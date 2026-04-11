"Спрете сензациите!" - Китай опроверга CNN, че се готви да достави "до седмици" ПВО-системи на Иран

11 Април, 2026 21:40, обновена 11 Април, 2026 21:45

Призоваваме американската страна да се въздържа от безпочвени обвинения, заявиха от посолството на азиатската страна във Вашингтон

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайското посолство във Вашингтон отрече твърденията на CNN, че Китай планира да достави на Иран системи за противовъздушна отбрана през следващите няколко седмици.

„Китай никога не е доставял оръжия на нито една от страните в конфликта и предоставената информация е невярна“, заяви пред ТАСС Лиу Пенгю, говорител на китайската дипломатическа мисия в САЩ. Той коментира репортаж на канала, който цитира източници, твърдящи, че Китай се готви да достави на Иран преносими зенитно-ракетни комплекси чрез трети страни.

„Китай, като отговорна голяма сила, изпълнява международните си задължения“, подчерта Лиу Пенгю. „Призоваваме американската страна да се въздържа от безпочвени обвинения, злонамерени спекулации и сензации. Надяваме се, че участващите страни ще положат по-големи усилия за намаляване на напрежението.“

На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран. Според него страните са разрешили почти всички спорни въпроси, а Вашингтон разглежда 10-точковите предложения на Техеран като „работна основа“ за по-нататъшни преговори. Високопоставен служител на американската администрация заяви, че решението е взето въз основа на готовността на Иран да отвори Ормузкия проток. Техеран от своя страна се съгласи да прекрати „отбранителните атаки“, ако Ислямската република не бъде нападната. Консултации с участието на делегации на САЩ и Иран започнаха в Пакистан в събота.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демократ

    4 34 Отговор
    Ф-35 обезсмисли пво поглъща вълните в целия еадиочестотен спектър. Няма радар няма и пво.И да пращат и да не пращат тва е.

    Коментиран от #5, #10, #12, #20

    21:47 11.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 2 Отговор
    НАТО пък си казва на кой доставя

    21:48 11.04.2026

  • 3 Иначе нашите медииПодлоги

    26 4 Отговор
    повтарят всяка простотия без да я проверя. Уж цял ден подскачат против Тръмп, но му обслужват егото и му хранят пропагандата. Слагачи.

    21:48 11.04.2026

  • 4 Гробар

    14 7 Отговор
    Си какво подрипва като ощипана мома? Защо да не достави? Иран са му съюзник, сащ - враг. Поне да си мълчи и да не се излага.

    21:48 11.04.2026

  • 5 Гробар

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    Всички щатски хвърчила падат като круши. Само идиотите купуват щатския скрап.

    Коментиран от #8

    21:50 11.04.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    5 18 Отговор
    Копейките да погрухтят малко 😁

    Коментиран от #13

    21:50 11.04.2026

  • 7 ФАКТ

    5 18 Отговор
    Китайски милиционерчета... и те страхливи като Джуджето Хаяско да дадат оръжия на приятеля си Иран. Копейките са още по-страгливички мамините

    Коментиран от #11

    21:51 11.04.2026

  • 8 Смех с копейки

    5 19 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Питай Ердоган с какво свали четирите ирански ракети.
    Жокер-не е със безаналоговите😀

    21:52 11.04.2026

  • 9 Фарфалюлю

    4 11 Отговор
    То и на просия не доставяте. Жълти комундели.

    21:53 11.04.2026

  • 10 ъхъ

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    Да да затова ги брулят, като орехи тия "невидими" консерви😂 Всички видяха, колко "велики" са американ арми и топ гънс😅

    21:54 11.04.2026

  • 11 Това е безспорен

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Факт.

    21:55 11.04.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    Напротив , ПВО обезмисли парите за Ф-35 . Иран го сваля с допотопно ПВО. Ф-35 няма летателни качества. Разчита , че е невидим. Само че врагът не знае и го сваля. Представяш ли си, ако Китай и Русия дадат добро ПВО на Иран. Ще хвърчи американска и еврейска перушина. Путин не даде на Иран дори по новите версия на С-300, щото е евреин и сключи сделка с Натаняху.

    Коментиран от #19, #30

    21:55 11.04.2026

  • 13 дъговиден атлантиик

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гресирана ватенка":

    Понитата да поцвилят и те така!

    21:55 11.04.2026

  • 14 Николова , София

    19 3 Отговор
    Китай е сила и сега не им вярвам ..управляат света с Русия която доминира ...Тръмп е на колене и в безизходица

    Коментиран от #26

    21:56 11.04.2026

  • 15 А50

    14 3 Отговор
    Сензация няма, доставките си вървят, какви са тия дезинформации, че след седмици ще тръгнат

    21:57 11.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Помак

    4 2 Отговор
    Мяраба Бат Милене не сам та виждал от давна ...

    22:00 11.04.2026

  • 18 И защо

    15 2 Отговор
    да не им доставят? Какъв точно е проблема?

    22:00 11.04.2026

  • 19 Смех с копейки

    2 16 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Чакай сега.Нсли тук копейките мучахте, че Китай бил да незнам си какво,че ботокса бил дал С-500🤣😀

    Коментиран от #37

    22:00 11.04.2026

  • 20 Айде бе

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    А ти поглъщаш ли като кенеф35!?

    22:00 11.04.2026

  • 21 Гост

    12 3 Отговор
    Вече са доставени.

    22:02 11.04.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    0 12 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора до луната?

    Коментиран от #29, #36

    22:03 11.04.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Фактолог":

    С две думи. Ако го нямаше това примирие, САЩ щяха за още един месец да останат със свалени гащи, и Китай или Русия да ги свършат веднъж и завинаги. Затова Тръмп се молеше на всички съюзници да помагат, щото се видя на зор. Щял да дигс Триумфална арка. Трябва арка на позора да издигне във Вашингтон.

    22:03 11.04.2026

  • 24 Ол1гофрен,

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Фактолог":

    Източник?

    Коментиран от #34

    22:04 11.04.2026

  • 25 Иван

    9 1 Отговор
    Китай от еврейските плъхове ли се плаши, че им се обяснява?

    Коментиран от #33

    22:04 11.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 САЩ

    14 3 Отговор
    не могат да водят дълга война. Няколко месеца макс. Всичко е много скъпо и не са компетативни. Във ФЕДа не могат да смогнат с вкарването на нулите. Разчитат на блицкриг.
    Китай спокойно може да си доставя оръжейни системи на Иран, без да се счита за страна в конфликта. Вече има прецедент.
    Естествено, че няма да признаят официално. Не са глупави като американците.

    22:06 11.04.2026

  • 28 Линкълн

    15 3 Отговор
    Естествено, че ще достави!!
    И какво лошо има в това - също както и Украйна и Иран има право да се защити срещу агресора!!!
    А и да не мислите, че Китай не разбират че те са следващите ако падне Иран??!!

    22:07 11.04.2026

  • 29 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    Когато Реджеп Тайп Ердоган бъде посрещнат тържествено в муслемския рай.

    22:08 11.04.2026

  • 30 смех

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Така го сваля че ни един свален няма.

    Коментиран от #40

    22:08 11.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фактолог

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Фактолог":

    Освен пари и време, възстановяването на запасите от боеприпаси, увеличени само през първите четири дни, ще изисква минимум:

    🔶 600 тона амониев перхлорат (критичен компонент за ракети с твърдо гориво)

    🔶 92 тона мед

    🔶 137 кг неодим

    🔶 37 кг тантал

    🔶 18 кг галий

    Китай, основният стратегически съперник на САЩ, е притиснал пазара в почти всички тези и други критични суровини и САЩ не могат да направят нищо против този факт, анализират от the Cradle.

    Коментиран от #51

    22:10 11.04.2026

  • 33 Разбира се

    13 3 Отговор

    До коментар #25 от "Иван":

    че не. В Китай няма и един евреин. И никога няма да бъде допуснат. Просто дипломатическо позициониране. А Иран междувременно си произвежда ракети под земята и може да води подобна въздушна война с години без проблем. Не слушайте пропагандата на казионните западни медии и глупостите на рижавият циркаджия в бялата къща, който е на къс повод на евреите.

    22:10 11.04.2026

  • 34 За Ол1гофрена

    11 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ол1гофрен,":

    Nеw Stаtеsmаn: „Eкcкypзиятa“ нa Tpъмп дo Иpaн пpeдвeщa кpaя нa aмepикaнcкaтa импepия"

    22:11 11.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Механик

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    Никоги.

    22:13 11.04.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Смех с копейки":

    Това вие си го измислихте. Поразрови се. Имаха сключен договор между Иран и Русия за С-300. Договорът бе за новата версия, ама Путин им даде старата от 70-те години. Отиде се на международен арбитраж. Затова Иран няма нищо. Каквото имаше миналият път Израел им го унищожи.Парадокс е , че има американско ПВО от старото време.

    Коментиран от #45

    22:14 11.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    5 1 Отговор
    Адресанта е объркан.Не Пекин воюва с бледоликите,а С.Корея.Там преди много лета 1951година те преклониха глава пред храбростта на корейският народ.Същите ,начело с техният вожд, сега са готови да се противопоставят на домогванията на световният империализъм.Заличаването от картата на света е на дневен ред.

    22:18 11.04.2026

  • 40 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #30 от "смех":

    Е как ще няма,като за Ф35 и американците си признаха,обаче казаха,че се развалил и паднал самичък в Иран:))) за другите им кошници няма да говорим..А пък за гемиите. им ,които си върнаха на буксир в САЩ изобщо не е за приказване .:)

    Коментиран от #49

    22:19 11.04.2026

  • 41 Курти

    3 9 Отговор
    Копеи пак оцапахте гащите

    22:19 11.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    Това за С300,стара и нова версия не го знам,обаче знам,че Иран искаха да закупят С400,но Русия отказа да им продаде

    22:22 11.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ол1гофрен,

    1 7 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Къде го казаха? Източник?

    Коментиран от #53, #55, #59

    22:25 11.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Братле,

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Фактолог":

    За да пуснеш първата част, трябва малко кодово да я обработиш в частта, която пречи на праведната пропаганда....в противен случай за трети път ще я изтрие мисир04 ката.

    22:26 11.04.2026

  • 52 Дзак

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "Фактолог":

    Болни фантазии!

    22:30 11.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Артилерист

    8 2 Отговор
    САЩ лъжат, спекулират, хвърлят заблуди за отклоняване на вниманието, за безсмислено опровергаване и празноприказване, докато в същото време гласят поредната си авантюра. Цялата работа сега опира до елиминиране на Иран като препятствие за Израел. Същото което направиха последователно с Ирак, Либия и Сирия. В тези страни сега няма организирани държави. Там има разни инсталирани американски марионетки, но не и единна държавна власт, която да отстоява собствени държавни интереси. Жалкото е, че арабските страни са разпокъсани, спасяват се поединично и позволяват на израелските ционисти и САЩ да ги превземат-къде със сила, къде с поставяне на удобни властници-една по една и да си разиграват коня както си искат. Ето сега има примирие, но израелците го използват за разправа с Ливан, спекулирайки, че примирието е само с Иран. Изобщо, има ли нормален човек, който допуска, че Израел могат да си позволят тези своеволни безобразия, ако с тях не са американците?

    Коментиран от #57

    22:32 11.04.2026

  • 55 За Ол1гофрена

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ол1гофрен,":

    "Войната срещу Иран все още не е приключила, но изглежда, че сме свидетели на едно от най-големите поражения в историята на Съединените щати и Израел. Както се изрази Бен Роудс, „трудно е да загубиш война, продължила толкова кратко, така всеобхватно“. А Яир Лапид, бивш министър-председател на Израел и лидер на израелската опозиция, заяви, че „никога не е имало такова политическо бедствие в цялата ни история“ и го определи като „стратегически колапс“. Роудс и Лапид са прави. Размерът на щетите, които САЩ и Израел нанесоха сами на себе си за толкова кратко време — и печалбите, които Иран реализира — са наистина поразителни."

    Източник: JPMorgan Chase

    Коментиран от #56

    22:34 11.04.2026

  • 56 Ол1гофрен,

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "За Ол1гофрена":

    Ясно.Празни приказки на бивши политици в опозиция в хибриден сайт.

    22:45 11.04.2026

  • 57 Така, така

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Артилерист":

    Така или иначе САЩ и евреите ще си вземат и постигнат,това което искат.

    22:47 11.04.2026

  • 58 Анонимен

    1 0 Отговор
    Някои хора се вживяват твърде много в ролевите игри!

    22:51 11.04.2026

  • 59 Пол Крейг Робъртсън

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ол1гофрен,":

    дава обширни сведения в мрежата, че поразеният ф35 е съставна част от специален американски отряд за овладяване на ирански ядрен център и отвличане на обогатения уран там. Иранските отбранителни сили ги посрещнали организирано и провалили операцията. Впоследствие Тръмп и шефа на ЦРУ се опитаха да покрият провала на тази операция, като успешен опит за спасяване на американския пилот. Поинтересувай се, не се осланяй на съмнения в достоверността!

    22:53 11.04.2026

