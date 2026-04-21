НАТО критикува Русия и Китай за ядрените им политики и ги призова да работят със САЩ

НАТО отправи критики към Китай и Русия относно политиките им в областта на ядрените оръжия и призова двете страни да работят със САЩ за установяване на по-голяма стабилност и прозрачност на предстояща международна конференция, предаде "Ройтерс".
В изявление членовете на Алианса подчертаха своя "силен ангажимент за пълното прилагане" на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) от 1970 година.
Изявлението беше направено преди конференция за преглед на действието на договора, която ще се проведе в Ню Йорк следващата седмица, на фона на геополитическа нестабилност, включително войната на Русия срещу Украйна и войната между САЩ и Израел срещу Иран.
"Русия наруши ключови ангажименти за контрол върху въоръженията и използва безотговорно заплашителна ядрена реторика. Китай продължава бързо да разширява и диверсифицира ядрения си арсенал без прозрачност", се казва в изявлението на НАТО.
Членовете на НАТО "силно насърчават стремежа на Съединените щати към многостранна стратегическа стабилност", се казва още в изявлението.
В интервю за "Ройтерс" помощник-генералният секретар на НАТО Борис Руге посочи използването балистична ракета със среден обсег "Орешник", способна да носи ядрени оръжия, от страна на Русия в Украйна като пореден пример за безотговорно "ядрено сигнализиране" от Москва.
По думите му "днес сме изправени пред Русия, която се е оттеглила от всички важни споразумения за контрол на въоръженията, която... разработва всякакви... системи за доставка на ядрени оръжия и която е ангажирана в най-голямата война в Европа от 1945 г. насам".
През февруари пък Москва увери, че ще остане отговорна ядрена сила след изтичането на договора New START, който определя ограничения за американските и руските ракети, пускови установки и стратегически бойни глави.
Правителството на руския президент Владимир Путин критикува плановете на Франция да разшири ядрения си арсенал като "силно дестабилизиращ" ход, който представлява потенциална заплаха за Москва.
Борис Руге защити хода на Франция като "премерен, разумен и прозрачен отговор на заплахите, пред които сме изправени".
"Ние сме отбранителен съюз. Не размахваме ядрените си оръжия. Не се занимаваме с безотговорна ядрена реторика, която чуваме много редовно от г-н Путин", критикува той.
Китай също отхвърли западните критики, че натрупването на ядрени оръжия е непрозрачно.
В предварителен преглед на предстоящата конференция говорител на китайското външно министерство заяви, че "Китай винаги поддържа ядрената си мощ на минималното ниво, изисквано от националната сигурност, и никога няма да участва в надпревара в ядреното въоръжаване".
Точният размер на ядрените арсенали на държавите е тайна. Но Федерацията на американските учени изчислява, че Русия разполага с около 4400 ядрени бойни глави, следвана от Съединените щати с 3700, Китай с 620, Франция с 290 и Великобритания с 225.
Индия, Пакистан и Северна Корея също притежават ядрени оръжия. Израел също се смята за ядрена сила, но към момента държавата нито потвърждава, нито отрича притежанието на ядрено оръжия.
Руге уточни, че НАТО се надява конференцията да доведе до документ, договорен от всички страни по ДНЯО, в който да се наблегне на прозрачността, намаляването на риска и стратегическата стабилност. Договорът е подписан от около 190 държави.
Но двете последни конференции, през 2015 г. и 2022 г., не беше постигнато съгласие по общо изявление относно резултата от преговорите и следващите стъпки.
"Дори и да не успяхме да постигнем съгласие по документа, това - според нас - няма да постави под въпрос значението и валидността на самия ДНЯО", коментира още Борис Руге.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Професор
23:45 21.04.2026
2 Факти
Коментиран от #4
23:45 21.04.2026
3 Крадни чертежа
Коментиран от #5, #14
23:47 21.04.2026
4 Сатана Z
До коментар #2 от "Факти":Ганев сега ще се ослушва накъде ще задуха вятъра и ще обърне палачинката като всеки слуга
23:49 21.04.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Крадни чертежа":За децата, дето се имат за големи -
Руски инженери измислиха И ПУСНАХА БЕЗПЛАТНА игра за забавление в мрежата,
ЗАПАДНалА фирма я ПАТЕНТОВА И НАПРАВИ ПЛАТЕНА ❗
Дори името не смени ТЕТРИС❗
Коментиран от #13
23:50 21.04.2026
6 БАЙ Х@ЙМАНЕ
Коментиран от #8, #10
23:51 21.04.2026
7 САЩ вече е никой
23:52 21.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Я ка.жи не.кой па.ртиен СЕ.КЛЕ.Ц@Р да не е кле.ц@л же.нка ти или те.бе 🤔❓
Та си толкова обс€Б€Н🤔❗
Коментиран от #28
23:56 21.04.2026
11 Неразбрал
Коментиран от #16
23:56 21.04.2026
12 Гост
23:57 21.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Крадни чертежа":Не разбрах. Имаха ли Запада хиперзвукови ракети, че Русия, Иран и Северна Корея ги имат. Имаха ли САЩ ракета подобна на Орешник, че Русия я копира. Имаха ли САЩ ракета с ядрен двигател, като Буревестник. Имаха ли ядрен подводен дрон , като Посейдон. В САЩ не са си обновявали ракетите от 50 години.Образованието им е много зле. Приемаха в университетите, според боята и сексуалната принадлежност. Затъпяха и в Силиконовата долина. В Русия и Китай запазиха образованието. С изпити, а не с есета, като на Запад. Сега с изкуствен интелект всеки ги пише и завършва без никакви знания.
23:59 21.04.2026
15 Инж.Ганев
23:59 21.04.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Неразбрал":САЩиянците едностранно спряха "Открито небе" и отказаха Русия да контролира техните съоръжения, а НАТОпорчените искаха Британия и Франция да летят над Русия и да снасят данните на янките❗
00:02 22.04.2026
17 Димоне ,
Коментиран от #22
00:02 22.04.2026
18 Всъщност
Коментиран от #24
00:04 22.04.2026
19 Тити на Кака
Ха-ха 😂
00:07 22.04.2026
20 Да да, двойно положително
"Ние сме отбранителен съюз..."
00:07 22.04.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
През 1986 г. Вадим Герасимов, 16-годишен ученик, имплементира „Тетрис“ под операционната система MS-DOS. След като е пренаписана за IBM PC от шестнадесетгодишния ученик Вадим Герасимов, играта бързо се разпространява по „пиратски“ на дискети в Москва и лека-полека из целия тогавашен соцлагер.
През 1986 г. тя стига до Лондон и оттам до Съединените щати, където става истински бестселър, а през 1989 излиза и във версия за GameBoy на Nintendo.
В наши дни „Тетрис“ съществува в десетки хиляди платени и безплатни варианти на всякакви компютри, в интернет, та чак до мобилните телефони. И до днес играта с падащите цветни фигурки е все още така измамно проста и лесна, пристрастяваща и нестихващо популярна.
Коментиран от #30
00:08 22.04.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Димоне ,":Море, аз ако бях на мястото на Путин, щях да приключа с НАТО за има няма 10-15 минути. С тия 100 ядрени глави, ще ги оставя да правят санкции, да подкрепят Украйна, да забраняват спортистите от състезания ли. Заличавам ги веднага. Путин е Мека Мария. Трезвеник. На две ракии приключвам с НАТО.
Коментиран от #25, #32
00:10 22.04.2026
23 Ти да видиш
А да, май бяха онези терористи и фашисти, които водят непрестанно войни по целия свят, убиват мирни хора и деца, грабят, плячкосват и пиратстват по моретата, взривяват мостове, тръбопроводи, граждански самолети, атомни централи и за които не важат никакви закони и морал.
Не ни занимавайте с тези отρепки ако обичате, Китай, Русия и Иран са ги подхванали и ще ги оправят!
00:14 22.04.2026
24 мдаааа
До коментар #18 от "Всъщност":Всъщност , по време на ВСВ нямаше НАТО ... 4 млрд. долара САЩ ги хвърлиха на вятъра ... Безвъзмездно .. Сега , Маша и Медведья им пращат ядра .. А как стреляше катюшата от шасито на Студебейкъра ..
Коментиран от #29
00:15 22.04.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":1000 ядрени глави. Пък и цар боюба, дето може в пълен капацитет да разцепи тъпата планета Земя. затова се плащат и правят теста с по малка бомба.
00:15 22.04.2026
26 деНАТОфикация
00:15 22.04.2026
27 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
00:16 22.04.2026
28 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нема как да комуникираме .. Тетрис ме Тръка ..🖕
Коментиран от #33
00:17 22.04.2026
29 Всъщност
До коментар #24 от "мдаааа":НАТО е агресивен и вреден съюз, нямащ място покрай границите на Русия!
Коментиран от #31
00:18 22.04.2026
30 Ха Ха
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Но за руско съжеление, "тетриса"е като звездите в космоса те са там но на никой не му пука!
Коментиран от #35, #36, #37
00:22 22.04.2026
31 мдаааа
До коментар #29 от "Всъщност":Така е ... НАТО пета година вече , напада русийката , милата ...
Коментиран от #38
00:23 22.04.2026
32 ха ха хааа
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":Дотук с РЕАЛИСТИТЕ , само по две рикии ли ви стигат ?!🤭
Коментиран от #34
00:26 22.04.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Ех КЕЛЕШЧО ПОТЕН,
Ако беше играл Тетрис като малък, щеше да се научиш да го слагаш където и както трябва , а не където и както ти се ще❗
Коментиран от #40
00:31 22.04.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #32 от "ха ха хааа":За кураж, бе.
00:31 22.04.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Ха Ха":Ха ХО , пак не си сФанАл ❗
Рашките са го направили за забавление при това БЕЗПЛАТНО❗
А не както един студент дето ОТКРАДНАЛ идеята на приятелите си и я патентовал САМ само за себе си❗
/жокер требе ли ти/
00:35 22.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 НАТО не смее да нападне русийката
До коментар #31 от "мдаааа":Но затова напада камара други по слаби страни и се занимава с куп интриги.
00:41 22.04.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
00:43 22.04.2026
40 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Изнервен ми се виждаш ... Като малък си играех с патката , тогава твоя тетрис го нямаше .. и , айде без обиди , да не ТИСАЙРЯФОСТАТъ , , малко ми требе
Коментиран от #42, #43, #44
00:43 22.04.2026
41 Републиканец
Коментиран от #47
00:50 22.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":ЛЬО.ЛЬО ПОТ.КИН, ТИ И КАТО ГОЛЯМ САМО С ПАТ.КАТА СИ ИГРА.ЕШ❗
Аз не съм изнервен, напротив ЗА.БАВЛЯВАМ СЕ,
с такива ме.раклии да ми се ка.терят по Ун.аЯ ра.бота❗
00:59 22.04.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":И ВНИМАВАЙ, КАТО КЛЕКНЕШ ДА SERE6,
ДВА ЧИФТА МУДЕ ДА НЕ СЪЗРЕШ,
И ДА УСЕТИШ КАК НАВЪТРЕ SERE6❗
01:01 22.04.2026
45 БАЙ Х@ЙМАНЕ
01:06 22.04.2026
46 БАЙ Х@ЙМАНЕ
01:11 22.04.2026
47 Глюпости ,
До коментар #41 от "Републиканец":Ако беше у Сибир , нищо не щеше да видиш .
01:15 22.04.2026