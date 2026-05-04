САЩ стартират операция "Проект Свобода" в Ормузкия проток за ескортиране на блокирани кораби

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Truth Social, че на 4 май сутринта САЩ планират да стартират операция, наречена "Проект Свобода“, за да ескортират кораби, блокирани в Ормузкия проток заради военния конфликт.

Той отбеляза, че много държави са изразили загриженост относно търговските кораби, „блокирани в Ормузкия проток“. „Инструктирах моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да осигурим безопасното извеждане на техните кораби и екипажи от пролива. Те заявиха, че няма да се върнат при никакви обстоятелства, докато районът не стане безопасен за корабоплаване и т.н. Тази операция, известна като "Проект Свобода“, ще започне в понеделник сутринта, близкоизточно време“, заяви Тръмп.

Приблизително 15 000 американски военни, ракетни разрушители и над 100 самолета ще участват в операция Проект "Свобода“, която ще ескортира кораби, блокирани в Ормузкия проток поради военния конфликт, обяви Централното командване на САЩ.

„Военната подкрепа на САЩ за "Проект Свобода" ще включва ракетни разрушители, над 100 сухопътни и морски самолета, различни безпилотни платформи и 15 000 военнослужещи“, се казва в изявление на командването.

„Това е хуманитарен жест от страна на Съединените щати към Близкия изток и по-специално Иран. Много от тези кораби са изчерпали храната и други доставки, необходими за поддържане на многобройните им екипажи на борда в безопасни и хигиенни условия“, добави Тръмп.

„Ако този хуманитарен процес бъде обект на каквато и да е намеса, тогава, за съжаление, тази намеса ще трябва да бъде посрещната със сила“, заключи американският президент.

Техеран ще разглежда всяка намеса на САЩ в корабоплаването в Ормузкия проток като нарушение на прекратяването на огъня, заяви Ебрахим Азизи, председател на Комисията по национална сигурност на иранския парламент.

„Всяка намеса на САЩ в новия режим в Ормузкия проток ще се разглежда като нарушение на прекратяването на огъня. Управлението на Ормузкия проток и Персийския залив няма да се основава на заблуждаващите изявления на Тръмп!“, написа Азизи в X.

"Проект Свобода“, обявен от президента на САЩ Доналд Тръмп за ескортиране на кораби, заседнали в Ормузкия проток поради военния конфликт, в момента не включва ескорт от кораби на ВМС на САЩ, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на неназован висш служител на американската администрация.

Според Journal, "Проект Свобода“ ще бъде процес, чрез който държави, застрахователни компании и корабни организации могат да координират преминаването на кораби. Операцията, отбелязва изданието, „в момента не включва използването на кораби на ВМС на САЩ за ескортиране на кораби през пролива“.

Американският президентски пратеник Стив Уиткоф заяви пред CNN, че Вашингтон продължава да обсъжда мирно разрешаване на конфликта с Иран.

„Водим дискусии“, цитиран е Уиткоф в отговор на въпрос за текущото състояние на преговорите.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за израелската държавна телевизия Кан заяви, че смята новото мирно предложение на Техеран за неприемливо.

Кораб за насипни товари е съобщил за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи в неделя Центърът за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение в и около пролива от началото на войната с Иран, предаде „Асошиейтед прес”, цитирана от БТА.



Целият екипаж на борда на неидентифицирания кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредени да преминават с повишено внимание.



Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани със САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса.



Засега никой не е поел отговорност за атаката.



