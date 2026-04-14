Вашингтон продал 150 милиона барела венецуелски петрол след отвличането на Мадуро

Вашингтон продал 150 милиона барела венецуелски петрол след отвличането на Мадуро

14 Април, 2026 06:24, обновена 14 Април, 2026 06:33 1 624 34

Двама души са убити от американските военни след удар по плавателен съд с предполагаеми наркотрафиканти

Вашингтон продал 150 милиона барела венецуелски петрол след отвличането на Мадуро - 1
Крис Райт и Делси Родригес, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ е продала приблизително 150 милиона барела венецуелски петрол от януари 2026 г., заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, цитиран от Semafor.

„В закръглени цифри е вероятно приблизително 150 милиона барела венецуелски петрол да са продадени от 3 януари. Вероятно малко повече, но приблизително толкова“, каза той.

На 3 януари Вашингтон проведе военна операция в Каракас, в резултат на която американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му.

На 5 януари те се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.

Делси Родригес, която беше вице на Мадуро, в момента изпълнява длъжността държавен глава на Венецуела.

Администрацията на САЩ твърди, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела.

Двама души са убити от американските военни след удар по плавателен съд, за който Южното командване на САЩ твърди, че е използван за наркотрафик.

„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ е извършила смъртоносен удар по плавателния съд на 13 април“, се казва в изявление, публикувано в X.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източния Тихи океан и е бил използван за трафик на наркотици.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 16 Отговор
    Казах ли ви, че не си поплювам.

    Коментиран от #23

    06:38 14.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмпи

    11 7 Отговор
    А колко още ще продадем до края на годината, въобще си нямате на представа, ха ха ха хаааа!

    06:39 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    27 3 Отговор
    Печелиш от изборите в Унгария е единствено диктатора Зеленски. Ще има повече пари за златни тоалетни! Другия е сорос, когото Орбан изгони от Унгария завинаги !

    06:43 14.04.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 14 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Отгоре на това САЩ бомби РУСИЯ.

    06:44 14.04.2026

  • 7 А в кои сметки

    27 1 Отговор
    са преведени парите от продажбата не пишете…

    Коментиран от #18

    06:44 14.04.2026

  • 8 Просперитет

    2 24 Отговор
    След унищожаването на ужасните екстремистки ислямски теократи, чичо Дони ще продаде двойно повече. Венецуела вече има развитие и много добри перспективи, народът си отдъхна, същото ще се случи и в Иран.

    Коментиран от #10

    06:46 14.04.2026

  • 9 Смех

    2 15 Отговор
    Руснаците само цъкат с еzик.

    06:51 14.04.2026

  • 10 На чичо Дони

    18 4 Отговор

    До коментар #8 от "Просперитет":

    Скоро ще му надянат усмирителната риза, а краварника съвсем ще се срути като ги запукат накрая всички.

    06:52 14.04.2026

  • 11 Ами..

    24 2 Отговор
    Крадци...
    Едно време на коне, сегс нс петрол...
    Но Ганчо им се навежда и си мисли, че ще изкяри от тях...

    06:53 14.04.2026

  • 12 Факти

    14 0 Отговор
    Е , то е ясно , че всичко е заради петрола !

    06:55 14.04.2026

  • 13 Тръмпи

    9 0 Отговор
    Важното е бизнесът да не спира, бомби да падат от небето, интересът клати фесът, буквално, ха ха ха хааа!

    06:56 14.04.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 8 Отговор
    Сега кой е номер едно

    Коментиран от #19, #21

    06:56 14.04.2026

  • 15 666

    8 0 Отговор
    Звучи като предварително обмислен дяволски план а не като просто така да са се стекли нещата.

    06:58 14.04.2026

  • 16 Само питам

    16 1 Отговор
    И като сте продали народа на САЩ какво получи?? Безработица, инфлация ... и един гл упав човек за президент.

    Коментиран от #25

    07:00 14.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Позора е пълен!

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "А в кои сметки":

    Много добър въпрос. Жалко че американските не си го задават, а търпят безропотно. Защото са в страната на свободата на словото и "смелите" както се пее в химна им...

    07:03 14.04.2026

  • 19 Ами ..

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Демокрацията не е ...

    07:06 14.04.2026

  • 20 ЗАЩОТО

    13 0 Отговор
    ТЕЗИ ОТДАВНА ПРЕВЪРНАХА КРАЖБАТА ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ В ТЯХНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

    Коментиран от #31

    07:08 14.04.2026

  • 21 чат бот

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    В кое е номер едно бе колега . В списъка за диспансера ли ?

    Коментиран от #24, #26

    07:09 14.04.2026

  • 22 В закръглени цифри

    4 0 Отговор
    В закръглени цифри ------------ А учителката по смятане?

    07:11 14.04.2026

  • 23 Нормално

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Това си е рекет.
    А демократичния ЕС мълчи.

    07:18 14.04.2026

  • 24 Тръмпи

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "чат бот":

    Аз не съм луд, а лудите сте вие, че ме търпите, ха ха ха хаааа! Хайде, чао, че ме чакат венесуелските партньори за голф!

    07:27 14.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "чат бот":

    Правя квото си искам да благото на САЩ...Нема Путин, СИ, Кимчо....

    07:40 14.04.2026

  • 27 Мдааа

    7 1 Отговор
    Ограбването на една държава, но следващата Иран, ще им приседне на га-дните кравари!

    07:41 14.04.2026

  • 28 Перо

    3 0 Отговор
    Толкова им е мозъка на спанчугите, родени са да бъдат колониална държава!

    07:45 14.04.2026

  • 29 "Лудия и баницата "!!!

    5 0 Отговор
    Явно и ние българите спадаме към тези "луди",

    след като позволяваме на "Тандема" и компания , да ни управлява като маймуни вече 20 години???

    07:45 14.04.2026

  • 30 ама вие сериозно ли

    6 0 Отговор
    че това новина ли е? всички знаехме че сащ искат да откраднат петрола на венецуела какво го пишите сякаш е новина сащ крадът петрол по целия свят съвсем “законно”…

    07:52 14.04.2026

  • 31 Не , те просто са ,, синове и внуци"

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "ЗАЩОТО":

    На предците си! Крадци. пирати. робовладелци, убийци...!

    07:59 14.04.2026

  • 32 От първия ден стана ясно,

    3 0 Отговор
    че тая циганка се е продала и предала на грингосите бай Мадуро.

    08:23 14.04.2026

  • 33 Госあ

    1 0 Отговор
    Кражбите и насилието на сащ са възможни благодарение на нато и ЕС. Тоест, с помощта на съюзниците им. Това е от ясно по-ясно. ООН е абсолютно излишна организация покрай нато.

    08:29 14.04.2026

  • 34 Симо

    0 0 Отговор
    Колко престъпления има изброени в тази статия????? Това е криминална хроника на най-големите престъпници на планетата. Кражба на ресурси, отвличане на високопоставено служебно лице, убийство на невинни ( вината се доказва и съда се произнася за присъдата) хора пътуващи с лодка в морето, сплашване с убийство на служебно лице ( вицепрезидентката) .......... До тук говорим за пресъпна групировка, представляваща държава.

    08:29 14.04.2026