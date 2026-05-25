Челен удар на околовръстното в Разград

Възрастно семейство е пострадало при катастрофа на околовръстния път в Разград. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на тел. 112 по обяд, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в района на бившите поделения – жандармерията и полка. По първоначална информация автомобил, управляван от 39-годишна жена, която пътувала сама в посока към т.нар. Виетнамски общежития, е навлязъл в лентата за насрещно движение и е ударил челно друга кола.

В автомобила са пътували 76-годишен мъж и 75-годишната му съпруга. Двамата са откарани в болницата в Разград, където се изяснява състоянието им.

През изминалото денонощие на територията на страната са се случили 15 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 25 са ранени, съобщиха от МВР.