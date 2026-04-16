Вашингтон: Американската армия ще продължи блокадата на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо

16 Април, 2026 22:48 829 38

Ако Иран направи грешния избор, тогава ще има блокада и бомби, които ще поразят електроенергийната и енергийната му инфраструктура, заплаши Пийт Хегсет

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ ще поддържат блокадата на иранските пристанища, която е в сила от понеделник, "толкова дълго, колкото е необходимо", заяви днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет, след което отправи предупреждение към Техеран за нови атаки, ако в близко бъдеще не бъде сключено споразумение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ще поддържаме тази блокада, която работи, толкова дълго, колкото е необходимо", каза Пийт Хегсет по време на пресконференция в Пентагона.

"Ако Иран направи грешния избор, тогава ще има блокада и бомби, които ще поразят електроенергийната и енергийната му инфраструктура“, заплаши министърът.

От понеделник американската армия наложи блокада на иранските пристанища след провала на първия кръг от преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, водени от американска страна от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

"Тази блокада се отнася за всички кораби, независимо от тяхната националност, които се насочват към или идват от иранските пристанища", уточни председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн, участващ в пресконференцията заедно с Пийт Хегсет. "Тази американска операция е блокада на иранските пристанища, а не блокада на Ормузкия проток", допълни генералът.

"Досега 13 кораба са направили разумния избор да се върнат", посочи Кейн.

По думите му посланието на САЩ е : "Ако не спазвате тази блокада, ще прибегнем до сила". Генералът увери, че "капитаните на тези кораби могат да видят, усетят и почувстват натиска върху себе си".

Пийт Хегсет, обръщайки се директно към иранските лидери, заяви, че Техеран се опитва по време на прекратяването на огъня да "изрови" военно оборудване, затрупано от повече от пет седмици американско-израелски удари срещу Иран.

"Вие ще изровите останалите си ракети и пускови установки. Нямате възможност да ги замените – вече нямате отбранителна промишленост, нито способност да възстановите своите нападателни или отбранителни оръжия", заяви министърът.

"Докато вие изравяте (военно оборудване) от бомбардирани и разрушени съоръжения, ние само укрепваме силите си", предупреди той.

Командващият на американските въоръжени сили в Близкия изток адмирал Брад Купър, който също участваше в пресконференцията, потвърди, че САЩ се възползват от спирането на огъня, в сила от 8 април, за да се "превъоръжат".

"Ние се превъоръжаваме, преоборудваме се и коригираме нашите стратегии, техники и процедури", заяви той.

Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно прекратяване на огъня, което да влезе в сила по-късно днес, обяви по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Тръмп заяви в социалните мрежи, че по план примирието трябва да влезе в сила в 17:00 ч. (източноамериканско време - полунощ българско). Това ще стане след повече от месец война между Израел и проиранската ливанска групировка „Хизбула“.

Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви той.

Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически преговори от десетилетия. Ливан настояваше за примирие, което да сложи край на боевете между Израел и „Хизбула“ преди нови преговори, докато обеща да обезоръжи групировката.

Тръмп заяви, че е разпоредил вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на своята администрация да работят с Израел и Ливан за „постигане на траен мир“.

Той съобщи допълнително, че ще покани Аун и Нетаняху в Белия дом за първата среща между Ливан и Израел на високо равнище от 1983 г.

„И двете страни искат мир и вярвам, че това ще стане бързо“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“. Двете страни подписаха споразумение през 1983 г., според което Ливан официално призна Израел, а Израел се оттегли от Ливан. Споразумението се провали по време на гражданската война в Ливан.

Правителствен служител, запознат със събитията, заяви пред АП, че в един момент днес Аун е отказал да говори с Нетаняху. Според него коментарите са били направени по време на разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че Вашингтон „разбира позицията на Ливан“.

Междувременно влиятелният началник на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир се срещна днес с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф като част от международните усилия за удължаване на прекратяването на огъня, което спря близо седемседмичната война между Израел, САЩ и Ислямската република.

Иранската държавна телевизия не предостави подробности за срещата. Не последва и незабавен коментар от страна на Пакистан, който се превърна в ключов посредник, след като беше домакин на директни преговори между САЩ и Иран, които според Исламабад са помогнали за намаляване на различията между Вашингтон и Техеран.

По време на крехкото примирие с Иран боевете в Ливан между Израел и „Хизбула“ продължиха.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ

    3 21 Отговор
    Иран Никога Няма да има ЯО

    Коментиран от #10, #18, #29

    22:49 16.04.2026

  • 2 Абе смешници,

    26 3 Отговор
    Иран казва ние ги блокирахме. САЩ лъжат, че те са ги блокирали.

    22:50 16.04.2026

  • 3 Това вече

    17 1 Отговор
    сме чули

    22:50 16.04.2026

  • 4 Вашингтон уточни:

    25 2 Отговор
    Докато се запушат тослетните!☹️ После ще избягаме, много бързо!😂😂🤣

    22:54 16.04.2026

  • 5 Госあ

    19 1 Отговор
    Ако не успеят да запалят ТСВ сега, заедно с ч@ф@дите, краварите отичат в канала. От където изпълзяха, бай дъ уей.

    22:56 16.04.2026

  • 6 К ПЕЙКИ с чалми

    1 21 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    22:57 16.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Ама целта не беше ли да се отвори Ормузкият проток?

    22:57 16.04.2026

  • 8 Айшето

    16 1 Отговор
    Завряният зет и той така гони жена си.
    Излиза пред входната врата и крещи на жена си:
    -Марш вътре!

    Този Епщайн и пустий малък Дончо големи простотии сътвориха.

    22:57 16.04.2026

  • 9 ХЕГЕМОНИТЕ

    2 3 Отговор
    На някой ако не му харесва световния ред да се опита да го смени ✌️💥

    Коментиран от #12, #31

    22:57 16.04.2026

  • 10 Шопо

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Иран има ядрено оръжие, купили са го от Русия

    22:58 16.04.2026

  • 11 Примирието е на косъм

    16 1 Отговор
    Иран отново затвори протока.Тюх тюх вай вай .

    22:58 16.04.2026

  • 12 Най- забавно е да гледаме

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "ХЕГЕМОНИТЕ":

    как хегемона губи.

    23:00 16.04.2026

  • 13 САЩ

    9 1 Отговор
    ще поддържат блокадата на иранските пристанища? А еврогейските мърсолковци няма ли да се противопоставят на на наглостта на САЩ да прави каквото си поискат по света или са много велики само по телевизора?

    23:00 16.04.2026

  • 14 Пич

    19 1 Отговор
    Елементарно е да се разбере, кой лъже!!! Иран не е агресор, и прави каквото може, за да се спасява!!! От другата страна, козяците и ционистите тръгнаха да избиват и унищожават до крак, какво правят в момента юдеите в Га за - истински геноцид, включващ убийството на жени и деца!!! Или - ако имаха възможност, САЩ нямаше да спрат да убиват!!!

    23:01 16.04.2026

  • 15 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Днес през т.нар.Американска блокада са минали 6 ирански супер танкера с нефт за Чайна ,а в Залива са влезли тия ,които ще товарят.
    Кво ме е ясно? Циркът продължава докато Тръмп измисли нещо друго до утре вечер когато затварят борсите.

    23:02 16.04.2026

  • 16 ...

    1 17 Отговор
    Иран се е съгласил да предаде запасите си от обогатен уран на САЩ.

    Коментиран от #20

    23:05 16.04.2026

  • 17 Мдаа

    13 1 Отговор
    От началото на въпросната блокада Иран изнесе необезпокоявано 9 милиона барела петрол.
    Краварите явно са блокирали тоалетните на остров Крит.

    Коментиран от #26

    23:05 16.04.2026

  • 18 Истинско обещание 🇮🇷

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Иран не само ще има ядрено оръжие но и с него ще унищожи терористичната измислена държава Израел която окупира Палестина...СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА....РАКЕТИ НАД САЩ И ТЯХНИТЕ БАЗИ.. РАКЕТИ НАД ТЕЛАВИВ

    23:06 16.04.2026

  • 19 Просто Човек

    15 1 Отговор
    Тоя каун що гледа лошо!? Направи милиони на борсата покрай рижия клоун.

    Коментиран от #23, #30

    23:06 16.04.2026

  • 20 Ъъъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "...":

    А запасите на Иран от Плутоний къде отиват?

    23:08 16.04.2026

  • 21 Едно нещо смилено и умно

    6 0 Отговор
    не искат дакажат брех. Гаси мошениците .

    23:08 16.04.2026

  • 22 Говедовъд

    14 0 Отговор
    Абе защо на всичките ви статии за американската армия слагате това фото дето хегсед гледа като бизон?

    Коментиран от #32

    23:10 16.04.2026

  • 23 щото

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Просто Човек":

    иска още. Тези чувство за достатъчност нямат. Утре борсите ще отворят с повишени цени на петрола, а гледащите лошо ще гледат с умиление набъбващите си сметки. Сравняват ги неудачно с хишници, хищникът се наяжда и спира да убива, тези наяждане нямат и не спират, защото милионите и милиардите се съизмерват с чужди животи, не с техните. Когато играта се обърне, а тя винаги се обръща, с милиарди няма да могат да си откупят животите. Но това все още не го знаят.

    23:10 16.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Вече съвсем се обърках.
    Днес затваряме или отваряме персийския залив!?
    Днес победихме ли Иран или пак ядохме бой!?

    Урана ли търсите или пускате урина в гащите!?

    Шантава работа.

    23:11 16.04.2026

  • 26 Верно е

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    А американ ските кораби да гледат от страни.

    23:12 16.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Твоите хора казват Never say never. Къв демократ си?

    23:13 16.04.2026

  • 30 оня с коня

    0 9 Отговор

    До коментар #19 от "Просто Човек":

    Нямаш идея това лошо гледане как ще се отрази на Иран ако не влезе "у Браздата":)

    Коментиран от #33, #36

    23:13 16.04.2026

  • 31 Мдаа!🤔

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "ХЕГЕМОНИТЕ":

    По въпроса се работи! Като за начало Иран се подигра с хегемона и той унижен ще приеме всичките условия!😂😂😂

    23:14 16.04.2026

  • 32 Иначе

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Говедовъд":

    Как ще уплаши хората,вече с думи не върви номера поне с поглед да пробва.

    23:15 16.04.2026

  • 33 Говедовъд

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Оди нАхрани катъра и не ги мисли иранците. Гледай говедата, как петродоларът им се превръща в петроюан.

    Коментиран от #37

    23:17 16.04.2026

  • 34 Тръмплин

    5 0 Отговор
    - Т.е. ще стоим на няколко хиляди киометра встрани, да не ни удари иранска ракета.

    23:18 16.04.2026

  • 35 Байдън,

    1 0 Отговор
    Да поспим. Утре, Ще Видим ?

    23:22 16.04.2026

  • 36 Гъч бре

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Гуведу с гуведата

    23:25 16.04.2026

  • 37 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Говедовъд":

    Тес приказки ги хортувай на тия които пишат с моя ник Русофилски изцепки - с тях ще си паснеш щото са на твоя акъл:)

    23:32 16.04.2026

  • 38 Артилерист

    3 0 Отговор
    Американците няма да се признаят за победени. Те демонстрират сила, но затварянето на протока се отразява фатално на световните енергийни борси и особино на техните европейски съюзници от НАТО. Кризата с енергията в Европа се задълбочава и от такива глупости като спирането на електроцентрали за сметка на "зелената енергия" и ината за отказ от руските енергийни източници. Урсула не може да разчита на словесни спекулации защото запасите от горива намаляват скоростно, самолети се приземяват, в Италия започват драстични икономии и преразпределение на намаляващото самолетно гориво, а във Франция резервите щели да стигнат максимум за 3 месеца и тн. Даже сега да се отвори протока ще е необходимо време за наваксване на разходите. Няма да е лошо да се напомни на някои, че руската бензиноколонка, нали, шурти изобилно и скоро ще има горди европейски лидери, наредени на опашка пред нея с изкривени физиономии...

    23:52 16.04.2026