Ванс: Постигнахме целите на военната операция в Иран - остава да отворят Ормузкия проток и да приберем урана им

14 Април, 2026 04:39, обновена 14 Април, 2026 04:58 1 081 15

Вицепрезидентът на САЩ говори на живо по Fox News

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация смята, че целите на военната операция срещу Иран са постигнати и че сега е възможно да се премине към прекратяване на конфликта, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.на живо по Fox News.

„Наистина вярвам, че сме в ситуация, в която целите ни са постигнати. Можем да започнем да намаляваме напрежението. Бих предпочел да завършим това с успешни преговори“, добави вицепрезидентът.

Американските власти настояват Ислямска република Иран да се откаже от способността си да обогатява уран.

„Едно е иранците да кажат, че не възнамеряват да имат ядрени оръжия. Друго е ние да създадем механизъм, който да гарантира, че това няма да се случи. Разбира се, част от това е да се гарантира, че те нямат възможност да обогатяват уран“, каза Ванс.

Вицепрезидентът отбеляза, че Съединените щати са готови да направят отстъпки по някои въпроси, но Вашингтон няма да покаже „никаква гъвкавост“ относно съхранението на обогатено ядрено гориво на иранска земя, нито относно обогатяването на уран от Техеран. „В тези две области, честно казано, иранците показаха известен напредък. Те се движат в наша посока, поради което мисля, че можем да кажем, че сме видели добри знаци, но те не са стигнали достатъчно далеч“, добави той.

Ванс смята, че преговорите между САЩ и Иран в Исламабад са постигнали значителен напредък.

„Мисля, че това е първият път, когато представители на иранското и американското правителство се срещат на толкова високо ниво. Може би първият път, когато това се случва при сегашното иранско ръководство. И мисля, че това е нещо хубаво. Отново постигнахме известен напредък в преговорите и въпросът е дали Иран е готов да бъде достатъчно гъвкав, за да приеме ключовите изисквания, които трябва да изпълним, за да свършим нещата“, заяви той.

Вашингтон продължава да настоява Техеран в крайна сметка да предаде всичките си запаси от обогатен уран.

„Заявихме, че искаме този материал да бъде изведен от страната им и че искаме да го имаме на разположение“, каза още Ванс.

Вицепрезидентът отбеляза, че ядрената програма на Иран, въпреки уверенията на Техеран, че няма планове за разработване на ядрени оръжия, е проблем за САЩ. „Следователно бихме искали този материал да бъде напълно изваден от страната, така че да бъде под контрола на Съединените щати“, добави той.

Ванс твърди, че перспективите за по-нататъшни преговори между Иран и Съединените щати зависят от Техеран.

„Мисля, че по същество това е въпрос, който е най-добре да се зададе на иранците, защото топката е наистина в тяхно поле“, каза той, коментирайки дали ще има нови преговори между Вашингтон и Техеран.

Американската администрация очаква Иран да отвори напълно Ормузкия проток за корабоплаване, в противен случай ще настъпят "фундаментални промени" в настоящите преговори.

„Все още не сме видели пълно отваряне, така че очакваме иранците да продължат да настояват за отваряне на Ормузкия проток. И ако не го направят, това ще промени коренно хода на преговорите, които водим с тях“, каза вицето на Тръмп на живо по Fox News.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаааа

    28 4 Отговор
    Целта ви беше да станете за смях и го постигнахте

    Коментиран от #14

    05:02 14.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Улав Дончо

    23 2 Отговор
    И тоя ли е мента като Дончо?

    05:09 14.04.2026

  • 5 Глей ся

    24 1 Отговор
    Иран най вероятно имат уран.
    А Северна Корея има със сигурност.
    Защо не се пробват да вземат от там.
    Или ако искат Ким ще им го прати с ракети

    Коментиран от #11

    05:09 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Какви цели

    16 1 Отговор
    постигнахте ,бе фъс .льо. Щяхте да сменяте системата,не можахте,щяхте да унищожите унищожения обогатен уран не можахте. Само убийства и разрушения ,е това го можете. Но сплотихте иранският народ. Щели да отворят протока,че той си беше отворен бе.Джи Да така хубаво ви нареди. Смешници и сега ще плашиме гаргите с много нови оръжия,ми що не ги ползвахте сега като ги имате

    05:26 14.04.2026

  • 8 защо сащ определя

    8 0 Отговор
    кой да има атом?????

    05:33 14.04.2026

  • 9 корея има атом!!!!!!

    9 0 Отговор
    и никой не я бара!!!!

    05:35 14.04.2026

  • 10 имаш атом...имаш мир!!!!!

    6 0 Отговор
    немашатом....бомбират та????....брейййййй....кво земно кълбенце....ааааааааа????

    05:37 14.04.2026

  • 11 Преди 3 часа

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Глей ся":

    Ким Чен Ун наблюдава изстрелването на стратегически крилати ракети с морско базиране

    05:37 14.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаааа":

    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    06:00 14.04.2026

  • 15 88888

    1 1 Отговор
    САЩ и Израел са терористи, убийци и крадци на национални богатства.

    06:16 14.04.2026