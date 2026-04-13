Илон Мъск: Сорос завзе властта в Унгария

"Организацията на търговеца и финансист Джордж Сорос е завзела властта в Унгария", написа предприемачът Илон Мъск в X, коментирайки публикация на сина на Джордж Сорос, Александър, за унгарските избори.
По-рано Сорос-младши заяви на своята страница в X, че народът на Унгария „си е върнал страната си“ след победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори. „Решително отхвърляне на вкоренената корупция и чуждестранната намеса“, коментира той.
„Организацията на Сорос е завзела властта в Унгария“, отговори Мъск на Сорос.
Предприемачът не уточни за коя организация говори.
95-годишният Джордж Сорос е американски финансист и търговец от унгарски произход. Той основава фондацията „Отворено общество“, чиято дейност е насочена към развитието на демокрацията в световен мащаб.
След изборите партията „Тиса“ спечели конституционно мнозинство в унгарския парламент. След преброяване на 97,74% от гласовете, „Тиса“ получи 138 места, „Фидес“ на премиера Виктор Орбан получи 55, а „Наша страна“ получи 6.
