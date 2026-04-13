Цените на петрола скочиха след провала на преговорите между САЩ и Иран и заплахата на Тръмп да блокира Ормузкия проток

13 Април, 2026 07:19, обновена 13 Април, 2026 07:33 2 241 68

Суровия петрол Brent поскъпна със 7.8% до 102.6 долара за барел в началото на търговията на 13 април

Цените на петрола скочиха след провала на преговорите между САЩ и Иран и заплахата на Тръмп да блокира Ормузкия проток
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цената на юнските фючърси на суровия петрол Brent скочи със 7.8% до 102.6 долара за барел в началото на търговията на 13 април, според данни за търговия от Лондонската борса ICE Futures в 1:06 ч. българско време.

САЩ и Иран приключиха директните преговори в Пакистан, без да постигнат споразумение. „Връщаме се в Съединените щати, защото не е постигнато споразумение“, заяви в неделя, 12 април, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който ръководеше американската делегация.

Съединените щати поискаха Иран да спре обогатяването на уран, да го премахне, да демонтира всички основни съоръжения за обогатяване и да отвори напълно Ормузкия проток. Техеран отказа, съобщи Axios, позовавайки се на американски служител.

Това застраши двуседмичното прекратяване на огъня, постигнато миналата седмица, и повдигна съмнения относно ефективността на усилията за прекратяване на шестседмичната война, която наруши световните енергийни доставки, съобщава Bloomberg.

По-късно президентът Доналд Тръмп обяви в платформата за социални медии TruthSocial, че САЩ ще започнат да блокират Ормузкия проток. „Отсега нататък военноморските сили на Съединените щати, най-добрите в света, ще започнат процеса на блокиране на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток“, написа той. Американските сили ще претърсват и задържат кораби, които са платили на Иран за преминаване през пролива, добави Тръмп.

Централното командване на САЩ обяви, че ще започне да блокира целия морски трафик, влизащ и напускащ иранските пристанища, в понеделник в 10:00 ч. нюйоркско време (17:00 ч. българско време).

Иран от своя страна заяви, че всички военни кораби, които се опитват да се приближат до пролива „под какъвто и да е предлог“, ще бъдат считани за нарушители на прекратяването на огъня.

Ормузкият проток е ключов логистичен елемент не само за Иран, но и за Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия и ОАЕ. Според Kpler през него са преминавали 13,4 милиона барела петрол на ден. Страните от Азиатско-тихоокеанския регион са най-зависими от тези доставки, като 46% от вноса им на петрол идва от Персийския залив.

След началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, Ормузкият проток беше затворен, което наруши доставките на петрол от страните от Персийския залив. На този фон цените на петрола скочиха, достигайки връх от 119,5 долара за барел за суров петрол Brent.

В нощта на 8 април обаче САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, като Иран се съгласи на пълното, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток. В замяна САЩ преустановиха бомбардировките и атаките срещу Иран.

На този фон цените на суровия петрол Brent паднаха с 13,29% на 8 април - до 94,75 долара за барел.

Амрита Сен, директор „Пазарен анализ“ в Energy Aspects, отбеляза, че досега САЩ са позволявали на Ислямската република да изнася петрол и петролни продукти и дори са облекчили санкциите върху петрола на страната, тъй като са се фокусирали върху поддържането на цените на енергията.

„Но ако се стигне до истинска блокада, това би означавало, че 1,5-1,7 милиона барела петрол на ден ще бъдат спрени – в допълнение към над 10-те милиона барела на ден, които вече са спрени от пазара“, каза тя.


Подобни новини


