"Заедно освободихме Унгария": какво обещава Петер Мадяр

Унгария отново ще бъде силен партньор в ЕС и в НАТО, а "онези, които ни ограбваха", ще бъдат подведени под отговорност: какво обещава на хората в Унгария Петер Мадяр, чиято партия "Тиса" спечели изборите убедително?

Тези избори в Унгария са смятани за най-важните от демократичния преход през 1989–1990 насам: след 16 години начело на страната партия "Фидес" на премиера Виктор Орбан загуби вота, изоставайки значително след "Тиса" на Петер Мадяр. Още в ранните вечерни часове Орбан призна поражението си: "Поздравих партията победителка. Благодаря на всички за огромния труд. И в опозиция ние ще продължим да служим на нашата страна и унгарския народ."

Според данните на Избирателната комисия след над 99% преброени бюлетини "Тиса" получава 53,2% от гласовете, с което си осигурява 138 от 199 места в парламента. Така тя ще има две трети мнозинство, за което са нужни 133 мандата и което ще позволи на Мадяр да прокара широкообхватни реформи. Защото много закони не могат да бъдат променени с обикновено мнозинство. Това важи например за избирателното право, за правилата за гражданство, за основни аспекти на пенсионната система, данъчното законодателство и избора на президент, както разяснява германската обществена медия АРД. Избирателната активност е била рекордна: половин час преди затварянето на избирателните секции тя е била 77,8%. Преди четири години активността по същото време е била 67,8%.

Обещанията за промяна на Петер Мадяр

След обявяването на резултатите победителят Петер Мадяр се появи на сцената под звуците на "My Way" на Франк Синатра. В речта си той подчерта: "В нашата страна свърши времето, в което онези, които ни ограбваха, ще се измъкнат просто така. Ние ще ги подведем под отговорност." Мадяр многократно изричаше тази заплаха и по време на предизборната кампания. Той отново посочи, че иска да сложи край на корупцията на своя предшественик. А какви процеси могат да очакват Орбан и неговото правителство ще покажат следващите седмици.

"Заедно отхвърлихме системата на Орбан, заедно освободихме Унгария", заяви още Петер Мадяр пред десетки хиляди възторжени привърженици, дошли да празнуват на брега на Дунава в Будапеща. "Тази вечер истината надделя над лъжите. Днес спечелихме, защото унгарците не попитаха какво може да направи за тях родината им, а какво могат да направят те самите за родината си." В речта си Мадяр изтъкна, че Унгария отново ще бъде силен партньор в ЕС и в НАТО.

"Ще се присъединим към Европейската прокуратура и ще гарантираме демократичното функциониране на страната ни. Никога повече няма да позволим на никого да държи свободна Унгария в плен или да я изостави", каза още той.

Мадяр иска Унгария да се присъедини към еврозоната. Той обещава да проведе и реформи, които биха могли да отблокират милиарди евро финансиране от Европейския съюз, замразено поради нарушенията на принципа на правовата държава. Някои дипломати и анализатори обаче твърдят, че новото правителство трябва първо да покаже конкретни резултати от реформите си, преди да бъдат отпуснати средствата, които биха дали така необходимия тласък на почти стагниращата икономика на страната.

Позицията на Мадяр по отношение на правата на ЛГБТИ+ общността, които бяха сериозно подкопани при управлението на Орбан, все още не е ясна, тъй като по време на кампанията си той не се изказа много по въпроса. Ход, който според наблюдатели е имал за цел да задържи консервативните избиратели на негова страна. Той обаче заяви, че подкрепя равенството на всички пред закона.

Цял свят гледа към Унгария

Тези избори се наблюдаваха внимателно от цял свят. По време на управлението си от 2010 година насам Виктор Орбан превърна Унгария в "нелиберална демокрация", насочи страната си към конфронтация с ЕС и установи тесни контакти с правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той поддържаше добри отношения и с руския президент Владимир Путин. В ЕС той блокираше с ветото си важни помощи за Украйна, срещу която Русия започна агресивна война в началото на 2022 година. Със своите блокади Орбан доведе Общността до ръба на неспособността да действа.

Убедителната победа на "Тиса" донесе облекчение на много германски и европейски политици. Федералният канцлер Фридрих Мерц поздрави Петер Мадяр и неговата партия. "Очаквам с нетърпение сътрудничеството за една силна, сигурна и преди всичко обединена Европа", заяви той в платформата X. Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен написа в Х следното: "Днес сърцето на Европа бие по-силно в Унгария".

Председателката на фракцията на либералите в Европейския парламент Renew Europe Валери Хайер заяви, че със загубата на Виктор Орбан американският президент Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин и френската деснопопулистка партия "Национално обединение" губят "най-важния си съюзник в Европа".

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави Петер Мадяр за "убедителната му победа". Важно е да се наложи конструктивен подход, написа Зеленски в платформата X. И още: "Украйна винаги се е стремяла към добри съседски отношения с всички европейски държави и е готова да задълбочи сътрудничеството си с Унгария".

Френският президент Еманюел Макрон също приветства в X "привързаността на унгарския народ към ценностите на Европейския съюз". Премиерът на Испания Педро Санчес определи изборния резултат в Унгария като победа за "европейските ценности". Премиерът на Великобритания Киър Стармър посочи в публикация в Х: "Това е исторически момент не само за Унгария, но и за европейската демокрация".