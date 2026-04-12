След провала в Исламабад: Не е ясно дали, къде и кога ще продължат преговорите между САЩ и Иран

Преговорният процес между САЩ и Иран в Исламабад, проведен с посредничеството на Пакистан, приключи. Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни, предаде информационната агенция Tasnim.
Според агенцията, по време на 21 часа консултации на различни нива, иранската делегация многократно е "безуспешно е призовавала" американската делегация да възприеме реалистичен подход към преговорите.
Иран е отхвърлил условията на САЩ относно Ормузкия проток и ядрената енергия, съобщи източник, близък до преговарящия екип, пред информационна агенция Fars.
„Американците поискаха по време на преговорите всичко, което не можеха да постигнат чрез война“, твърди източникът.
Американската страна е търсела извинение да напусне масата за преговори, добави източникът.
Информационна агенция Tasnim също отдаде липсата на споразумение след преговорите на „прекомерните искания“ на Вашингтон.
Преговорите между Иран и Съединените щати в Пакистан продължиха приблизително 21 часа.
По-рано, след консултации с Техеран, вицепрезидентът на САЩ Ванс заяви, че страните не са успели да постигнат споразумение и че американската делегация е решила да се върне в Съединените щати, представяйки на Иран окончателно предложение.
Преговорите в Исламабад между САЩ и Иран приключиха без постигане на дипломатически пробив, което доведе до изостряне на напрежението.
Президентът Доналд Тръмп обяви, че преговорите не са довели до желания резултат и отправи сериозни предупреждения към Техеран. Той заяви, че при провал американските сили ще се опитат да деблокират Ормузкия проток със сила и заплаши с нови удари, подчертавайки, че американските кораби са „заредени с най-добрите боеприпаси“.
Дискусиите в пакистанската столица, които започнаха с предварителни срещи между специалисти в петък, трябваше да продължат до неделя. Въпреки призивите на държави като Испания за „добросъвестни преговори“, страните не успяха да намерят общ език.
Самият Исламабад остана под блокада и засилени мерки за сигурност по време на целия процес.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази критика към някои европейски съюзници, заявявайки, че те са „се провалили“ в подхода си към конфликта с Иран
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Духнаха му под опошката
Според Ванс, иранската страна не е приела условията на споразумението, предложено от САЩ. Той отбеляза, че американската делегация се завръща у дома, без да е постигнала сделка с Иран .
Коментиран от #3
06:00 12.04.2026
3 Сокереш
До коментар #2 от "Духнаха му под опошката":Иранската делегация пътува ли с тях до Америка или са потърсили убежище в друга държава?
Коментиран от #6
06:03 12.04.2026
6 Духнаха му под опошката
До коментар #3 от "Сокереш":Ирански ракети и дронове пътуват за иСраИл
Коментиран от #16
06:06 12.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сокереш
До коментар #6 от "Духнаха му под опошката":и обратното, е и, носиш чалма и те боли?
06:43 12.04.2026
