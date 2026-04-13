Доналд Тръмп предупреди: Всички ирански кораби, доближаващи се до американската блокада, ще бъдат елиминирани

Американският президент Доналд Тръмп предупреди днес, че иранските кораби, които се приближат до американската блокада на иранските пристанища, че бъдат “незабавно елиминирани”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срокът, поставен от САЩ, за начало на блокадата - 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време), вече мина, отбелязва Франс прес.

До момента американските въоръжени сили не са потвърдили, че блокадата е започнала, след прекратяването на преговорите с Иран в Исламабад през уикенда.

Пакистанският президент Шехбаз Шариф, посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран, междувременно заяви днес, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран “остава в сила” и че се правят опити за уреждане на оставащите конфликтни въпроси.

“Спирането на огъня продължава и, както казах, продължават опитите за разрешаване на останалите спорни точки”, заяви той в излъчвано по телевизията обръщение.

Американските въоръжени сили ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море на изток от Ормузкия проток и тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага, съобщи Централното командване на САЩ в бележка до екипажите, предаде Ройтерсм цитирана от БТА.

В документа се посочва, че блокадата ще влезе в сила днес в 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 часа българско време).

„Всеки кораб, влизащ или напускащ блокираната зона без разрешение, е подложен на прихващане, отклоняване и залавяне“, се казва в бележката. Уточнява се, че „блокадата няма да възпрепятства неутралното транзитно преминаване през Ормузкия проток до или от дестинации извън Иран.“

Блокадата „обхваща цялото иранско крайбрежие, включително, но не само, пристанища и нефтени терминали“, се казва в документа, като се добавя, че хуманитарните пратки, включително „храна, медицински консумативи и други стоки от първа необходимост“, ще бъдат разрешени след инспекция.

Техеран заплаши с отговор срещу пристанищата на своите съседи от Персийския залив, след като преговорите с представителите на Вашингтон през почивните дни в Исламабад не доведоха до споразумение за прекратяване на войната, което постави под въпрос прекратяването на огъня.