоточът в канала си

    21:43 11.04.2026

  • 33 Смешник

    7 0 Отговор
    Време е Путин да се заеме с тия ингилизи Те са тумора и основната причина за продължаване на войната в Украйна

    21:43 11.04.2026

  • 34 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    И.аз на теб

    21:44 11.04.2026

  • 35 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Който иска петрол ще плаща! Нали знаеш лафа на Тръмп:):"плащай или се махай"!

    21:46 11.04.2026

  • 36 Умен

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Великия шахматист Хuilo":

    Сега ще цъфнат и ще вържат.В Европа ще ги вземат след около 50г.

    21:46 11.04.2026

  • 37 Дудов

    9 0 Отговор
    За англичаните или бомби,или нищо

    21:47 11.04.2026

  • 38 Смешник

    11 0 Отговор
    Какъв украински опит ще вземат британците Те Шахедите му разказаха играта на Зеления смъркач

    21:48 11.04.2026

  • 39 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Изяви на Еврейската мафия в Лондон":

    Не дребнобритания а Лондонсити ..Това е съвсем различно от малобритания.. Държава в държавата.С отделен кмет.Там без разрешение не може да влиза и кралицата..

    21:50 11.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Само

    7 1 Отговор
    Това липсваше. Война с дронове на протока. Никога повече няма да отвори... Англосаксонците се оказаха не особено умни и изобретателни.

    21:52 11.04.2026

  • 42 Да бе

    8 0 Отговор
    И на Ламанша да изпратят украински и ирански дронове, да охраняват по-добре "свободното корабоплаване"

    21:54 11.04.2026

  • 43 ТКЦ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Така така":

    а стига си послъгвал

    21:55 11.04.2026

  • 44 Верно ли

    6 0 Отговор
    Къв е тоя киборг на снимката? Великобританците май си просят шамарите и вече е крайно време да си ги получат!

    21:55 11.04.2026

  • 45 Хаха

    4 0 Отговор
    Министър на британските военновъздушни сили и толкова тъп. Какво стана с тази страна, бивша империя.

    21:58 11.04.2026

  • 46 зевса

    3 0 Отговор
    Може много добре да бъде използван и срещу вашата островитянска губерния.Оххх забравих,че има посейдон,ще е идеален за вас.Нооо вие ще се самоизядете от вътре.Бурките бавно но славно ви топят.

    21:59 11.04.2026

  • 47 9689

    0 1 Отговор
    Англосаксонски тарикат,украинци за пушечно месо.

    22:12 11.04.2026

  • 48 az СВО Победа80

    0 1 Отговор
    Части на ВСУ за противодействие на иранските дронове вече бяха в Близкия изток. И петте арабски държави, където бяха украинците ги отпратиха, след като украинците тотално се провалиха. А 21 души от тях завинаги ще останат в Близкия изток.... 🤣

    22:36 11.04.2026

  • 49 Пламен

    1 0 Отговор
    С техния опит най много да се докарате на техния хал.

    22:46 11.04.2026

  • 50 Да се чуди още малко

    0 0 Отговор
    Саудитите и емирите се срещнаха със Зеленски и си уредиха добра защита на обектите. Единственият проблем е, че за тази мисия украинците са само 200 и не могат да защитят всичко.

    22:46 11.04.2026

  • 51 Надай се, сине...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Руснаците нямат резултати с дронове прехващачи.

    22:47 11.04.2026

