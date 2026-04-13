"Заедно освободихме Унгария": какво обещава Петер Мадяр

13 Април, 2026 14:02 680 31

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • петер мадяр-
  • фидес-
  • тиса

По време на управлението си от 2010 година насам Виктор Орбан превърна Унгария в нелиберална демокрация, насочи страната си към конфронтация с ЕС и установи тесни контакти с правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Унгария отново ще бъде силен партньор в ЕС и в НАТО, а "онези, които ни ограбваха", ще бъдат подведени под отговорност: какво обещава на хората в Унгария Петер Мадяр, чиято партия "Тиса" спечели изборите убедително?

Тези избори в Унгария са смятани за най-важните от демократичния преход през 1989–1990 насам: след 16 години начело на страната партия "Фидес" на премиера Виктор Орбан загуби вота, изоставайки значително след "Тиса" на Петер Мадяр. Още в ранните вечерни часове Орбан призна поражението си: "Поздравих партията победителка. Благодаря на всички за огромния труд. И в опозиция ние ще продължим да служим на нашата страна и унгарския народ."

Според данните на Избирателната комисия след над 99% преброени бюлетини "Тиса" получава 53,2% от гласовете, с което си осигурява 138 от 199 места в парламента. Така тя ще има две трети мнозинство, за което са нужни 133 мандата и което ще позволи на Мадяр да прокара широкообхватни реформи. Защото много закони не могат да бъдат променени с обикновено мнозинство. Това важи например за избирателното право, за правилата за гражданство, за основни аспекти на пенсионната система, данъчното законодателство и избора на президент, както разяснява германската обществена медия АРД. Избирателната активност е била рекордна: половин час преди затварянето на избирателните секции тя е била 77,8%. Преди четири години активността по същото време е била 67,8%.

Обещанията за промяна на Петер Мадяр

След обявяването на резултатите победителят Петер Мадяр се появи на сцената под звуците на "My Way" на Франк Синатра. В речта си той подчерта: "В нашата страна свърши времето, в което онези, които ни ограбваха, ще се измъкнат просто така. Ние ще ги подведем под отговорност." Мадяр многократно изричаше тази заплаха и по време на предизборната кампания. Той отново посочи, че иска да сложи край на корупцията на своя предшественик. А какви процеси могат да очакват Орбан и неговото правителство ще покажат следващите седмици.

"Заедно отхвърлихме системата на Орбан, заедно освободихме Унгария", заяви още Петер Мадяр пред десетки хиляди възторжени привърженици, дошли да празнуват на брега на Дунава в Будапеща. "Тази вечер истината надделя над лъжите. Днес спечелихме, защото унгарците не попитаха какво може да направи за тях родината им, а какво могат да направят те самите за родината си." В речта си Мадяр изтъкна, че Унгария отново ще бъде силен партньор в ЕС и в НАТО.

"Ще се присъединим към Европейската прокуратура и ще гарантираме демократичното функциониране на страната ни. Никога повече няма да позволим на никого да държи свободна Унгария в плен или да я изостави", каза още той.

Мадяр иска Унгария да се присъедини към еврозоната. Той обещава да проведе и реформи, които биха могли да отблокират милиарди евро финансиране от Европейския съюз, замразено поради нарушенията на принципа на правовата държава. Някои дипломати и анализатори обаче твърдят, че новото правителство трябва първо да покаже конкретни резултати от реформите си, преди да бъдат отпуснати средствата, които биха дали така необходимия тласък на почти стагниращата икономика на страната.

Позицията на Мадяр по отношение на правата на ЛГБТИ+ общността, които бяха сериозно подкопани при управлението на Орбан, все още не е ясна, тъй като по време на кампанията си той не се изказа много по въпроса. Ход, който според наблюдатели е имал за цел да задържи консервативните избиратели на негова страна. Той обаче заяви, че подкрепя равенството на всички пред закона.

Цял свят гледа към Унгария

Тези избори се наблюдаваха внимателно от цял свят. По време на управлението си от 2010 година насам Виктор Орбан превърна Унгария в "нелиберална демокрация", насочи страната си към конфронтация с ЕС и установи тесни контакти с правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той поддържаше добри отношения и с руския президент Владимир Путин. В ЕС той блокираше с ветото си важни помощи за Украйна, срещу която Русия започна агресивна война в началото на 2022 година. Със своите блокади Орбан доведе Общността до ръба на неспособността да действа.

Убедителната победа на "Тиса" донесе облекчение на много германски и европейски политици. Федералният канцлер Фридрих Мерц поздрави Петер Мадяр и неговата партия. "Очаквам с нетърпение сътрудничеството за една силна, сигурна и преди всичко обединена Европа", заяви той в платформата X. Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен написа в Х следното: "Днес сърцето на Европа бие по-силно в Унгария".

Председателката на фракцията на либералите в Европейския парламент Renew Europe Валери Хайер заяви, че със загубата на Виктор Орбан американският президент Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин и френската деснопопулистка партия "Национално обединение" губят "най-важния си съюзник в Европа".

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави Петер Мадяр за "убедителната му победа". Важно е да се наложи конструктивен подход, написа Зеленски в платформата X. И още: "Украйна винаги се е стремяла към добри съседски отношения с всички европейски държави и е готова да задълбочи сътрудничеството си с Унгария".

Френският президент Еманюел Макрон също приветства в X "привързаността на унгарския народ към ценностите на Европейския съюз". Премиерът на Испания Педро Санчес определи изборния резултат в Унгария като победа за "европейските ценности". Премиерът на Великобритания Киър Стармър посочи в публикация в Х: "Това е исторически момент не само за Унгария, но и за европейската демокрация".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обещава ефрогаЙщина

    15 9 Отговор
    Какво Друго!!

    14:04 13.04.2026

  • 2 Фен

    20 9 Отговор
    Унгарците твърде дълго не са сърбали попарата на Сорос. Орбан го държеше надалеч. Сега ще разберат какво е.

    Коментиран от #22, #25

    14:04 13.04.2026

  • 3 егеш мегеш

    17 7 Отговор
    Скоро ще плачат за Орбан! Скоро цени на тока и бензина в пъти по-високи

    14:07 13.04.2026

  • 4 Заедно с ПП--ДБ

    2 3 Отговор
    И те участваха в освобождението на Унгария ! Както ,,бащите" им през 1956

    14:07 13.04.2026

  • 5 Гост

    8 4 Отговор
    Ще им дадат ли банани допълнително сега като стана така?

    14:07 13.04.2026

  • 6 хехе

    14 7 Отговор
    маджарите ще разберат по трудният начин какъв автогол си вкараха като избраха марионетката на Сорос и урсулите.

    14:07 13.04.2026

  • 7 ВКК 531

    11 7 Отговор
    Дрън, дрън. Сега да си сърбат попарата-без газ и петрол, пари за Украйна, гей бракове, мигранти откъде ли не...

    14:08 13.04.2026

  • 8 име

    8 7 Отговор
    Каквото и да обещава, при такава рекордна избирателна активност няма как унгарците да не бъдат разочаровани от поредния евpoлибepacтки къpлeж, нядаващ се да паразитира на гърба на европейските пари. Тиса вече е утекла у ряката. А хората на Орбан, които са от 16г във властта, няма как да се махнат от еднодневка, която е съмнително дали ще изкара мандата си. Няма лошо, де, нека видят унгарците малко либеpacтия, че да им дойде акъла в главата.

    14:10 13.04.2026

  • 9 !!!?

    5 6 Отговор
    Един лакей на Путин отпадна и друг ще го смени...
    ...какво тук значи някакъв си Мистър Кеш !!!?

    14:10 13.04.2026

  • 10 лама Кифла

    5 3 Отговор
    отивам да ставам унгарка, .....Сярто ще разреши еднополовите бракове и ще се омъжа за унгарска кифла....

    14:11 13.04.2026

  • 11 Теслатъ4595

    5 3 Отговор
    """"Какво обещава Петер Мадяр""""" ------ П ::::::: рно Индустрия, той ги обича тиянеща!!! -)))

    14:12 13.04.2026

  • 12 Танас

    1 2 Отговор
    Това в България не може да се случи

    14:13 13.04.2026

  • 13 ужасно

    5 4 Отговор
    Пенделите от DW най-ги интересува дали, ще може да си правят прайдчетата с по едно перце забито отзад и дали, ще може да промиват мозъците на дечицата в ЛГБТ+ доктрината си!

    14:14 13.04.2026

  • 14 Зъл пес

    4 6 Отговор
    Мъдьо лъже унгорците.Всички виждаме накъде отива Европа.Завзета от брадясали фанатици,даряваща милиарди на Зелю,отслабена от Дончо.Товаако е освобождйвйне,алал да ви е клети унгарци.

    14:14 13.04.2026

  • 15 Заедно били освободили

    4 4 Отговор
    Че Орбан да не е бил от Занзибар.ба си сересемина.

    14:15 13.04.2026

  • 16 Само така тролчета

    3 2 Отговор
    На амбразурата бързо, че отичате в канала

    14:15 13.04.2026

  • 17 Сатана Z

    3 3 Отговор
    То само с лозунги и клетви петрол няма да дойде,нито газ.Петър Мадяр ще не ще пак ще лиже подметките на бай Дончо

    14:15 13.04.2026

  • 18 Анджо

    4 1 Отговор
    Много готина статия, БРАВО.✊. Това е за русофилите.🖕😋😜

    14:15 13.04.2026

  • 19 Унгарците

    7 2 Отговор
    са щастливи от победата , казват че това е най - великия ден за тях след 89 - а ! В държавата им никога не е имало такава висока избирателна активност след промените . Успех !

    Коментиран от #23

    14:16 13.04.2026

  • 20 Питър Мъдрия

    3 1 Отговор
    "В нашата страна свърши времето, в което онези, които ни ограбваха,.......". Сега дойде нашият ред и ще видите кон боб яде ли? Не само ще яде ами и ушите му ще плющят.

    14:17 13.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 че той

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Орбан е стипендиант на Сорос, има информация в мрежата. Тоест един фалшив герой се заменя с друг такъв. Това ни чака и нас след 19-ти...

    14:17 13.04.2026

  • 23 Питър Мъдяр

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Унгарците":

    Кацнахте ми на едводедовия.

    14:18 13.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 !!!?

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Копейките сте направо зомбирани от този Сорос...всичките си нещастия обяснявате със Сорос !
    Само безмозъчни същества реагират така първосигнално...!

    14:19 13.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Изказване

    3 2 Отговор
    Пак лъжи. Разходите за войната ще се увеличат. Това ли обещаното богатсво?

    14:22 13.04.2026

  • 31 Факт

    1 1 Отговор
    Унгарците се освободиха от неолибералния комунистически режим на Орбан ,и руското робство

    14:23 13.04.2026