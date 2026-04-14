Вашингтон продал 150 милиона барела венецуелски петрол след отвличането на Мадуро

Администрацията на САЩ е продала приблизително 150 милиона барела венецуелски петрол от януари 2026 г., заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, цитиран от Semafor.
„В закръглени цифри е вероятно приблизително 150 милиона барела венецуелски петрол да са продадени от 3 януари. Вероятно малко повече, но приблизително толкова“, каза той.
На 3 януари Вашингтон проведе военна операция в Каракас, в резултат на която американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му.
На 5 януари те се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.
Делси Родригес, която беше вице на Мадуро, в момента изпълнява длъжността държавен глава на Венецуела.
Администрацията на САЩ твърди, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела.
Двама души са убити от американските военни след удар по плавателен съд, за който Южното командване на САЩ твърди, че е използван за наркотрафик.
„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ е извършила смъртоносен удар по плавателния съд на 13 април“, се казва в изявление, публикувано в X.
„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източния Тихи океан и е бил използван за трафик на наркотици.“
