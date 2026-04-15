Нови преговори! Посредници са близко до удължаването на примирието между САЩ и Иран

Посредници са постигнали напредък по удължаването на споразумението за прекратяване на огъня между Иран и САЩ и се подготвят да организират нови преговори, преди крайният срок на примирието да изтече следващата седмица, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Блокадата на САЩ на ирански пристанища и скорошните заплахи на Иран застрашиха споразумението, което беше сключено едва преди седмица. Представители на държави от Близкия изток посочиха днес обаче, че са постигнали напредък, като изтъкнаха, че САЩ и Иран са договорили "принципно споразумение" за удължаването на примирието, за да дадат възможност за по-нататъшни преговори.

Преди изтичането на крайния срок на примирието, насрочен за 22 април, посредниците настояват за компромис относно три главни точки, които провалиха директните преговори миналия уикенд. Те засягат ядрената програма на Иран, Ормузкия проток и репарациите за щети, причинени от бойните действия, съобщи един от регионалните представители, който участва в посредническите инициативи.

Световни лидери, в това число американският президент Доналд Тръмп и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заявиха вчера, че е вероятно да се състои нов кръг от преговори в предстоящите дни.

"Мисля, че те (Иран) много искат да сключат споразумение. Смятам, че сме много близо до последния етап", изтъкна Тръмп в откъс от интервю за "Фокс Бизнес Нетуърк", който беше излъчен днес сутринта.

Американски представител заяви, от своя страна, че все още се обсъждат нови преговори с иранската страна, и че нищо на този етап не е планирано.

Друг високопоставен американски представител посочи, че от страна на САЩ няма официално съгласие за удължаването на срока на примирието, но преговорите между Вашингтон и Техеран за постигането на споразумение продължават.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че твърденията, според които срокът на примирието е удължен, все още не са подтвърдени.

Министърът на финансите на Пакистан Мухамад Аурангзеб изтъкна пред АП, че "пакистанските управляващи не са се отказали" да продължат да помагат на САЩ и Иран да сложат край на конфликта в Близкия изток.

Пакистанска делегация, водена от влиятелния началник на генералния щаб на въоръжените сили Асим Мунир, пристигна днес в Иран, за да продължи посредничеството на Исламабад в преговорите между Техеран и Вашингтон с цел постигане на споразумение за прекратяване на войната в региона, предаде Франс прес.

Според иранската държавна телевизия делегацията носи ново послание от Вашингтон до Техеран и е предвидено да обсъди въпроса за бъдещи преговори с иранските власти след провала на първия кръг от преговорите между двете враждуващи страни през уикенда в Исламабад.

Снимки, показващи иранския външен министър Абас Арагчи, който посреща пакистанската делегация, бяха публикувани в неговия канал в Телеграм, докато пресслужбата на пакистанската армия обяви пристигането на Асим Мунир в Техеран "в рамките на текущите посреднически усилия".

Иранското външно министерство по-рано потвърди, че контактите със САЩ продължават с посредничеството на Пакистан.

"От неделя, когато иранската делегация се върна в Техеран, бяха разменени няколко послания чрез Пакистан", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Той определи като "много вероятно" пристигането на пакистанска делегация "като продължение на преговорите в Исламабад".

Иран обаче "няма да влезе в никакви преговори само за да приеме американските условия", предупреди говорителят по време на седмичната си пресконференция.

Първият кръг от преговорите между САЩ и Иран се състоя през уикенда в Пакистан, след влизането в сила на 8 април на двуседмично примирие във войната, започнала на 28 февруари с израелско-американска атака срещу Иран.

Американската делегация беше водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, а иранската – от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф.

Двете страни си отправиха взаимни упреци за неуспеха да се постигне споразумение, отбелязва АФП.

Американският президент Доналд Тръмп упрекна Иран, че не е отворил отново Ормузкия проток, блокиран от Техеран от началото на войната, и че отказва да поеме ангажимент да не се сдобива с ядрено оръжие - амбиции, каквито Техеран отрича.

Според медийни публикации Вашингтон е поискал 20-годишно спиране на обогатяването на уран от Иран, който в замяна е предложил петгодишно спиране – предложение, отхвърлено от американските власти.

Багаи заяви днес, че някои от американските искания по време на преговорите са били "неразумни и нереалистични", без да дава повече подробности.

Той настоя на правото на Иран на мирно използване на ядрената енергия, като заяви, че то не може да му бъде "оспорено под натиск или чрез война".

По думите му, Иран "трябва да може да продължи обогатяването според нуждите си", но нивото на обогатяване все пак "подлежи на договаряне".

Багаи също така разкритикува американската морска блокада, наложена върху иранските пристанища от понеделник, като заяви, че тя "няма да има успех".

Доналд Тръмп заяви днес, че войната с Иран е близо до своя край и че светът ще стане свидетел на "два изключителни дни", посочва Ройтерс.

"Смятам, че предстои да станем свидетели на два изключителни дни", каза Тръмп пред журналиста от телевизия Ей Би Си Джонатън Карл, които публикува изявлението на президента в Екс.

Американският лидер добави, че според него няма да се наложи удължаване на прекратяването на огъня между враждуващите страни, което изтича следващата седмица.

"Смятам, че нещата са към своя край. Според мен сме много близо до развръзката", каза Тръмп в излъчено днес интервю пред телевизия "Фокс Бизнес Нетуърк".

"Ще видим какво ще се случи. Смятам, че те много искат да постигнат сделка", допълни той.

Представители на Пакистан, Иран и държави от Персийския залив казаха също, че делегации на двете враждуващи страни може да се върнат в Исламабад в близките дни, отбелязва Ройтерс.