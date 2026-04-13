Илон Мъск: Сорос завзе властта в Унгария

13 Април, 2026 06:02, обновена 13 Април, 2026 06:05 1 013 8

Предприемачът коментира публикация на сина на Джордж Сорос, Александър, за унгарските избори

Илон Мъск: Сорос завзе властта в Унгария - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Организацията на търговеца и финансист Джордж Сорос е завзела властта в Унгария", написа предприемачът Илон Мъск в X, коментирайки публикация на сина на Джордж Сорос, Александър, за унгарските избори.

По-рано Сорос-младши заяви на своята страница в X, че народът на Унгария „си е върнал страната си“ след победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори. „Решително отхвърляне на вкоренената корупция и чуждестранната намеса“, коментира той.

„Организацията на Сорос е завзела властта в Унгария“, отговори Мъск на Сорос.

Предприемачът не уточни за коя организация говори.

95-годишният Джордж Сорос е американски финансист и търговец от унгарски произход. Той основава фондацията „Отворено общество“, чиято дейност е насочена към развитието на демокрацията в световен мащаб.

След изборите партията „Тиса“ спечели конституционно мнозинство в унгарския парламент. След преброяване на 97,74% от гласовете, „Тиса“ получи 138 места, „Фидес“ на премиера Виктор Орбан получи 55, а „Наша страна“ получи 6.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Илон Мъск:

    Аз съм на всяка гозба меродия. Все трябва да давам акъл, дори за неща за които си нямам и хабер. Щото по-богат от мен няма.

    06:09 13.04.2026

  2 Тепърва

    ще им увират главите на маджарите !

    06:09 13.04.2026

  3 Че излъгал ли е?

    Прави му чест, че понякога казва самата действителност, такава каквато е.

    06:10 13.04.2026

  4 И Киев е Руски

    Бог да прости унгарците

    06:11 13.04.2026

  5 Ааа

    Честито на малоумните ! Гласуваха да наливат пари на укрите сега да се подготвят за повсеместно увеличение

    06:18 13.04.2026

  6 Хахаха

    Всички, които реват за Орбан трябва да разберат че в днешно време ако Тръмп те подкрепя, моментално губиш всякаква власт, каквато имаш.

    06:20 13.04.2026

  7 Ото фон Бломберг

    Много ясно...проблемът е че и ти Илоне си за сапун , и другата чифутска орда от вашата страна сте за през комина ..и двете враждуващи алчни чифутски банди

    Коментиран от #8

    06:20 13.04.2026

  8 Милен

    До коментар #7 от "Ото фон Бломберг":

    Какво можете да направите?Ако смятате, че съдържанието нарушава закона (например подтиква към насилие или омраза), можете да подадете официална жалба директно до СЕМ чрез техния онлайн формуляр за жалби. Макар и рядко да се стига до глоби за коментари, масовите сигнали могат да принудят регулатора да извърши проверка на общата модерационна политика на сайта.

    06:51 13.04.2026