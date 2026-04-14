Ванс скастри Ватикана: Гледайте си църковните дела, оставете държавната политика на Тръмп

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред Fox News, че Ватикана трябва да стои настрана от политиката на САЩ.

„Фокусирайте се върху морални въпроси, свързани с това, което се случва в Църквата, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нека диктува държавната политика. Когато има противоречие между тях, просто има конфликт. Не съм твърде загрижен за това“, каза той.

Ванс приема католицизма през 2019 г. на 35-годишна възраст, след като учи частно с монаси. Той също така представи книга, в която подробно се описва обръщането му към вярата, която ще излезе през юни.

Папата заяви през уикенда, че „заблудите за всемогъщество“ подхранват войната в Иран. Тръмп отговори с дълга публикация, наричайки Лъв XIV – първият американец, който ръководи световната Католическа църква – „много либерален човек“, който трябва „да спре да се подмазва на радикалната левица“.

Той добави, че не е доволен от критиките на папата. „Защото правя точно това, за което бях избран, и то с огромно мнозинство“, добави Тръмп.

Президентът заяви, че папата трябва да е благодарен за назначението си, след като е бил избран „просто защото е американец“.

По-късно Тръмп изтри изображението, направено с изкуствен интелект, на което той прилича на Христос. „Публикувах го и си помислих, че съм аз като лекар“, обясни той пред репортери.

Коментирайки това, Ванс посочи, че мнозина са „пропуснали хумора“. „Мисля, че Тръмп е публикувал шега и, разбира се, я е изтрил, защото е осъзнал, че много хора не разбират хумора му“, каза той.