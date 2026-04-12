Ванс: Не постигнахме споразумение, връщаме се в САЩ. Новината е лоша за Иран

САЩ и Иран не успяха да постигнат споразумение на преговорите в Пакистан, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

„Връщаме се в Съединените щати, защото не беше постигнато споразумение“, каза той.

Ванс нарече това лоша новина за Иран, а не за Съединените щати.

„Проведохме редица съществени дискусии с иранците. Това е добрата новина. Лошата новина е, че не постигнахме споразумение“, каза той на пресконференция.

Той заяви, че американската страна „много ясно е очертала“ своите „червени линии“: какво е готов да приеме Вашингтон и какво не.

„Но те решиха да не приемат нашите условия“, заяви вицепрезидентът.

„Бяхме много ясни относно нашите червени линии, какво сме готови да ги приемем и какво не сме, и го направихме възможно най-ясно. И те избраха да не приемат нашите условия“, каза Ванс.

Ванс заяви, че Съединените щати са предали окончателните си мирни предложения на Иран и решението сега е в ръцете на Техеран.

„Тръгваме си оттук с много просто предложение. Това е процес на разбирателство, което е нашето окончателно и най-благоприятно предложение за Техеран“, каза той, без да дава подробности.

Ванс подчерта, че Вашингтон все още не вижда готовността на Иран да се откаже от програмата си за ядрени оръжия.

„Нуждаем се от твърда гаранция, че те няма да се стремят да разработват ядрени оръжия или да се стремят да придобият инструментите, които биха им позволили бързо да се сдобият с ядрени оръжия“, каза той на пресконференция след разговори с ирански представители в Пакистан.

„Въпросът е: Виждаме ли готовност от тяхна страна да не разработват ядрени оръжия, не само сега или след две години, но и в дългосрочен план? Не сме виждали това и се надяваме да го видим“, добави Ванс.

Преди това говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей посочи, че успех в преговорите може да има при "сериозното отношение" на Вашингтон, въздържането от прекомерни искания и признаването на интересите на Техеран.

„Успехът на този дипломатически процес зависи от сериозността и добросъвестността на другата страна, въздържането от прекомерни и нелегитимни искания и признаването на законните права и интереси на Иран“, пише той в X.

Текущите преговори в Пакистан включват следните въпроси: Ормузкия проток, ядрения въпрос, репарациите, отмяната на санкциите и пълното прекратяване на войната, уточни Багаей. Той ги определи като напрегнати.

„Интензивните преговори, които започнаха в събота сутринта с посредничеството на Пакистан, продължават без прекъсване и до днес, с многоброен обмен на съобщения между двете страни“, написа Багай.

Иран възнамерява да използва всички налични средства, включително дипломация, за да гарантира националните си интереси и благополучие, отбеляза той.

Багай също изрази благодарност на правителството и народа на Пакистан за домакинството на преговорите и за усилията им за напредък в процеса.