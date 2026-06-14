В столичния район "Средец" и 12 села избират кметове

Частични избори за кмет на столичния район "Средец" ще се състоят днес, съобщиха от Общинската избирателна комисия (ОИК).

Изборният ден започва в 7:00 ч. и продължава до 20:00 ч. Право на глас имат 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци, които ще могат да упражнят своя вот в общо 43 секции в "Средец". Във всички ще може да се гласува с машина, съобщи Полина Витанова, председател на ОИК. Тя информира, че кандидатите за кмет на района са шестима.

Със свое решение ОИК прекрати на 20 февруари предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“ заради избирането му за служебен министър на енергетиката. Решението е взето след подадено от Трайков заявление, в което той посочва, че е предложен за член на служебния Министерски съвет и ще положи клетва пред Народното събрание.

На 26 февруари Столичният общински съвет избра Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на район „Средец“.

Кметове ще избират в още 12 населени места. Това са Бата (община Поморие, област Бургас)с. Гроздьово (община Долни чифлик, област Варна)с. Градище (община Левски, област Плевен) с. Подайва (община Исперих, област Разград) с. Орешак / Орешник (община Тополовград, област Хасково) с. Долище (община Кърджали) с. Дедино (община Ардино, област Кърджали) с. Бъдеще (община Стара Загора) с. Вратца (община Кюстендил).

В пет от селата (Долище, Дедино, Бъдеще, Орешак и Вратца) има регистриран само по един кандидат за кметския стол. Изборният ден започна в 07:00 часа и ще приключи в 20:00 часа (с възможност за удължаване до 21:00 часа, ако има чакащи пред секциите). Във всички по-големи секции избирателите могат да избират между хартиена бюлетина и машина за гласуване.