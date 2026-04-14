Пакистан предложи отново да събере САЩ и Иран на преговори в Исламабад

Пакистанските власти предложиха провеждането на втори кръг от преговори между Съединените щати и Иран в Исламабад през следващите дни, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на източници.

Според агенцията, служители, пожелали анонимност, твърдят, че предложението ще зависи от това дали страните поискат различно място за провеждане на преговорите.

Отбелязва се също, че първите преговори, въпреки че са завършили без споразумение, са били част от текущ дипломатически процес, а не еднократен опит.

На 11 април Иран и Съединените щати проведоха няколко кръга от преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Джей Д. Ванс.

Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица разногласия. Все още не е известно дали ще се проведе нов кръг от консултации. Съединените щати междувременно обявиха блокада на Ормузкия проток.