Ванс: Постигнахме целите на военната операция в Иран - остава да отворят Ормузкия проток и да приберем урана им

Американската администрация смята, че целите на военната операция срещу Иран са постигнати и че сега е възможно да се премине към прекратяване на конфликта, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.на живо по Fox News.

„Наистина вярвам, че сме в ситуация, в която целите ни са постигнати. Можем да започнем да намаляваме напрежението. Бих предпочел да завършим това с успешни преговори“, добави вицепрезидентът.

Американските власти настояват Ислямска република Иран да се откаже от способността си да обогатява уран.

„Едно е иранците да кажат, че не възнамеряват да имат ядрени оръжия. Друго е ние да създадем механизъм, който да гарантира, че това няма да се случи. Разбира се, част от това е да се гарантира, че те нямат възможност да обогатяват уран“, каза Ванс.

Вицепрезидентът отбеляза, че Съединените щати са готови да направят отстъпки по някои въпроси, но Вашингтон няма да покаже „никаква гъвкавост“ относно съхранението на обогатено ядрено гориво на иранска земя, нито относно обогатяването на уран от Техеран. „В тези две области, честно казано, иранците показаха известен напредък. Те се движат в наша посока, поради което мисля, че можем да кажем, че сме видели добри знаци, но те не са стигнали достатъчно далеч“, добави той.

Ванс смята, че преговорите между САЩ и Иран в Исламабад са постигнали значителен напредък.

„Мисля, че това е първият път, когато представители на иранското и американското правителство се срещат на толкова високо ниво. Може би първият път, когато това се случва при сегашното иранско ръководство. И мисля, че това е нещо хубаво. Отново постигнахме известен напредък в преговорите и въпросът е дали Иран е готов да бъде достатъчно гъвкав, за да приеме ключовите изисквания, които трябва да изпълним, за да свършим нещата“, заяви той.

Вашингтон продължава да настоява Техеран в крайна сметка да предаде всичките си запаси от обогатен уран.

„Заявихме, че искаме този материал да бъде изведен от страната им и че искаме да го имаме на разположение“, каза още Ванс.

Вицепрезидентът отбеляза, че ядрената програма на Иран, въпреки уверенията на Техеран, че няма планове за разработване на ядрени оръжия, е проблем за САЩ. „Следователно бихме искали този материал да бъде напълно изваден от страната, така че да бъде под контрола на Съединените щати“, добави той.

Ванс твърди, че перспективите за по-нататъшни преговори между Иран и Съединените щати зависят от Техеран.

„Мисля, че по същество това е въпрос, който е най-добре да се зададе на иранците, защото топката е наистина в тяхно поле“, каза той, коментирайки дали ще има нови преговори между Вашингтон и Техеран.

Американската администрация очаква Иран да отвори напълно Ормузкия проток за корабоплаване, в противен случай ще настъпят "фундаментални промени" в настоящите преговори.

„Все още не сме видели пълно отваряне, така че очакваме иранците да продължат да настояват за отваряне на Ормузкия проток. И ако не го направят, това ще промени коренно хода на преговорите, които водим с тях“, каза вицето на Тръмп на живо по Fox News.