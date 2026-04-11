Лондон: Опитът на Украйна с дронове може да бъде използван в Ормузкия проток

Опитът на Украйна в използването на дронове може да се окаже полезен за разрешаване на ситуацията в Ормузкия проток, заяви министърът на британските въоръжени сили Алистър Карнс, цитиран от Ройтерс.

Карнс подчерта, че Украйна остава основен приоритет за отбраната на Обединеното кралство.

„Украйна разполага с едни от най-добрите технологии в света, разработени по време на война. Мисля, че това би могло да се окаже полезно в Близкия изток, както вече виждаме в борбата срещу дроновете Шахед, чак до Ормузкия проток“, каза Карнс по време на посещение в Киев в петък, 10 април.

Британският министър отбеляза, че макар Обединеното кралство да предоставя на Украйна финансиране, обучение и военни способности, то може да научи много от Киев в областта на военните иновации, особено в технологиите за дронове и използването на изкуствен интелект.

На този фон британският политик призова Украйна да ускори износа на своите съвременни технологии, за да си изгради ниша на световния пазар, както и да улесни обмена на опит и разработки със съюзниците от НАТО.

Киев е изпратил 201 военни експерти в Близкия изток за защита от дронове Shahed и е готов да предостави допълнителни 34 специалисти, обяви украинският президент Володимир Зеленски през март.

Той отбеляза, че страната е готова да сътрудничи в създаването на безпилотни летателни апарати и разработването на военни технологии, като Украйна била способна да произвежда до 2000 дрона-прехващачи на ден и да доставя половината на своите съюзници.

Украйна издаде първите си лицензи за износ през февруари 2026 г. Киев се надява да привлече средства за разширяване на отбранителната си промишленост, като същевременно използва оръжията си като дипломатически лост в отношенията със съюзниците си, отбелязва агенцията. Някои ръководители в индустрията обаче се оплакват, че Киев забавя одобряването на лицензите и рискува да пропусне възможността, предоставена от войната с Иран.

Във Великобритания е разположена фабрика за производство на украински дронове-прехващачи, чието производство започна през февруари. Друга украинска компания за военни технологии със седалище във Великобритания, UForce, произвежда военноморски дронове Magura. По-рано през април ръководителят на украинската президентска канцелария Кирил Буданов призна, че украинските дронове се произвеждат изключително от чуждестранни компоненти и вносно оборудване, описвайки Украйна само като „потребител“.