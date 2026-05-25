Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Разград »
Челен удар на околовръстното в Разград

Челен удар на околовръстното в Разград

25 Май, 2026 16:19 1 046 11

  • разград-
  • катастрофа-
  • околовръстно

Възрастно семейство е в болница

Челен удар на околовръстното в Разград - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възрастно семейство е пострадало при катастрофа на околовръстния път в Разград. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на тел. 112 по обяд, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в района на бившите поделения – жандармерията и полка. По първоначална информация автомобил, управляван от 39-годишна жена, която пътувала сама в посока към т.нар. Виетнамски общежития, е навлязъл в лентата за насрещно движение и е ударил челно друга кола.

В автомобила са пътували 76-годишен мъж и 75-годишната му съпруга. Двамата са откарани в болницата в Разград, където се изяснява състоянието им.

През изминалото денонощие на територията на страната са се случили 15 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 25 са ранени, съобщиха от МВР.


Разград / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    10 1 Отговор
    Галка от остров ман убива бг пенсионери

    16:22 25.05.2026

  • 2 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Тия украински навлеци настанени във Виетнамските общежития избиха мирните българи.

    Коментиран от #9

    16:28 25.05.2026

  • 3 Тая

    14 1 Отговор
    Куха ле--а си е гледала в телефона,а не е гледала пътя

    16:34 25.05.2026

  • 4 Боклук

    7 1 Отговор
    Сега да и навръх телефона от долу на горе и от горе на долу.

    16:46 25.05.2026

  • 5 @@@

    5 1 Отговор
    76-годишният мъж и 75-годишната му съпруга са виновни!
    Какво правят на пътя да пречат на 39-годишната жена,
    която има право да се движи и в насрещното!

    Коментиран от #6

    16:48 25.05.2026

  • 6 Особено ако има дете

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "@@@":

    Тогава има всички права които могат да съществуват на света да ме прощава , но не е правилно това.

    16:51 25.05.2026

  • 7 Гост

    7 0 Отговор
    Боже, боже, какви ли не "чудеса" прави зад волана телефона в нежните ръце!

    16:53 25.05.2026

  • 8 ма ДУРО

    3 1 Отговор
    Ягодоберачите в Англия по-ниски от окосена трева, а на територията по можещи и от Фитипалди

    16:55 25.05.2026

  • 9 Там

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Са руснаци бе, руски соп.Ол !

    16:56 25.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Две каруци се омааха челно на отбивката за кв."Филиповци" у Софето.Жертви от талибаните йок!Само кнете са дали фира.Кво да се прай-много талибан....малко кон!

    17:16 25.05.2026

  • 11 Мизерабъл

    2 0 Отговор
    Oх отдъхнах си.Помислих,че домуса е дал фира-та се притесних......

    17:32 25.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове