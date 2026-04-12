Новини
Свят »
Пакистан »
Ванс: Не постигнахме споразумение, връщаме се в САЩ. Новината е лоша за Иран

12 Април, 2026 04:47, обновена 12 Април, 2026 05:06 2 616 50

  • пакистан-
  • преговори-
  • ванс-
  • сащ-
  • иран

По-рано тази нощ Техеран съобщи условията си за успех на преговорите

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Иран не успяха да постигнат споразумение на преговорите в Пакистан, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

„Връщаме се в Съединените щати, защото не беше постигнато споразумение“, каза той.

Ванс нарече това лоша новина за Иран, а не за Съединените щати.

„Проведохме редица съществени дискусии с иранците. Това е добрата новина. Лошата новина е, че не постигнахме споразумение“, каза той на пресконференция.

Той заяви, че американската страна „много ясно е очертала“ своите „червени линии“: какво е готов да приеме Вашингтон и какво не.

„Но те решиха да не приемат нашите условия“, заяви вицепрезидентът.

Ванс обясни, че Иран е решил да не приеме условията, предложени от Съединените щати.

„Бяхме много ясни относно нашите червени линии, какво сме готови да ги приемем и какво не сме, и го направихме възможно най-ясно. И те избраха да не приемат нашите условия“, каза Ванс.

Ванс заяви, че Съединените щати са предали окончателните си мирни предложения на Иран и решението сега е в ръцете на Техеран.

„Тръгваме си оттук с много просто предложение. Това е процес на разбирателство, което е нашето окончателно и най-благоприятно предложение за Техеран“, каза той, без да дава подробности.

Ванс подчерта, че Вашингтон все още не вижда готовността на Иран да се откаже от програмата си за ядрени оръжия.

„Нуждаем се от твърда гаранция, че те няма да се стремят да разработват ядрени оръжия или да се стремят да придобият инструментите, които биха им позволили бързо да се сдобият с ядрени оръжия“, каза той на пресконференция след разговори с ирански представители в Пакистан.

„Въпросът е: Виждаме ли готовност от тяхна страна да не разработват ядрени оръжия, не само сега или след две години, но и в дългосрочен план? Не сме виждали това и се надяваме да го видим“, добави Ванс.

Преди това говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей посочи, че успех в преговорите може да има при "сериозното отношение" на Вашингтон, въздържането от прекомерни искания и признаването на интересите на Техеран.

„Успехът на този дипломатически процес зависи от сериозността и добросъвестността на другата страна, въздържането от прекомерни и нелегитимни искания и признаването на законните права и интереси на Иран“, пише той в X.

Текущите преговори в Пакистан включват следните въпроси: Ормузкия проток, ядрения въпрос, репарациите, отмяната на санкциите и пълното прекратяване на войната, уточни Багаей. Той ги определи като напрегнати.

През последните 24 часа преговорите между Иран и САЩ включваха Ормузкия проток, ядрения въпрос, репарациите, отмяната на санкциите и пълното прекратяване на войната срещу републиката и в региона, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей в X.

Той определи преговорите като напрегнати и продължителни за иранската делегация в Исламабад.

„Интензивните преговори, които започнаха в събота сутринта с посредничеството на Пакистан, продължават без прекъсване и до днес, с многоброен обмен на съобщения между двете страни“, написа Багай.

Иран възнамерява да използва всички налични средства, включително дипломация, за да гарантира националните си интереси и благополучие, отбеляза той.

Багай също изрази благодарност на правителството и народа на Пакистан за домакинството на преговорите и за усилията им за напредък в процеса.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

