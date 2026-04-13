Цените на петрола скочиха след провала на преговорите между САЩ и Иран и заплахата на Тръмп да блокира Ормузкия проток

Цената на юнските фючърси на суровия петрол Brent скочи със 7.8% до 102.6 долара за барел в началото на търговията на 13 април, според данни за търговия от Лондонската борса ICE Futures в 1:06 ч. българско време.
САЩ и Иран приключиха директните преговори в Пакистан, без да постигнат споразумение. „Връщаме се в Съединените щати, защото не е постигнато споразумение“, заяви в неделя, 12 април, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който ръководеше американската делегация.
Съединените щати поискаха Иран да спре обогатяването на уран, да го премахне, да демонтира всички основни съоръжения за обогатяване и да отвори напълно Ормузкия проток. Техеран отказа, съобщи Axios, позовавайки се на американски служител.
Това застраши двуседмичното прекратяване на огъня, постигнато миналата седмица, и повдигна съмнения относно ефективността на усилията за прекратяване на шестседмичната война, която наруши световните енергийни доставки, съобщава Bloomberg.
По-късно президентът Доналд Тръмп обяви в платформата за социални медии TruthSocial, че САЩ ще започнат да блокират Ормузкия проток. „Отсега нататък военноморските сили на Съединените щати, най-добрите в света, ще започнат процеса на блокиране на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток“, написа той. Американските сили ще претърсват и задържат кораби, които са платили на Иран за преминаване през пролива, добави Тръмп.
Централното командване на САЩ обяви, че ще започне да блокира целия морски трафик, влизащ и напускащ иранските пристанища, в понеделник в 10:00 ч. нюйоркско време (17:00 ч. българско време).
Иран от своя страна заяви, че всички военни кораби, които се опитват да се приближат до пролива „под какъвто и да е предлог“, ще бъдат считани за нарушители на прекратяването на огъня.
Ормузкият проток е ключов логистичен елемент не само за Иран, но и за Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия и ОАЕ. Според Kpler през него са преминавали 13,4 милиона барела петрол на ден. Страните от Азиатско-тихоокеанския регион са най-зависими от тези доставки, като 46% от вноса им на петрол идва от Персийския залив.
След началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, Ормузкият проток беше затворен, което наруши доставките на петрол от страните от Персийския залив. На този фон цените на петрола скочиха, достигайки връх от 119,5 долара за барел за суров петрол Brent.
В нощта на 8 април обаче САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, като Иран се съгласи на пълното, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток. В замяна САЩ преустановиха бомбардировките и атаките срещу Иран.
На този фон цените на суровия петрол Brent паднаха с 13,29% на 8 април - до 94,75 долара за барел.
Амрита Сен, директор „Пазарен анализ“ в Energy Aspects, отбеляза, че досега САЩ са позволявали на Ислямската република да изнася петрол и петролни продукти и дори са облекчили санкциите върху петрола на страната, тъй като са се фокусирали върху поддържането на цените на енергията.
„Но ако се стигне до истинска блокада, това би означавало, че 1,5-1,7 милиона барела петрол на ден ще бъдат спрени – в допълнение към над 10-те милиона барела на ден, които вече са спрени от пазара“, каза тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
07:36 13.04.2026
2 Много сте важни…
07:38 13.04.2026
3 Не може да бъде!
Коментиран от #9
07:40 13.04.2026
4 Те така
07:40 13.04.2026
5 Няма страшно
07:42 13.04.2026
6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #18
07:42 13.04.2026
7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #16
07:44 13.04.2026
8 ОТ ТЪП ПО ТЪП
07:47 13.04.2026
9 Ха ха ах
До коментар #3 от "Не може да бъде!":Отивай да плачеш за Орбан.
07:48 13.04.2026
10 Ъъъъ
07:49 13.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ РАЗДАВА БЕЗПЛАТЕН ПЕТРОЛ :)
07:54 13.04.2026
13 Оракула от Делфи
а за това плаща , целия свят!
Време е светът да ревне , иначе ще ни принудат да ядем петрол вместо храна!!!
08:00 13.04.2026
14 Дзак
Коментиран от #21
08:04 13.04.2026
15 Малко е
08:12 13.04.2026
16 Запознат
До коментар #7 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"Аятоласите ша са гърчат като чирози"
Аятоласите си имат петрол - европейските пудели се гърчат като чирози
Коментиран от #17
08:13 13.04.2026
17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #16 от "Запознат":Като не могат да изнасят петрола си.....верно иранците ша са гърчат
Коментиран от #20
08:16 13.04.2026
18 Зевзек
До коментар #6 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Който има крава пие мляко - който няма се гърчи. Иранците имат петрол и ако искат ще го пият ама ти ще ходиш пеш.
Коментиран от #19
08:16 13.04.2026
19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #18 от "Зевзек":Аз пеш нема да ода, ама иранците ша си пият петрола, ако не могат да го изнасят....Тръмп им готви секирата.
Коментиран от #24
08:18 13.04.2026
20 Запознат
До коментар #17 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ще се гърчиш ти защото нямаш акъл - кой ще стои гладен хлебаря който не може да си продава хляба или купувача който не може да си го купи.
Коментиран от #25
08:18 13.04.2026
21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #14 от "Дзак":Кои бяха тия...ООН.
08:19 13.04.2026
22 Анонимен
08:20 13.04.2026
23 А50
08:20 13.04.2026
24 Зевзек
До коментар #19 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"Аз пеш нема да ода"
Ще си купиш магаренце ли или колело - ще ходиш пеш че и песен ще пееш.
Коментиран от #26
08:20 13.04.2026
25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #20 от "Запознат":Как ли Иран ша си продаде петрола щом му затворят пролива.....сигурно ша го изнасят с кофи и туби....аз петрол ша си купя от където поискам
Коментиран от #28, #45
08:21 13.04.2026
26 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #24 от "Зевзек":Тва да не ти е РУСИЯ БЕ...да пращат магарета и колела на фронта.....ние петрол си имаме....ама Иран откъде ша вземе ПЕТРОДОЛАРИ, че само с пиене на петрол не става.
Коментиран от #30, #35
08:23 13.04.2026
27 чичо стария пират
08:23 13.04.2026
28 Зевзек
До коментар #25 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"аз петрол ша си купя от където поискам"
И от къде ще е това - ще ходиш пеш - ама пък ти имаш предимство - няма никой между ушите и няма да ти тежи.
Коментиран от #33
08:23 13.04.2026
29 дедо Дони хептен е изперкал
08:25 13.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 санитари в бяла премяна
08:27 13.04.2026
32 Джак Спароу
08:28 13.04.2026
33 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #28 от "Зевзек":има световна борса за петрол...САЩ, САУАДИТСКА АРАБИЯ, НОРВЕГИЯ, ШОТЛАНДИЯ, КУВЕЙТ, ИРАК, СЕВЕРНА АФРИКА КАТАР и още много държави... имаш ли евраци имаш и петрол....пък аятоласите нека си го пият петрола. Тръмп им резба квитанцията.
08:28 13.04.2026
34 Сметката
Коментиран от #40, #41
08:29 13.04.2026
35 Зевзек
До коментар #26 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"ама Иран откъде ша вземе ПЕТРОДОЛАРИ"
На Иран петродолари не му трябват - той си има петро-юани. Важното е че ти ще ходиш пеш.
Коментиран от #38
08:30 13.04.2026
36 дядо дръмпир
08:30 13.04.2026
37 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #30 от "Зевзек":В БГ има българи....горива си имаме всякакви. Цените растат, но и задръстванията по пътищата растат....
Коментиран от #47
08:30 13.04.2026
38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #35 от "Зевзек":Честито на Аятоласите...да си харчат петроЮАНИТЕ с кеф....
Коментиран от #42
08:31 13.04.2026
39 Дон Донети
08:32 13.04.2026
40 Антитрол
До коментар #34 от "Сметката":"означава загуба от 259 милиона долара на ден за Иран"
Ха ха ха обаче не ти казаха персийските монархии по колко ще губят нали? Не ти казаха и Европа по колко ще губи на ден - абе от къде ви копат такива обратното на остри.
08:32 13.04.2026
41 кръчмаря
До коментар #34 от "Сметката":А за останалия свят - колко ще са загубите ?
Коментиран от #49
08:33 13.04.2026
42 Зевзек
До коментар #38 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Те ще си ги харчат ама ти ще ходиш пеш и песен ще пееш
Коментиран от #46
08:33 13.04.2026
43 равносметката
И що реве сега ? Нали победи ... уж..
08:34 13.04.2026
44 какво да кажа
08:36 13.04.2026
45 А50
До коментар #25 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Така е , ще се редиш за бензин по 10лв. по 7-8 часа , където си поискаш. И ляб какъвто си поискаш по 10лв
08:37 13.04.2026
46 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #42 от "Зевзек":Аз си карам колата и пресен си пея....днес се прибирам в София...."бедните" българи пак ша задръстят магистралите.
Коментиран от #52
08:37 13.04.2026
47 Зевзек
До коментар #37 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"В БГ има българи....горива си имаме всякакви"
Така е - братчедите одите да берете дърва в гората и за това си имате горива - с коня.
Коментиран от #51
08:37 13.04.2026
48 явно клоуна не е само в украйна
08:37 13.04.2026
49 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #41 от "кръчмаря":Едни печелят, други губят....пазарна икономика. Но Иран ша е от към страната на губещите.
08:38 13.04.2026
50 дедо май няма да изкара мандата
Коментиран от #54
08:40 13.04.2026
51 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #47 от "Зевзек":Не съди по себе си за другите.....
Коментиран от #55
08:41 13.04.2026
52 Зевзек
До коментар #46 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"днес се прибирам в София"
Оди у гората да береш дърва ли? Пък "колата" ти е Ферари - с конче отпред.
Коментиран от #53
08:41 13.04.2026
53 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #52 от "Зевзек":Не позна, опитай пак
Коментиран от #57
08:42 13.04.2026
54 Ново пет
До коментар #50 от "дедо май няма да изкара мандата":Тоа същия бомби Путин и Иран...и не му дреме от нищо.
08:43 13.04.2026
55 Зевзек
До коментар #51 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"Не съди по себе си за другите"
Ааа аз не съм от братчедите но ги уважавам - все "хубави" хора ама малко краднат. Така че и ти си "хубав" човек.
Коментиран от #56
08:45 13.04.2026
56 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #55 от "Зевзек":Не позна, опитай пак.
Коментиран от #60
08:46 13.04.2026
57 Зевзек
До коментар #53 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Е добре наистина не познах - колата ти не е с конче отпред ами с магаре. Ама познах че оди да береш дърва.
Коментиран от #59
08:46 13.04.2026
58 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
08:47 13.04.2026
59 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #57 от "Зевзек":Не позна, опитай пак.
Коментиран от #63
08:48 13.04.2026
60 Зевзек
До коментар #56 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Е какво сега не си ли "хубав" човек - от братчедите ама не си хубав - така ли?
Коментиран от #62
08:49 13.04.2026
61 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #65
08:49 13.04.2026
62 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #60 от "Зевзек":Не позна, напъни са пак
08:50 13.04.2026
63 Зевзек
До коментар #59 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"Не позна, опитай пак"
Е не можа ли да си набереш дърва - да не те е хванал горския.
08:51 13.04.2026
64 краварите на колене пред Иран
Коментиран от #67
08:53 13.04.2026
65 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #61 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Аятоласите да му мислят - ние от маалъта имаме коне и си берем дърва от гората.
Коментиран от #66
08:53 13.04.2026
66 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #65 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Не позна, напъни са пак....
иначе Тръмп си бомби Путин и аятоласите на потазия
08:55 13.04.2026
67 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #64 от "краварите на колене пред Иран":Бомба си аятоласите както си искам .кой ли е на колене.
08:56 13.04.2026
68 на това се казва
08:56 13.04.2026