Пакистан предложи отново да събере САЩ и Иран на преговори в Исламабад

14 Април, 2026 05:59, обновена 14 Април, 2026 06:05 435 3

Срещата на 11 април в столицата на страната завърши без успех

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пакистанските власти предложиха провеждането на втори кръг от преговори между Съединените щати и Иран в Исламабад през следващите дни, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на източници.

Според агенцията, служители, пожелали анонимност, твърдят, че предложението ще зависи от това дали страните поискат различно място за провеждане на преговорите.

Отбелязва се също, че първите преговори, въпреки че са завършили без споразумение, са били част от текущ дипломатически процес, а не еднократен опит.

На 11 април Иран и Съединените щати проведоха няколко кръга от преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Джей Д. Ванс.

Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица разногласия. Все още не е известно дали ще се проведе нов кръг от консултации. Съединените щати междувременно обявиха блокада на Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Перник

    Отговор
    Не съм grozen. rumen radev. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай.

    06:05 14.04.2026

  2 Шопо

    Отговор
    Целите на САЩ са постигнати, смениха Хаменей с Хаменей сега може да си ходят.

    06:15 14.04.2026

  3 Владимир Путин, президент

    Отговор
    Доброе утро таваришчи.
    Празниците свършиха, СВО не ☝
    Да се залавяме за работа, някой знае ли колко дрона (не)свали нощес Русия и когда пабеда ? Пабеда, щот инак от Русия много не остана таваришчи !

    06:17 14.04.2026