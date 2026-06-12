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Иран няма да се откаже от контрола над Ормузкия проток

Иран няма да се откаже от контрола над Ормузкия проток

12 Юни, 2026 14:20 1 742 18

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  • сащ-
  • доналд тръмп

Иран не поема никакво задължение да се откаже от контрола над протока или да възстанови условията, които са съществували преди военната агресия на САЩ и Израел

Иран няма да се откаже от контрола над Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран няма да се откаже от контрола над стратегическия Ормузки проток съгласно условията на проекта за рамково споразумение със САЩ, целящо да сложи край на войната в Близкия изток, съобщи днес иранската държавна новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

„В този текст Иран не поема никакво задължение да се откаже от контрола над протока или да възстанови условията, които са съществували преди военната агресия на САЩ и Израел“, според ИРНА, която описва „общите очертания на настоящия текст“, който в момента се довършва.

Ядрената програма на Иран ще бъде обсъдена по време на 60-дневен период на преговори с Вашингтон съгласно условията на споразумението, като Техеран настоява за своето „право“ на обогатяване, съобщи още иранската агенция.

„Иран ще преговаря по ядрената програма единствено в рамките на основните принципи на Ислямската република, а въпроси като правото на Иран да обогатява уран и запазването на обогатени материали (...) ще бъдат подчертани за включване в окончателното споразумение“, посочва ИРНА.

Иранската информационна агенция Мехр публикува документ, за който твърди, че е проект на рамково споразумение между Иран и САЩ, насочено към прекратяване на военните действия в Близкия изток, предаде Франс прес, пише БТА.

Според агенцията проектът предвижда "постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан", както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран и за пълно премахване на американските санкции.

Агенцията, позовавайки се на източник, близък до иранския преговорен екип, твърди още, че проектът включва освобождаването на ирански активи на стойност 24 милиарда долара, които в момента са блокирани. Според същия източник половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори.

България подкрепя съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток, в съответствие с международното право и разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Това съобщиха преди месец от Министерството на отбраната (МО).

България заявява политическа подкрепа за осъществяването на планираната многонационална мисия, която цели да подпомага безопасността на гражданското и търговското корабоплаване, включително чрез дейности по морска сигурност и разминиране, посочват от министерството. Страната ни подкрепя усилията на международната общност за деескалация на напрежението и насърчаване на стабилността в региона с цел гарантиране на глобалната икономическа и енергийна сигурност, като дипломатическите средства и политическият диалог остават водещ приоритет.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАП

    19 14 Отговор
    Че той си е техен.

    Коментиран от #3

    14:22 12.06.2026

  • 2 Един

    8 3 Отговор
    Значи ще го откажат.

    14:23 12.06.2026

  • 3 100

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "НАП":

    Техен е само от едната страна. Ламанша чий е? На Франция или на Англия?

    14:24 12.06.2026

  • 4 Дони

    7 14 Отговор
    Пак победи

    14:27 12.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Преди войната по сто кораба на ден минаваха свободно.

    Коментиран от #17

    14:30 12.06.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор
    Имам въпрос към евро3, 14 дерите.
    Как такава"велика " военная държава като САЩ допуска попадания по базите си? Няма ли ПВО?

    Коментиран от #8, #10, #16

    14:51 12.06.2026

  • 7 Име

    1 4 Отговор
    В правото си Е!

    15:14 12.06.2026

  • 8 Варненец

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    3.14дер си ти, раша като има ПВО, що гори цялата?

    15:21 12.06.2026

  • 9 което значи само едно

    3 1 Отговор
    Довечера Дончо ше пуца здраво

    15:30 12.06.2026

  • 10 абе 3.14дерасов

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Що няма читава рафинерия в пе де Рассия и са без горива? Нямат ПВО ли?

    15:32 12.06.2026

  • 11 гост

    3 3 Отговор
    По логиката на пижамите и Бахрейн и Саудитска Арабия и други трябва да имат контрол над протока...бий бате Дончо

    15:37 12.06.2026

  • 12 МАЛИИИИЙ ТОЯ ТРЪП

    4 1 Отговор
    трумпака яко ни го начука. Контрол тарифи блокаж. И всичко това ще го плащаме ние обикновените хора. Бизнес МЕНТИТЕ не им пука. Те само печелят. Пример нащу евру стока един лев сега едно евро стоката. А НА ДЕМЕНТНИЯТ НЕ МУ ПУКА. ОТ ЕДИНИЯ КРАЧОЛ ПА У ДРУГИЯТ. Да му мислят тези се нямат петрол.

    15:40 12.06.2026

  • 13 Иран направо се гаври с Тръмп!

    4 2 Отговор
    Тръмп се видя я чудо!
    Целият свят почва да мрази САЩ заради рижавия перушан.

    15:53 12.06.2026

  • 14 Хаха

    1 0 Отговор
    Това е пробива на Тръмп в преговорите!

    15:57 12.06.2026

  • 15 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 0 Отговор
    Нема мърдане за аятоласите.

    16:01 12.06.2026

  • 16 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    То в базите нема никой бре.

    16:02 12.06.2026

  • 17 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Мани го това, че не е интересно. Кажи как сме дали оръжие за 160 милиарда евро.

    16:07 12.06.2026

  • 18 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Що Турция не се откаже от Босфора?

    16:10 12.06.2026

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