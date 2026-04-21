НАТО критикува Русия и Китай за ядрените им политики и ги призова да работят със САЩ

21 Април, 2026 23:44 765 47

Изявлението беше направено преди конференция за преглед на действието на договора, която ще се проведе в Ню Йорк следващата седмица, на фона на геополитическа нестабилност, включително войната на Русия срещу Украйна и войната между САЩ и Израел срещу Иран

НАТО отправи критики към Китай и Русия относно политиките им в областта на ядрените оръжия и призова двете страни да работят със САЩ за установяване на по-голяма стабилност и прозрачност на предстояща международна конференция, предаде "Ройтерс".

В изявление членовете на Алианса подчертаха своя "силен ангажимент за пълното прилагане" на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) от 1970 година.

Изявлението беше направено преди конференция за преглед на действието на договора, която ще се проведе в Ню Йорк следващата седмица, на фона на геополитическа нестабилност, включително войната на Русия срещу Украйна и войната между САЩ и Израел срещу Иран.

"Русия наруши ключови ангажименти за контрол върху въоръженията и използва безотговорно заплашителна ядрена реторика. Китай продължава бързо да разширява и диверсифицира ядрения си арсенал без прозрачност", се казва в изявлението на НАТО.

Членовете на НАТО "силно насърчават стремежа на Съединените щати към многостранна стратегическа стабилност", се казва още в изявлението.

В интервю за "Ройтерс" помощник-генералният секретар на НАТО Борис Руге посочи използването балистична ракета със среден обсег "Орешник", способна да носи ядрени оръжия, от страна на Русия в Украйна като пореден пример за безотговорно "ядрено сигнализиране" от Москва.

По думите му "днес сме изправени пред Русия, която се е оттеглила от всички важни споразумения за контрол на въоръженията, която... разработва всякакви... системи за доставка на ядрени оръжия и която е ангажирана в най-голямата война в Европа от 1945 г. насам".

През февруари пък Москва увери, че ще остане отговорна ядрена сила след изтичането на договора New START, който определя ограничения за американските и руските ракети, пускови установки и стратегически бойни глави.

Правителството на руския президент Владимир Путин критикува плановете на Франция да разшири ядрения си арсенал като "силно дестабилизиращ" ход, който представлява потенциална заплаха за Москва.

Борис Руге защити хода на Франция като "премерен, разумен и прозрачен отговор на заплахите, пред които сме изправени".

"Ние сме отбранителен съюз. Не размахваме ядрените си оръжия. Не се занимаваме с безотговорна ядрена реторика, която чуваме много редовно от г-н Путин", критикува той.

Китай също отхвърли западните критики, че натрупването на ядрени оръжия е непрозрачно.

В предварителен преглед на предстоящата конференция говорител на китайското външно министерство заяви, че "Китай винаги поддържа ядрената си мощ на минималното ниво, изисквано от националната сигурност, и никога няма да участва в надпревара в ядреното въоръжаване".

Точният размер на ядрените арсенали на държавите е тайна. Но Федерацията на американските учени изчислява, че Русия разполага с около 4400 ядрени бойни глави, следвана от Съединените щати с 3700, Китай с 620, Франция с 290 и Великобритания с 225.

Индия, Пакистан и Северна Корея също притежават ядрени оръжия. Израел също се смята за ядрена сила, но към момента държавата нито потвърждава, нито отрича притежанието на ядрено оръжия.

Руге уточни, че НАТО се надява конференцията да доведе до документ, договорен от всички страни по ДНЯО, в който да се наблегне на прозрачността, намаляването на риска и стратегическата стабилност. Договорът е подписан от около 190 държави.

Но двете последни конференции, през 2015 г. и 2022 г., не беше постигнато съгласие по общо изявление относно резултата от преговорите и следващите стъпки.

"Дори и да не успяхме да постигнем съгласие по документа, това - според нас - няма да постави под въпрос значението и валидността на самия ДНЯО", коментира още Борис Руге.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Професор

    11 0 Отговор
    Мали САЩ щяха да напускат НАТО? Така каза рижия макак.

    23:45 21.04.2026

  • 2 Факти

    12 0 Отговор
    Платена жълта медия.

    Коментиран от #4

    23:45 21.04.2026

  • 3 Крадни чертежа

    1 9 Отговор
    Рашките и чайниците винаги копират това което западните учени измислят

    Коментиран от #5, #14

    23:47 21.04.2026

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Ганев сега ще се ослушва накъде ще задуха вятъра и ще обърне палачинката като всеки слуга

    23:49 21.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Крадни чертежа":

    За децата, дето се имат за големи -
    Руски инженери измислиха И ПУСНАХА БЕЗПЛАТНА игра за забавление в мрежата,
    ЗАПАДНалА фирма я ПАТЕНТОВА И НАПРАВИ ПЛАТЕНА ❗
    Дори името не смени ТЕТРИС❗

    Коментиран от #13

    23:50 21.04.2026

  • 6 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 2 Отговор
    Чакам да се изкажеш , като Партиен секлесар ...

    Коментиран от #8, #10

    23:51 21.04.2026

  • 7 САЩ вече е никой

    5 0 Отговор
    Ще трябва да се научи да се съобразява със останалите!

    23:52 21.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Я ка.жи не.кой па.ртиен СЕ.КЛЕ.Ц@Р да не е кле.ц@л же.нка ти или те.бе 🤔❓
    Та си толкова обс€Б€Н🤔❗

    Коментиран от #28

    23:56 21.04.2026

  • 11 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Само да питам тия гении от НАТО според тях тия ракети на Русия и Китай за кого са предвидени?Според мене са за САЩ ако стъпят накриво и за какво работене заедно иде реч тогава??? опит да бъдат изпързаляни може би?

    Коментиран от #16

    23:56 21.04.2026

  • 12 Гост

    2 1 Отговор
    Яжте, пийте и си носете новите дрехи.

    23:57 21.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Крадни чертежа":

    Не разбрах. Имаха ли Запада хиперзвукови ракети, че Русия, Иран и Северна Корея ги имат. Имаха ли САЩ ракета подобна на Орешник, че Русия я копира. Имаха ли САЩ ракета с ядрен двигател, като Буревестник. Имаха ли ядрен подводен дрон , като Посейдон. В САЩ не са си обновявали ракетите от 50 години.Образованието им е много зле. Приемаха в университетите, според боята и сексуалната принадлежност. Затъпяха и в Силиконовата долина. В Русия и Китай запазиха образованието. С изпити, а не с есета, като на Запад. Сега с изкуствен интелект всеки ги пише и завършва без никакви знания.

    23:59 21.04.2026

  • 15 Инж.Ганев

    3 0 Отговор
    Дреме ни кво дрънка НАТО! Хартиения тигър....ха ха

    23:59 21.04.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Неразбрал":

    САЩиянците едностранно спряха "Открито небе" и отказаха Русия да контролира техните съоръжения, а НАТОпорчените искаха Британия и Франция да летят над Русия и да снасят данните на янките❗

    00:02 22.04.2026

  • 17 Димоне ,

    0 3 Отговор
    Спри се бе , стига разхвърляйте с Маша тия ядра , за щяло и нещяло ... Намалете самогона ..

    Коментиран от #22

    00:02 22.04.2026

  • 18 Всъщност

    5 0 Отговор
    По същество НАТО е престъпна военна организация с множество агресии, цивилни жертви и разорени държави като Югославия, Афганиостан, Ирак, Либия, и други. Понасточщем, НАТО е въвлечена в скрита война с Русия в Украйна

    Коментиран от #24

    00:04 22.04.2026

  • 19 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Тези, които единствени употребиха ЯО / и то срещу цивилно население/, тези, които скъсаха всички договори по контрол на ядрените въоръжения, тези, които безмълвно гледат как Израел трупа ядрен арсенал сега държат сметка на останалите ядрени сили?
    Ха-ха 😂

    00:07 22.04.2026

  • 20 Да да, двойно положително

    0 0 Отговор
    отрицание.
    "Ние сме отбранителен съюз..."

    00:07 22.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    ЛЬОЛЬО ПОТК€, не само чорапогащник а ти има мрежа ❗
    През 1986 г. Вадим Герасимов, 16-годишен ученик, имплементира „Тетрис“ под операционната система MS-DOS. След като е пренаписана за IBM PC от шестнадесетгодишния ученик Вадим Герасимов, играта бързо се разпространява по „пиратски“ на дискети в Москва и лека-полека из целия тогавашен соцлагер.

    През 1986 г. тя стига до Лондон и оттам до Съединените щати, където става истински бестселър, а през 1989 излиза и във версия за GameBoy на Nintendo.

    В наши дни „Тетрис“ съществува в десетки хиляди платени и безплатни варианти на всякакви компютри, в интернет, та чак до мобилните телефони. И до днес играта с падащите цветни фигурки е все още така измамно проста и лесна, пристрастяваща и нестихващо популярна.

    Коментиран от #30

    00:08 22.04.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Димоне ,":

    Море, аз ако бях на мястото на Путин, щях да приключа с НАТО за има няма 10-15 минути. С тия 100 ядрени глави, ще ги оставя да правят санкции, да подкрепят Украйна, да забраняват спортистите от състезания ли. Заличавам ги веднага. Путин е Мека Мария. Трезвеник. На две ракии приключвам с НАТО.

    Коментиран от #25, #32

    00:10 22.04.2026

  • 23 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Кои бяха тези от НАТО !?

    А да, май бяха онези терористи и фашисти, които водят непрестанно войни по целия свят, убиват мирни хора и деца, грабят, плячкосват и пиратстват по моретата, взривяват мостове, тръбопроводи, граждански самолети, атомни централи и за които не важат никакви закони и морал.
    Не ни занимавайте с тези отρепки ако обичате, Китай, Русия и Иран са ги подхванали и ще ги оправят!

    00:14 22.04.2026

  • 24 мдаааа

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност":

    Всъщност , по време на ВСВ нямаше НАТО ... 4 млрд. долара САЩ ги хвърлиха на вятъра ... Безвъзмездно .. Сега , Маша и Медведья им пращат ядра .. А как стреляше катюшата от шасито на Студебейкъра ..

    Коментиран от #29

    00:15 22.04.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    1000 ядрени глави. Пък и цар боюба, дето може в пълен капацитет да разцепи тъпата планета Земя. затова се плащат и правят теста с по малка бомба.

    00:15 22.04.2026

  • 26 деНАТОфикация

    3 0 Отговор
    България трябва незабавно да напусне терористичния съюз на НАТО!!!

    00:15 22.04.2026

  • 27 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    4 1 Отговор
    в превод,натю се н@сир@т от страх🤣🤣🤣

    00:16 22.04.2026

  • 28 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нема как да комуникираме .. Тетрис ме Тръка ..🖕

    Коментиран от #33

    00:17 22.04.2026

  • 29 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "мдаааа":

    НАТО е агресивен и вреден съюз, нямащ място покрай границите на Русия!

    Коментиран от #31

    00:18 22.04.2026

  • 30 Ха Ха

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Но за руско съжеление, "тетриса"е като звездите в космоса те са там но на никой не му пука!

    Коментиран от #35, #36, #37

    00:22 22.04.2026

  • 31 мдаааа

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Всъщност":

    Така е ... НАТО пета година вече , напада русийката , милата ...

    Коментиран от #38

    00:23 22.04.2026

  • 32 ха ха хааа

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Дотук с РЕАЛИСТИТЕ , само по две рикии ли ви стигат ?!🤭

    Коментиран от #34

    00:26 22.04.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Ех КЕЛЕШЧО ПОТЕН,
    Ако беше играл Тетрис като малък, щеше да се научиш да го слагаш където и както трябва , а не където и както ти се ще❗

    Коментиран от #40

    00:31 22.04.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ха ха хааа":

    За кураж, бе.

    00:31 22.04.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха Ха":

    Ха ХО , пак не си сФанАл ❗
    Рашките са го направили за забавление при това БЕЗПЛАТНО❗
    А не както един студент дето ОТКРАДНАЛ идеята на приятелите си и я патентовал САМ само за себе си❗
    /жокер требе ли ти/

    00:35 22.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 НАТО не смее да нападне русийката

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "мдаааа":

    Но затова напада камара други по слаби страни и се занимава с куп интриги.

    00:41 22.04.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Европа ядоса Тръмп и оня ден поискал кодовете на атомните ракети да изпраска НАТО, но началникът на щабовете го спрял.

    00:43 22.04.2026

  • 40 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Изнервен ми се виждаш ... Като малък си играех с патката , тогава твоя тетрис го нямаше .. и , айде без обиди , да не ТИСАЙРЯФОСТАТъ , , малко ми требе

    Коментиран от #42, #43, #44

    00:43 22.04.2026

  • 41 Републиканец

    0 0 Отговор
    Днеска бях задрямал и ми се присъни много лоша картина. Откъм Париж цялото небе беше червено, сякаш залезът е от юг, а не от запад. Но залезът е на ограничен хоризонт, а там целия юг беше тъмно червен. Лошо. Много лошо!

    Коментиран от #47

    00:50 22.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    ЛЬО.ЛЬО ПОТ.КИН, ТИ И КАТО ГОЛЯМ САМО С ПАТ.КАТА СИ ИГРА.ЕШ❗
    Аз не съм изнервен, напротив ЗА.БАВЛЯВАМ СЕ,
    с такива ме.раклии да ми се ка.терят по Ун.аЯ ра.бота❗

    00:59 22.04.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    И ВНИМАВАЙ, КАТО КЛЕКНЕШ ДА SERE6,
    ДВА ЧИФТА МУДЕ ДА НЕ СЪЗРЕШ,
    И ДА УСЕТИШ КАК НАВЪТРЕ SERE6❗

    01:01 22.04.2026

  • 45 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 1 Отговор
    Оставям ви , да разучите новаторските китайски технологиЙ , в новата Волга и Москвич 14 ... НАЗДАРОВЬЯ . Партийните секлесари , не са ми на сърце ..

    01:06 22.04.2026

  • 46 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 0 Отговор
    Извинявам се , забравих .. Последно - заключихте ли землянките у Габровският Балкан , що феновете на румбата от ХУМАТА ще минат , на проверка ..

    01:11 22.04.2026

  • 47 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Републиканец":

    Ако беше у Сибир , нищо не щеше да видиш .

    01:15 22.04.2026

