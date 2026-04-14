Ванс скастри Ватикана: Гледайте си църковните дела, оставете държавната политика на Тръмп

14 Април, 2026 05:35, обновена 14 Април, 2026 06:34 2 068 21

Вицето на американския президент подчерта, че не особено загрижен от напрежението между папата и Белия дом

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред Fox News, че Ватикана трябва да стои настрана от политиката на САЩ.

„Фокусирайте се върху морални въпроси, свързани с това, което се случва в Църквата, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нека диктува държавната политика. Когато има противоречие между тях, просто има конфликт. Не съм твърде загрижен за това“, каза той.

Ванс приема католицизма през 2019 г. на 35-годишна възраст, след като учи частно с монаси. Той също така представи книга, в която подробно се описва обръщането му към вярата, която ще излезе през юни.

Папата заяви през уикенда, че „заблудите за всемогъщество“ подхранват войната в Иран. Тръмп отговори с дълга публикация, наричайки Лъв XIV – първият американец, който ръководи световната Католическа църква – „много либерален човек“, който трябва „да спре да се подмазва на радикалната левица“.

Той добави, че не е доволен от критиките на папата. „Защото правя точно това, за което бях избран, и то с огромно мнозинство“, добави Тръмп.

Президентът заяви, че папата трябва да е благодарен за назначението си, след като е бил избран „просто защото е американец“.

По-късно Тръмп изтри изображението, направено с изкуствен интелект, на което той прилича на Христос. „Публикувах го и си помислих, че съм аз като лекар“, обясни той пред репортери.

Коментирайки това, Ванс посочи, че мнозина са „пропуснали хумора“. „Мисля, че Тръмп е публикувал шега и, разбира се, я е изтрил, защото е осъзнал, че много хора не разбират хумора му“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    24 2 Отговор
    Тоя ще бере ядове!

    Коментиран от #5

    05:57 14.04.2026

  • 2 Не разбират от дума

    17 1 Отговор
    Европейската комисия е поставила 27 условия на Унгария, за да отпусне 35 милиарда евро помощ.

    Коментиран от #6

    05:58 14.04.2026

  • 3 И Киев е Руски

    20 5 Отговор
    FT: ЕС е закупил всички товари от руския Ямал LNG в началото на годината
    Въпреки предстоящите забрани и политическите изявления, страните от Европейския съюз увеличиха вноса си на руски втечнен природен газ през първото тримесечие на 2026 г., според Financial Times, позовавайки се на пазарни данни.

    Коментиран от #7

    05:58 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Дък, паток":

    Абе ядовете ги берем всички като гледам какво става по бензиностанциите с цените.... Дончо е луд за връзване.... Сега остава да разбирам и хумора му, интересно vans Дали разбира хумора на Дончо...... Абе какво пиша рано сутрин, улава краварска работа, е "демократична" де....

    06:04 14.04.2026

  • 6 койдазнай

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбират от дума":

    Който плаща, той поръчва музиката.

    06:07 14.04.2026

  • 7 ОБИКНОВЕНИ

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    пъстроцветни,:сър!

    06:18 14.04.2026

  • 8 Боруна Лом

    18 2 Отговор
    НАГЪЛ ОБОР!

    06:21 14.04.2026

  • 9 Следващият уволнен

    16 3 Отговор
    трябва да е Ди Ванс. Ама няма как. Та затова сигурно ще бъде принуден да подаде оставка.

    06:22 14.04.2026

  • 10 Този тъпанар Ванс!

    18 2 Отговор
    Всичко което се е опитал да направи е провал! Навсякъде - и в Гренландия, и в Пакистан, и в Унгария! Сега и в Италия.

    06:34 14.04.2026

  • 11 Исторически факти

    16 2 Отговор
    Ванс е неудачнк... Пръдлю

    06:36 14.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Д-р Марин Белчев

    14 0 Отговор
    Критиката на папата е била напълно уместна. Ванс, би трябвало да прояви смирение. За Тръмп това е в сферата на фантазията: той е възрастен нарцисист с комплекс за тотална правота.
    Критика към Ванс: като толкова му знае устата, да си беше взел бяла американскс жена, а не индийка, която да му гледа децата, докато той се големее.

    07:07 14.04.2026

  • 15 иран

    12 1 Отговор
    тръмп беше богопомазан от сатанистите в кабинета си от богатите евреи които плащат парите за войната за кражбата на петрола на иран

    07:11 14.04.2026

  • 16 А ДА дерибействаш

    8 1 Отговор
    из целия свят като слон в стъкларски магазин е МОРАЛ . Време е да усетите и Вие нещото като Нагазаки , за да разберете какво е то МОРАЛ и демокрация

    07:21 14.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Синя София

    5 0 Отговор
    Тоя е по голям идиот от шефа си

    07:23 14.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Боклук ционистки

    1 0 Отговор
    с очна линия

    08:18 14.04.2026

  • 21 Кирил

    0 0 Отговор
    А идиотчето Ванс какво търсеше в Унгария, а не си гледа САЩ

    08:31 14.04.2026