Времето днес, прогноза за понеделник, 4 май: Студена сутрин, слънчево на запад. Възможни превалявания на изток

Слънчево време и съществено затопляне предстои през новата седмица. Ще се повишават и минималните, и максималните температури.

Но преди това и в понеделник сутринта ще остане много по-студено от обичайното за това време от годината.

В по-голямата част от Западна България и в североизточните райони е обявено предупреждение за условия за образуване на слани – жълт код. На места там температурите ще паднат до около минус 2° – минус 3°. В останалата част от страната се очакват минимални стойности между 2° и 7°.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 24°, в София – около 17°, на морския бряг – между 14° и 17°.

Над Западна България ще бъде слънчево, а над Централна и Източна са възможни слаби превалявания.

Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в Източна България и по Черноморието – умерен и силен от север.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България, където на места ще превали слаб дъжд. Сняг ще вали само по най-високите части, над 2000 метра.

Във вторник ще преобладава слънчево време с повече облаци, но слаби и изолирани превалявания в Източна България. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°.

В сряда ще бъде слънчево и затоплянето ще продължи.

В четвъртък и петък ще има и слънчеви часове, но и райони с валежи и гръмотевици, на повече места през втория ден. Ще има и условия за градушки. Повишението при сутрешните температури ще продължи, но дневните слабо ще се понижат.