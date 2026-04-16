Вашингтон: Американската армия ще продължи блокадата на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо

САЩ ще поддържат блокадата на иранските пристанища, която е в сила от понеделник, "толкова дълго, колкото е необходимо", заяви днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет, след което отправи предупреждение към Техеран за нови атаки, ако в близко бъдеще не бъде сключено споразумение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ще поддържаме тази блокада, която работи, толкова дълго, колкото е необходимо", каза Пийт Хегсет по време на пресконференция в Пентагона.

"Ако Иран направи грешния избор, тогава ще има блокада и бомби, които ще поразят електроенергийната и енергийната му инфраструктура“, заплаши министърът.

От понеделник американската армия наложи блокада на иранските пристанища след провала на първия кръг от преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, водени от американска страна от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

"Тази блокада се отнася за всички кораби, независимо от тяхната националност, които се насочват към или идват от иранските пристанища", уточни председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн, участващ в пресконференцията заедно с Пийт Хегсет. "Тази американска операция е блокада на иранските пристанища, а не блокада на Ормузкия проток", допълни генералът.

"Досега 13 кораба са направили разумния избор да се върнат", посочи Кейн.

По думите му посланието на САЩ е : "Ако не спазвате тази блокада, ще прибегнем до сила". Генералът увери, че "капитаните на тези кораби могат да видят, усетят и почувстват натиска върху себе си".

Пийт Хегсет, обръщайки се директно към иранските лидери, заяви, че Техеран се опитва по време на прекратяването на огъня да "изрови" военно оборудване, затрупано от повече от пет седмици американско-израелски удари срещу Иран.

"Вие ще изровите останалите си ракети и пускови установки. Нямате възможност да ги замените – вече нямате отбранителна промишленост, нито способност да възстановите своите нападателни или отбранителни оръжия", заяви министърът.

"Докато вие изравяте (военно оборудване) от бомбардирани и разрушени съоръжения, ние само укрепваме силите си", предупреди той.

Командващият на американските въоръжени сили в Близкия изток адмирал Брад Купър, който също участваше в пресконференцията, потвърди, че САЩ се възползват от спирането на огъня, в сила от 8 април, за да се "превъоръжат".

"Ние се превъоръжаваме, преоборудваме се и коригираме нашите стратегии, техники и процедури", заяви той.

Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно прекратяване на огъня, което да влезе в сила по-късно днес, обяви по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Тръмп заяви в социалните мрежи, че по план примирието трябва да влезе в сила в 17:00 ч. (източноамериканско време - полунощ българско). Това ще стане след повече от месец война между Израел и проиранската ливанска групировка „Хизбула“.

Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви той.

Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически преговори от десетилетия. Ливан настояваше за примирие, което да сложи край на боевете между Израел и „Хизбула“ преди нови преговори, докато обеща да обезоръжи групировката.

Тръмп заяви, че е разпоредил вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на своята администрация да работят с Израел и Ливан за „постигане на траен мир“.

Той съобщи допълнително, че ще покани Аун и Нетаняху в Белия дом за първата среща между Ливан и Израел на високо равнище от 1983 г.

„И двете страни искат мир и вярвам, че това ще стане бързо“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“. Двете страни подписаха споразумение през 1983 г., според което Ливан официално призна Израел, а Израел се оттегли от Ливан. Споразумението се провали по време на гражданската война в Ливан.

Правителствен служител, запознат със събитията, заяви пред АП, че в един момент днес Аун е отказал да говори с Нетаняху. Според него коментарите са били направени по време на разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че Вашингтон „разбира позицията на Ливан“.

Междувременно влиятелният началник на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир се срещна днес с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф като част от международните усилия за удължаване на прекратяването на огъня, което спря близо седемседмичната война между Израел, САЩ и Ислямската република.

Иранската държавна телевизия не предостави подробности за срещата. Не последва и незабавен коментар от страна на Пакистан, който се превърна в ключов посредник, след като беше домакин на директни преговори между САЩ и Иран, които според Исламабад са помогнали за намаляване на различията между Вашингтон и Техеран.

По време на крехкото примирие с Иран боевете в Ливан между Израел и „Хизбула“ продължиха.