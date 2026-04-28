Компенсационен пакет за основателя! "СпейсЕкс" обвързва възнаграждението на Илон Мъск с целта за колонизация на Марс

Съветът на директорите на „СпейсЕкс“ (SpaceX) одобри компенсационен пакет за основателя Илон Мъск с цели, които са толкова футуристични и космически, колкото и амбициите на компанията: колонизиране на Марс и изграждане на центрове за данни в космоса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Детайлите около мащабния пакет с възнаграждението на Мъск станаха обществено достояние благодарение на конфиденциален документ, подаден неотдавна до Комисията за ценни книжа и борси (SEC), с който Ройтерс се е запознала.

Високите възнаграждения, които „СпейсЕкс“ предлага на Мъск, показват какво предизвикателство е да се задържи вниманието на предприемача, който се подготвя за първичното публично предлагане на компанията. Те също така могат да доведат до напрежение с акционерите на „Тесла“ (Tesla), чийто главен изпълнителен директор е Мъск, според експерти по корпоративно управление.

Свързвайки научнофантастични визии със счетоводни ангажименти, Съветът на директорите на „СпейсЕкс“ е одобрил през януари пакет от възнаграждения за Мъск, който ще му предостави 200 милиона акции с ограничено право на глас, ако компанията достигне пазарна капитализация от 7,5 трилиона долара и създаде постоянна човешка колония на Марс с поне 1 милион души, според извадки от документа.

Този пакет също така му дава до 60,4 милиона ограничени акции, ако „СпейсЕкс“ постигне отделни други цели за пазарната оценка на компанията и започне да оперира центрове за данни в космоса, които осигуряват поне 100 теравата изчислителна мощност - изискваща огромно количество енергия, еквивалентно на около 100 000 ядрени реактора от по 1 гигават.

И двата пакета се отнасят за акции със „супер право на глас“, като всяка такава акция има 10 гласа спрямо 1 за обикновена акция и се изплащат на етапи според растежа на компанията.

Въпреки това, той няма да получи нито една акция, ако компанията не постигне поставените цели за пазарна оценка, които не са обвързани с конкретен срок, освен условието той да остане на работа. От 2019 г. Мъск получава символична заплата от 54 080 долара годишно.

Стойността на пакета не може да бъде точно определена, тъй като „СпейсЕкс“ е частна компания, която цели първично публично предлагане (около рождения ден на Мъск – 28 юни), според Ройтерс.

Към 31 декември той е притежавал 68,8 милиона предварително предоставени опции за акции клас B с цена на упражняване (фиксираната цена, на която можеш да купиш акцията – бел.ред.) около 42 долара, валидни до 2031 г.

Състоянието на Мъск вече се оценява на 776 милиарда долара според данните на „Форбс“. Освен посредством „СпейсЕкс“, той може да увеличи значително състоянието си и чрез „Тесла“, където също има амбициозни цели за изпълнение.

„СпейсЕкс“ и „Тесла“ не отговориха на исканията за коментар от страна на Ройтерс.

Според експертите „СпейсЕкс“ и „Тесла“ на практика се конкурират за вниманието на Мъск, тъй като и двете компании искат той да бъде фокусиран върху тях.

Анализатори отбелязват, че използването на цели като Марс или космически центрове за данни е изключително необичайно, тъй като повечето компенсационни планове се базират на финансови показатели като приходи и печалба.

В крайна сметка, според тях, това помага да се зададат очакванията на инвеститорите за това какви са реалните амбиции на компанията.