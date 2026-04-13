ЕК след изборите в Унгария: Днес е ден за празник!

13 Април, 2026 17:01

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Днес е ден за празник, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод резултатите от изборите в Унгария. Тя изрази очакване скоро ЕК да започне работа с новото правителство в Будапеща, съобщава БТА.

Народът на Унгария поиска връщане на европейския път, това е победа за основните свободи, каза Фон дер Лайен. Тя сравни вчерашното гласуване с унгарската съпротива през 1958 г. и с падането на комунистическия режим в страната през 1989 година. По нейните думи резултатът от изборите, довели до свалянето от власт на премиера Виктор Орбан, прави ЕС по-силен и обединен.

Ще започнем работа с новото правителство веднага, щом е възможно, за да постигнем бърз напредък в полза на унгарците, каза Фон дер Лайен. Предстои много работа, но трябва да се поучим и от уроците - например за преминаване към квалифицирано мнозинство при приемането на европейските решения в областта на външната политика, посочи тя.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    71 16 Отговор
    Унгарците ще се усетят бързо какво направиха.

    Коментиран от #24, #27

    17:03 13.04.2026

  • 2 Мда

    59 10 Отговор
    ако "напредъка" е като при нас тежко им хаха

    17:03 13.04.2026

  • 3 Гресирана ватенка

    18 41 Отговор
    Копейките да започват да груххтят 😁

    Коментиран от #31, #47

    17:03 13.04.2026

  • 4 урсула фон фашистен

    43 12 Отговор
    ли скимти ?

    17:04 13.04.2026

  • 5 Весела

    48 8 Отговор
    Не мога да разбера защо, когато един политик защитава икономическите интереси на страната си, осигурявайки лесно достъпни и по- евтини енергоносители, го обвиняват, че е русофил, путинист и т.н.?! В целият свят всички войни, които се водят, всички сдружения между държавите се основават на икономически интереси! А най- успешният политик е този, който съумява да е в добри отношения с повече президенти, за да извлича най- добрите ползи за страната си!

    Коментиран от #17, #28, #38, #52, #54, #107

    17:05 13.04.2026

  • 6 Да, ама не

    15 6 Отговор
    Какво се разбира под квалификацирано мнозинство.

    17:06 13.04.2026

  • 7 Няма край русофилскста мъка?

    10 28 Отговор
    Няма.

    17:06 13.04.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    37 9 Отговор
    Разбира се, че празнува престъпничката! Днес падна последната бариера пред милиарди комисионни, които ще прибере от Украйна, изпрани през балтийските банки!
    И днес падна последната бариера пред тоталния фашизъм на брюкселските кръвопйци!

    Коментиран от #50

    17:06 13.04.2026

  • 9 Елена К

    38 7 Отговор
    Това не биваше да се случва, загуба на Орбан, най-големия Държавник в Европа в последните 15-20 години. Приеман от всички президенти по света - Тръмп, Путин, Си.
    Какво се случва - ще засилваме политиките на болните мозъци - Урсула, Макрончо, и другите - поне 10-15 олигофрена има управляващи в различни страни в Европа.

    17:06 13.04.2026

  • 10 КиКи

    9 31 Отговор
    Точно при Орбан се сринаха и икономиката като цяло, и енергията конкретно.
    Нали знаете, че не са евтини за хората, а са по-скъпи дори от България?!
    А ползи Орбан извлече предостатъчно за себе си, родата и обкръжението си, но не и за страната си, видно от състоянието на Унгария.

    Коментиран от #26, #34

    17:06 13.04.2026

  • 11 Днес е ден за празник за

    7 21 Отговор
    русофоборсуците и бълнуващите за копейки да отидат при брюкселските зелки и да изиграят
    с тях ганкиното хоро

    17:07 13.04.2026

  • 12 Сега

    4 19 Отговор
    започва работата ! Борбата с корупцията , която е навсякъде и стабилни основи на държавата ! Хората имат доверие в новото правителство , а то сила и ентусиазъм !

    17:07 13.04.2026

  • 13 Шорош

    35 8 Отговор
    Така става когато умно-красивите започнат да диктуват дневния ред от улицата. Изкарват им един убавец като нашия Кирчо и работата е готова и изпечена. Унгарците тепърва предстои да разберат що е то "европейски ценности" и имат ли почва у тях.....

    17:07 13.04.2026

  • 14 сметките без кръчмаря

    8 5 Отговор
    Преждевременно е ЕК да празува, предстоят избори у нас....за орбомунчо.

    17:07 13.04.2026

  • 15 Истината

    27 8 Отговор
    Унгария падна в блатото

    17:07 13.04.2026

  • 16 Яяяяяя

    20 4 Отговор
    Със сигурност, досега нямаше гастарбайтери в Германия от Унгария , е сега ще трябва да се захващат със слугинаж

    17:08 13.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Вагин

    9 11 Отговор
    Вия! Вия! Вия! Остана ми само Руменчо и тези бгТъпаци

    17:08 13.04.2026

  • 19 Пич

    24 5 Отговор
    За кого ?! Дори и паветниците не са чак толкова тъпи, че да не осъзнават колко са вредни за Европа Урсулианците !!! Те само традиционно нищо не разбират, и говорят колкото да си отворят устата!!! Истината е, че Урсулианците поробват Европа не само като държавности, те се врат в личният ви начин на живот, и ви казват какво може и какво не може, чак до това, какво да ядете и кой пол да се Е/ете!!! И кого да харесвате и да си давате парите за него (камилари, украинци.......)!!!

    Коментиран от #29, #63

    17:08 13.04.2026

  • 20 Горски

    24 7 Отговор
    Честито на малоумните ! Гласуваха да наливат пари на укрите сега да се подготвят за повсеместно увеличение. Днес в Унгария урсулите опитват да сложат ръка на целия континент. Урсулите са същества, които отдавна са заели противочовешки позиции и те ще доведат останките от познатата ни цивилизация до лошо опакован фаст фууд. Ще го направят бързо. Без спирачката Орбан ще могат да правят буквално каквото си наумят. Представете си една Европа обзаведена само с подлизурски льохмани като нашите и усетете безнадеждността. Абсурдно е но в момента в Унгария се решава и нашата съдба. За разлика от нас Унгария при управлението на Орбан е много по социално орентирана държава. И не е мафиотска както при Толупа Борисов,при тях от много години има стабилност.

    17:09 13.04.2026

  • 21 Кирил

    19 6 Отговор
    Още не мога да си обясня какво се случи с унгарския народ?
    Как така Сорос победи( и то с такава голяма разлика) като властта е в Орбан и партията му и можеше да контролира ситуацията?
    Все си мислех,че унгарците са трезвомислещи от нас и няма да допуснат фашагите .

    Коментиран от #32, #39

    17:09 13.04.2026

  • 22 Виждам

    10 14 Отговор
    Копейките газ уринират.

    17:09 13.04.2026

  • 23 Хаген Дас

    8 4 Отговор
    Най после ще довършите златните бани! Мизер…ци по време на рецесия подаръци ще превят!

    17:09 13.04.2026

  • 24 Унгарците ще се усетят бързо

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    и там бая няма да изтрезнеят като едно голямо стадо тук
    което 20г си преизбира една тиква
    а са най бедните и измиращи в ес

    17:09 13.04.2026

  • 25 Адриан

    8 8 Отговор
    Розовите отпадъци тук... в България... Още не са наясно, че новия е Орбан две.. Ама скоро и на Тях и на Урсулите ще им стане ясно...

    Коментиран от #82

    17:10 13.04.2026

  • 26 Яяяяяяя

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "КиКи":

    Днес по телевизията друго казаха

    17:10 13.04.2026

  • 27 Какво празнува ЕС?

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    От цялата работа ще намажат анериканците, защото имат карти.
    Ще наложат санкции и ще достроят руската АЕЦ.
    Ще купят активите на Луойл.
    Ще спрат руския нефт по Дружба.
    И ще им пуснат демократичен газ през Боташ.
    ЕС ще лапа мухите.

    17:10 13.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нали знаеш

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Че сиДебил

    Коментиран от #41

    17:10 13.04.2026

  • 30 Очаквано.

    11 10 Отговор
    Пълен разгром за русофилите и поредната горяма геополитическа катастрофа за Русия.

    17:11 13.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Така е

    11 13 Отговор

    До коментар #21 от "Кирил":

    Унгарците изтрезняха и удариха шута на руската подлога и срам за Унгария Орбан.

    17:11 13.04.2026

  • 33 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    12 7 Отговор
    И унгарците се закопаха сами.

    17:11 13.04.2026

  • 34 ДрайвингПлежър

    17 5 Отговор

    До коментар #10 от "КиКи":

    Нали се сещаш, че голяма част от "срива" на Унгария идваше от непрестанните санкции на Брюксел, понеже той беше непослушен и не коленичеше пред Фюрера!

    17:12 13.04.2026

  • 35 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    7 4 Отговор
    Ще се съберат отново на конференция да обсъдят ситуацията 🎼🎶🥃🕺💃🥂🥁🎸

    17:12 13.04.2026

  • 36 Дръта чанта

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Гресирана ватенка":

    Ще ти шия сичко дупки

    17:12 13.04.2026

  • 37 Мадяр

    6 6 Отговор
    Е женен за Юдит Варга
    Министър на правосъдието през 2019 г.на Орбан.
    Вуйчо и е висш служител на Върховният еврейски конгрес в Ню Йорк

    17:12 13.04.2026

  • 38 Учуден

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Весела":

    Ами продължавайте да го хвалите. Те унгарците на изборите оцениха какви ги е вършил и как е извличал "ползи" за страната си

    17:13 13.04.2026

  • 39 Яяяяяя

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Кирил":

    Дигитален проект, казаха го официално. Няма нищо общо с хората, жалко и те ще трябва да оставят семействата и да ходят на гурбет. Робството дойде и при тях

    17:13 13.04.2026

  • 40 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 5 Отговор
    Когато един истински държавник защитава интересите на родината си, той е недемократичен, проруски, руши съюза. Който ближе гурелите на фашистите е първи демократ, евроатлантик.

    17:13 13.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Zахарова

    5 6 Отговор
    Лошо братя лошо. Мисля да си сменя пола, за да не ме разкрият

    Коментиран от #46, #48

    17:14 13.04.2026

  • 43 Копейки

    6 8 Отговор
    Не протестирайте против ЕС, за да не ви изпратят на екскурзия в Северна Корея с еднопосочен билет.

    Коментиран от #98

    17:15 13.04.2026

  • 44 така, така

    12 5 Отговор
    "Това е победа за основните свободи", казала Фон дер Лайен - мале тая куха баба пак ръси своите опорки. За какви права, за какви 5 лева ми хортува бабето! Докато Орбан не им пречеше - нямаше проблеми с правата в Унгария. Кухата баба е втори мандат и не виждаше никакви проблеми, докато той не й разваляше далаверата.
    Те това е ЕС - една изчерпала се сбирщина от арогантни и самозабравили се същества.
    За тяхно съжаление, радостта им и празникът ще са кратки. ЕС скоро ще се разпадне по естествен път от нищетата, която го очаква. Ако бабата си мисли, че отново ще й се размине, ми не няма. Доста европейци ще й потърсят сметката само след няколко месеца. Няма да ги спаси и загубата на междинните избори на Тръмп.
    Икономиката на ЕС затъва, а това означава, че бабат ще може да празнива съвсем малко време.

    А Орбан, той може да се върне. Няма да му е за първи път. Това ще си го решават унгарците след като установят в какви заеми са се набутали заради празнувщите днес.

    17:15 13.04.2026

  • 45 Само

    7 8 Отговор
    в България ще гласуват за и дио та радев

    Коментиран от #51

    17:16 13.04.2026

  • 46 Захаров

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "Zахарова":

    ... мисл, че няма нужда да сменяваш пола си.,..така и така си изглкеждаш като мъж. просто не се бръсни редовно, и се остръжи...и ако пиеш по-малко ще проличи мъжествеността ти..пожелавам ти успех!

    17:16 13.04.2026

  • 47 бг шушляк

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гресирана ватенка":

    Копейките звънят,
    а шоппарите грухтят.
    Ти от кои си?

    17:16 13.04.2026

  • 48 Вярно

    7 4 Отговор

    До коментар #42 от "Zахарова":

    Ли имаш такава липса на мозък, та мислиш, че Русия ще пострада от Урсулианците! Ще пострадаш ти, семейството ти, приятелите ти...

    17:16 13.04.2026

  • 49 Баба Яга

    8 4 Отговор
    Продажници, марионетки на Сорос и майнелайняната либерална глобалистка клика взеха властта в Унгария. Тия продажници ще ни ощавят кожите до кокал, никакви пари за България. Ще ги подарят на киевската фашистка хунта.

    17:17 13.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 глас от Анадола

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Само":

    България е в нашия край а не в Европата... ака , че сме с доктаторите путин и тоя другия малкия от Туркия!

    17:18 13.04.2026

  • 52 Весела Тъпотилова

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Весела":

    Немога да разбера как нафтата и ел енергията са по скъпи в Унгария а ползват Руски нефт и газ????

    Коментиран от #59

    17:19 13.04.2026

  • 53 Навазелеинено шекелче

    7 5 Отговор
    От снощи продължаваме да празнуваме на мъжно парти с леля Асена, Спецоff и Гяуро Кюмюро.

    17:20 13.04.2026

  • 54 не може да бъде

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Весела":

    Както се случва най.често- и унгарците ще разберат по трудния начин какво са направили!?Струва ми се че е уместно да се каже в каква сложна дилема са били и Орбан и унгарците ...от едната страна Тръмп от другата -Урсула... нещо като Сцила и Харибда!?Не е лесно да се вземе решение и унгарците избраха пътя на най.малкото съпротивление ...впрочем ние не правим ли същото!?Според мен поражението на Орбан отваря широко вратата на хаоса...Орбан беше избрал по-малката злина....!?!но думите на г-жа Урсула показват колко е умна. ..не се съмнявам че Тръмп вече е информиран за тия нейни думи ....надменност и злорадство ...това е пряка конфронтация!...дано не съм прав?

    17:20 13.04.2026

  • 55 Владо

    6 9 Отговор
    Лоши новини за Радев. Наред е Фицо. В Словакия опозицията в проучванията води още повече от Унгария. При това в Словакия редовните избори са догодина но не се изключени извънредни избори щото Фицо за разлика от Орбан няма мнозинство и управлява в коалиция. И тогава нашичкият наесен или през пролетта на 2027 ще се окаже единственото открито проруско острие на власт в ЕС и ще го....смачкат, а заедьно с него и нас. Ама то е вярно, че всеки народ си заслужава управниците.

    17:20 13.04.2026

  • 56 Бат Петьо Парчето

    8 7 Отговор
    ТОВА Е МОЩЕН К У Р ЗА РУСОФИЛИТЕ

    Коментиран от #60, #95

    17:21 13.04.2026

  • 57 ккк

    8 5 Отговор
    е как няма да е празник , като сега ще потекат едни милиарди към Укрия а европейците ще обедняват все повече и повече, но това ще се разбере на малко по късен етап

    17:22 13.04.2026

  • 58 Знаете

    7 4 Отговор
    Унгария свърши .....

    17:22 13.04.2026

  • 59 Само питам

    6 5 Отговор

    До коментар #52 от "Весела Тъпотилова":

    И как ползват руски горива след като укрите саботираха тръбата !

    Коментиран от #73

    17:22 13.04.2026

  • 60 споко бе

    8 10 Отговор

    До коментар #56 от "Бат Петьо Парчето":

    До една година унгарците ще реват за Орбан .

    17:22 13.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 яко са изперкали всички

    8 8 Отговор
    Вместо да гледат какви ги върши Тръмп и какво се случва с икономиката , те седнали да се радват че Орбан загубил изборите ?!!
    Това ли са ви най належащите проблеми ?!

    17:24 13.04.2026

  • 63 Русофил

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Намери ли Гей Клуб?

    Коментиран от #69, #86

    17:24 13.04.2026

  • 64 Арчи

    6 8 Отговор
    Отлични новини за цяла Европа, и в частност и за нас и за Украйна. За нак след приемането на еврото това е втората отлична новина от началото на годината. Нашите копейки имам чувството че скоро ще ги видя да се търкалят възнак по улиците берейки душа

    17:25 13.04.2026

  • 65 Курти

    7 6 Отговор
    Бг копеите са по-големи фанатици и от аятоласите

    Коментиран от #68

    17:25 13.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 до 9- а Еленка К.

    7 5 Отговор
    Ха-ха-ха! Интересно! Всички лакеи и кермълски подлоги са силно неграмотни и нагли измамници! Та тази Еленка дърнка ,че Орбан, унгарският селяндур и корумпиран кремълски лакей, бил "приеман" от всички президенти по света! Та според тъпата Еленка всички означава : Тръмп, Си и Путин! Други няма! Пак е по-добре от нашия Фатмак със зелените чорапи, отявлен лакей и той на злодея Путин! Понеже нашият фатмак освен в Казахстан и Узбекистан никъде другаде не са го канили и не го искат! Не искат и да го виждат! Добре ма, Еленке! След като Орбан според теб е "най-- великият държавник в Европа" защо унгарският народ го изрита като въшливо улично псе, защо го мрази и презира и защо цяла нощ в Будапеща празнуваха падането на омразния и корумпиран диктатор? Защо ма, Еленке?! А, да ти обадя, същото чака и вече готвеният за наместник на Орбан в ЕС наш фатмак от село Славяново! Чака го съдбата на Орбан! Чака го съдбата на всеки слуга и ваксаджия на КГБ-ейските ботуши на кремълския масов убиец!

    Коментиран от #74, #76

    17:27 13.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Зелник

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Русофил":

    Намерих. В полския бункер- смъркаме и се € ...м

    17:27 13.04.2026

  • 70 Дон Корлеоне

    8 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета ?

    17:28 13.04.2026

  • 71 селяк

    5 5 Отговор
    Ми ден за празник е у джендърякхауса. Свалиха и последната гънка разум в ЕС

    17:28 13.04.2026

  • 72 Хаха

    4 4 Отговор
    Сега вече ЕС реши всички свои проблеми....Пред нас са блеснали житата....

    17:28 13.04.2026

  • 73 Единствено

    6 6 Отговор

    До коментар #59 от "Само питам":

    глупаците Орбан и Фицо продължиха да ползват руски петрол и газ, които са крайно неизгодни и скъпи. Само тези две държави нарочно не си диверсифицираха доставките, защото са послушници на русия. Затова и Унгария е с най-високата инфлация и корупция в ЕС, а горивата са по-скъпи отколкото в България.

    Коментиран от #83

    17:29 13.04.2026

  • 74 Браво

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "до 9- а Еленка К.":

    Много добре казано!

    17:29 13.04.2026

  • 75 Баце ЕООД

    6 3 Отговор
    Мдаааам, вече казаха че ще купуват и занапред от Русия, няма да подкрепят Украйна.. Окей!

    Коментиран от #85

    17:30 13.04.2026

  • 76 Гресирана ватенка

    4 0 Отговор

    До коментар #67 от "до 9- а Еленка К.":

    Баце е ходил при папите и на камината в Белият дом ✌️

    17:30 13.04.2026

  • 77 След резултатите

    6 5 Отговор
    "Руснаци, вън!" скандираха унгарците в метрото в Будапеща след като бяха обявени резултатите от парламентарните избори

    17:30 13.04.2026

  • 78 коки

    8 5 Отговор
    Празник ще бъде когато ходещия инкубатор Урсула влезе в затвора за гешефта с ваксините!

    17:30 13.04.2026

  • 79 Тая с пещерата за възпроизводство на

    3 2 Отговор
    Чудовища, само за празненства мисли!
    Ами ако и надуят балона от долу на горе, какви ли ще ги говори!

    17:31 13.04.2026

  • 80 Ахахахахаха

    4 6 Отговор
    Унгария продължава да си гони собствения интерес.. Кая Калас в ступор, Урсулът не знае на кой свят се намира

    Коментиран от #93

    17:31 13.04.2026

  • 81 Курти

    5 4 Отговор

    До коментар #68 от "Бацо":

    Ти бе русороб да мълчиш

    17:31 13.04.2026

  • 82 Трябва да ви кажа, че се

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Адриан":

    намирате в огромна заблуда. Розовите отпадъци са не в България, а в Русия. :)))

    17:31 13.04.2026

  • 83 хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Единствено":

    ами да "най евтин" и "изгоден" е петрола и газа от сащ и бързо го докарват с танкерите ей го къде е на две крачки

    Коментиран от #84

    17:33 13.04.2026

  • 84 Истината е, че скоро започва

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "хахаха":

    ерата на венецуелския петрол. Той е най-изгоден и за Европа, и за Индия и Китай. И за САЩ, разбира се :)

    17:35 13.04.2026

  • 85 Смех с копейки

    4 3 Отговор

    До коментар #75 от "Баце ЕООД":

    Урсула е шефа!

    17:36 13.04.2026

  • 86 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Русофил":

    Защо пък трябва да търся къде ходиш да ти бутат количката и да те тъпчат с хайвер?!

    Коментиран от #91

    17:36 13.04.2026

  • 87 Хахахахаха

    3 6 Отговор
    Победителят в унгарските избори Маджар заяви, че Унгария ще продължи да купува петрол от Русия и няма да позволи заем от 90 милиарда евро на Украйна

    Смятай дори и този гъбарка Нато още от първия си ден

    Коментиран от #105, #109

    17:36 13.04.2026

  • 88 Запознат

    5 1 Отговор
    Копейки: Путин ви чака в Русия,ще ви изпрати на фронта или ще ви лекува с новичок,а може да има и скок от шестия етаж!

    17:38 13.04.2026

  • 89 Питам

    4 0 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    17:38 13.04.2026

  • 90 Дедо

    4 1 Отговор
    Дебелия Орбан да връща на Унгарския народ Замъка на Хабсбургите който заграби на името на баща си. Този замък е част от историята на Унгария и принадлежи на унгарците.

    17:38 13.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Почакайте малко и ще видите дали е празник:) Качиха ви на черешата:)))

    Коментиран от #100, #103

    17:41 13.04.2026

  • 93 Орбан изобщо

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Ахахахахаха":

    не се интересуваше от интересите на Унгария, а единствено и само от собствения си личен интерес и изгода. Затова и беше изритан от властта.

    17:41 13.04.2026

  • 94 ясновидец

    3 1 Отговор
    До края на годината ,ускорено Унгария ще приеме еврото !

    17:42 13.04.2026

  • 95 В България няма русофили!

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Бат Петьо Парчето":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    17:42 13.04.2026

  • 96 Към нашите копейки

    5 1 Отговор
    Започнете работа и бъдете свободни,стига се занимавайте с глупости!

    17:42 13.04.2026

  • 97 Бай Ганьо

    5 2 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    17:43 13.04.2026

  • 98 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Копейки":

    Ама,че не си в час:) в момента се печатат еднопосочните билети на вождовете на ЕС за ...Гуантанамо ..:)

    17:46 13.04.2026

  • 99 Да живее Европа!

    2 1 Отговор
    Да направим като унгарците!

    Хайде и ние да направим същото с нашия кремълски резидент и ортак на нашите избори!
    Да гласуваме за опозицията срещу Радев!
    Да гласуваме срещу всички партии, които клекнаха пред Радев!

    В България Радев е обединил всички партии- ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП , ще се опита да купи и Възраждане след изборите .

    Това е разликата с Унгария- там имат мощна обединена опозиция срещу Орбан, ние имаме слаба опозиция срещу Радев!
    У нас Радев държи машинното гласуване с партийната на ППДБ фирма Сиела Норма и може да го манипулира ПАК! АЛА- БАЛА С МАШИНКИТЕ!

    Единственото, което трябва да направим е, да гласуваме , всеки за коготото иска, но;

    1.с хартия!
    2. против ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП, МЕЧ, Величие и другите радеви проксита - Нинова, ген. Янев, Кузман Илиев и прочие.
    3. гласувайте масово, за да объркаме ала- балата на Радев!

    Коментиран от #108

    17:46 13.04.2026

  • 100 Гресирана ватенка

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "Атина Палада":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в задният сектор 😁

    17:46 13.04.2026

  • 101 Владимир Вагин

    2 0 Отговор
    Другари приемаме исляма,това е заповед!

    17:46 13.04.2026

  • 102 Ето я на русалката

    0 2 Отговор
    най-демократичното джудженце 😀

    17:48 13.04.2026

  • 103 Смех с копейки

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Атина Палада":

    Колко малко 🤣

    17:49 13.04.2026

  • 104 Истината

    2 0 Отговор
    Колкото и да им е неприятното на нашите орбанофилчета, унгарският народ си каза думата.

    17:50 13.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 бай Бончо

    0 1 Отговор
    Колкото и да не ми се иска да го кажа .Единствен Пеевски поиска комисия срещу Сорос и всички НПО

    17:51 13.04.2026

  • 107 Веселке

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Весела":

    Явно не си прочела, че вноса на евтини горива в Унгария не означава, че на пазара са евтини. Цената е същата като в съседните страни на Унгария. Разликата в цената отива във фондации на Орбан и в джобовете му и в джобовете на приближените му олигарси. Сега разбра ли?

    Коментиран от #111

    17:51 13.04.2026

  • 108 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Да живее Европа!":

    Е какво направиха унгарците? Орбан и Мадяр разпуснаха всички партии ,след ,което Мадяр излезе от Фидес и създадоха с Орбан партия Тиса за опозиция,която партия оглави Мадяр...Няма други партии .

    17:52 13.04.2026

  • 109 Не е точно така и го знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахахаха":

    Всъщност е точно обратното. Според новини от днес, 13 април 2026 г., Петер Мадяр (новият лидер в Унгария след изборите) заяви, че няма да блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна.
    Ето ключовите подробности:
    Виктор Орбан блокираше: Досегашният премиер Виктор Орбан блокираше този заем от 90 милиарда евро, настоявайки за възстановяване на транзита на руски петрол през Украйна.
    Позицията на Мадяр: Петер Мадяр заяви, че Унгария вече има договорено изключение (opt-out) за неучастие във финансовата тежест на заема, постигнато още през декември 2025 г..
    Решението: Мадяр обяви, че няма да поддържа блокиращата позиция на Орбан и ще позволи на ЕС да продължи с финансовата помощ за Киев

    17:53 13.04.2026

  • 110 Българин

    0 0 Отговор
    Путлер загуби най-важните избори в Европа за последните 20 години.

    17:53 13.04.2026

  • 111 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Веселке":

    Акциза.

    17:53 13.04.2026

  • 112 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Тук коментиращите против ЕС защо сте още в ЕС. Като не ви харесва марш към Москва.

    17:54 13.04.2026

