Ванс скастри Ватикана: Гледайте си църковните дела, оставете държавната политика на Тръмп

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред Fox News, че Ватикана трябва да стои настрана от политиката на САЩ.
„Фокусирайте се върху морални въпроси, свързани с това, което се случва в Църквата, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нека диктува държавната политика. Когато има противоречие между тях, просто има конфликт. Не съм твърде загрижен за това“, каза той.
Ванс приема католицизма през 2019 г. на 35-годишна възраст, след като учи частно с монаси. Той също така представи книга, в която подробно се описва обръщането му към вярата, която ще излезе през юни.
Папата заяви през уикенда, че „заблудите за всемогъщество“ подхранват войната в Иран. Тръмп отговори с дълга публикация, наричайки Лъв XIV – първият американец, който ръководи световната Католическа църква – „много либерален човек“, който трябва „да спре да се подмазва на радикалната левица“.
Той добави, че не е доволен от критиките на папата. „Защото правя точно това, за което бях избран, и то с огромно мнозинство“, добави Тръмп.
Президентът заяви, че папата трябва да е благодарен за назначението си, след като е бил избран „просто защото е американец“.
По-късно Тръмп изтри изображението, направено с изкуствен интелект, на което той прилича на Христос. „Публикувах го и си помислих, че съм аз като лекар“, обясни той пред репортери.
Коментирайки това, Ванс посочи, че мнозина са „пропуснали хумора“. „Мисля, че Тръмп е публикувал шега и, разбира се, я е изтрил, защото е осъзнал, че много хора не разбират хумора му“, каза той.
1 Доналд Дък, паток
Коментиран от #5
05:57 14.04.2026
2 Не разбират от дума
Коментиран от #6
05:58 14.04.2026
3 И Киев е Руски
Коментиран от #7
05:58 14.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Европеец
До коментар #1 от "Доналд Дък, паток":Абе ядовете ги берем всички като гледам какво става по бензиностанциите с цените.... Дончо е луд за връзване.... Сега остава да разбирам и хумора му, интересно vans Дали разбира хумора на Дончо...... Абе какво пиша рано сутрин, улава краварска работа, е "демократична" де....
06:04 14.04.2026
6 койдазнай
До коментар #2 от "Не разбират от дума":Който плаща, той поръчва музиката.
06:07 14.04.2026
7 ОБИКНОВЕНИ
До коментар #3 от "И Киев е Руски":пъстроцветни,:сър!
06:18 14.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Д-р Марин Белчев
Критика към Ванс: като толкова му знае устата, да си беше взел бяла американскс жена, а не индийка, която да му гледа децата, докато той се големее.
07:07 14.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
