НАТО критикува Русия и Китай за ядрените им политики и ги призова да работят със САЩ

НАТО отправи критики към Китай и Русия относно политиките им в областта на ядрените оръжия и призова двете страни да работят със САЩ за установяване на по-голяма стабилност и прозрачност на предстояща международна конференция, предаде "Ройтерс".

В изявление членовете на Алианса подчертаха своя "силен ангажимент за пълното прилагане" на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) от 1970 година.

Изявлението беше направено преди конференция за преглед на действието на договора, която ще се проведе в Ню Йорк следващата седмица, на фона на геополитическа нестабилност, включително войната на Русия срещу Украйна и войната между САЩ и Израел срещу Иран.

"Русия наруши ключови ангажименти за контрол върху въоръженията и използва безотговорно заплашителна ядрена реторика. Китай продължава бързо да разширява и диверсифицира ядрения си арсенал без прозрачност", се казва в изявлението на НАТО.

Членовете на НАТО "силно насърчават стремежа на Съединените щати към многостранна стратегическа стабилност", се казва още в изявлението.

В интервю за "Ройтерс" помощник-генералният секретар на НАТО Борис Руге посочи използването балистична ракета със среден обсег "Орешник", способна да носи ядрени оръжия, от страна на Русия в Украйна като пореден пример за безотговорно "ядрено сигнализиране" от Москва.

По думите му "днес сме изправени пред Русия, която се е оттеглила от всички важни споразумения за контрол на въоръженията, която... разработва всякакви... системи за доставка на ядрени оръжия и която е ангажирана в най-голямата война в Европа от 1945 г. насам".

През февруари пък Москва увери, че ще остане отговорна ядрена сила след изтичането на договора New START, който определя ограничения за американските и руските ракети, пускови установки и стратегически бойни глави.

Правителството на руския президент Владимир Путин критикува плановете на Франция да разшири ядрения си арсенал като "силно дестабилизиращ" ход, който представлява потенциална заплаха за Москва.

Борис Руге защити хода на Франция като "премерен, разумен и прозрачен отговор на заплахите, пред които сме изправени".

"Ние сме отбранителен съюз. Не размахваме ядрените си оръжия. Не се занимаваме с безотговорна ядрена реторика, която чуваме много редовно от г-н Путин", критикува той.

Китай също отхвърли западните критики, че натрупването на ядрени оръжия е непрозрачно.

В предварителен преглед на предстоящата конференция говорител на китайското външно министерство заяви, че "Китай винаги поддържа ядрената си мощ на минималното ниво, изисквано от националната сигурност, и никога няма да участва в надпревара в ядреното въоръжаване".

Точният размер на ядрените арсенали на държавите е тайна. Но Федерацията на американските учени изчислява, че Русия разполага с около 4400 ядрени бойни глави, следвана от Съединените щати с 3700, Китай с 620, Франция с 290 и Великобритания с 225.

Индия, Пакистан и Северна Корея също притежават ядрени оръжия. Израел също се смята за ядрена сила, но към момента държавата нито потвърждава, нито отрича притежанието на ядрено оръжия.

Руге уточни, че НАТО се надява конференцията да доведе до документ, договорен от всички страни по ДНЯО, в който да се наблегне на прозрачността, намаляването на риска и стратегическата стабилност. Договорът е подписан от около 190 държави.

Но двете последни конференции, през 2015 г. и 2022 г., не беше постигнато съгласие по общо изявление относно резултата от преговорите и следващите стъпки.

"Дори и да не успяхме да постигнем съгласие по документа, това - според нас - няма да постави под въпрос значението и валидността на самия ДНЯО", коментира още Борис Руге.