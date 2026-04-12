Ванс: Не постигнахме споразумение, връщаме се в САЩ. Новината е лоша за Иран

САЩ и Иран не успяха да постигнат споразумение на преговорите в Пакистан, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс.
„Връщаме се в Съединените щати, защото не беше постигнато споразумение“, каза той.
Ванс нарече това лоша новина за Иран, а не за Съединените щати.
„Проведохме редица съществени дискусии с иранците. Това е добрата новина. Лошата новина е, че не постигнахме споразумение“, каза той на пресконференция.
Той заяви, че американската страна „много ясно е очертала“ своите „червени линии“: какво е готов да приеме Вашингтон и какво не.
„Но те решиха да не приемат нашите условия“, заяви вицепрезидентът.
Ванс обясни, че Иран е решил да не приеме условията, предложени от Съединените щати.
„Бяхме много ясни относно нашите червени линии, какво сме готови да ги приемем и какво не сме, и го направихме възможно най-ясно. И те избраха да не приемат нашите условия“, каза Ванс.
Ванс заяви, че Съединените щати са предали окончателните си мирни предложения на Иран и решението сега е в ръцете на Техеран.
„Тръгваме си оттук с много просто предложение. Това е процес на разбирателство, което е нашето окончателно и най-благоприятно предложение за Техеран“, каза той, без да дава подробности.
Ванс подчерта, че Вашингтон все още не вижда готовността на Иран да се откаже от програмата си за ядрени оръжия.
„Нуждаем се от твърда гаранция, че те няма да се стремят да разработват ядрени оръжия или да се стремят да придобият инструментите, които биха им позволили бързо да се сдобият с ядрени оръжия“, каза той на пресконференция след разговори с ирански представители в Пакистан.
„Въпросът е: Виждаме ли готовност от тяхна страна да не разработват ядрени оръжия, не само сега или след две години, но и в дългосрочен план? Не сме виждали това и се надяваме да го видим“, добави Ванс.
Преди това говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей посочи, че успех в преговорите може да има при "сериозното отношение" на Вашингтон, въздържането от прекомерни искания и признаването на интересите на Техеран.
„Успехът на този дипломатически процес зависи от сериозността и добросъвестността на другата страна, въздържането от прекомерни и нелегитимни искания и признаването на законните права и интереси на Иран“, пише той в X.
Текущите преговори в Пакистан включват следните въпроси: Ормузкия проток, ядрения въпрос, репарациите, отмяната на санкциите и пълното прекратяване на войната, уточни Багаей. Той ги определи като напрегнати.
Той определи преговорите като напрегнати и продължителни за иранската делегация в Исламабад.
„Интензивните преговори, които започнаха в събота сутринта с посредничеството на Пакистан, продължават без прекъсване и до днес, с многоброен обмен на съобщения между двете страни“, написа Багай.
Иран възнамерява да използва всички налични средства, включително дипломация, за да гарантира националните си интереси и благополучие, отбеляза той.
Багай също изрази благодарност на правителството и народа на Пакистан за домакинството на преговорите и за усилията им за напредък в процеса.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #15, #17
05:04 12.04.2026
До коментар #1 от "казах":Това "убирайте" от уборка ли е? В расия ли си?
9 Не, при
До коментар #6 от "Хм...":майка ти съм, тя вика че обича да си го убира от устата.
05:09 12.04.2026
Въх, каква изненада! Да не повярваш, че някой се е осмелил да не приеме американските условия... 🤔
Явно според американците, персите трябва постоянно да настъпват една и съща мотика до безкрай.... Два пъти им убивахте превоварящия екип, два пъти ги напдахте без абсолютно никаква причина, избихте цялото им политическо ръководство, убихте на новия аятолах баща му, жена му, дъщеря му, той самия едва оцеля, продължавате да атакувате Ливан, но персите трябва да се правят, че нищо от това не се е случило и трябва да приемат каквато и да било сделка и да се съгласят с всичките ви условия? Сериозно ли? Аз дори се учудвам, че изобщо седнаха да преговарят.... 🤔
До коментар #4 от "Фен":45 000 000 000 000 $ кой друг да ги плати.
20 Уважавайте агресора
САЩ, ЕС и Израел за чужди земи и блага... Но са "Миротворци"???
Извод:
АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ и НАТО!
О Времена, о Нрави!!!
За съжаление май ще изляза прав.
24 Ъъъъ
"Сенчестия флот“ на Иран тихомълком поддържа световните петролни потоци въпреки видимите прекъсвания, като износът все още е близо до нивата си отпреди войната и прикрива истинската картина на доставките.
Ормузкият проток не е напълно затворен, но е ефективно контролиран, създавайки паралелна система, където санкционираното и непрозрачно корабоплаване продължава, докато редовният трафик се срива.
Пазарите погрешно оценяват риска, тъй като тази " система" стабилизира предлагането в краткосрочен план, но въвежда дългосрочна нестабилност и по-голяма уязвимост към внезапни сътресения.
Въпреки че конвенционалните потоци в Ормузкия проток са ефективно затворени, реалността е, че той не е "напълно“ затворен. Потоците са трансформирани . Вместо глобална артерия, отворена за всички, Ормузкият проток се е превърнал в селективно контролиран коридор. Да, общият търговски трафик се е сринал, с намаление от над 90 процента в сравнение с нормалните нива. Трябва обаче да се признае, че този срив е неравномерен. Той се отнася предимно за корабоплаването, свързано със Запада, големите износители от Персийския залив и корабите, опериращи в рамките на регулирани застрахователни и регулаторни рамки. В момента съществува добре функционираща паралелна система, която продължава да действа под този видим срив. Свързани с Иран танкери, санкционирани кораби и кораби, опериращи под непрозрачни ст
05:29 12.04.2026
27 Бай Тръмп с изявление преди час
Американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth social, че военните на САЩ разчистват Ормузкия проток и че всички ирански кораби за полагане на мини са потопени.
"Медиите, разпространяващи фалшиви новини, напълно загубиха доверието си, макар че и без това не са имали такова. Поради своя масивен „синдром на омразата към Тръмп“ (понякога наричан TDS!), те обичат да твърдят, че Иран „печели“, докато всъщност всички знаят, че Иран губи, и то с голяма разлика! Въоръжените им сили са унищожени, въздушните им сили са унищожени, противовъздушната им отбрана не съществува, радарите им са извън строя, фабриките им за ракети и дронове са унищожени заедно със самите ракети и дронове и, най-важното, дългогодишните им „лидери“ вече не са сред нас, слава на Аллах! Единственото, с което разполагат, е заплахата, че кораб може да „се блъсне“ в някоя от морските им мини, а между другото всичките им 28 кораба за полагане на мини също лежат на дъното на морето" - написа Тръмп.
31 Ъъъъ
До коментар #27 от "Бай Тръмп с изявление преди час":Тръмп: Китай ще има големи проблеми, ако се намеси в иранските дела.
Тръмп предупреди Китай да не доставя оръжия на Иран .
"Ако Китай направи това, може да се сблъска с големи проблеми“, заплаши Тръмп.
Хахахаха.... 🤣
А по повод казаното от Тръмп за "разчистването" на протока, картинката е малко по-различна:
Иран не допуска военни кораби в Ормузкия проток! Изгони USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy(американски разрушители).
