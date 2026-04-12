Унгария гласува, а след това? Четири сценария

Унгария гласува. В очакване на резултатите АРД изброява четирите възможни сценария за страната след изборите.

Две трети от местата в парламента в Будапеща осигуряват абсолютна власт. Тъкмо такава победа извоюва на изборите през 2010 година партията на Виктор Орбан "Фидес", която след това промени страната според собствените си представи. Оттогава за опозицията стана много трудно да спечели избори, пише германската обществена медия АРД.

Унгария е разделена на 106 едномандатни избирателни района, всеки от които осигурява по един пряк мандат. Едномандатните избирателни райони се печелят с относително мнозинство на принципа "победителят взима всичко". По този начин се разпределят 106 от общо 199-те места в парламента. Останалите 93 мандата се определят чрез пропорционално разпределение на гласовете за националните партийни листи.

При управлението на Виктор Орбан едномандатните избирателни райони бяха прекроени така, че тяхното значение в селските области - често благосклонни към "Фидес" - нарасна. В градовете, където резервите спрямо правителството са по-големи, значението им съответно намаля, посочва изданието.

Първи сценарий: "Фидес" печели

Ако "Фидес" спечели изборите и този път, при победа с обикновено мнозинство партията би могла да продължи да управлява, запазвайки статуквото. Ако пък постигне убедителна победа с две трети мнозинство, партията на Орбан ще може да промени Конституцията в своя полза.

Ако обаче това не стане, има три други възможности.

Втори сценарий: "Тиса" печели с обикновено мнозинство

На пръв поглед това би било успех за Мадяр. Но от такава избирателна победа би могъл да се възползва и Виктор Орбан - например като представи изборната си загуба за доказателство, че не е несменяем, т.е. че не е автократ и така да отговори на критиците си.

Ако "Тиса" победи с обикновено мнозинство, тя може и да успее подобри здравеопазването или образованието. Но като цяло правителство на "Тиса" с обикновено мнозинство ще бъде по-скоро слабо. "Фидес" на Орбан вероятно ще се опита да пречи или да блокира всеки проект на "Тиса", пише АРД.

Без две трети мнозинство "Тиса" не би могла да прокара други ключови реформи, като например някои необходими промени в Конституцията, в състава на съдилищата, в законите за свободата на печата и други важни аспекти на правовата държава. Виктор Орбан би могъл временно да се оттегли, да наблюдава работата на едно вероятно неособено ефективно правителство и след четири години да се завърне - може би дори още по-силен.

Трети сценарий: "Тиса" печели с мнозинство от две трети

Това е единствената конфигурация, която според представите на Орбан е "наистина критична за Унгария". При такава изборна победа "Тиса" би имала възможност да реализира голяма част от обещанията си.

Интересен е въпросът колко убедителна ще бъде тази победа с абсолютно мнозинство за "Тиса": колкото по-крехко е това мнозинство, толкова по-вероятно е Орбан да се опита да оспори резултата в съда, като впрегне за целта целия юридически апарат. Освен това е много вероятно да призове привържениците на "Фидес" към демонстрации, за да създаде натиск от улицата - точно според собственото му мото, че "Фидес" е родината, а родината не може да е в опозиция".

Четвърти сценарий: равенство

Ако се потвърдят прогнозите, че крайнодясната партия "Ми Хазанк“ ("Нашата родина") ще има девет места в парламента, а останалите 190 мандата се разпределят поравно между "Тиса" и "Фидес", всяка от тях ще се окаже с по 95 депутати. Тогава именно от "Ми Хазанк" ще зависи кой ще управлява.

Тази партия обаче е много по-близо до "Фидес" и вероятно ще помогне на Орбан да запази властта си. Това обаче би означавало и известна зависимост, а оттам и потенциален риск за него. Защото желаният сценарий за Виктор Орбан вероятно е да продължи да управлява сам, т.е. да не зависи от коалиционни партньори.

В същото време за "Ми Хазанк" в дългосрочен план ще бъде много важно да отнеме гласове от "Фидес", посочва още АРД.