Новини
Свят »
Пакистан »
След провала в Исламабад: Не е ясно дали, къде и кога ще продължат преговорите между САЩ и Иран

12 Април, 2026 05:43, обновена 12 Април, 2026 06:00 1 153 17

  • пакистан-
  • преговори-
  • сащ-
  • иран

Американската делегация е оставила на иранските дипломати окончателното си предложение

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорният процес между САЩ и Иран в Исламабад, проведен с посредничеството на Пакистан, приключи. Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни, предаде информационната агенция Tasnim.

Според агенцията, по време на 21 часа консултации на различни нива, иранската делегация многократно е "безуспешно е призовавала" американската делегация да възприеме реалистичен подход към преговорите.

Иран е отхвърлил условията на САЩ относно Ормузкия проток и ядрената енергия, съобщи източник, близък до преговарящия екип, пред информационна агенция Fars.

„Американците поискаха по време на преговорите всичко, което не можеха да постигнат чрез война“, твърди източникът.

Американската страна е търсела извинение да напусне масата за преговори, добави източникът.

Информационна агенция Tasnim също отдаде липсата на споразумение след преговорите на „прекомерните искания“ на Вашингтон.

Преговорите между Иран и Съединените щати в Пакистан продължиха приблизително 21 часа.

По-рано, след консултации с Техеран, вицепрезидентът на САЩ Ванс заяви, че страните не са успели да постигнат споразумение и че американската делегация е решила да се върне в Съединените щати, представяйки на Иран окончателно предложение.

Преговорите в Исламабад между САЩ и Иран приключиха без постигане на дипломатически пробив, което доведе до изостряне на напрежението.

Президентът Доналд Тръмп обяви, че преговорите не са довели до желания резултат и отправи сериозни предупреждения към Техеран. Той заяви, че при провал американските сили ще се опитат да деблокират Ормузкия проток със сила и заплаши с нови удари, подчертавайки, че американските кораби са „заредени с най-добрите боеприпаси“.

Дискусиите в пакистанската столица, които започнаха с предварителни срещи между специалисти в петък, трябваше да продължат до неделя. Въпреки призивите на държави като Испания за „добросъвестни преговори“, страните не успяха да намерят общ език.

Самият Исламабад остана под блокада и засилени мерки за сигурност по време на целия процес.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази критика към някои европейски съюзници, заявявайки, че те са „се провалили“ в подхода си към конфликта с Иран


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    4 8 Отговор
    Техеран Бум Бууум

    05:54 12.04.2026

  • 2 Духнаха му под опошката

    7 2 Отговор
    Самолетът на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс е излетял от Исламабад, Пакистан, съобщи Интерфакс , позовавайки се на американски медии.

    Според Ванс, иранската страна не е приела условията на споразумението, предложено от САЩ. Той отбеляза, че американската делегация се завръща у дома, без да е постигнала сделка с Иран .

    Коментиран от #3

    06:00 12.04.2026

  • 3 Сокереш

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Духнаха му под опошката":

    Иранската делегация пътува ли с тях до Америка или са потърсили убежище в друга държава?

    Коментиран от #6

    06:03 12.04.2026

  • 4 Значи

    3 10 Отговор
    Още трепане на чалмари.

    06:04 12.04.2026

  • 5 "миротвореца"

    8 3 Отговор
    как така ние сме победители как смеят да не приемат нашите условия.

    06:05 12.04.2026

  • 6 Духнаха му под опошката

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сокереш":

    Ирански ракети и дронове пътуват за иСраИл

    Коментиран от #16

    06:06 12.04.2026

  • 7 Има ни пак

    14 1 Отговор
    Сега с интерес да очакваме новите психолупинги на перчема. Какво ли ще чуем от него в следващите дни? Шоуто продължава.

    06:07 12.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ясно е

    6 0 Отговор
    Ще продължат с ракетите.

    06:09 12.04.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    0 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    06:10 12.04.2026

  • 11 1233

    6 1 Отговор
    9 май наближава. Присадете на рижия мустачки.

    06:11 12.04.2026

  • 12 оня с коня

    0 1 Отговор
    Особено важна в настоящия момент е репликата на М.Рюте в края на статията с която той идразява Критика към "проваления подход" на Някои съюзници към конфликта с Иран.И им каза на тия натовски държави Тръмп в прав текст че на практика Не Америка,а точно ТЕ страдат от затваряне на Протока и тяхната Икономика Агонизира за което следва да се ВКЛЮЧАТ АКТИВНО в подкрепа на Амер. Армия,но ...мълчание и пасивност.Ще се върнат цените на Горивата на нива отпреди Конфликта ли?Ако Иран успее да се наложи и да увеличи Драстично Транзитната такса на 2 млн долара на преминаващ кораб,Цените ще отидат още по-нагоре!

    Коментиран от #14

    06:18 12.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сокереш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Духнаха му под опошката":

    и обратното, е и, носиш чалма и те боли?

    06:43 12.04.2026

  • 17 Сокерес маааа....😂

    0 1 Отговор
    ..ша играй атома май..

    06:43 12.04.2026