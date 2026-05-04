Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 4 май: Студена сутрин, слънчево на запад. Възможни превалявания на изток

Времето днес, прогноза за понеделник, 4 май: Студена сутрин, слънчево на запад. Възможни превалявания на изток

4 Май, 2026 05:23, обновена 4 Май, 2026 04:29 328 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат между 16° и 24°, в София – около 17°, на морския бряг – между 14° и 17°

Времето днес, прогноза за понеделник, 4 май: Студена сутрин, слънчево на запад. Възможни превалявания на изток - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Слънчево време и съществено затопляне предстои през новата седмица. Ще се повишават и минималните, и максималните температури.

Но преди това и в понеделник сутринта ще остане много по-студено от обичайното за това време от годината.

В по-голямата част от Западна България и в североизточните райони е обявено предупреждение за условия за образуване на слани – жълт код. На места там температурите ще паднат до около минус 2° – минус 3°. В останалата част от страната се очакват минимални стойности между 2° и 7°.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 24°, в София – около 17°, на морския бряг – между 14° и 17°.

Над Западна България ще бъде слънчево, а над Централна и Източна са възможни слаби превалявания.

Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в Източна България и по Черноморието – умерен и силен от север.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България, където на места ще превали слаб дъжд. Сняг ще вали само по най-високите части, над 2000 метра.

Във вторник ще преобладава слънчево време с повече облаци, но слаби и изолирани превалявания в Източна България. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°.

В сряда ще бъде слънчево и затоплянето ще продължи.

В четвъртък и петък ще има и слънчеви часове, но и райони с валежи и гръмотевици, на повече места през втория ден. Ще има и условия за градушки. Повишението при сутрешните температури ще продължи, но дневните слабо ще се понижат.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове