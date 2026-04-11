"Спрете сензациите!" - Китай опроверга CNN, че се готви да достави "до седмици" ПВО-системи на Иран

Китайското посолство във Вашингтон отрече твърденията на CNN, че Китай планира да достави на Иран системи за противовъздушна отбрана през следващите няколко седмици.

„Китай никога не е доставял оръжия на нито една от страните в конфликта и предоставената информация е невярна“, заяви пред ТАСС Лиу Пенгю, говорител на китайската дипломатическа мисия в САЩ. Той коментира репортаж на канала, който цитира източници, твърдящи, че Китай се готви да достави на Иран преносими зенитно-ракетни комплекси чрез трети страни.

„Китай, като отговорна голяма сила, изпълнява международните си задължения“, подчерта Лиу Пенгю. „Призоваваме американската страна да се въздържа от безпочвени обвинения, злонамерени спекулации и сензации. Надяваме се, че участващите страни ще положат по-големи усилия за намаляване на напрежението.“

На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран. Според него страните са разрешили почти всички спорни въпроси, а Вашингтон разглежда 10-точковите предложения на Техеран като „работна основа“ за по-нататъшни преговори. Високопоставен служител на американската администрация заяви, че решението е взето въз основа на готовността на Иран да отвори Ормузкия проток. Техеран от своя страна се съгласи да прекрати „отбранителните атаки“, ако Ислямската република не бъде нападната. Консултации с участието на делегации на САЩ и Иран започнаха в Пакистан в събота.