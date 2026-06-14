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В столичния район "Средец" и 12 села избират кметове

В столичния район "Средец" и 12 села избират кметове

14 Юни, 2026 08:34, обновена 14 Юни, 2026 07:45 629 6

  • избори-
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  • район средец-
  • трайчо трайков

Трайчо Трайков ще опита да си върне поста в центъра на столицата, след като го напусна, за да стане служебен министър на енергетиката

В столичния район "Средец" и 12 села избират кметове - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Частични избори за кмет на столичния район "Средец" ще се състоят днес, съобщиха от Общинската избирателна комисия (ОИК).

Изборният ден започва в 7:00 ч. и продължава до 20:00 ч. Право на глас имат 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци, които ще могат да упражнят своя вот в общо 43 секции в "Средец". Във всички ще може да се гласува с машина, съобщи Полина Витанова, председател на ОИК. Тя информира, че кандидатите за кмет на района са шестима.

Със свое решение ОИК прекрати на 20 февруари предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“ заради избирането му за служебен министър на енергетиката. Решението е взето след подадено от Трайков заявление, в което той посочва, че е предложен за член на служебния Министерски съвет и ще положи клетва пред Народното събрание.

На 26 февруари Столичният общински съвет избра Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на район „Средец“.

Кметове ще избират в още 12 населени места. Това са Бата (община Поморие, област Бургас)с. Гроздьово (община Долни чифлик, област Варна)с. Градище (община Левски, област Плевен) с. Подайва (община Исперих, област Разград) с. Орешак / Орешник (община Тополовград, област Хасково) с. Долище (община Кърджали) с. Дедино (община Ардино, област Кърджали) с. Бъдеще (община Стара Загора) с. Вратца (община Кюстендил).

В пет от селата (Долище, Дедино, Бъдеще, Орешак и Вратца) има регистриран само по един кандидат за кметския стол. Изборният ден започна в 07:00 часа и ще приключи в 20:00 часа (с възможност за удължаване до 21:00 часа, ако има чакащи пред секциите). Във всички по-големи секции избирателите могат да избират между хартиена бюлетина и машина за гласуване.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Хм.....Сега е сезона, Трайчо да си направи свирка от аЪрба...

    Коментиран от #3

    07:42 14.06.2026

  • 2 Хаха

    4 0 Отговор
    Дали и тук трите посолства няма да се намесят! Видяхме ги , че подкрепят всички антибългарски инициативи, а Трайчо е удобен , продажен и наведен! Точно за работа с посолствата срещу България

    07:46 14.06.2026

  • 3 преди 10-15 г

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Трайко обикаляше студията да обяснява, че държавата нямала нужда от нова АЕЦ и сега ще плащаме тройно за 2 нови блока.

    Коментиран от #4

    07:51 14.06.2026

  • 4 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "преди 10-15 г":

    Точно този лицемер беше! Хубаво е, че помниш, защото такива като този трябва да се помнят, както и тяхното скудоумие и падение!

    Коментиран от #5

    07:58 14.06.2026

  • 5 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    ДРУГИ ГО ПОМНЯТ КАТО ПЛАЖУВАЩ В ДУБАЙ

    08:00 14.06.2026

  • 6 СРЕДЕЦ ИЗБИРА

    0 0 Отговор
    БУТАЧ НА ПАМЕТНИЦИ И СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН НЕМОЖАЧ !

    08:02 14.06.2026

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